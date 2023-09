Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Oktober

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn Sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Oktober auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im Oktober erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights in diesem Monat gehört sicher­lich der Horror-Film "The Boogeyman". In diesem Film sind Sadie Harper und ihre kleine Schwester nach dem Tod ihrer Mutter auf sich allein gestellt. Denn der Boogeyman ist gekommen, um sie heim­zusu­chen. Der psychisch belas­tete Vater glaubt jedoch nicht an diese Über­mächte und igno­riert seine Kinder. Ob Sadie es schafft, dem Bösen zu entkommen?

Ein weiteres High­light dürfte der Film "That Night – Ein heißer Sommer" sein. In diesem Drama aus dem Jahr 1992 wird die Liebes­geschichte eines Nach­bar­schafts­pär­chens aus der Sicht der noch jungen Alice erzählt. Sie sieht, wie Sheryl sich ohne Erlaubnis mit Rick heim­lich trifft. Ob die 16-jähirge Sheryl weiß, worauf sie sich einlässt?

Des Weiteren starten im Oktober "Camping­freuden" und "Chip und Chap auf hoher See".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Oktober 2023 Datum Film Genre 06.10. Die Biene Maja – Freund­schaft ist dicker als Honig Anima­tion 06.10. Die Biene Maja 2 – Die Honig­spiele Anima­tion 06.10. Carpool – Mit dem Gangster auf der Flucht Komödie 06.10. Camping­freuden Komödie 06.10. Chip und Chap auf hoher See Komödie 06.10. Das Geigen­kon­zert Musik 06.10. Donald, der Hobby­tape­zierer Anima­tion 06.10. Old MacDonald hat 'ne Farm Anima­tion 06.10. Ist die Katze aus dem Haus ... Anima­tion 06.10. Das Zauber­schiff Anima­tion 06.10. Nashorn im Galopp Komödie 11.10. The Boogeyman Horror 13.10. Die Noobs – Klein aber gemein Aben­teuer 13.10. Probe­zeit Drama 13.10. That Night – Ein heißer Sommer Drama 18.10. Appen­dage Drama 20.10. A Marvel Studios Special Presen­tation: Were­wolf By Night in Color Drama 20.10. Goodbye Lover Komödie 20.10. Beilight – Biss zum Abend­brot Komödie 25.10. Die Löwen von Sizi­lien Drama 25.10. Distances Drama 25.10. The Way of Tea Drama 25.10. Censor of Dreams Drama 25.10. Rise of a Star Drama 25.10. Chucho­tages Drama 25.10. Time­code Drama 25.10. Wave Romanze 25.10. Wohn­fläche: Null Quadrat­meter Komödie 27.10. Trap Jazz Doku 27.10. Q & A Drama 27.10. Micky Maus: Die gruse­ligste Geschichte aller Zeiten Anima­tion Stand: September 2023 September 2023 Datum Film Genre 01.09. Regeln spielen keine Rolle Drama 01.09. Hammer­haie und die Kraft des Mondes Doku 01.09. Der größte Hammerhai der Welt? Doku 05.09. Alles nass Anima­tion 05.09. Trolley Trou­bles Anima­tion 06.09. Arielle die Meer­jung­frau Fantasy 06.09. Die drei !!! Krimi 08.09. Tanz in der Scheune Anima­tion 08.09. Das gefun­dene Fressen Anima­tion 08.09. Meer-Babys Anima­tion 08.09. Mickys Känguruh Anima­tion 08.09. Pluto will spielen Anima­tion 