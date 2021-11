Joyn & RTL+: Die neuen Serien und Filme im November

Neuheiten auf Joyn und RTL+

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und RTL+ können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet RTL+ (vormals: TVNOW) das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch RTL+ ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im November.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im November startet auf Joyn die beliebte Serie "American House­wife" in die fünfte und damit letzte Staffel. In der neuen Staffel muss sich die unkon­ven­tio­nelle Haus­frau und Mutter von drei Kindern weiterhin mit ihren arro­ganten, reichen und scheinbar perfekten Nach­barn behaupten.

Ein weiteres Serien-High­light dürften im November sowohl auf Joyn als auch bei RTL+ die ersten beiden Staf­feln von "Harrow" sein. Die Mystery-Serie handelt von dem genialen und unortho­doxen Patho­logen Dr. Daniel Harrow. Er miss­achtet jegliche Form von Auto­rität, was ihm dabei hilft, die selt­samen Todes­fälle aufzu­klären. Doch ein schreck­liches Geheimnis aus seiner Vergan­gen­heit droht ihn einzu­holen.

Zusätz­lich erscheinen im November die dritte Staffel von "Frau Jordan stellt gleich" und die erste Staffel der Neuaus­gabe von "Geh aufs Ganze!" auf Joyn und Joyn PLUS+.

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

November 2021 Datum Serie Staffel 03.11. Hoch­zeit auf den ersten Blick 8 1) 04.11. American Hous­wife 5 09.11. Star 3 1) 11.11. Mask Off 3 11.11. No Tomorrow 1 1) 15.11. Harrow 1-2 18.11. Frau Jordan stellt gleich 3 26.11. Das Gefan­genen­expe­riment 1 26.11. Geh aufs Ganze! 1 1) Stand: November 2021

1) Wöchent­lich eine neue Folge. Oktober 2021 Datum Serie Staffel 03.10. Trucker Babes 4 05.10. Man Seeking Woman 3 (Prime­time) 07.10. Ab ins Kloster 3 07.10. The Voice of Germany 11 08.10. Krass Klas­sen­fahrt 12 14.10. Blackout 1 14.10. The Good Place 2 (Prime­time) 16.10. The Masked Singer 5 17.10. Trecker Babes 3 20.10. Home­land 6 (Prime­time) 23.10. Shots Fired 1 (Prime­time) 23.10. Quan­tico 3 (Prime­time) 25.10. Das Internat 3 25.10. Zoo 2 (Prime­time) 26.10. You're the worst 4 (Prime­time) Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Serie Staffel 02.09. Filthy Rich 1 02.09. Murphy Brown 11 02.09. Seattle Fire­figh­ters 3 06.09. Animal Kingdom 4 06.09. Criminal Minds 1-15 08.09. The Ameri­cans 5 23.09. Check Check 3 24.09. Nicht erregen 1 28.09. Living Bibli­cally 1 28.09. Trial & Error 2 Stand: September 2021 August 2021 Datum Serie Staffel 05.08. Nancy Drew 2 16.08. Me, Myself and I 1 16.08. Grand Hotel 1 19.08. Shame Game 2 28.09. Living Bibli­cally 1 26.08. Jerks 4 Stand: August 2021 Juli 2021 Datum Serie Staffel 01.07. Exit 2 07.07. Grey's Anatomy 17 07.07. Seattle Fire­figh­ters 4 08.07. Atlanta Medical 4 13.07. Trial & Error 1 13.07. Wer stiehlt mir die Show 2 15.07. Die Obert Connec­tion 1 22.07. Doctor Who 12 26.07. Krass Klas­sen­fahrt 11 Stand: Juli 2021 Juni 2021 Datum Serie Staffel 03.06. Life Sentence 1 07.06. Lost 1-6 09.06. The Ameri­cans 4 10.06. Die Läuse­mutter 2 17.06. Dark­ness - Schatten der Vergan­gen­heit 2 24.06. #offline im Wald 1 26.06. Quan­tico 3 30.06. Shooter 3 Stand: Mai 2021

