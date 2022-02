Joyn & RTL+: Die neuen Serien und Filme im Februar

Neuheiten auf Joyn und RTL+

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und RTL+ können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet RTL+ (vormals: TVNOW) das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch RTL+ ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im Februar.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im Februar startet auf Joyn die Serie "Empire", welche im Jahr 2015 erschienen ist. Sie handelt von einem erfolg­rei­chen und bekannten Inhaber eines Musik­labels namens Lucious Lion, dieser ist jedoch unheilbar krank und muss nun eben einen würdigen Nach­folger finden. Seine drei Söhne müssen sich jetzt vor ihm profi­lieren und zeigen, dass sie die Verant­wor­tung besitzen, seine Posi­tion als Chef zu über­nehmen. Drogen, Partys und Frauen lösen jedoch einen Macht­kampf zwischen den Brüdern aus. Seien Sie dabei und verfolgen Sie, wie Lucious versucht, sein Musik-Impe­rium aufrecht­zuer­halten.

Ein weiteres Serien-High­light dürfte ab Februar die vierte Staffel von "Mask Off" sein. Die Serie befasst sich mit dem ersten Eindruck einer Person. Diesen dürfen sich Promi­nente hier über Menschen bilden, welche sie über­haupt nicht kennen. Die mediale Präsenz macht die bekannten Gesichter zu Profis, was das äußer­liche Erschei­nungs­bild betrifft. Können sie aber auch hinter die Fassaden anderer blicken und ihre Geheim­nisse entlarven?

Zusätz­lich erscheinen im Februar die fünfte Staffel von "Bull" und die erste Staffel von "Fosse / Verdon" auf Joyn und Joyn PLUS+.

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

Februar 2022 Datum Serie Staffel 03.02. Germany's Next Topmodel 17 04.02. Empire 1 (Prime Time) 07.02. Nach­richt von Mama 1 08.02. Bull 5 10.02. Fosse / Verdon 1 (Prime Time) 16.02. Madam Secre­tary 1 (Prime Time) 17.02. Mask Off 4 22.02. Truth be told 1 (Prime Time) 24.02. What We Do in the Shadows 3 Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Nancy Drew 1 (Prime Time) 06.01. The Masked Dancer 1 12.01. Home­land 7 (Prime Time) 13.01. Haus­party X 1 20.01. Animals Army 1 28.01. Slavik - auf Staats Nacken 3 Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 06.12. Krass Klas­sen­fahrt 13 17.12. Büro der Legenden 1-5 23.12. Jerks 4 Stand: Dezember 2021

1) Wöchent­lich eine neue Folge. November 2021 Datum Serie Staffel 03.11. Hoch­zeit auf den ersten Blick 8 1) 04.11. American Hous­wife 5 09.11. Star 3 1) 11.11. Mask Off 3 11.11. No Tomorrow 1 1) 15.11. Harrow 1-2 18.11. Frau Jordan stellt gleich 3 26.11. Das Gefan­genen­expe­riment 1 26.11. Geh aufs Ganze! 1 1) Stand: November 2021

1) Wöchent­lich eine neue Folge. Oktober 2021 Datum Serie Staffel 03.10. Trucker Babes 4 05.10. Man Seeking Woman 3 (Prime­time) 07.10. Ab ins Kloster 3 07.10. The Voice of Germany 11 08.10. Krass Klas­sen­fahrt 12 14.10. Blackout 1 14.10. The Good Place 2 (Prime­time) 16.10. The Masked Singer 5 17.10. Trecker Babes 3 20.10. Home­land 6 (Prime­time) 23.10. Shots Fired 1 (Prime­time) 23.10. Quan­tico 3 (Prime­time) 25.10. Das Internat 3 25.10. Zoo 2 (Prime­time) 26.10. You're the worst 4 (Prime­time) Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Serie Staffel 02.09. Filthy Rich 1 02.09. Murphy Brown 11 02.09. Seattle Fire­figh­ters 3 06.09. Animal Kingdom 4 06.09. Criminal Minds 1-15 08.09. The Ameri­cans 5 23.09. Check Check 3 24.09. Nicht erregen 1 28.09. Living Bibli­cally 1 28.09. Trial & Error 2 Stand: September 2021

Serien ab Februar auf RTL+

Auch auf RTL+ bietet der Februar einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im Februar der Start der neuen Drama-Serie "Der König von Palma" sein. Zu Beginn der 90er Jahre bietet die Insel Mallorca vielen Menschen eine viel­ver­spre­chende Zukunft in der Tourismus-Branche. In der Hoff­nung, ein Leben ohne Sorgen führen zu können, verlassen Matthias Adler (Henning Baum) und seine Familie Deutsch­land. Um den Traum eines eigenen und erfolg­rei­chen Bier­gar­tens zu verwirk­lichen, muss "Matti" viel Arbeit und Zeit inves­tieren. Doch die Traum­vor­stel­lung zerbricht, denn die Realität bereitet ihm enorme Probleme.

