Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Februar

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn Sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Februar auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im Februar erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights in diesem Monat gehört sicher­lich der Anima­tions­film "Selbst". In diesem Kurz­film steht die Selbst­fin­dung einer kleinen Holz­puppe im Vorder­grund. Um ein Teil der Gesell­schaft zu werden, verän­dert sie sich jedoch und wird immer weniger sie selbst. Ob die Puppe sich trotz aller Vorkom­nisse selbst finden kann und zufrieden mit sich ist, erfahren Sie ab dem 2. Februar.

Ein weiteres High­light dürfte der Film "Suncoast" sein. In diesem Drama aus dem Jahr 2024 versucht Doris, trotz der unheil­baren Krank­heit ihres Bruders Max und der Aufmerk­sam­keit, die ihre Mutter ihm schenkt, ein normales Teen­ager-Leben in Saint Peters­burg, Florida, zu führen. Als Max ins Hospiz kommt, lernt Doris den Akti­visten Paul kennen, der sich für den Fall Terri Schiavo einsetzt. Durch Gespräche mit Paul ändert sich Doris' Sicht auf das Leben, ihre Bezie­hung zur Mutter verbes­sert sich, und sie findet endlich Anschluss in der Schule.

Des Weiteren starten im Februar "Shogun" und "The Marvels".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Februar 2024 Datum Film Genre 02.02. Selbst Anima­tion 07.02. The Marvels Action 09.02. Suncoast Drama 14.02. Daugh­ters of the Cult Doku 27.02. Shogun Roman 28.02. We Live Here: The Midwest Doku Stand: Januar 2024 Januar 2024 Datum Film Genre 02.01. 2023 Rock & Roll Hall of Fame Induc­tion Ceremony Live-Show 17.01. Der Juwe­len­dieb Doku 17.01. The Creator Action Stand: Dezember 2023 Dezember 2023 Datum Film Genre 01.12. Der Lotse Roman 01.12. Micky rettet Weih­nachten Anima­tion 01.12. Verspro­chen ist verspro­chen Komödie 02.12. Doctor Who Specials Komödie 02.12. Sound­track #2 Musik 06.12. Theater Camp Komödie 08.12. Gregs Tage­buch zu Weih­nachten: Keine Panik! Komödie 08.12. Verspro­chen ist verspro­chen 2 Komödie 15.12. Indiana Jones und das Rad des Schick­sals Action 15.12. Schla­fend ins Glück Komödie 15.12. Zeit­lose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford Doku 17.12. Viel Wirbel um Weih­nachten Komödie 27.12. Aaron Carter: The Little Prince of Pop Doku 29.12. The Mill Horror Stand: Dezember 2023 November 2023 Datum Film Genre 03.11. Quiz Lady Komödie 03.11. Agent Null Null Nix – Bill Murray in hirn­loser Mission Komödie 10.11. Antigang: Home Run Drama 10.11. Liebe in jeder Bezie­hung Drama 10.11. Turbu­lenzen - und andere Kata­stro­phen Drama 17.11. Viel Wirbel um Weih­nachten Romantik 17.11. Gefähr­liche Schön­heit – Die Kurti­sane von Venedig Komödie 17.11. Eine Affäre in Paris Komödie 24.11. Brea­king Up Komödie Stand: Oktober 2023 Oktober 2023 Datum Film Genre 06.10. Die Biene Maja – Freund­schaft ist dicker als Honig Anima­tion 06.10. Die Biene Maja 2 – Die Honig­spiele Anima­tion 06.10. Carpool – Mit dem Gangster auf der Flucht Komödie 06.10. Camping­freuden Komödie 06.10. Chip und Chap auf hoher See Komödie 06.10. Das Geigen­kon­zert Musik 06.10. Donald, der Hobby­tape­zierer Anima­tion 06.10. Old MacDonald hat 'ne Farm Anima­tion 06.10. Ist die Katze aus dem Haus ... Anima­tion 06.10. Das Zauber­schiff Anima­tion 06.10. Nashorn im Galopp Komödie 11.10. The Boogeyman Horror 13.10. Die Noobs – Klein aber gemein Aben­teuer 13.10. Probe­zeit Drama 13.10. That Night – Ein heißer Sommer Drama 18.10. Appen­dage Drama 20.10. A Marvel Studios Special Presen­tation: Were­wolf By Night in Color Drama 20.10. Goodbye Lover Komödie 20.10. Beilight – Biss zum Abend­brot Komödie 25.10. Die Löwen von Sizi­lien Drama 25.10. Distances Drama 25.10. The Way of Tea Drama 25.10. Censor of Dreams Drama 25.10. Rise of a Star Drama 25.10. Chucho­tages Drama 25.10. Time­code Drama 25.10. Wave Romanze 25.10. Wohn­fläche: Null Quadrat­meter Komödie 27.10. Trap Jazz Doku 27.10. Q & A Drama 27.10. Micky Maus: Die gruse­ligste Geschichte aller Zeiten Anima­tion Stand: September 2023 September 2023 Datum Film Genre 01.09. Regeln spielen keine Rolle Drama 01.09. Hammer­haie und die Kraft des Mondes Doku 01.09. Der größte Hammerhai der Welt? Doku 05.09. Alles nass Anima­tion 05.09. Trolley Trou­bles Anima­tion 06.09. Arielle die Meer­jung­frau Fantasy 06.09. Die drei !!! Krimi 08.09. Tanz in der Scheune Anima­tion 08.09. Das gefun­dene Fressen Anima­tion 08.09. Meer-Babys Anima­tion 08.09. Mickys Känguruh Anima­tion 08.09. Pluto will spielen Anima­tion 08.09. Pluto, Junior Anima­tion 08.09. Geheim­nisse der Nilkro­kodile Doku 08.09. Joyride - Spritz­tour Action 08.09. Runner Runner Krimi 13.09. Tiere hautnah mit Bertie Gregory Doku 15.09. Lang Lang spielt Disney Musik 15.09. Mann unter Feuer Action 15.09. Verhand­lungs­sache Action 22.09. No One Will Save You Horror 22.09. Plötz­lich Star Komödie 22.09. Suns­hine Thriller 29.09. Hitlers Afri­kafeldzug Doku 29.09. Einfach Unwi­der­steh­lich Drama Stand: August 2023

