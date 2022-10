Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Oktober

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Oktober auf Disney+

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im Oktober erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen, insbe­son­dere passende Titel zur Hallo­ween-Zeit. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich der Horror-Film "Grim­cutty". Der Film handelt von einer Gestalt, welche die verschie­densten Teen­ager über das Internet zu grau­samen Taten verleitet. Asha Chaudry (Sara Wolf­kind) ist die erste Person, die Grim­cutty begegnet und um ihr Leben fürchten muss. Ihre Eltern jedoch können das Monster nicht wahr­nehmen und vermuten deshalb, dass Asha sich selbst wehtut. Es beginnt ein Kampf um Leben und Tod, bei dem sich aber nicht nur die junge Teenagerin in Acht nehmen muss.

Ein weiteres High­light dürfte der Action-Film "Spider-Man: Far From Home" sein. Der junge Super­held Peter Parker unter­nimmt mit der Schule einen 2-wöchigen Schul­aus­flug nach Europa. Dieser verläuft jedoch anders als geplant, denn urplötz­lich tauchen merk­wür­dige Schurken auf, die Spider-Man alleine nicht bewäl­tigen kann. Zur Rettung eilt ein Unbe­kannter herbei, der wie aus Zauber­hand alles Böse zunichte macht. Doch dabei bleibt es nicht, denn später muss Peter um seinen Ruf und sein Leben zittern. Freuen Sie sich auf einen span­nenden und mitrei­ßenden Action-Film.