Im Februar startet auf RTL+ ebenso das Drama "American Crime". Verbre­chen und Gewalt halten eine Stadt in Kali­for­nien in Atem. Die Serie beschäf­tigt sich vor allem in der ersten Staffel mit einem Einbruch und einem damit in Zusam­men­hang stehenden Mord. Dabei wird genauer auf das Thema Politik sowie Klas­sen­gesell­schaft einge­gangen. Erleben Sie, wie die Menschen der mittel­großen Stadt versu­chen, ihren ameri­kani­schen Traum zu leben, welcher jedoch viele Opfer mit sich bringt.

Des Weiteren erscheinen im Februar die erste Staffel von "Doctor Thorne" und die erste Staffel von "Agatha Christie's: Zeugin der Anklage".

Serien-Neuerschei­nungen auf RTL+

Februar 2022 Datum Serie Staffel 01.02. Doctor Thorne 1 01.02. Agatha Christie's: Zeugin der Anklage 1 01.02. #Like Me! 1 07.02. American Crime 1 - 3 24.02. Der König von Palma 1 24.02. Club Las Piranjas 1 Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Harte Hunde 7 01.01. Hoodie 1 02.01. Master of Sweets – Die fabel­hafte Welt der Zucker­bäcker 1 03.01. Angela Black 1 10.01. Harrow 3 19.01. Der Bachelor 11 21.01. Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 15 31.01. Leon – Glaub nicht alles, was du siehst 1 Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 01.12. The 100 1-7 01.12. Two and a Half Men 7-12 02.12. Allen vs. Farrow 1 02.12. Seattle Fire­figh­ters 1-3 09.12. Ansgar Brink­mann- Der Stra­ßen­fuß­baller 1 09.12. Die Kölner Silves­ter­nacht 1 12.12. Sisi 1 14.12. Are You The One? 3 14.12. Totilas - das Millio­nen­geschäft mit dem Jahr­hun­dert­pferd 1 16.12. Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon 1 19.12. Fried­manns Vier 1 23.12. Too Close 1-3 30.12. Vikings 6 Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Serie Staffel 01.11. Stumptown 1 01.11. The Kids Are Alright 1 01.11. Ritter Rost 1 04.11. Boris Herr­mann - Die ganze Welt des Segelns 1 04.11. Ferdi­nand von Schi­rach – Glauben 1 04.11. Hip Hop - Born to dance (Doku­serie) 1 04.11. KBV – Keine beson­deren Vorkomm­nisse 2 04.11. Why Women Kill 2 04.11. Gossip Girl 1 15.11. Harrow 1 & 2 18.11. The Beast Must Die - Laby­rinth der Rache 1 30.11. Faking Hitler 1 Stand: November 2021 Oktober 2021 Datum Serie Staffel 01.10. Simsala Grimm 1 03.10. Ninja Warrior Germany Kids 2, Episoden 1-4 04.10. Grey's Anatomy 16 04.10. Leverage 2.0 1 1) 14.10. Gefähr­liche Nähe 1 17.10. Ninja Warrior Germany Kids 2, Episoden 5-8 19.10. Bachelor in Para­dise 3 1) 25.10. Tod und Nach­tigallen 1 Stand: Oktober 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. September 2021 Datum Serie Staffel 01.09. Takapu – Ein Tölpel in der Südsee 1 06.09. Criminal Minds 15 15.09. Nihat – Alles auf Anfang 1 15.09. Hit – Wer erzieht hier wen 1 17.09. The Good Doctor 4 27.09. Die skan­dalösen Fälle der Chris­tine Keeler 1 Stand: September 2021

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Der Februar bietet für Film-Fans auf Joyn und Joyn PLUS+ nun auch die Möglich­keit, die älteren Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire anzu­schauen.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

