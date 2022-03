Joyn & RTL+: Die neuen Serien und Filme im März

Neuheiten auf Joyn und RTL+

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und RTL+ können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet RTL+ (vormals: TVNOW) das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch RTL+ ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im März.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im März startet auf Joyn die Serie "Camps for future". Jonas Ems und Jonas Wuttke, die bei "Krass Klas­sen­fahrt" mitge­wirkt haben, sind auch diesmal bei einer erneuten Zusam­men­arbeit mit Joyn in der Haupt­rolle zu sehen. Thema­tisiert wird hierbei auf lustiger Art und Weise das Thema Klima­schutz. Alle jungen Schau­spieler möchten in ihrer Zukunft nach­haltig handeln, egal was für einen Beruf sie später einmal ausüben werden. Wie sie das tun wollen, bleibt für die meisten noch ein Rätsel, und so kommt es zu humor­vollen und unter­halt­samen Momenten. Für den ersten Schritt in die rich­tige Rich­tung möchten sie mithilfe eines Wett­bewerbes ein Preis­geld in Höhe von 5000 Euro gewinnen. Seien Sie gespannt, wer sich am Ende über die Sieg­prämie freuen darf und seinem Ziel, umwelt­freund­lich zu werden, ein Stück näher kommt.

Ein weiteres Serien-High­light dürfte ab März die erste Staffel von "Reign" sein. Die Serie, welche im Jahr 2013 erschienen ist, befasst sich mit der jungen Schottin Maria Stuart. Diese muss sich vor ihrem zukünf­tigen Ehemann beweisen, um ihre Inte­grität zu wahren. Im Zeit­alter der Renais­sance spielt die Macht eine außer­ordent­lich wich­tige Rolle. Marias Leben wird hierbei von Politik, gezwun­gener Liebe und Chaos geprägt. Freuen Sie sich auf die erste Staffel des Dramas, die Ihnen mit Sicher­heit viel Unter­hal­tung bieten wird.

Zusätz­lich erscheinen im März die Staf­feln 1-6 von "Lost" und die sechste Staffel von "The Masked Singer" auf Joyn und Joyn PLUS+.

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

März 2022 Datum Serie Staffel 04.03. The Voice Kids 10 05.03. Lost 1-6 05.03. Road to: The Great Fight Night 1 09.03. Halb­pen­sion mit Schmitz 1 12.03. Reign 1 (Prime Time) 15.03. Clarice Star­ling - Das Erwa­chen der Lämmer 1 15.03. Cris­tela 1 (Prime Time) 17.03. Camps for Future 1 19.03. The Masked Singer 6 25.03. Pitch 1 (Prime Time) Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 03.02. Germany's Next Topmodel 17 04.02. Empire 1 (Prime Time) 07.02. Nach­richt von Mama 1 08.02. Bull 5 10.02. Fosse / Verdon 1 (Prime Time) 16.02. Madam Secre­tary 1 (Prime Time) 17.02. Mask Off 4 22.02. Truth be told 1 (Prime Time) 24.02. What We Do in the Shadows 3 Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Nancy Drew 1 (Prime Time) 06.01. The Masked Dancer 1 12.01. Home­land 7 (Prime Time) 13.01. Haus­party X 1 20.01. Animals Army 1 28.01. Slavik - auf Staats Nacken 3 Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 06.12. Krass Klas­sen­fahrt 13 17.12. Büro der Legenden 1-5 23.12. Jerks 4 Stand: Dezember 2021

1) Wöchent­lich eine neue Folge. November 2021 Datum Serie Staffel 03.11. Hoch­zeit auf den ersten Blick 8 1) 04.11. American Hous­wife 5 09.11. Star 3 1) 11.11. Mask Off 3 11.11. No Tomorrow 1 1) 15.11. Harrow 1-2 18.11. Frau Jordan stellt gleich 3 26.11. Das Gefan­genen­expe­riment 1 26.11. Geh aufs Ganze! 1 1) Stand: November 2021

1) Wöchent­lich eine neue Folge. Oktober 2021 Datum Serie Staffel 03.10. Trucker Babes 4 05.10. Man Seeking Woman 3 (Prime­time) 07.10. Ab ins Kloster 3 07.10. The Voice of Germany 11 08.10. Krass Klas­sen­fahrt 12 14.10. Blackout 1 14.10. The Good Place 2 (Prime­time) 16.10. The Masked Singer 5 17.10. Trecker Babes 3 20.10. Home­land 6 (Prime­time) 23.10. Shots Fired 1 (Prime­time) 23.10. Quan­tico 3 (Prime­time) 25.10. Das Internat 3 25.10. Zoo 2 (Prime­time) 26.10. You're the worst 4 (Prime­time) Stand: Oktober 2021