Serien ab November auf RTL+

Auch auf RTL+ bietet der November einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im November der Start der neuen Mini-Serie "Ferdi­nand von Schi­rach - Glauben" sein. Ein Kinder­arzt in der west­deut­schen Klein­stadt Ottern diagnos­tiziert bei der Unter­suchung eines Mädchens "chro­nisch sexu­ellen Miss­brauch" und bringt damit Ereig­nisse ins Rollen, die zu einem Justiz­skandal von verhee­rendem Ausmaß führen. Insge­samt 25 Frauen und Männer der Klein­stadt werden verdäch­tigt, einen Kinder­por­nografie-Ring betrieben zu haben. Nachdem der Otterner Staats­anwalt Cordelis Anklage erhoben hat, bekommt der Fall landes­weite Aufmerk­sam­keit.

Im November startet auf RTL+ auch die neue Mini-Serie "Faking Hitler". Im April 1983 gelingt dem Magazin STERN ein Jahr­hun­dert-Coup: Sie veröf­fent­lichen die privaten Tage­bücher von Adolf Hitler. Einige Tage später stellt sich heraus, dass die Tage­bücher eine Fälschung sind und der größte Medi­enskandal der Nach­kriegs­zeit nimmt seinen Lauf. Die fiktio­nali­sierte Verfil­mung erzählt die Geschichte rund um den Medi­enskandal.

Des Weiteren erscheinen im November die erste Staffel von "Gossip Girl" und die zweite Staffel von "KBV - Keine beson­deren Vorkomm­nisse".

Serien-Neuerschei­nungen auf RTL+

November 2021 Datum Serie Staffel 01.11. Stumptown 1 01.11. The Kids Are Alright 1 01.11. Ritter Rost 1 04.11. Boris Herr­mann - Die ganze Welt des Segelns 1 04.11. Ferdi­nand von Schi­rach – Glauben 1 04.11. Hip Hop - Born to dance (Doku­serie) 1 04.11. KBV – Keine beson­deren Vorkomm­nisse 2 04.11. Why Women Kill 2 04.11. Gossip Girl 1 15.11. Harrow 1 & 2 18.11. The Beast Must Die - Laby­rinth der Rache 1 30.11. Faking Hitler 1 Stand: November 2021 Oktober 2021 Datum Serie Staffel 01.10. Simsala Grimm 1 03.10. Ninja Warrior Germany Kids 2, Episoden 1-4 04.10. Grey's Anatomy 16 04.10. Leverage 2.0 1 1) 14.10. Gefähr­liche Nähe 1 17.10. Ninja Warrior Germany Kids 2, Episoden 5-8 19.10. Bachelor in Para­dise 3 1) 25.10. Tod und Nach­tigallen 1 Stand: Oktober 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. September 2021 Datum Serie Staffel 01.09. Takapu – Ein Tölpel in der Südsee 1 06.09. Criminal Minds 15 15.09. Nihat – Alles auf Anfang 1 15.09. Hit – Wer erzieht hier wen 1 17.09. The Good Doctor 4 27.09. Die skan­dalösen Fälle der Chris­tine Keeler 1 Stand: September 2021 August 2021 Datum Serie Staffel 01.08. Are you the One US? 2 01.08. Mister Twister 1 02.08. Reef Break 1 10.08. The Hand­maid's Tale 3 13.08. The Good Doctor 4 15.08. Spot­light 1-2 16.08. Grand Hotel 1 17.08. Prince Char­ming 3 19.08. Dr. Death 1 19.08. Sankt Maik 3 Stand: August 2021 Juli 2021 Datum Serie Staffel 01.07. Amber - Ein Mädchen verschwindet 1 01.07. Are You The One US 1 01.07. Ex on The Beach US 1 01.07. Obduk­tion – Echte Fälle mit Tsokos und Liefers 1 01.07. Otto's Bastel­kiste 1 01.07. Prin­zessin Diana: Liebe. Macht. Legende. 1 01.07. The Driver 1 05.07. American House­wife 1-3 08.07. Skan­dale und Affären: Die briti­schen Royals 1 22.07. Vikings 1-3 26.07. Emer­gence 1 26.07. Ghis­laine Maxwell: Epsteins scho­ckie­rende Komplizin 1 Stand: Juli 2021 Juni 2021 Datum Serie Staffel 01.06. Im Tal der Sonne 1 01.06. Mörde­rische Frauen: Töten aus Lust 1. Folge 01.06. New Amsterdam 3 (Teil1) 01.06. Teen Wolf 1-6 07.06. Lost 1-6 07.06. Villa der Liebe: Fremd­gehen verboten 3 Stand: Mai 2021

