Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im März

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn Sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im März auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im März erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich das Drama "Niemands­land: The After­math". Der Film spielt im Jahr 1946 im Nach­kriegs­deutsch­land. Während des eiskalten Winters zieht Rachael Morgan (Keira Knightley) in das zerbombte Hamburg, um mit ihrem Mann Lewis (Jason Clarke), einem briti­schen Oberst­leut­nant, die Stadt wieder aufzu­bauen. Als sie in ihrem neuen Zuhause ankommt, ist Rachael fassungslos: Ihr Mann bewohnt das herr­schaft­liche Haus gemeinsam mit dem vorhe­rigen Eigen­tümer, dem deut­schen Witwer und seiner aufge­wühlten Tochter. In dieser aufge­ladenen Atmo­sphäre müssen zwei Fami­lien mit Schmerz und Trauer umgehen, auch wenn anfäng­lich eine Feind­selig­keit exis­tiert.

Ein weiteres High­light dürfte der Film "Rye Lane" sein. In der roman­tischen Komödie spielen Vivian Oparah und David Jonsson zwei Londoner, die sich bei einer Kunst­aus­stel­lung begegnen. Dort lernen sich die beiden kennen und verbringen den ange­bro­chenen Tag gemeinsam.

Des Weiteren starten im März "The Punisher" und "Boston Strangler".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

März 2023 Datum Film Genre 03.03. Finding Michael Drama 03.03. Ad Astra Science-Fiction 03.03. Punisher – War Zone Action 17.03. Boston Strangler Drama 17.03. The Punisher Action 24.03. Niemands­land - The After­math Drama 31.03. Rye Lane Komödie 31.03. Bono und The Edge Musik­doku Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Film Genre 01.02. Black Panther: Wakanda Forever Action 03.02. Ghost Rider Action 10.02. Dug Tage: Carls Date Anima­tion 10.02. Nord­korea hautnah: Die Kim-Dynastie Doku 10.02. L.A. Confi­den­tial Krimi 15.02. Bleach: Thousand-Year Blood War Anime 17.02. Knight and Day Action 17.02. j-hope IN THE BOX Anima­tion 24.02. Bruiser Drama 24.02. Love Vegas Komödie Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Film Genre 06.01. If These Walls Could Sing Doku 06.01. Beba Doku 13.01. Die Biene Maja - Das geheime König­reich Anima­tion 13.01. The Flag­makers: Die Stars hinter den Streifen Doku 13.01. Retro­grade Doku 13.01. The Terri­tory Doku 18.01. The Menu Drama 18.01. König Shakir recy­celt Anima­tion 20.01. Indina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne Doku 27.01. Heil­stätten Horror Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Film Genre 02.12. The House­wife & the Shah Shocker Doku 02.12. Gregs Tage­buch 2: Gibt’s Probleme? Komödie 09.12. Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück Anima­tion 09.12. Bridget Jones’ Baby Komödie 16.12. Plan B Drama 16.12. Doktor­spiele Komödie 28.12. Encanto at the Holly­wood Bowl Doku 28.12. Barba­rian Horror 30.12. The Cave Horror Stand: Dezember 2022 November 2022 Datum Film Genre 03.11. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - The Making of She-Hulk Doku 04.11. Petterson und Findus: Das schönste Weih­nachten über­haupt Komödie 04.11. Table 19 - Liebe ist fehl am Platz Komödie 09.11. S.O.S. mit David Beckham Doku 11.11. Haie im Bermu­dadreieck Doku 11.11. Fire of Love Doku 16.11. Ohne Limits mit Chris Hems­worth Doku 18.11. Big Mamas Haus 2 Komödie 18.11. Das Urteil - Jeder ist käuf­lich Krimi 18.11. Ein wunder­barer Herbst mit Micky Maus Anima­tion 18.11. Micky: Die Geschichte einer Maus Doku 18.11. Queen Elizabeth II: Passing of the Crown - A Special Edition of 20/20 Doku 18.11. Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life Doku 18.11. Verwünscht nochmal Komödie 20.11. Elton John Live: Fare­well from Dodger Stadium Musik 25.11. Matri­arch Horror Stand: Oktober 2022 Oktober 2022 Datum Film Genre 07.10. Soul of a Nation Pres­ents: X/onerated - The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice Doku 07.10. Lomm­bock Komödie 07.10. Marvel Studios' Were­wolf by Night Action 10.10. Grim­cutty Horror 14.10. Rosa­linde Romanze 14.10. Soul of a Nation Pres­ents: Screen Queens Rising Doku 14.10. Spider-Man: Far From Home Action 21.10. Mija Doku 28.10. Big Busi­ness: Außer Spesen nichts gewesen Komödie 28.10. Das Geheimnis der Mumie Fantasy Stand: September 2022