Februar 2022 Datum Film 01.02. Spider-Man Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Film Keine Neuerschei­nungen Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Film Keine Neuerschei­nungen Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Film Keine Neuerschei­nungen Stand: November 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. Spider-Man: Far From Home Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Film 12.09. Bumblebee 12.09. Kalte Füße Stand: September 2021

Neue Filme auf RTL+

Für Film­freunde bietet der Februar auf RTL+ einige Neuerschei­nungen. Zu den High­lights dürfte die Neuver­fil­mung von "Dirty Dancing" aus dem Jahr 2017 zählen. Es handelt sich hierbei um eine Liebes­geschichte zwischen der noch sehr jungen Frances Houseman (Abigail Breslin) und dem Tanz­lehrer Johnny Castle (Colt Prattes), welche sich im Sommer auf einer Party näher kommen. Frances entwi­ckelt eine Leiden­schaft für das Tanzen und möchte unbe­dingt mit Johnny gemeinsam im Rampen­licht stehen, jedoch sind ihre Eltern von dieser Vorstel­lung über­haupt nicht begeis­tert.

Des Weiteren starten im Februar mit "Born to Dance - Zwei Herzen. Ein Beat." und "Since­rely, Yours, Truly - Für immer dein" ein paar sehens­werte Filme auf RTL+.

Film-Neuerschei­nungen auf RTL+

Februar 2022 Datum Film 01.02. Dirty Dancing (2017) 01.02. Diana 01.02. Rubinrot 01.02. Saphir­blau 01.02. Smaragd­grün 01.02. Born to Dance - Zwei Herzen. Ein Beat. 01.02. Dancing in the Streets - Body Language 01.02. Halt mich fest 01.02. Kids in love 01.02. LenaLove 01.02. Walking on Sunshine 01.02. Die Unfass­baren 01.02. Die Unfass­baren 2 01.02. Since­rely, Yours, Truly - Für immer dein 01.02. The Dating List 01.02. Mode, Märchen und Manhattan 07.02. Walter Sedl­mayr - Outing durch Mord 17.02. MSV - Mein Herz schägt numa hier 24.02. Baum & Möhring - Im Einsatz mit deut­schen Spezi­alein­heiten Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Film 10.01. Der käuf­liche König – Rudolph Moshammer Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Film 01.12. A Summer to Remember 01.12. Das Mädchen und der Kommissar 01.12. Der Prinz & Ich – König­liches Aben­teuer 01.12. Die total perfekte Hoch­zeit 01.12. Ein Rezept zum Verlieben 01.12. Für immer in meinem Herzen 01.12. Hint Of Love… eine Prise Liebe 01.12. Hope Ranch 01.12. Just for the Summer 01.12. Liebe mit Herz und Hund 01.12. Plattfuß am Nil 01.12. Plattfuß in Afrika 01.12. Plattfuß in Hong Kong 01.12. Romance Retreat – Urlaub fürs Herz 01.12. Royal Ever After: Ein Prinz zu Silvester 01.12. Royally Ever After: Ich heirate einen Prinzen 01.12. Sie nannten ihn Plattfuß 01.12. Take Care 10.12. Chris­tine 10.12. Drei Hasel­nüsse für Aschen­brödel 10.12. Liebe braucht keine Ferien 10.12. Ludwig II. 10.12. Mädchen­jahre einer Königin 10.12. Sissi 10.12. Sissi – die junge Kaiserin 10.12. Sissi – Schick­sals­jahre einer Kaiserin 10.12. Tatsäch­lich… Liebe Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Film 01.11. Eine Weih­nachts­liebe zum Fest­halten 01.11. Liebe im Weih­nachts­park 01.11. Der König und die Eisprin­zessin 01.11. Eine Elfe zu Weih­nachten 04.11. Empö­rung - Der Skandal von Worms 08.11. stern Crime: Der letzte Anruf – Wer hat Frauke Liebs getötet? 08.11. Girls‘ Night Out 08.11. Jumanji: Will­kommen im Dschungel 18.11. Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter? Stand: November 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. Drei Hasel­nüsse für Aschen­brödel 01.10. Gefangen im Netz 01.10. Rewind: Aufar­bei­tung eines Miss­brauchs 04.10. Sturm­fahrt - Boris Herr­mann auf der härtesten Segel­regatta der Welt 27.10. Die Herz-OP Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Film 01.09. Die nackte Wahr­heit 05.09. Gott, du kannst ein Arsch sein Stand: September 2021

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und RTL+.

