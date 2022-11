Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im November

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn Sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im November auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im November erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich die Komödie "Table 19 - Liebe ist fehl am Platz". Der Film handelt von einer Hoch­zeit mit einem ganz beson­deren Tisch, an dem nur die Außen­seiter Platz gefunden haben. Mitunter dabei die ehemals beste Freundin der Braut Eloise McGarry (Anna Kend­rick). Ange­kommen am Tisch, muss sie dabei zusehen, wie ihr ehema­liger Lover eine neue Freundin hat. Ihre Tisch­nach­barn haben eben­falls brisante Geschichten auf Lager, weshalb sie an diesen Tisch plat­ziert wurden. Freuen Sie sich auf eine unter­halt­same Komödie, die Ihnen ab dem 4. November bei Disney+ zur Verfü­gung steht.

Ein weiteres High­light dürfte der Film "Verwünscht nochmal" sein. Die versto­ßene Prin­zessin Giselle (Amy Adams) begann ihr neues Leben in der einzig­artigen Stadt New York. Dort lernte sie ihren heutigen Ehemann und gleich­zei­tigen Anwalt Robert Philip (Patrick Dempsey) kennen. Nach anschei­nend glück­lichen 15 Jahren Ehe zieht Giselle mit ihrer Familie in den ruhi­geren Ort Monro­eville. In ihrem neuen Zuhause kommt ihr die Frage auf, was Glück wirk­lich ist. Dies hat zur Folge, dass Giselle so einiges auf den Kopf stellt.

Des Weiteren starten im November "S.O.S. mit David Beckham" und "Haie im Bermu­dadreieck".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

November 2022 Datum Film Genre 03.11. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - The Making of She-Hulk Doku 04.11. Petterson und Findus: Das schönste Weih­nachten über­haupt Komödie 04.11. Table 19 - Liebe ist fehl am Platz Komödie 09.11. S.O.S. mit David Beckham Doku 11.11. Haie im Bermu­dadreieck Doku 11.11. Fire of Love Doku 16.11. Ohne Limits mit Chris Hems­worth Doku 18.11. Big Mamas Haus 2 Komödie 18.11. Das Urteil - Jeder ist käuf­lich Krimi 18.11. Ein wunder­barer Herbst mit Micky Maus Anima­tion 18.11. Micky: Die Geschichte einer Maus Doku 18.11. Queen Elizabeth II: Passing of the Crown - A Special Edition of 20/20 Doku 18.11. Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life Doku 18.11. Verwünscht nochmal Komödie 20.11. Elton John Live: Fare­well from Dodger Stadium Musik 25.11. Matri­arch Horror Stand: Oktober 2022 Oktober 2022 Datum Film Genre 07.10. Soul of a Nation Pres­ents: X/onerated - The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice Doku 07.10. Lomm­bock Komödie 07.10. Marvel Studios' Were­wolf by Night Action 10.10. Grim­cutty Horror 14.10. Rosa­linde Romanze 14.10. Soul of a Nation Pres­ents: Screen Queens Rising Doku 14.10. Spider-Man: Far From Home Action 21.10. Mija Doku 28.10. Big Busi­ness: Außer Spesen nichts gewesen Komödie 28.10. Das Geheimnis der Mumie Fantasy Stand: September 2022 September 2022 Datum Film Genre 07.09. The Birth of Valerie Venus Komödie 07.09. Da Yie Kurz­film 07.09. The Devil's Harmony Horror 07.09. Enjoy Drama 07.09. Hard Way Biografie 07.09. Harbor Drama 07.09. Der Brief­wechsel Komödie 07.09. Mumatar Komödie 07.09. Nimic Drama 07.09. Der Patriot Action 07.09. Salam Reality-TV 07.09. We love Moses Drama 07.09. Wren Boys Drama 07.09. Thor: Love and Thunder Action 07.09. Pinoc­chio Aben­teuer 08.09. Wilkommen im Club Drama 23.09. Rico, Oskar und das Herz­gebreche Aben­teuer 23.09. Rico, Oskar und der Dieb­stahl­stein Aben­teuer 23.09. Rico, Oskar und die Tiefer­schatten Aben­teuer 30.09. Hocus Pocus 2 Komödie 30.09. Antonio, ihm schmeckt's nicht Komödie 30.09. Schluss­macher Liebes­komödie Stand: August 2022 August 2022 Datum Film 03.08. Ligh­tyear 05.08. LEGO Star Wars Sommer­urlaub 06.08. Prey 12.08. Not Okay 19.08. Fire Island Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar – The Making of Doctor Strange in the Multi­verse of Madness 01.07. Bibi Blocks­berg 01.07. Bibi Blocks­berg und das Geheimnis der blauen Eulen 01.07. Copy­kill 01.07. Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe! 01.07. Tiger­land 08.07. Ein wunder­barer Sommer mit Micky Maus 08.07. Guess Who - Meine Tochter kriegst du nicht! 08.07. Sommersby 08.07. Stay 08.07. Haian­griff: Die Paige-Winter-Story 08.07. Der größte Bullenhai der Welt? 13.07. Kiss Sixth Sense 13.07. Bob's Burger - Der Film 15.07. Zombies 3 15.07. The Prin­cess 15.07. Asterix und Obelix gegen Caesar 15.07. Asterix bei den Briten 15.07. Asterix – Sieg über Cäsar 15.07. Asterix – Opera­tion Hinkel­stein 15.07. Asterix in Amerika 15.07. Teuf­lisch 15.07. Made in America 15.07. The Sunchaser 15.07. Hai vs. Krokodil 15.07. Haie - Vereint in der Jagd? 22.07. The Darkest Minds - Die Über­lebenden 22.07. Goodbye Chris­topher Robin 22.07. Isle of Dogs – Ataris Reise 22.07. Love, Simon 22.07. Super Troo­pers 2 22.07. Hai-Alarm im Para­dies 29.07. Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann 29.07. Bob Ballard: Das Leben eines Entde­ckers 29.07. Johnny English – Jetzt erst recht! 29.07. Mr. Bean macht Ferien 29.07. Eine zauber­hafte Nanny 29.07. Eine zauber­hafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Aben­teuer 29.07. Plan B Stand: Juni 2022