Neue Serien und Episoden im März auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im März erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt. Ein Serien-High­light im März dürfte der Start von "Fleishman Is In Trouble" sein. In dieser Serie stürzt sich der kürz­lich geschie­dene 41-jährige Toby Fleishman (Jesse Eisen­berg) in die Welt des Online-Datings und hat dabei all den Erfolg, den er in seiner Jugend nie verbu­chen durfte. Doch dann verschwindet seine Ex-Frau Rachel, und er muss sich allein um die beiden gemein­samen Kinder kümmern.

Im März startet ebenso die dritte Staffel der Serie "The Manda­lorian". Endlich geht die Reise des Manda­loria­ners durch die Star Wars Galaxis weiter. Nachdem der Kopf­geld­jäger Din Djarin lange Zeit einsam durch die Galaxis zog, ist er nun wieder mit Grogu vereint. Der Manda­lorianer trifft auf alte Verbün­deten und neue Feinde, während er und Grogu ihre gemein­same Reise fort­setzen. Unter­dessen kämpft die Neue Repu­blik damit, die dunkle Vergan­gen­heit der Galaxis zurückzu­lassen.

Neue Folgen gibt es im März unter anderem von "Abbott Elemen­tary" (2. Staffel) und "Grown-ish" (5. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

März 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.03. Star Wars: The Manda­lorian 3 Science-Fiction 01.03. Abbott Elemen­tary 2 Sitcom 01.03. Fleishman Is In Trouble 1 Mini­serie 01.03. Little Demon 1 Anima­tion 01.03. Hitlers Schlacht­feld vor Amerika 1 Doku 01.03. Hilfe, ich wurde gebissen! 1 Doku 01.03. What We Do in the Shadows 3 Comecy 08.03. NYPD Blue 10 Drama 08.03. Peppa Wutz 1-6 Kids 15.03. Mach den Unter­schied mit Robin Roberts 2 Talk­show 17.03. The Punisher 1 Action 22.03. Grown-ish 5 Sitcom 22.03. Der Berg­doktor 15 Ärzte­serie 22.03. Schmugg­lern auf der Spur 3 Doku 30.03. RapCaviar präsen­tiert 1 Musik 31.03. Dr. Doogie Kamea­loha 2 Ärzte­serie Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.02. Reser­vation Dogs 2 Komödie 01.02. Die Prouds: Lauter und trauter 2 Anima­tion 01.02. Köche in der Wildnis 1 Doku 01.02. König­reich des Polar­wolfs 1 Doku 08.02. Hitlers letzter Wider­stand 1 Doku 10.02. Marvel Studios LEGENDS 2 Anima­tion 15.02. Death in the Dorms 1 Doku 15.02. Bleach 1-16 Anime 22.02. Alaska Daily 1 Drama 22.02. American Dad 18 Anima­tion 22.02. Baymax und Mochi 1 Anima­tion 22.02. The A Word 1-3 Drama 22.02. Europas verbor­gene Natur­wunder 1 Doku Stand: Januar 2023 Januar 2022 Datum Serie Staffel Genre 04.01. Star Wars: The Bad Batch 2 Anima­tion 04.01. Runaway 1 Drama 04.01. The French Mans 2 Action 