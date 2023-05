Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Mai

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn Sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Mai auf Disney+

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im Mai erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich die Komödie "Die Bestimmer - Kinder haften für ihre Eltern". In diesem Film muss die Mutter von drei Kindern auf eine einwö­chige Geschäfts­reise gehen und verdon­nert den Groß­vater Artie (Billy Crystal) auf alle aufzu­passen. Doch ein wirk­liches Händ­chen für den Umgang mit Kindern hat er nicht und deswegen versucht er es mit den Methoden aus seiner Jugend­zeit. Diese gefallen der Mutter Alice (Marisa Tomei) so gar nicht und es kommt zum Streit der beiden. Freuen Sie sich auf einen unter­halt­samen Film, indem ein über­for­derter Groß­vater alles gibt, um die Kinder unter Kontrolle zu bringen.

Ein weiteres High­light dürfte der Film "Crater" sein. In dem Drama handelt es von einem Jungen namens Caleb, welcher, nachdem Tod seines Vaters sollen er und seine Freunde umge­sie­delt werden. Doch sein Vater gab ihm die Aufgabe einen bestimmten Krater zu erkunden. Also machen sich die Freunde auf den Weg und erleben eine außer­gewöhn­liche Zeit mitein­ander.

Des Weiteren starten im Mai "Psy Summer Swag 2022" und "Noah".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Mai 2023 Datum Film Genre 03.05. Psy Summer Swag 2022 (Star) Doku 05.05. John F. Kennedy - Tatort Dallas (Star) Doku 05.05. Die Bestimmer - Kinder haften für ihre Eltern (Star) Komödie 05.05. Untreu (Star) Thriller 12.05. Crater Drama 12.05. Explorer: Die tiefste Höhle Doku 12.05. I Want a Baby (Star) Reality-TV 12.05. Meine Frau, die Spar­taner und ich (Star) Komödie 19.05. White Men Can't Jump (Star) Komödie 19.05. Noah (Star) Fantasy 26.05. Wild Life: Ein Leben für die Natur Doku 26.05. Die Giraffen Arche Doku 26.05. Street Kings (Star) Action Stand: Mai 2023 April 2023 Datum Film Genre 05.04. Amen: Ein Gespräch mit dem Papst Doku 07.04. Große Erwar­tungen (1998) Drama 07.04. In Time: Deine Zeit läuft ab Action 14.04. My Apolo­gies: (OT: Özür Dilerim) Komödie 14.04. Oswald, der lustige Hase Kinder 14.04. Pris­tine Seas Project: Zum Schutz der Meere Doku 14.04. Stuber - 5 Sterne Under­cover Action 20.04. Quasi Komödie 21.04. Jane Goodall: Die Hoff­nung Doku 28.04. Peter Pan & Wendy Fantasy 28.04. Queen Elizabeth II: A Royal Life - A Special Edition of 20/20 Doku 28.04. Shutter Horror­film 28.04. Das Geheimnis der Mumie 2 Fantasy Stand: April 2023 März 2023 Datum Film Genre 03.03. Finding Michael Drama 03.03. Ad Astra Science-Fiction 03.03. Punisher – War Zone Action 17.03. Boston Strangler Drama 17.03. The Punisher Action 24.03. Niemands­land - The After­math Drama 31.03. Rye Lane Komödie 31.03. Bono und The Edge Musik­doku Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Film Genre 01.02. Black Panther: Wakanda Forever Action 03.02. Ghost Rider Action 10.02. Dug Tage: Carls Date Anima­tion 10.02. Nord­korea hautnah: Die Kim-Dynastie Doku 10.02. L.A. Confi­den­tial Krimi 15.02. Bleach: Thousand-Year Blood War Anime 17.02. Knight and Day Action 17.02. j-hope IN THE BOX Anima­tion 24.02. Bruiser Drama 24.02. Love Vegas Komödie Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Film Genre 06.01. If These Walls Could Sing Doku 06.01. Beba Doku 13.01. Die Biene Maja - Das geheime König­reich Anima­tion 13.01. The Flag­makers: Die Stars hinter den Streifen Doku 13.01. Retro­grade Doku 13.01. The Terri­tory Doku 18.01. The Menu Drama 18.01. König Shakir recy­celt Anima­tion 20.01. Indina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne Doku 27.01. Heil­stätten Horror Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Film Genre 02.12. The House­wife & the Shah Shocker Doku 02.12. Gregs Tage­buch 2: Gibt’s Probleme? Komödie 09.12. Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück Anima­tion 09.12. Bridget Jones’ Baby Komödie 16.12. Plan B Drama 16.12. Doktor­spiele Komödie 28.12. Encanto at the Holly­wood Bowl Doku 28.12. Barba­rian Horror 30.12. The Cave Horror Stand: Dezember 2022