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Der November bietet für Film-Fans auf Joyn und Joyn PLUS+ keine Neuheiten.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

November 2021 Datum Film Keine Neuerschei­nungen Stand: November 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. Spider-Man: Far From Home Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Film 12.09. Bumblebee 12.09. Kalte Füße Stand: September 2021 August 2021 Datum Film 08.08. Nur ein kleiner Gefallen Stand: August 2021 Juli 2021 Datum Film 02.07. Forget about Nick Stand: Juli 2021 Juni 2021 Datum Film 30.06. 25 km/h Stand: Mai 2021

Neue Filme auf RTL+

Für Film­freunde bietet der November auf RTL+ einige Neuerschei­nungen. Zu den High­lights dürfte der Aben­teu­erfilm "Jumanji: Will­kommen im Dschungel" sein. Vier Teen­ager, die Nach­sitzen müssen, entde­cken eine alte Video­kon­sole mit einem Spiel, was sie bislang nicht kannten. Als sie beginnen zu spielen, werden sie direkt in die Dschun­gel­welt von Jumanji gezogen. Dabei werden sie in die Körper ihrer Avatare verwan­delt und müssen das Aben­teuer ihres Lebens voller Spaß, Gefahr und Nerven­kitzel beenden, um nicht ewig in Jumanji fest­zuhängen.

Des Weiteren starten im November mit "Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter?" und "Empö­rung - Der Skandal von Worms" ein paar sehens­werte Doku­menta­tionen auf RTL+.

Film-Neuerschei­nungen auf RTL+

November 2021 Datum Film 01.11. Eine Weih­nachts­liebe zum Fest­halten 01.11. Liebe im Weih­nachts­park 01.11. Der König und die Eisprin­zessin 01.11. Eine Elfe zu Weih­nachten 04.11. Empö­rung - Der Skandal von Worms 08.11. stern Crime: Der letzte Anruf – Wer hat Frauke Liebs getötet? 08.11. Girls‘ Night Out 08.11. Jumanji: Will­kommen im Dschungel 18.11. Rebecca - Was geschah mit unserer Tochter? Stand: November 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. Drei Hasel­nüsse für Aschen­brödel 01.10. Gefangen im Netz 01.10. Rewind: Aufar­bei­tung eines Miss­brauchs 04.10. Sturm­fahrt - Boris Herr­mann auf der härtesten Segel­regatta der Welt 27.10. Die Herz-OP Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Film 01.09. Die nackte Wahr­heit 05.09. Gott, du kannst ein Arsch sein Stand: September 2021 August 2021 Datum Film 01.08. Die Hoch­zeit meines besten Freundes 01.08. Glück 01.08. Gott - Von Ferdi­nand von Schi­rach 01.08. Grill den Henssler Sommer-Special 01.08. Peter Rabbit 01.08. Terror - Ihr Urteil 02.08. Prinz Andrew und der Epstein-Skandal 09.08. This Changes Ever­ything- Frauen an die Macht Stand: August 2021 Juli 2021 Datum Film 01.07. 30 über Nacht 01.07. Das Glück dieser Erde 01.07. Haben Sie das von den Morgans gehört? 01.07. In my dreams 01.07. Mit besten Absichten 01.07. Nick und Norah – Sound­track einer Nacht 01.07. The Song 01.07. Verliebt in die Braut 10.07. I feel pretty 26.07. The Circle Stand: Juli 2021 Juni 2021 Datum Film 01.06. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft 01.06. Maddie McCann: Jagd nach dem Verdäch­tigen 03.06. First Ladies: Michelle Obama 23.06. Die Schlacht um Britney Spears: Fans, Geld und Kontrolle Stand: Mai 2021

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und RTL+.

