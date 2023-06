Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Juni

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn Sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Juni auf Disney+

Im Juni erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich der Anima­tions­film "Avatar: The Way of Water". In dieser lang­ersehnten Fort­set­zung bekommen die Fans nun endlich wieder einen außer­gewöhn­lichen und span­nenden Film. Hierbei wird die Geschichte von Jake und Neytirie erzählt die gemeinsam versu­chen, ihr Leben vor den zerstö­reri­schen Menschen zu retten. Dabei lassen sie ihr Volk zurück und reisen weit weg zu einem anderen Volk, wo sie um Zuflucht bitten. Doch die Menschen kommen ihnen auf die Spur und zetteln einen weiteren Krieg an. Freuen Sie sich auf diesen beson­deren Film der seit dem 7. Juni verfügbar ist.

Ein weiteres High­light dürfte der Film "Der Beste der Welt" sein. In dieser Komödie wird die Geschichte des jungen Prems erzählt, welcher ein unglaub­liches Talent in Mathe­matik besitzt. Doch das reicht ihm nicht; er möchte heraus­finden, wie sein verstor­bener Vater war, um sich selbst besser zu verstehen. Doch sein Vater war Rapper und hatte mit der Mathe­matik nichts am Hut. Von nun an ändert sich also Prems Lebens­stil, und er führt das Leben eines Rappers und eines Genies. Ob das gut geht?

Des Weiteren starten im Juni "Flamin' Hot" und "Heat".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Juni 2023 Datum Film Genre 02.06. Antwone Fisher Drama 07.06. Avatar: The Way of Water Anima­tion 09.06. Flamin' Hot Drama 09.06. Schuldig bei Verdacht Drama 09.06. Heat Drama 16.06. Stan Lee Doku 16.06. Assassin’s Creed Action 16.06. Die Metro­pole des Maya-Krie­ger­königs Doku 21.06. Marie Antoi­nette Drama 23.06. Der Beste der Welt Komödie 30.06. Kaffee, Milch und Zucker Dramedy 30.06. Bogus Komödie Stand: Juni 2023 Mai 2023 Datum Film Genre 03.05. Psy Summer Swag 2022 (Star) Doku 05.05. John F. Kennedy - Tatort Dallas (Star) Doku 05.05. Die Bestimmer - Kinder haften für ihre Eltern (Star) Komödie 05.05. Untreu (Star) Thriller 12.05. Crater Drama 12.05. Explorer: Die tiefste Höhle Doku 12.05. I Want a Baby (Star) Reality-TV 12.05. Meine Frau, die Spar­taner und ich (Star) Komödie 19.05. White Men Can't Jump (Star) Komödie 19.05. Noah (Star) Fantasy 26.05. Wild Life: Ein Leben für die Natur Doku 26.05. Die Giraffen Arche Doku 26.05. Street Kings (Star) Action Stand: Mai 2023 April 2023 Datum Film Genre 05.04. Amen: Ein Gespräch mit dem Papst Doku 07.04. Große Erwar­tungen (1998) Drama 07.04. In Time: Deine Zeit läuft ab Action 14.04. My Apolo­gies: (OT: Özür Dilerim) Komödie 14.04. Oswald, der lustige Hase Kinder 14.04. Pris­tine Seas Project: Zum Schutz der Meere Doku 14.04. Stuber - 5 Sterne Under­cover Action 20.04. Quasi Komödie 21.04. Jane Goodall: Die Hoff­nung Doku 28.04. Peter Pan & Wendy Fantasy 28.04. Queen Elizabeth II: A Royal Life - A Special Edition of 20/20 Doku 28.04. Shutter Horror­film 28.04. Das Geheimnis der Mumie 2 Fantasy Stand: April 2023 März 2023 Datum Film Genre 03.03. Finding Michael Drama 03.03. Ad Astra Science-Fiction 03.03. Punisher – War Zone Action 17.03. Boston Strangler Drama 17.03. The Punisher Action 24.03. Niemands­land - The After­math Drama 31.03. Rye Lane Komödie 31.03. Bono und The Edge Musik­doku Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Film Genre 01.02. Black Panther: Wakanda Forever Action 03.02. Ghost Rider Action 10.02. Dug Tage: Carls Date Anima­tion 10.02. Nord­korea hautnah: Die Kim-Dynastie Doku 10.02. L.A. Confi­den­tial Krimi 15.02. Bleach: Thousand-Year Blood War Anime 17.02. Knight and Day Action 17.02. j-hope IN THE BOX Anima­tion 24.02. Bruiser Drama 24.02. Love Vegas Komödie Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Film Genre 06.01. If These Walls Could Sing Doku 06.01. Beba Doku 13.01. Die Biene Maja - Das geheime König­reich Anima­tion 13.01. The Flag­makers: Die Stars hinter den Streifen Doku 13.01. Retro­grade Doku 13.01. The Terri­tory Doku 18.01. The Menu Drama 18.01. König Shakir recy­celt Anima­tion 20.01. Indina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne Doku 27.01. Heil­stätten Horror Stand: Januar 2023