Neue Serien und Episoden im Februar auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Februar erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt. Ein Serien-High­light im Februar dürfte der Start von "Wildes Indien" sein. Die beein­dru­ckende Bevöl­kerung von über einer Milli­arde Menschen in Indien, was mehr als ein Fünftel der Welt­bevöl­kerung ausmacht, teilt sich den riesigen Subkon­tinent mit einer viel­fäl­tigen Tier­welt. In der drei­tei­ligen Serie "Wildes Indien" wird unter anderem die faszi­nie­rende Lebens­welt des Asia­tischen Elefanten erkundet, der heute nur noch in isolierten Gruppen in den Vorbergen des Hima­layas anzu­treffen ist.

Im Februar startet ebenso die erste Staffel der Serie "Haileys Mission". Ein junges Mädchen erhält eine unge­wöhn­liche Mission: Sie soll die Welt retten, indem sie sämt­liche Aufgaben ihrer jahre­lang penibel geführten To-Do-Liste abar­beitet. Von einem Sand­burg­wett­bewerb bis hin zum ersten Kuss stehen verschie­denste Heraus­for­derungen auf der Liste, die sie nun gemeinsam mit ihrem Schwarm in Angriff nimmt.

Neue Folgen gibt es im Februar unter anderem von "American Dad" (19. Staffel) und "Animal Fight Club" (3-6. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