Des Weiteren starten im Oktober "Lomm­bock" und "Marvel Studios' Were­wolf by Night".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Oktober 2022 Datum Film Genre 07.10. Soul of a Nation Pres­ents: X/onerated - The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice Doku 07.10. Lomm­bock Komödie 07.10. Marvel Studios' Were­wolf by Night Action 10.10. Grim­cutty Horror 14.10. Rosa­linde Romanze 14.10. Soul of a Nation Pres­ents: Screen Queens Rising Doku 14.10. Spider-Man: Far From Home Action 21.10. Mija Doku 28.10. Big Busi­ness: Außer Spesen nichts gewesen Komödie 28.10. Das Geheimnis der Mumie Fantasy Stand: September 2022 September 2022 Datum Film Genre 07.09. The Birth of Valerie Venus Komödie 07.09. Da Yie Kurz­film 07.09. The Devil's Harmony Horror 07.09. Enjoy Drama 07.09. Hard Way Biografie 07.09. Harbor Drama 07.09. Der Brief­wechsel Komödie 07.09. Mumatar Komödie 07.09. Nimic Drama 07.09. Der Patriot Action 07.09. Salam Reality-TV 07.09. We love Moses Drama 07.09. Wren Boys Drama 07.09. Thor: Love and Thunder Action 07.09. Pinoc­chio Aben­teuer 08.09. Wilkommen im Club Drama 23.09. Rico, Oskar und das Herz­gebreche Aben­teuer 23.09. Rico, Oskar und der Dieb­stahl­stein Aben­teuer 23.09. Rico, Oskar und die Tiefer­schatten Aben­teuer 30.09. Hocus Pocus 2 Komödie 30.09. Antonio, ihm schmeckt's nicht Komödie 30.09. Schluss­macher Liebes­komödie Stand: August 2022 August 2022 Datum Film 03.08. Ligh­tyear 05.08. LEGO Star Wars Sommer­urlaub 06.08. Prey 12.08. Not Okay 19.08. Fire Island Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar – The Making of Doctor Strange in the Multi­verse of Madness 01.07. Bibi Blocks­berg 01.07. Bibi Blocks­berg und das Geheimnis der blauen Eulen 01.07. Copy­kill 01.07. Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe! 01.07. Tiger­land 08.07. Ein wunder­barer Sommer mit Micky Maus 08.07. Guess Who - Meine Tochter kriegst du nicht! 08.07. Sommersby 08.07. Stay 08.07. Haian­griff: Die Paige-Winter-Story 08.07. Der größte Bullenhai der Welt? 13.07. Kiss Sixth Sense 13.07. Bob's Burger - Der Film 15.07. Zombies 3 15.07. The Prin­cess 15.07. Asterix und Obelix gegen Caesar 15.07. Asterix bei den Briten 15.07. Asterix – Sieg über Cäsar 15.07. Asterix – Opera­tion Hinkel­stein 15.07. Asterix in Amerika 15.07. Teuf­lisch 15.07. Made in America 15.07. The Sunchaser 15.07. Hai vs. Krokodil 15.07. Haie - Vereint in der Jagd? 22.07. The Darkest Minds - Die Über­lebenden 22.07. Goodbye Chris­topher Robin 22.07. Isle of Dogs – Ataris Reise 22.07. Love, Simon 22.07. Super Troo­pers 2 22.07. Hai-Alarm im Para­dies 29.07. Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann 29.07. Bob Ballard: Das Leben eines Entde­ckers 29.07. Johnny English – Jetzt erst recht! 29.07. Mr. Bean macht Ferien 29.07. Eine zauber­hafte Nanny 29.07. Eine zauber­hafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Aben­teuer 29.07. Plan B Stand: Juni 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar – The Making of Doctor Strange in the Multi­verse of Madness 01.07. Bibi Blocks­berg 01.07. Bibi Blocks­berg und das Geheimnis der blauen Eulen 01.07. Copy­kill 01.07. Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe! 01.07. Tiger­land 08.07. Ein wunder­barer Sommer mit Micky Maus 08.07. Guess Who - Meine Tochter kriegst du nicht! 08.07. Sommersby 08.07. Stay 08.07. Haian­griff: Die Paige-Winter-Story 08.07. Der größte Bullenhai der Welt? 13.07. Kiss Sixth Sense 13.07. Bob's Burger - Der Film 15.07. Zombies 3 15.07. The Prin­cess 15.07. Asterix und Obelix gegen Caesar 15.07. Asterix bei den Briten 15.07. Asterix – Sieg über Cäsar 15.07. Asterix – Opera­tion Hinkel­stein 15.07. Asterix in Amerika 15.07. Teuf­lisch 15.07. Made in America 15.07. The Sunchaser 15.07. Hai vs. Krokodil 15.07. Haie - Vereint in der Jagd? 22.07. The Darkest Minds - Die Über­lebenden 22.07. Goodbye Chris­topher Robin 22.07. Isle of Dogs – Ataris Reise 22.07. Love, Simon 22.07. Super Troo­pers 2 22.07. Hai-Alarm im Para­dies 29.07. Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann 29.07. Bob Ballard: Das Leben eines Entde­ckers 29.07. Johnny English – Jetzt erst recht! 29.07. Mr. Bean macht Ferien 29.07. Eine zauber­hafte Nanny 29.07. Eine zauber­hafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Aben­teuer 29.07. Plan B Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 03.06. Holly­wood Star­girl 03.06. Big Mamas Haus 03.06. Cordobas verbor­gene Schätze 03.06. Return Of The Clouded Leopards 03.06. This Boy's Life 10.06. Jenseits der Unend­lich­keit: Buzz und die Entste­hung von Ligh­tyear 10.06. Aloha - Die Chance auf Glück 10.06. Verlo­ckende Falle 10.06. The Girl Next Door 10.06. Legende 10.06. Plan B 17.06. Bad Boys 17.06. Sag' kein Wort 17.06. The Foun­tain 17.06. Mel Brooks' Höhen­koller 17.06. In Search of Derrick Thomas 17.06. Lolo 17.06. Mighty Ruthie 17.06. The Two Bills 17.06. Ein Sommer­nachts­traum 24.06. Rise 24.06. Trevor: The Musical 24.06. Back­story: Serena vs. The Umpire 24.06. Bee Season 24.06. Im Netz der Lügen 27.05. Zum Glück geküsst 24.06. Mack Wrestles 24.06. Pat XO 24.06. The Price of Gold 24.06. This Was the XFL 24.06. A Time to Kill Stand: Juni 2022