Neue Serien und Episoden im Mai auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Mai erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt. Ein Serien-High­light im Mai dürfte der Start von "Ed Sheeran: The Sum of it All" sein. In dieser Serie wird einem zum ersten Mal ein tiefer Einblick in das private Leben des Musi­kers Ed Sheeran gewährt. Gezeigt werden seine Erfolge und auch seine schwie­rigen Zeiten. Auch seine Familie gibt Auskunft über den Welt­star und wie er so im privaten Leben ist. Noch nie zuvor gezeigte Aufnahmen exklusiv für Sie machen Lust auf diese Doku­men­tation.

Im Mai startet ebenso die zweite Staffel der Serie "Star Wars: Visionen". Auch für die jüngeren Zuschauer gibt es neue Folgen der Anima­tions­serie. Hierbei werden wieder viele kurze Geschichten aus der weit entfernten Galaxis erzählt. Beson­der­heit sind hierbei die unter­schied­lichen Anima­tions­stile der einzelnen Folgen.

Neue Folgen gibt es im Mai unter anderem von "Wu-Tang: An American Saga" (2. Staffel) und "Car SOS" (10. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

Mai 2023 Datum Serie Staffel Genre 03.05. Ed Sheeran: The Sum of it All 1 Doku 03.05. Wu-Tang: An American Saga 2 Drama 04.05. Star Wars: Visionen 2 Action 04.05. Star Wars: Die Aben­teuer der jungen Jedi 1 Sci-Fi 05.05. Taste the Nation with Padma Lakshmi 1-2 Doku 05.05. Plan­ners 1 Dramedy 06.05. Tengoku-Daimakyo 1 Aben­teuer 10.05. Tiny Beau­tiful Things 1 Drama 10.05. The Muppets Mayhem 1 Komödie 10.05. Lambert vs. Lambert 1 Doku 10.05. The Cleaner: Tator­trei­niger UK 1 Doku 10.05. Born This Way 1 Reality-TV 10.05. Car SOS 10 Doku 17.05. Der Tator­trei­niger 1-7 Doku 17.05. A Million Little Things 4 Dramedy 17.05. Justi­fied 1-6 Drama 17.05. Up Here 1 Liebes­komödie 17.05. Fabriken der Super­lative 1 Doku 24.05. American Born Chinese 1 Komödie 25.05. The Kardashians 3 Reality-TV 25.05. Kock­tails mit Khloé 1 Talk­show 31.05. Will Trent 1 Roman 31.05. The Actress 1 Komödie 31.05. Noch nicht ganz tot 1 Sitcom 31.05. Ultra Violet & Black Scor­pion 1 Komödie Stand: Mai 2023 April 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.04. Tengoku Daimakyo 1 Science-Fiction 02.04. Ralph & Katie 1 Drama 05.04. The Good Mothers 1 Krimi 05.04. The Cross­over 1 Drama 07.04. The Right Words 1 Drama 12.04. Renner­vations 1 Doku 12.04. 9-1-1: Lone Star 3 Action 12.04. Extreme Survival mit Hazen Audel: Wett­lauf durch den Amazonas 1 Doku 17.04. Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte 19 Drama 17.04. Seattle Fire­figh­ters: Die jungen Helden 6 Drama 19.04. How I Met Your Father 2 Sitcom 19.04. True Lies 1 Action 19.04. Kindred: Verbunden 1 Science-Fiction 19.04. American Horror Story 11 Horror 19.04. Wildes Hawaii 1 Doku 26.04. Sam: Ein Sachse 1 Drama 26.04. Atlanta Medical 6 Ärzte­serie 26.04. Roms verlo­rene Schätze 1 Doku Stand: April 2023 März 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.03. Star Wars: The Manda­lorian 3 Science-Fiction 01.03. Abbott Elemen­tary 2 Sitcom 01.03. Fleishman Is In Trouble 1 Mini­serie 01.03. Little Demon 1 Anima­tion 01.03. Hitlers Schlacht­feld vor Amerika 1 Doku 01.03. Hilfe, ich wurde gebissen! 1 Doku 01.03. What We Do in the Shadows 3 Comecy 08.03. NYPD Blue 10 Drama 08.03. Peppa Wutz 1-6 Kids 15.03. Mach den Unter­schied mit Robin Roberts 2 Talk­show 17.03. The Punisher 1 Action 22.03. Grown-ish 5 Sitcom 22.03. Der Berg­doktor 15 Ärzte­serie 22.03. Schmugg­lern auf der Spur 3 Doku 30.03. RapCaviar präsen­tiert 1 Musik 31.03. Dr. Doogie Kamea­loha 2 Ärzte­serie Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.02. Reser­vation Dogs 2 Komödie 01.02. Die Prouds: Lauter und trauter 2 Anima­tion 01.02. Köche in der Wildnis 1 Doku 01.02. König­reich des Polar­wolfs 1 Doku 08.02. Hitlers letzter Wider­stand 1 Doku 10.02. Marvel Studios LEGENDS 2 Anima­tion 15.02. Death in the Dorms 1 Doku 15.02. Bleach 1-16 Anime 22.02. Alaska Daily 1 Drama 22.02. American Dad 18 Anima­tion 22.02. Baymax und Mochi 1 Anima­tion 22.02. The A Word 1-3 Drama 22.02. Europas verbor­gene Natur­wunder 1 Doku Stand: Januar 2023 Januar 2022 Datum Serie Staffel Genre 04.01. Star Wars: The Bad Batch 2 Anima­tion 04.01. Runaway 1 Drama 04.01. The French Mans 2 Action 07.01. Tokyo Reven­gers 2 Anime 11.01. Welcome to Chip­pendales 1 Drama 11.01. Chasing Waves 1 Doku 11.01. Die Berg­retter 13 Doku 11.01. Extreme Survival mit Hazen Audel 2-3 Doku 11.01. Schwarz­märkte hautnah mit Marina von Zeller 2 Doku 13.01. Dare­devil 1 Action 18.01. Koala Man 1 Anima­tion 18.01. The Hardy Boys 1-2 Aben­teuer 18.01. Atlanta 4 Drama 25.01. Extra­ordi­nary 1 Komödie 25.01. NYPD Blue 9 Krimi 25.01. Find me in Paris - Tanz durch die Zeit 3 Drama Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Serie Staffel Genre 02.12. Our Only Chance 1 Drama 07.12. The Come Up 1 Doku 14.12. Das Vermächtnis von Monte­zuma 1 Aben­teuer 14.12. Mord im Auftrag Gottes 1 Drama 14.12. Between the World and Us 1 Drama 14.12. Das Netz - Power Play 1 Doku 14.12. Boston Legal 1-5 Komödie 21.12. This Fool 1 Komödie 21.12. Die Top Ten der 80er 1 Doku 21.12. Mayday - Alarm im Cockpit 21 Doku 28.12. Tell me Lies 1 Drama Stand: Dezember 2022

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Disney+ wissen müssen.

Anzeige:

Mehr zum Thema Disney+