Neue Serien und Episoden im November auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im November erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt. Ein Serien-High­light im November dürfte der Start von "Reboot" sein. In dieser Serie zeigt das Unter­nehmen Hulu, wie sie eine alte Fami­lien­sitcom erneut zum Leben erwe­cken wollen. Um dem Original treu zu bleiben, möchten sie unbe­dingt die dama­ligen Schau­spieler einsetzen, was zu einigen Kompli­kationen führt. Die moderne Gegen­wart über­for­dert die eins­tigen Schau­spiel­talente. Dadurch wird die Neuauf­legung für alle Betei­ligten schwie­riger als gedacht.

Im November startet ebenso die erste Staffel der Serie "Candy: Tod in Texas". In der Drama-Serie ist Candy Mont­gomery eine glück­lich verhei­ratete Ehefrau, die mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern zusam­men­lebt. So scheint es zumin­dest, denn Candy hat eine Affäre mit dem Mann ihrer besten Freundin Betty Gore. Als Betty jedoch von Candy urplötz­lich ermordet wird, scheint die Welt drunter und drüber zu gehen. Wie kam es zu diesem Mord? War es viel­leicht ein Unfall und hat Candy doch noch eine Chance verdient? Das erfahren Sie ab dem 9. November auf Disney+.

Neue Folgen gibt es im November unter anderem von "Family Guy" (20. Staffel) und "The D'Amelio Show" (2. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