08.09. Pluto, Junior Anima­tion 08.09. Geheim­nisse der Nilkro­kodile Doku 08.09. Joyride - Spritz­tour Action 08.09. Runner Runner Krimi 13.09. Tiere hautnah mit Bertie Gregory Doku 15.09. Lang Lang spielt Disney Musik 15.09. Mann unter Feuer Action 15.09. Verhand­lungs­sache Action 22.09. No One Will Save You Horror 22.09. Plötz­lich Star Komödie 22.09. Suns­hine Thriller 29.09. Hitlers Afri­kafeldzug Doku 29.09. Einfach Unwi­der­steh­lich Drama Stand: August 2023 August 2023 Datum Film Genre 02.08. Guar­dians of the Galaxy Volume 3 Action 04.08. The Randall Scandal: Love, Loathing and Vander­pump Doku 04.08. Natural Born Killers Action 11.08. Jagged Mind Thriller 11.08. Die verrückte Olym­piade Anima­tion 11.08. Donalds Cousin Gustav Animaton 11.08. Kurz­besuch bei Onkel Donald Anima­tion 11.08. Der toll­kühne Donald in seiner flie­genden Kiste Anima­tion 11.08. Goofy und Wilbur Anima­tion 11.08. Mickys Dampf­walze Anima­tion 11.08. Haie: Meister der Tarnung? Doku 11.08. Rivalen: Haie vs. Orcas Doku 16.08. Miguel Wants to Fight Komödie 18.08. Der Klient Drama 18.08. LEGO Disney Prin­zessin: Das Schloss Aben­teuer Animaion 25.08. Vaca­tion Friends 2 Komödie 25.08. Date Movie Romantik 25.08. Die Tiger­haie von Maui Doku 25.08. Explorer: Verschollen in der Arktis Doku Stand: Juli 2023 Juli 2023 Datum Film Genre 07.07. Baby-Haie - Vom Ei zum Jäger Doku 07.07. Haie von oben Doku 07.07. Badetag Anima­tion 07.07. Der Frei­zeit­kapitän Anima­tion 07.07. Micky, der Bauar­beiter Anima­tion 07.07. Fran­kies Katzen­musik Anima­tion 07.07. Goofy macht Gymnastik Anima­tion 07.07. Tanz der Skelette Anima­tion 08.07. BLEACH: Thousand-Year Blood War Part 2 Anime 14.07. True Lies Action 14.07. Die große Hai-Zählung Doku 14.07. Das Turnier der Haie Doku 14.07. Uner­sätt­lich: Haie, die alles fressen Doku 21.07. Super­kräfte der Haie Doku 21.07. Hai vs. Boot Doku 28.07. Die wunder­bare Welt von Micky Maus: Steam­boat Silly Anima­tion 28.07. Imagine Dragons Live in Vegas Musik Stand: Juni 2023 Juni 2023 Datum Film Genre 02.06. Antwone Fisher Drama 07.06. Avatar: The Way of Water Anima­tion 09.06. Flamin' Hot Drama 09.06. Schuldig bei Verdacht Drama 09.06. Heat Drama 16.06. Stan Lee Doku 16.06. Assassin’s Creed Action 16.06. Die Metro­pole des Maya-Krie­ger­königs Doku 21.06. Marie Antoi­nette Drama 23.06. Der Beste der Welt Komödie 30.06. Kaffee, Milch und Zucker Dramedy 30.06. Bogus Komödie Stand: Mai 2023 Mai 2023 Datum Film Genre 03.05. Psy Summer Swag 2022 (Star) Doku 05.05. John F. Kennedy - Tatort Dallas (Star) Doku 05.05. Die Bestimmer - Kinder haften für ihre Eltern (Star) Komödie 05.05. Untreu (Star) Thriller 12.05. Crater Drama 12.05. Explorer: Die tiefste Höhle Doku 12.05. I Want a Baby (Star) Reality-TV 12.05. Meine Frau, die Spar­taner und ich (Star) Komödie 19.05. White Men Can't Jump (Star) Komödie 19.05. Noah (Star) Fantasy 26.05. Wild Life: Ein Leben für die Natur Doku 26.05. Die Giraffen Arche Doku 26.05. Street Kings (Star) Action Stand: Mai 2023