Neue Serien und Episoden im Juni auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Juni erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt. Ein Serien-High­light im Juni dürfte der Start von "Saint X" sein. In dieser Serie wird ein junges Mädchen im Urlaub als vermisst gemeldet. Kurz darauf wird ihre Leiche entdeckt, und das Rätsel um die Frage, wer an diesem vermeint­lichen Mord Schuld hat, beginnt.

Im Juni startet ebenso die zweite Staffel der Serie "Single Drunk Female". Auch in der neusten Staffel wird wieder das Leben der Alko­holi­kerin Samantha Fink thema­tisiert. Samantha muss außerdem auf die Hilfe ihrer Mutter zurück­greifen, was ihr so gar nicht gefällt. Freuen Sie sich auf eine unter­halt­same Serie mit einer über­for­derten jungen Frau, die versucht ihr Leben auf die Reihe zu bekommen.

Neue Folgen gibt es im Juni unter anderem von "Queen­maker: The Making of an It Girl" (1. Staffel) und "Farm Rebel­lion" (1. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

Juni 2023 Datum Serie Staffel Genre 07.06 Saint X 1 Drama 07.06 Queen­maker: The Making of an It Girl 1 Doku 07.06 Mensch und Hund: Beste Freunde, treue Partner 1 Doku 14.06 Farm Rebel­lion 1 Doku 21.06 Marvel: „Secret Inva­sion“ 1 Action 21.06 The 1619 Project 1 Doku 21.06 Abbott Elemen­tary 2 Mocku­men­tary 21.06 Alaska: Eisige Tradi­tion 1 Doku 28.06 Criminal Minds: Evolu­tion 16 Drama 28.06 Die ameri­kani­sche Hymne 1 Doku 28.06 Single Drunk Female 2 Komödie 28.06 Wochenend-Familie 2 Komödie 28.06 FreeKs 1 Drama 28.06 Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen 1-2 Doku 29.06 Kochen Under­cover 1 Doku Stand: Juni 2023 Mai 2023 Datum Serie Staffel Genre 03.05. Ed Sheeran: The Sum of it All 1 Doku 03.05. Wu-Tang: An American Saga 2 Drama 04.05. Star Wars: Visionen 2 Action 04.05. Star Wars: Die Aben­teuer der jungen Jedi 1 Sci-Fi 05.05. Taste the Nation with Padma Lakshmi 1-2 Doku 05.05. Plan­ners 1 Dramedy 06.05. Tengoku-Daimakyo 1 Aben­teuer 10.05. Tiny Beau­tiful Things 1 Drama 10.05. The Muppets Mayhem 1 Komödie 10.05. Lambert vs. Lambert 1 Doku 10.05. The Cleaner: Tator­trei­niger UK 1 Doku 10.05. Born This Way 1 Reality-TV 10.05. Car SOS 10 Doku 17.05. Der Tator­trei­niger 1-7 Doku 17.05. A Million Little Things 4 Dramedy 17.05. Justi­fied 1-6 Drama 17.05. Up Here 1 Liebes­komödie 17.05. Fabriken der Super­lative 1 Doku 24.05. American Born Chinese 1 Komödie 25.05. The Kardas­hians 3 Reality-TV 25.05. Kock­tails mit Khloé 1 Talk­show 31.05. Will Trent 1 Roman 31.05. The Actress 1 Komödie 31.05. Noch nicht ganz tot 1 Sitcom 31.05. Ultra Violet & Black Scor­pion 1 Komödie Stand: Mai 2023 April 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.04. Tengoku Daimakyo 1 Science-Fiction 02.04. Ralph & Katie 1 Drama 05.04. The Good Mothers 1 Krimi 05.04. The Cross­over 1 Drama 07.04. The Right Words 1 Drama 12.04. Renner­vations 1 Doku 12.04. 