07.01. Tokyo Reven­gers 2 Anime 11.01. Welcome to Chip­pendales 1 Drama 11.01. Chasing Waves 1 Doku 11.01. Die Berg­retter 13 Doku 11.01. Extreme Survival mit Hazen Audel 2-3 Doku 11.01. Schwarz­märkte hautnah mit Marina von Zeller 2 Doku 13.01. Dare­devil 1 Action 18.01. Koala Man 1 Anima­tion 18.01. The Hardy Boys 1-2 Aben­teuer 18.01. Atlanta 4 Drama 25.01. Extra­ordi­nary 1 Komödie 25.01. NYPD Blue 9 Krimi 25.01. Find me in Paris - Tanz durch die Zeit 3 Drama Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Serie Staffel Genre 02.12. Our Only Chance 1 Drama 07.12. The Come Up 1 Doku 14.12. Das Vermächtnis von Monte­zuma 1 Aben­teuer 14.12. Mord im Auftrag Gottes 1 Drama 14.12. Between the World and Us 1 Drama 14.12. Das Netz - Power Play 1 Doku 14.12. Boston Legal 1-5 Komödie 21.12. This Fool 1 Komödie 21.12. Die Top Ten der 80er 1 Doku 21.12. Mayday - Alarm im Cockpit 21 Doku 28.12. Tell me Lies 1 Drama Stand: Dezember 2022 November 2022 Datum Serie Staffel Genre 02.11. Der Berg­doktor 14 Drama 02.11. Die Berg­retter 12 Action 02.11. Family Guy 20 Anima­tion 02.11. The D'Amelio Show 2 Reality 02.11. Reboot 1 Komödie 02.11. Weih­nachten mit Donna Hay 1 Doku 09.11. Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute 1 Drama 09.11. Candy: Tod in Texas 1 Drama 09.11. Chinas Geschichte von oben 1 Doku 09.11. Fix It! - Repe­raturen am Limit 1 Reality 09.11. The Monta­ners 1 Reality 09.11. Zootopia 1 Anima­tion 16.11. Mike 1 Biografie 16.11. Santa Clause: Die Serie 1 Kinder 16.11. The Good Doctor 4 Drama 16.11. The Hot Zone: Tödli­ches Virus 2 Drama 23.11. Ally McBeal 1-5 Komödie 23.11. Maggie 1 Fantasy 23.11. Reasonable Doubt 1 Drama 23.11. Rescue Me 1-6 Komödie 30.11. The Patient 1 Drama 30.11. Savage Kingdom 1-4 Doku 30.11. Willow 1 Fantasy Stand: Oktober 2022 Oktober 2022 Datum Serie Staffel Genre 03.10. The Walking Dead 11 Horror 05.10. The Bear: King of the Kitchen 1 Dramedy 05.10. Baymax Robo­wabohu in Serie 3 Anima­tion 05.10. Unknown Waters with Jeremy Wade 1 Doku 12.10. American Horror Stories 2 Drama 12.10. Big Shot 2 Dramedy 12.10. Let the World See 1 Doku 12.10. Tal der Könige: Ägyp­tens verlo­rene Schätze 3 Doku 19.10. Damages: Im Netz der Macht 1-5 Drama 19.10. Pepper Ann 1-3 Anima­tion 19.10. Akte Hai: Dem Raub­tier auf der Spur 1 Doku 26.10. Star Wars: Geschichten der Jedi 1 Anima­tion 26.10. Die geheime Bene­dict-Gesell­schaft 2 Mystery 26.10. The Good Doctor 1-3 Drama 26.10. The Spec­tacular Spider-Man 1-3 Action Stand: September 2022

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Disney+ wissen müssen.