Neue Serien und Episoden im Oktober auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Oktober erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt. Ein Serien-High­light im Oktober dürfte der Start von "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur" sein. In dieser Doku wird von dem schreck­lichen Tod von Tupac Shakur berichtet. Seine Mutter war ausnahmslos an seiner Seite und prägte Tupac. Nicht nur auf Tupac hatte sie Einfluss, auch ihre Black-Panther-Bewe­gung erlangte viel Aufsehen.

Im Oktober startet ebenso die erste Staffel der Serie "Praisy Petey". Auch in der neuen Serie wird es wieder span­nend. Denn die Zeichen­trick­serie handelt von einem New Yorker It-Girl. Ihr Leben wirkt von außen perfekt, doch eigent­lich fängt es an zu bröckeln. Um ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, hat sie die Aufgabe bekommen, einer Klein­stadt neue Hoff­nung zu geben, indem sie diese moder­nisiert.

Neue Folgen gibt es im Oktober unter anderem von "Enthüllt: Geheim­nisse der Meere" (2. Staffel) und "4Ever" (1. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

Oktober 2023 Datum Serie Staffel Genre 04.10 Enthüllt: Geheim­nisse der Meere 2 Doku 04.10 Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur 1 Doku 11.10 4Ever 1 Drama 11.10 Algiers, America 1 Doku 11.10 Death in Para­dise 12 Komödie 11.10 Kiya & die Kimoja Helden 1 Action 13.10 Gänse­haut 1 Horror 18.10 Home­land 1-8 Thriller 25.10 Praisy Petey 1 Anima­tion Stand: September 2023 September 2023 Datum Serie Staffel Genre 06.09 Ich bin Groot 1 Anima­tion 06.09 Rocco Schia­vone 5 Krimi 06.09 Hitlers letzter Wider­stand 4 Doku 13.09 Phoenix: Eden17 1 Anima­tion 13.09 9-1-1: Lone Star 4 Krimi 13.09 Die letzten Giganten: Riesen­fische 1 Doku 20.09 9-1-1 Notruf L.A. 6 Krimi 20.09 Irrésistible 1 Comedy 20.09 Halbe Helden 1 Anima­tion 20.09 Mr. Mercedes 1-3 Krimi 22.09 Amerikas lustigste Tier­videos 2 Comedy 22.09 Extreme Survival mit Hazen Audel: Mäch­tiger Mekong 1 Doku 27.09 Die Simpsons 34 (Teil 1) Comedy 27.09 The Worst of Evil 1 Krimi 27.09 Satur­days 1 Komödie 27.09 This Fool 2 Comedy 28.09 The Kardas­hians 4 Reality-TV Stand: August 2023 August 2023 Datum Serie Staffel Genre 02.08 Bear Grylls: Stars am Limit - Die Chal­lenge 1 Doku 02.08 Doctor Lawyer 1 Drama 02.08 Comtra­dicao 1-5 Talk-Show 08.08 Only Murders in the Buil­ding 3 Drama 09.08 High School Musical: The Musical - Die Serie 4 Drama 09.08 Moving 1 Action 09.08 Europa von oben 4 Doku 09.08 Mayans M.C. 4 Drama 16.08 The Bear: King of the Kitchen 2 Drama 16.08 Bob's Burgers 13 Anima­tion 16.08 Bree­ders 3 Drama 16.08 Zweiter Welt­krieg: Geschichte von oben 1 Doku 22.08 Ahsoka 1 Fantasy 23.08 Amerikas Natio­nal­parks 1 Doku 30.08 Good Trouble 5 Drama Stand: Juli 2023 Juli 2023 Datum Serie Staffel Genre 05.07 Kizazi Moto: Gene­ration Fire 1 Anima­tion 05.07 Akte Hai - Dem Raub­tier auf der Spur 2 Doku 05.07 Haie auf Angriff 8 Doku 05.07 The Great North 3 Doku 05.07 The Nanny's Secrets 1 Thriller 12.07 Marvel Moon Girl und Devil Dino­saur 1 Anima­tion 12.07 Ganz oder gar nicht: Die Serie 1 Komödie 12.07 The Secrets of Hill­song 1 Doku 12.07 The Company You Keep 1 Drama 12.07 Große Erwar­tungen 1 Drama 12.07 A Super­fan­tastica Historia do balao 1 Doku 19.07 The Lessen is Murder 1 Doku 19.07 Snow­fall 6 Drama 19.07 Chapel­waite 1 Horror 24.07 Futurama 11 Comedy 26.07 How I Met Your Father 2 Comedy 26.07 Drag Me to Dinner 1 Comedy 26.07 Hör mal, wer da hämmert 1-8 Comedy Stand: Juni 2023 Juni 2023 Datum Serie Staffel Genre 07.06 Saint X 1 Drama 07.06 Queen­maker: The Making of an It Girl 1 Doku 07.06 Mensch und Hund: Beste Freunde, treue Partner 1 Doku 14.06 Farm Rebel­lion 1 Doku 21.06 Marvel: „Secret Inva­sion“ 1 Action 21.06 The 1619 Project 1 Doku 21.06 Abbott Elemen­tary 2 Mocku­men­tary 21.06 Alaska: Eisige Tradi­tion 1 Doku 28.06 Criminal Minds: Evolu­tion 16 Drama 28.06 Die ameri­kani­sche Hymne 1 Doku 28.06 Single Drunk Female 2 Komödie 28.06 Wochenend-Familie 2 Komödie 28.06 FreeKs 1 Drama 28.06 Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen 1-2 Doku 29.06 Kochen Under­cover 1 Doku Stand: Juni 2023 Mai 2023 Datum Serie Staffel Genre 03.05. Ed Sheeran: The Sum of it All 1 Doku 03.05. Wu-Tang: An American Saga 2 Drama 04.05. Star Wars: Visionen 2 Action 04.05. Star Wars: Die Aben­teuer der jungen Jedi 1 Sci-Fi 05.05. Taste the Nation with Padma Lakshmi 1-2 Doku 05.05. Plan­ners 1 Dramedy 06.05. Tengoku-Daimakyo 1 Aben­teuer 10.05. Tiny Beau­tiful Things 1 Drama 10.05. The Muppets Mayhem 1 Komödie 10.05. Lambert vs. Lambert 1 Doku 10.05. The Cleaner: Tator­trei­niger UK 1 Doku 10.05. Born This Way 1 Reality-TV 10.05. Car SOS 10 Doku 17.05. Der Tator­trei­niger 1-7 Doku 17.05. A Million Little Things 4 Dramedy 17.05. Justi­fied 1-6 Drama 17.05. Up Here 1 Liebes­komödie 17.05. Fabriken der Super­lative 1 Doku 24.05. American Born Chinese 1 Komödie 25.05. The Kardas­hians 3 Reality-TV 25.05. Kock­tails mit Khloé 1 Talk­show 31.05. Will Trent 1 Roman 31.05. The Actress 1 Komödie 31.05. Noch nicht ganz tot 1 Sitcom 31.05. Ultra Violet & Black Scor­pion 1 Komödie Stand: Mai 2023

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Disney+ wissen müssen.