9-1-1: Lone Star 3 Action 12.04. Extreme Survival mit Hazen Audel: Wett­lauf durch den Amazonas 1 Doku 17.04. Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte 19 Drama 17.04. Seattle Fire­figh­ters: Die jungen Helden 6 Drama 19.04. How I Met Your Father 2 Sitcom 19.04. True Lies 1 Action 19.04. Kindred: Verbunden 1 Science-Fiction 19.04. American Horror Story 11 Horror 19.04. Wildes Hawaii 1 Doku 26.04. Sam: Ein Sachse 1 Drama 26.04. Atlanta Medical 6 Ärzte­serie 26.04. Roms verlo­rene Schätze 1 Doku Stand: April 2023 März 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.03. Star Wars: The Manda­lorian 3 Science-Fiction 01.03. Abbott Elemen­tary 2 Sitcom 01.03. Fleishman Is In Trouble 1 Mini­serie 01.03. Little Demon 1 Anima­tion 01.03. Hitlers Schlacht­feld vor Amerika 1 Doku 01.03. Hilfe, ich wurde gebissen! 1 Doku 01.03. What We Do in the Shadows 3 Comecy 08.03. NYPD Blue 10 Drama 08.03. Peppa Wutz 1-6 Kids 15.03. Mach den Unter­schied mit Robin Roberts 2 Talk­show 17.03. The Punisher 1 Action 22.03. Grown-ish 5 Sitcom 22.03. Der Berg­doktor 15 Ärzte­serie 22.03. Schmugg­lern auf der Spur 3 Doku 30.03. RapCaviar präsen­tiert 1 Musik 31.03. Dr. Doogie Kamea­loha 2 Ärzte­serie Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.02. Reser­vation Dogs 2 Komödie 01.02. Die Prouds: Lauter und trauter 2 Anima­tion 01.02. Köche in der Wildnis 1 Doku 01.02. König­reich des Polar­wolfs 1 Doku 08.02. Hitlers letzter Wider­stand 1 Doku 10.02. Marvel Studios LEGENDS 2 Anima­tion 15.02. Death in the Dorms 1 Doku 15.02. Bleach 1-16 Anime 22.02. Alaska Daily 1 Drama 22.02. American Dad 18 Anima­tion 22.02. Baymax und Mochi 1 Anima­tion 22.02. The A Word 1-3 Drama 22.02. Europas verbor­gene Natur­wunder 1 Doku Stand: Januar 2023 Januar 2022 Datum Serie Staffel Genre 04.01. Star Wars: The Bad Batch 2 Anima­tion 04.01. Runaway 1 Drama 04.01. The French Mans 2 Action 07.01. Tokyo Reven­gers 2 Anime 11.01. Welcome to Chip­pendales 1 Drama 11.01. Chasing Waves 1 Doku 11.01. Die Berg­retter 13 Doku 11.01. Extreme Survival mit Hazen Audel 2-3 Doku 11.01. Schwarz­märkte hautnah mit Marina von Zeller 2 Doku 13.01. Dare­devil 1 Action 18.01. Koala Man 1 Anima­tion 18.01. The Hardy Boys 1-2 Aben­teuer 18.01. Atlanta 4 Drama 25.01. Extra­ordi­nary 1 Komödie 25.01. NYPD Blue 9 Krimi 25.01. Find me in Paris - Tanz durch die Zeit 3 Drama Stand: Januar 2023

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Disney+ wissen müssen.