Neue Serien und Episoden im Oktober auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Oktober erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt. Ein Serien-High­light im Oktober dürfte der Start von "Let the World See" sein. In dieser Mini-Doku-Serie wird die Ursprungs­geschichte zur Bürger­rechts­bewe­gung in den USA erläu­tert. Dabei wird das Leben der Pädagogin und Bürger­rechts­akti­vistin Mamie Till-Mobley beleuchtet, die schreck­liches Leid durch den Mord an ihren Sohn Emmet Till erfahren musste. Ihr Streben nach Gerech­tig­keit brachte einige zum Umdenken und führte dazu, dass viele Menschen ihre Stimme erhebten. Freuen Sie sich auf eine infor­mative Doku­men­tation mit bekannten Gesich­tern wie beispiels­weise Michelle Obama.

Im Oktober startet ebenso die finale 11. Staffel der Serie "The Walking Dead". Dies dürfte insbe­son­dere Fans freuen, die schon von Anfang an dabei sind. In der berühmten Horror-Serie bestreitet der Sheriff Rick Grimes gemeinsam mit seinen Verbün­deten ein letztes Mal den Kampf gegen die Zombies. Ihr Ziel, einen sicheren Ort zu finden der geschützt vor den Untoten ist, bringt alle Betei­ligten an ihre Grenze. Verluste einzelner erschweren die Lage und lassen die Situa­tion aussichtslos wirken. Doch ob sie den Angriffen wirk­lich stand­halten und an ihr Ziel gelangen erfahren Sie ab dem 3. Oktober auf Disney+.

Neue Folgen gibt es unter anderem von "Baymax Robo­wabohu in Serie" (3. Staffel) und "American Horror Stories" (2. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