Serien ab März auf RTL+

Auch auf RTL+ bietet der März einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im März der Start der neuen Krimi-Serie "Balko Tene­riffa" sein. Zwei deut­sche Ex-Poli­zisten, die seit 15 Jahren nicht mehr zusammen gear­beitet haben, gehen nach langer Zeit gemeinsam einen Mord­fall nach. Ihr Leben hat sich in ihrer langen Pause stark verän­dert. Balko ist durch den Verlust seiner Frau in ein tiefes Loch gefallen und versucht, seine Trauer irgendwie zu verar­beiten. Während­dessen ist Klaus am Höhe­punkt seiner Karriere ange­kommen, besetzt mitt­ler­weile eine wich­tige Posi­tion im Vertei­digungs­minis­terium und genießt sein Leben in vollen Zügen. Finden Sie selbst heraus, ob die beiden den Fall alleine lösen können.

Im März startet auf RTL+ ebenso die Comedy-Serie "WRONG - unzen­siert". Die Serie handelt von einer Pseudo-WG, die so ziem­lich alle Tabu­themen zur Sprache bringt. Unan­genehme Situa­tionen, die in unfass­barer Pein­lich­keit enden, sind hier allge­gen­wärtig. Seien Sie dabei, wie Liebe, Freund­schaft und ganz viel Chaos die sechs­köp­fige WG von Grund auf ändern.

Des Weiteren erscheinen im März die erste Staffel von "Beat Bär" und die erste Staffel von "Einsatz in den Alpen".

Serien-Neuerschei­nungen auf RTL+

März 2022 Datum Serie Staffel 01.03. Beat Bär 1 07.03. Lost 1-6 09.03. WRONG - unzen­siert 1 10.03. Balko Tene­riffa 1 17.03. Einsatz in den Alpen 1 Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 01.02. Doctor Thorne 1 01.02. Agatha Christie's: Zeugin der Anklage 1 01.02. #Like Me! 1 07.02. American Crime 1 - 3 24.02. Der König von Palma 1 24.02. Club Las Piranjas 1 Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Harte Hunde 7 01.01. Hoodie 1 02.01. Master of Sweets – Die fabel­hafte Welt der Zucker­bäcker 1 03.01. Angela Black 1 10.01. Harrow 3 19.01. Der Bachelor 11 21.01. Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 15 31.01. Leon – Glaub nicht alles, was du siehst 1 Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 01.12. The 100 1-7 01.12. Two and a Half Men 7-12 02.12. Allen vs. Farrow 1 02.12. Seattle Fire­figh­ters 1-3 09.12. Ansgar Brink­mann- Der Stra­ßen­fuß­baller 1 09.12. Die Kölner Silves­ter­nacht 1 12.12. Sisi 1 14.12. Are You The One? 3 14.12. Totilas - das Millio­nen­geschäft mit dem Jahr­hun­dert­pferd 1 16.12. Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon 1 19.12. Fried­manns Vier 1 23.12. Too Close 1-3 30.12. Vikings 6 Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Serie Staffel 01.11. Stumptown 1 01.11. The Kids Are Alright 1 01.11. Ritter Rost 1 04.11. Boris Herr­mann - Die ganze Welt des Segelns 1 04.11. Ferdi­nand von Schi­rach – Glauben 1 04.11. Hip Hop - Born to dance (Doku­serie) 1 04.11. KBV – Keine beson­deren Vorkomm­nisse 2 04.11. Why Women Kill 2 04.11. Gossip Girl 1 15.11. Harrow 1 & 2 18.11. The Beast Must Die - Laby­rinth der Rache 1 30.11. Faking Hitler 1 Stand: November 2021 Oktober 2021 Datum Serie Staffel 01.10. Simsala Grimm 1 03.10. Ninja Warrior Germany Kids 2, Episoden 1-4 04.10. Grey's Anatomy 16 04.10. Leverage 2.0 1 1) 14.10. Gefähr­liche Nähe 1 17.10. Ninja Warrior Germany Kids 2, Episoden 5-8 19.10. Bachelor in Para­dise 3 1) 25.10. Tod und Nach­tigallen 1 Stand: Oktober 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Der März bietet für Film-Fans auf Joyn und Joyn PLUS+ nun auch die Möglich­keit, sich die Liebes­komödie "Long Shot - Unwahr­schein­lich, aber nicht unmög­lich" mit Seth Rogen und Char­line Theron in der Haupt­rolle anzu­schauen.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

März 2022 Datum Film 20.03. Long Shot - Unwahr­schein­lich, aber nicht unmög­lich Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Spider-Man Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Film Keine Neuerschei­nungen Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Film Keine Neuerschei­nungen Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Film Keine Neuerschei­nungen Stand: November 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. Spider-Man: Far From Home Stand: Oktober 2021