Februar 2024 Datum Serie Staffel Genre 07.02 American Dad 19 Sitcom 07.02 Die 2000er – Die Welt mit anderen Augen sehen 1 Doku 07.02 Die 80er – Ein Jahr­zehnt verän­dert die Welt 1 Doku 07.02 Animal Fight Club 3-6 Action 07.02 Apoka­lypse: Der Kalte Krieg 1 Doku 07.02 Drogen im Visier 6-7 Doku 07.02 Dr. Joya – Haut­ärztin der Tiere 1 Doku 14.02 Star Wars: Die Aben­teuer der jungen Jedi 1 Anima­tion 14.02 Micky Maus: Spiel­haus 2 Anima­tion 14.02 Geschichte mal anders! 1 Doku 14.02 What’s up, Dad? 1-5 Sitcom 21.02 Star Wars: The Bad Batch 3 Anima­tion 21.02 Wildes Indien 1 Doku 21.02 Haileys Mission 1 Anima­tion Stand: Januar 2024 Januar 2024 Datum Serie Staffel Genre 03.01 Betrug: Der perfekte Ehemann 1 Doku 03.01 Ishura 1 Anime 03.01 FX’s Class of ‘09 1 Drama 03.01 Camp Kiki­waka 6 Sitcom 03.01 Ice Road Rescue – Extrem­ret­tung in Norwegen 1 Doku 10.01 Demons and Saviors: Der Fall Chris­tina Boyer 1 Doku 10.01 Mayday – Alarm im Cockpit 22 Doku 10.01 Schmugg­lern auf der Spur 4 Doku 10.01 Echo 1 Action 12.01 Bluey 3 Komödie 17.01 A Shop for Killers 1 Drama 17.01 Mira­culous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir 5 Anima­tion 17.01 Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund 3 Reality-TV 17.01 Horror­trips – Wenn Reisen zum Albtraum werden 12 Doku 03.01 The Artful Dodger 1 Drama 19.01 Cristóbal Balen­ciaga 1 Drama 24.01 Big City Greens 3 Komödie 24.01 Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen 1 Doku 24.01 Das echte große Krab­beln 1 Doku 31.01 Choir 1 Doku 31.01 Life in Pieces 1 Action 31.01 Schwarz­märkte hautnah mit Mariana van Zeller 3 Action Stand: Dezember 2023 Dezember 2023 Datum Serie Staffel Genre 06.12 American Horror Stories 3 Horror 06.12 Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund 2 Reality-TV 06.12 Dr. Ole: Tier­arzt im Einsatz 1 Reality-TV 06.12 Family Guy 21 Sitcom 08.12 Santa Clause: Die Serie 2 Drama 13.12 FX's Welcome to Wrexham 2 Doku 13.12 The Rookie 5 Action 20.12 Akte X 11 Action 20.12 Dragons of Wonder­hatch 1 Action 20.12 Extreme Survival mit Hazen Audel: Über die Anden 1 Doku 20.12 Percy Jackson: Die Serie 1 Action 22.12 What If...? 2 Action 27.12 American Horror Story: Deli­cate 12 Horror 27.12 Mayans M.C. 5 Action 27.12 Tal der Könige: Ägyp­tens verlo­rene Schätze 4 Doku 27.12 What We Do in the Shadows 5 Action Stand: November 2023 November 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.11 Solar Oppo­sites 4 Sci-Fi 08.11 Santa Clause: Die Serie 2 Komödie 08.11 Vigilante 1 Thriller 08.11 Enthüllt: Geheim­nisse der Meere 5 Doku 14.11 A Murder at the End of the World 1 Psycho­thriller 15.11 Deut­sches Haus 1 Drama 15.11 Brawn: The Impos­sible Formula 1 Story 1 Doku 15.11 Micky Maus: Spiel­haus 2 Anima­tion 15.11 Mira­culous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir 5 Anima­tion 15.11 What We Do in the Shadows 4 Mocku­men­tary 15.11 Extrem­sport: An den Grenzen des Mögli­chen mit Jimmy Chin 1 Doku 16.11 Drive with Swizz Beatz 1 Doku 22.11 Love in Fairhope 1 Reality-TV 22.11 Die Simpsons 34 Anima­tion 22.11 The Good Doctor 5 Drama 22.11 Das Wunder des Lebens: Tier­babys 1 Doku 26.11 Australia - Die Serie 1 Drama 29.11 Culprits 1 Komödie 29.11 FX's Reser­vation Dogs 3 Dramedy 29.11 Die Hatchers - Farm, Kühe und Doktoren 1 Doku Stand: Oktober 2023 Oktober 2023 Datum Serie Staffel Genre 04.10 Enthüllt: Geheim­nisse der Meere 2 Doku 04.10 Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur 1 Doku 11.10 4Ever 1 Drama 11.10 Algiers, America 1 Doku 11.10 Death in Para­dise 12 Komödie 11.10 Kiya & die Kimoja Helden 1 Action 13.10 Gänse­haut 1 Horror 18.10 Home­land 1-8 Thriller 25.10 Praisy Petey 1 Anima­tion Stand: September 2023 September 2023 Datum Serie Staffel Genre 06.09 Ich bin Groot 1 Anima­tion 06.09 Rocco Schia­vone 5 Krimi 06.09 Hitlers letzter Wider­stand 4 Doku 13.09 Phoenix: Eden17 1 Anima­tion 13.09 9-1-1: Lone Star 4 Krimi 13.09 Die letzten Giganten: Riesen­fische 1 Doku 20.09 9-1-1 Notruf L.A. 6 Krimi 20.09 Irrésistible 1 Comedy 20.09 Halbe Helden 1 Anima­tion 20.09 Mr. Mercedes 1-3 Krimi 22.09 Amerikas lustigste Tier­videos 2 Comedy 22.09 Extreme Survival mit Hazen Audel: Mäch­tiger Mekong 1 Doku 27.09 Die Simpsons 34 (Teil 1) Comedy 27.09 The Worst of Evil 1 Krimi 27.09 Satur­days 1 Komödie 27.09 This Fool 2 Comedy 28.09 The Kardas­hians 4 Reality-TV Stand: August 2023

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Disney+ wissen müssen.

