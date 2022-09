Streaming-Suche: Wo laufen welche Filme und Serien?

Streaming-Suchmaschinen im Vergleich

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Wer zwischen 1975 und 2015 seine DVDs, VHS-Kassetten und später Blu-rays in klas­sischen Video­theken ausge­liehen hat, konnte an ambi­tio­nierte Video­theken-Betreiber geraten, die so gut wie jeden Film im Sorti­ment hatten, auch seltene Streifen. Mit dem Siegeszug der Strea­ming-Dienste im Internet, die die Video­theken verdrängt haben, wuchs der Wunsch vieler Film- und Serien-Fans: Würde es jemals einen Strea­ming-Anbieter geben, der alle verfüg­baren Filme und Serien in seinem Katalog hat?

Dieser Traum hat sich längst zerschlagen, es ist sogar genau das Gegen­teil passiert: Wer immer einen neuen Strea­ming-Dienst gegründet hat, wollte seine Kunden nicht mit beliebten Klas­sikern ködern, sondern mit "Origi­nals", also extra für diesen Dienst produ­zierte Serien und Filme. Gleich­zeitig findet im Hinter­grund ein Hauen und Stechen um die Verwer­tungs­rechte älterer Filme und neuerer Block­buster statt. Selbst einge­fleischte Film- und Seri­enfans können heut­zutage kaum noch den Über­blick darüber behalten, welche Inhalte bei welchem Dienst zu sehen sind.

In den vergan­genen Jahren haben sich darum einige spezi­elle Such­maschinen heraus­gebildet, die verraten, welcher Film und welche Serie bei welchem Strea­ming-Dienst zu sehen ist. In dieser Über­sicht verglei­chen wir die wich­tigsten Strea­ming-Such­maschinen. Streaming-Suchmaschinen im Vergleich

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Das Problem der Frag­men­tie­rung

Vor einigen Jahren war der Strea­ming-Markt noch über­schaubar: Neben den großen inter­natio­nalen Strea­ming-Schwer­gewichten wie Netflix und Amazon Prime Video mit Abo gab es spezi­elle deut­sche Dienste wie Joyn (ehem. maxdome), Video­load, freenet Video oder WOW (ehem. Sky Ticket) für die einzelne Leihe oder den Einzel­kauf von Filmen. Einge­fleischte Cine­asten konnten also mit dem Abo von etwa zwei Diensten plus der Ergän­zung durch das einzelne Leihen bei anderen Diensten zu einem kalku­lier­baren Preis schon ziem­lich viel sehen.

Doch dann stürmten Konkur­renten wie Disney Plus, Apple TV+, Telekom MagentaTV oder RakutenTV den Markt. So gut wie jeder Fest­netz-Internet-Anbieter verkauft heute als Zusatz­dienst auch Strea­ming-Inhalte. Gleich­zeitig haben die deut­schen TV-Sender damit begonnen, ihre Media­theken zu Strea­ming-Diensten umzu­bauen. Darüber hinaus könnten bald weitere inter­natio­nale Strea­ming-Dienste wie Hulu oder HBO Max auf den euro­päi­schen Markt drängen. Schließ­lich gibt es vermehrt kosten­lose Strea­ming-Dienste, die eine meist über­schau­bare Anzahl von Inhalten werbe­finan­ziert zeigen. Und für das Strea­ming von Sport-Inhalten haben sich eigene Dienste wie DAZN oder Euro­sport Player gebildet.

Bei einer derar­tigen Frag­men­tie­rung des Strea­ming-Marktes müssten Serien-, Kino- und Sport-Fans inzwi­schen wohl über hundert Euro monat­lich ausgeben, um wirk­lich alles sehen zu können, was praxis­fern und den meisten Kunden zu teuer ist. Um so mehr werden Strea­ming-Such­maschinen bei der gezielten Suche uner­läss­lich.

Spezial-Dienste und Zusatz-Preise für Block­buster

Die Frag­men­tie­rung des Marktes hat aber auch dazu geführt, dass es mehr und mehr Dienste auch für den spezi­ellen Geschmack gibt, beispiels­weise ausschließ­lich für deut­sche Filme, asia­tische Anime-Filme oder Bolly­wood-Kino. Die Strea­ming-Such­maschinen eröffnen also auch die Möglich­keit, viel­leicht einen kleinen und feinen Strea­ming-Dienst ganz neu zu entde­cken, den man bisher gar nicht kannte.

In Zeiten geschlos­sener Kinos hat sich die Praxis etabliert, Film-Premieren neuer Holly­wood-Block­buster auf Strea­ming-Diensten zu veran­stalten. Das bringt für Film-Freunde einer­seits den Vorteil, dass sie nicht mehr wochen- oder mona­telang darauf warten müssen, bis ein neuer Streifen nach der Kino-Auswer­tung endlich im Strea­ming ankommt. Gleich­zeitig nutzen die Strea­ming-Dienste das aus, um die eigenen Kunden neben dem übli­chen Abo-Preis für derar­tige Premieren extra zur Kasse zu bitten.

Die Strea­ming-Such­maschinen zeigen damit auch, ob es sinn­voll ist, für einen neuen Block­buster extra zu bezahlen, den ein anderer Dienst mögli­cher­weise schon ohne Aufpreis im Sorti­ment hat.

Strea­ming-Such­maschinen: Welche Dienste listen sie?

Die "perfekte" Strea­ming-Such­maschine gibt es - wie unsere nach­fol­gende Über­sicht zeigt - aller­dings auch nicht, da bei keiner Such­maschine alle Strea­ming-Dienste oder Media­theken gelistet sind. Es wird also auch hier notwendig sein, mehrere Strea­ming-Such­maschinen parallel zu verwenden. Immerhin durch­suchen einige Strea­ming-Such­maschinen recht viele und auch spezi­elle Strea­ming-Dienste:

Anzeige:

Mehr zum Thema Streaming

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.