Neue Filme auf RTL+

Für Film­freunde bietet der März auf RTL+ einige Neuerschei­nungen. Zu den High­lights dürfte der Film "Dieses bescheu­erte Herz" aus dem Jahr 2017 zählen. Es handelt sich hierbei um einen Jungen, welcher einen Herz­fehler hat. Er benö­tigt einen Pfleger, der ihn versorgt und aufmun­tert. Lenny (Elyas M'Barek), der Sohn eines Chef­arztes, feiert jede Nacht und lebt von dem Geld seines Vaters. Dieser ist nun nicht mehr gewillt, diesen Lebens­stil zu finan­zieren und gibt ihm die Aufgabe, auf den 15-jährigen David aufzu­passen. Aus dieser anfäng­lich etwas holp­rigen Bezie­hung entwi­ckelt sich eine enge und vor allem echte Freund­schaft. Der lustige und zugleich emotio­nale Film lockte bei der Erst­aus­strah­lung mehr als 2 Millionen Besu­cher in die deut­schen Kinos.

Des Weiteren starten im März mit "A Women's Story" und "Die Bolz­platz­könige - Mein Weg zum Profi" ein paar sehens­werte Filme auf RTL+.

Film-Neuerschei­nungen auf RTL+

März 2022 Datum Film 01.03. Dieses bescheu­erte Herz 08.03. A Women's Story 08.03. Weil du ein Wunder bist 10.03. Die Bolz­platz­könige - Mein Weg zum Profi 14.03. Missing Peggy 15.03. The Best of Me - Mein Weg zu Dir 15.03. The Choice 30.03. Entrissen - Die verschwun­denen Babys der DDR Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Dirty Dancing (2017) 01.02. Diana 01.02. Rubinrot 01.02. Saphir­blau 01.02. Smaragd­grün 01.02. Born to Dance - Zwei Herzen. Ein Beat. 01.02. Dancing in the Streets - Body Language 01.02. Halt mich fest 01.02. Kids in love 01.02. LenaLove 01.02. Walking on Sunshine 01.02. Die Unfass­baren 01.02. Die Unfass­baren 2 01.02. Since­rely, Yours, Truly - Für immer dein 01.02. The Dating List 01.02. Mode, Märchen und Manhattan 07.02. Walter Sedl­mayr - Outing durch Mord 17.02. MSV - Mein Herz schägt numa hier 24.02. Baum & Möhring - Im Einsatz mit deut­schen Spezi­alein­heiten Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Film 10.01. Der käuf­liche König – Rudolph Moshammer Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Film 01.12. A Summer to Remember 01.12. Das Mädchen und der Kommissar 01.12. Der Prinz & Ich – König­liches Aben­teuer 01.12. Die total perfekte Hoch­zeit 01.12. Ein Rezept zum Verlieben 01.12. Für immer in meinem Herzen 01.12. Hint Of Love… eine Prise Liebe 01.12. Hope Ranch 01.12. Just for the Summer 01.12. Liebe mit Herz und Hund 01.12. Plattfuß am Nil 01.12. Plattfuß in Afrika 01.12. Plattfuß in Hong Kong 01.12. Romance Retreat – Urlaub fürs Herz 01.12. Royal Ever After: Ein Prinz zu Silvester 01.12. Royally Ever After: Ich heirate einen Prinzen 01.12. Sie nannten ihn Plattfuß 01.12. Take Care 10.12. Chris­tine 10.12. Drei Hasel­nüsse für Aschen­brödel 10.12. Liebe braucht keine Ferien 10.12. Ludwig II. 10.12. Mädchen­jahre einer Königin 10.12. Sissi 10.12. Sissi – die junge Kaiserin 10.12. Sissi – Schick­sals­jahre einer Kaiserin 10.12. Tatsäch­lich… Liebe Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Film 01.11. Eine Weih­nachts­liebe zum Fest­halten 01.11. Liebe im Weih­nachts­park 01.11. Der König und die Eisprin­zessin 01.11. Eine Elfe zu Weih­nachten 04.11. Empö­rung - Der Skandal von Worms 08.11. stern Crime: Der letzte Anruf – Wer hat Frauke Liebs getötet? 08.11. Girls‘ Night Out 08.11. Jumanji: Will­kommen im Dschungel 18.11. Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter? Stand: November 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. Drei Hasel­nüsse für Aschen­brödel 01.10. Gefangen im Netz 01.10. Rewind: Aufar­bei­tung eines Miss­brauchs 04.10. Sturm­fahrt - Boris Herr­mann auf der härtesten Segel­regatta der Welt 27.10. Die Herz-OP Stand: Oktober 2021

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und RTL+.