Serien-Neustarts bei Disney+

November 2022 Datum Serie Staffel Genre 02.11. Der Berg­doktor 14 Drama 02.11. Die Berg­retter 12 Action 02.11. Family Guy 20 Anima­tion 02.11. The D'Amelio Show 2 Reality 02.11. Reboot 1 Komödie 02.11. Weih­nachten mit Donna Hay 1 Doku 09.11. Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute 1 Drama 09.11. Candy: Tod in Texas 1 Drama 09.11. Chinas Geschichte von oben 1 Doku 09.11. Fix It! - Repe­raturen am Limit 1 Reality 09.11. The Monta­ners 1 Reality 09.11. Zootopia 1 Anima­tion 16.11. Mike 1 Biografie 16.11. Santa Clause: Die Serie 1 Kinder 16.11. The Good Doctor 4 Drama 16.11. The Hot Zone: Tödli­ches Virus 2 Drama 23.11. Ally McBeal 1-5 Komödie 23.11. Maggie 1 Fantasy 23.11. Reasonable Doubt 1 Drama 23.11. Rescue Me 1-6 Komödie 30.11. The Patient 1 Drama 30.11. Savage Kingdom 1-4 Doku 30.11. Willow 1 Fantasy Stand: Oktober 2022 Oktober 2022 Datum Serie Staffel Genre 03.10. The Walking Dead 11 Horror 05.10. The Bear: King of the Kitchen 1 Dramedy 05.10. Baymax Robo­wabohu in Serie 3 Anima­tion 05.10. Unknown Waters with Jeremy Wade 1 Doku 12.10. American Horror Stories 2 Drama 12.10. Big Shot 2 Dramedy 12.10. Let the World See 1 Doku 12.10. Tal der Könige: Ägyp­tens verlo­rene Schätze 3 Doku 19.10. Damages: Im Netz der Macht 1-5 Drama 19.10. Pepper Ann 1-3 Anima­tion 19.10. Akte Hai: Dem Raub­tier auf der Spur 1 Doku 26.10. Star Wars: Geschichten der Jedi 1 Anima­tion 26.10. Die geheime Bene­dict-Gesell­schaft 2 Mystery 26.10. The Good Doctor 1-3 Drama 26.10. The Spec­tacular Spider-Man 1-3 Action Stand: September 2022 September 2022 Datum Serie Staffel Genre 07.09. DuckTales 3 Comedy-Adven­ture 07.09. Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller 10 Krimi 08.09. Wedding Season 1 Action-Komödie 08.09. Cars on the Road 1 Action-Anima­tion 08.09. Growing Up 1 Doku 08.09. Tierra Incógnita 1 Mystery 14.09. American Crime Story 1-2 Biografie, Drama 14.09. Modern Family 4-11 Komödie 21.09. Andor 1 Action 21.09. American Crime 1-3 Krimi 22.09. The Kardashians 2 Reality-TV 28.09. The Old Man 1 Action 28.09. Pistol 1 Musik-Biografie 28.09. Death in Para­dise 11 Komödie Stand: August 2022 August 2022 Datum Serie Staffel 03.08. Bob's Burgers 12 10.08. Ich bin Groot 1 17.08. She-Hulk: Die Anwältin 1 17.08. American Horror Story: Double Feature 10 31.08. Andor 1 31.08. Snow­drop 4 Stand: Juli 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. Die ahnungs­losen Engel 1 01.06. Club Micky Maus 4 01.06. A Fan's Guide to Ms. Marvel 1 01.06. This Is Us: Das ist Leben 6 01.06. Death in Para­dise 1-10 01.06. De Streken van Wim 1 01.06. De Worsten van Babel Op de Camping 1 01.06. Parched - Kampf ums Wasser 1 01.06. T.O.T.S. 1 08.06. How I Met Your Father 1 08.06. Ms. Marvel 1 08.06. Liebe und andere Köst­lich­keiten 1 08.06. Big Sky 2 08.06. Der Herzens­bre­cher 1 18.05. American House­wife 5 08.06. Extreme Survival mit Hazen Audel 5 15.06. Love, Victor 3 15.06. Snowfall 5 15.06. Family Reboot 1 25.05. The Ameri­cans 1-6 15.06. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 7-8 22.06. Have You Seen This Man? 1 22.06. Mayans M.C. 3 28.06. Only Murders In The Buil­ding 2 29.06. Atlanta 3 29.06. Baymax! 1 22.06. Marvel's Dare­devil 1-3 29.06. Marvel's Iron Fist 1-2 29.06. Marvel's Jessica Jones 1-3 29.06. Marvel's Luke Cage 1-2 29.06. Marvel's The Defen­ders 1 29.06. Marvel's The Punisher 1-2 29.06. Amerikas lustigste Tier­videos 1 Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 04.05. Finding Alice (Star) 1 04.05. Die Medici: Herr­scher von Florenz (Star) 1 04.05. Minnie Toons - Der Partypa­last 1 04.05. Expe­dition Plas­tiki (National Geogra­phic) 1 04.05. Astro-Küken im All 1 04.05. Astro-Küken im All (Kurz­filme) 1–5 11.05. The Quest: Helden für Everealm 5 11.05. Anna (Star) 1 11.05. Jonge Garde 1-2 11.05. Extreme Survival mit Hazen Audel (National Geogra­phic) 2-4 11.05. The Rookie (Star) 1-3 11.05. Wildes Austra­lien (National Geogra­phic) 1 18.05. Beth und das Leben 1 18.05. The Rookie (Star) 4 18.05. Harrow 2-3 18.05. Ägypten von oben (National Geogra­phic) 1 25.05. Wochen­ende Familie 1 25.05. The Chi (Star) 1-3 25.05. Wu-Tang: An American Saga (Star) 1 25.05. Chain of Command (Star) 1 25.05. Malcom mitten­drin (Star) 1-7 25.05. Wunder des Pazi­fiks (National Geogra­phic) 1 27.05. Obi-Wan Kenobi 1 Stand: April 2022

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Disney+ wissen müssen.