Oktober 2022 Datum Serie Staffel Genre 03.10. The Walking Dead 11 Horror 05.10. The Bear: King of the Kitchen 1 Dramedy 05.10. Baymax Robo­wabohu in Serie 3 Anima­tion 05.10. Unknown Waters with Jeremy Wade 1 Doku 12.10. American Horror Stories 2 Drama 12.10. Big Shot 2 Dramedy 12.10. Let the World See 1 Doku 12.10. Tal der Könige: Ägyp­tens verlo­rene Schätze 3 Doku 19.10. Damages: Im Netz der Macht 1-5 Drama 19.10. Pepper Ann 1-3 Anima­tion 19.10. Akte Hai: Dem Raub­tier auf der Spur 1 Doku 26.10. Star Wars: Geschichten der Jedi 1 Anima­tion 26.10. Die geheime Bene­dict-Gesell­schaft 2 Mystery 26.10. The Good Doctor 1-3 Drama 26.10. The Spec­tacular Spider-Man 1-3 Action Stand: September 2022 September 2022 Datum Serie Staffel Genre 07.09. DuckTales 3 Comedy-Adven­ture 07.09. Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller 10 Krimi 08.09. Wedding Season 1 Action-Komödie 08.09. Cars on the Road 1 Action-Anima­tion 08.09. Growing Up 1 Doku 08.09. Tierra Incógnita 1 Mystery 14.09. American Crime Story 1-2 Biografie, Drama 14.09. Modern Family 4-11 Komödie 21.09. Andor 1 Action 21.09. American Crime 1-3 Krimi 22.09. The Kardashians 2 Reality-TV 28.09. The Old Man 1 Action 28.09. Pistol 1 Musik-Biografie 28.09. Death in Para­dise 11 Komödie Stand: August 2022 August 2022 Datum Serie Staffel 03.08. Bob's Burgers 12 10.08. Ich bin Groot 1 17.08. She-Hulk: Die Anwältin 1 17.08. American Horror Story: Double Feature 10 31.08. Andor 1 31.08. Snow­drop 4 Stand: Juli 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. Die ahnungs­losen Engel 1 01.06. Club Micky Maus 4 01.06. A Fan's Guide to Ms. Marvel 1 01.06. This Is Us: Das ist Leben 6 01.06. Death in Para­dise 1-10 01.06. De Streken van Wim 1 01.06. De Worsten van Babel Op de Camping 1 01.06. Parched - Kampf ums Wasser 1 01.06. T.O.T.S. 1 08.06. How I Met Your Father 1 08.06. Ms. Marvel 1 08.06. Liebe und andere Köst­lich­keiten 1 08.06. Big Sky 2 08.06. Der Herzens­bre­cher 1 18.05. American House­wife 5 08.06. Extreme Survival mit Hazen Audel 5 15.06. Love, Victor 3 15.06. Snowfall 5 15.06. Family Reboot 1 25.05. The Ameri­cans 1-6 15.06. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 7-8 22.06. Have You Seen This Man? 1 22.06. Mayans M.C. 3 28.06. Only Murders In The Buil­ding 2 29.06. Atlanta 3 29.06. Baymax! 1 22.06. Marvel's Dare­devil 1-3 29.06. Marvel's Iron Fist 1-2 29.06. Marvel's Jessica Jones 1-3 29.06. Marvel's Luke Cage 1-2 29.06. Marvel's The Defen­ders 1 29.06. Marvel's The Punisher 1-2 29.06. Amerikas lustigste Tier­videos 1 Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 04.05. Finding Alice (Star) 1 04.05. Die Medici: Herr­scher von Florenz (Star) 1 04.05. Minnie Toons - Der Partypa­last 1 04.05. Expe­dition Plas­tiki (National Geogra­phic) 1 04.05. Astro-Küken im All 1 04.05. Astro-Küken im All (Kurz­filme) 1–5 11.05. The Quest: Helden für Everealm 5 11.05. Anna (Star) 1 11.05. Jonge Garde 1-2 11.05. Extreme Survival mit Hazen Audel (National Geogra­phic) 2-4 11.05. The Rookie (Star) 1-3 11.05. Wildes Austra­lien (National Geogra­phic) 1 18.05. Beth und das Leben 1 18.05. The Rookie (Star) 4 18.05. Harrow 2-3 18.05. Ägypten von oben (National Geogra­phic) 1 25.05. Wochen­ende Familie 1 25.05. The Chi (Star) 1-3 25.05. Wu-Tang: An American Saga (Star) 1 25.05. Chain of Command (Star) 1 25.05. Malcom mitten­drin (Star) 1-7 25.05. Wunder des Pazi­fiks (National Geogra­phic) 1 27.05. Obi-Wan Kenobi 1 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 06.04. 9-1-1: Lone Star 2 06.04. Afrikas tödlichste Jäger 5-6 06.04. Alive and Kicking 1 06.04. Konstruk­tionen der Super­lative 1 06.04. Micky Mouse: Spiel­haus 1 06.04. Paar­the­rapie mal anders 1 06.04. PJ Masks - Pyja­mahelden 5 06.04. Single Drunk Female 1 13.04. 9-1-1 4-5 13.04. Bluey 2 13.04. Hooten & the Lady 1 13.04. Ice Age: Scrats Aben­teuer 1 13.04. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 3-6 14.04. The Kardashians 1 20.04. Inva­sion Erde 1 20.04. NewYork Cops - N.Y.P.D. Blue 7-12 20.04. The Dropout 1 21.04. Captive Audi­ence 1 27.04. Afrikas Jäger 2 27.04. Ausge­setzt: Über­leben für Anfänger 7-12 27.04. Indiens verlo­rene Schätze 1 27.04. Sketch­book 1 Stand: März 2022

Anzeige:

Mehr zum Thema Disney+

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.