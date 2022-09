Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im September

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im September auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im September erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich die Liebes­komödie "Schluss­macher". Der Film handelt von Paul (Matthias Schweig­höfer), der dafür bezahlt wird, mit anderen Menschen Schluss zu machen. Seine Karriere bei einer Tren­nungs­agentur ist viel­ver­spre­chend, doch um endlich seine Träume zu errei­chen, muss er noch einmal Schluss machen. Dies ist leichter gesagt als getan, denn Toto (Milan Peschel) möchte alles andere als getrennte Wege mit seiner Freundin gehen. Freuen Sie sich auf einen sehr unter­halt­samen und lustigen Film.

Ein weiteres High­light dürfte der Film "Antonio, ihm schmeckts nicht" sein. Das junge und frisch vermählte Liebes­paar Sara (Mina Tander) und Jan (Chris­tian Ulmen) hat den Plan, die Flit­ter­wochen in New York zu verbringen. Doch mit dabei ist der italie­nische Schwie­ger­vater Antonio (Ales­sandro Bres­sanello), der so einiges durch­ein­ander bringt. Am Flug­hafen kommt es schon zu etli­chen Kompli­kationen, was dazu führt, dass Jan mit Antonio alleine die beson­dere Reise antreten muss. Eine verrückte Vorstel­lung, aber leider Realität. Jan wartet auf den erlö­senden Moment bis seine Frau nach­geflogen kommt.

Des Weiteren starten im September "We love Moses", "The Birth of Valerie Venus" sowie "Enjoy".

September 2022 Datum Film Genre 07.09. The Birth of Valerie Venus Komödie 07.09. Da Yie Kurz­film 07.09. The Devil's Harmony Horror 07.09. Enjoy Drama 07.09. Hard Way Biografie 07.09. Harbor Drama 07.09. Der Brief­wechsel Komödie 07.09. Mumatar Komödie 07.09. Nimic Drama 07.09. Der Patriot Action 07.09. Salam Reality-TV 07.09. We love Moses Drama 07.09. Wren Boys Drama 07.09. Thor: Love and Thunder Action 07.09. Pinoc­chio Aben­teuer 08.09. Wilkommen im Club Drama 23.09. Rico, Oskar und das Herz­gebreche Aben­teuer 23.09. Rico, Oskar und der Dieb­stahl­stein Aben­teuer 23.09. Rico, Oskar und die Tiefer­schatten Aben­teuer 30.09. Hocus Pocus 2 Komödie 30.09. Antonio, ihm schmeckt's nicht Komödie 30.09. Schluss­macher Liebes­komödie Stand: August 2022 August 2022 Datum Film 03.08. Ligh­tyear 05.08. LEGO Star Wars Sommer­urlaub 06.08. Prey 12.08. Not Okay 19.08. Fire Island Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Neue Serien und Episoden im September auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im September erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt. Ein Serien-High­light im September dürfte der Start der ersten Staffel von "Wedding Season" sein. In dieser Serie muss Stefan (Gavin Drea) zusehen, wie seine heim­liche Liebe Katie (Rosa Salazar) einen anderen Mann heiratet. Doch auf der Feier passiert etwas Schreck­liches, denn alle engsten Fami­lien­mit­glieder - darunter auch der Bräu­tigam - sterben noch am Tag der Hoch­zeit aufgrund einer Vergif­tung. Als Haupt­ver­däch­tiger hat es Stefan nicht leicht, doch er weist seine Schuld zurück und denkt, dass Katie etwas damit zu tun hatte. Sie wiederum ist der festen Über­zeu­gung, dass ihr Ex-Mann seine Finger im Spiel hatte. Gemeinsam möchten Katie und Stefan die Wahr­heit heraus­finden und dem Horror ein Ende bereiten.

Im September startet ebenso die erste Staffel der Serie "Cars on the road". Dies dürfte insbe­son­dere jüngere Fans freuen. Die berühmte Trilogie "Cars" erscheint nun auch als Serie bei Disney+. In dieser Serie möchte Hook seine Schwester bei ihrer Hoch­zeit über­raschen. Light­ning McQueen sieht das als Möglich­keit für einen Roadtrip mit seinem besten Kumpel. Gemeinsam erleben sie witzige, aber auch gefähr­liche Geschichten auf dem Weg zur Ostküste. Diese Serie ist geprägt von viel Humor, was bereits aus den Filmen bekannt ist.

Neue Folgen gibt es unter anderem von "DuckTales" (3. Staffel) und "Modern Family" (4-11. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

September 2022 Datum Serie Staffel Genre 07.09. DuckTales 3 Comedy-Adven­ture 07.09. Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller 10 Krimi 08.09. Wedding Season 1 Action-Komödie 08.09. Cars on the Road 1 Action-Anima­tion 08.09. Growing Up 1 Doku 08.09. Tierra Incógnita 1 Mystery 14.09. American Crime Story 1-2 Biografie, Drama 14.09. Modern Family 4-11 Komödie 21.09. Andor 1 Action 21.09. American Crime 1-3 Krimi 22.09. The Kardashians 2 Reality-TV 28.09. The Old Man 1 Action 28.09. Pistol 1 Musik-Biografie 28.09. Death in Para­dise 11 Komödie Stand: August 2022 August 2022 Datum Serie Staffel 03.08. Bob's Burgers 12 10.08. Ich bin Groot 1 17.08. She-Hulk: Die Anwältin 1 17.08. American Horror Story: Double Feature 10 31.08. Andor 1 31.08. Snow­drop 4 Stand: Juli 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. Die ahnungs­losen Engel 1 01.06. Club Micky Maus 4 01.06. A Fan's Guide to Ms. Marvel 1 01.06. This Is Us: Das ist Leben 6 01.06. Death in Para­dise 1-10 01.06. De Streken van Wim 1 01.06. De Worsten van Babel Op de Camping 1 01.06. Parched - Kampf ums Wasser 1 01.06. T.O.T.S. 1 08.06. How I Met Your Father 1 08.06. Ms. Marvel 1 08.06. Liebe und andere Köst­lich­keiten 1 08.06. Big Sky 2 08.06. Der Herzens­bre­cher 1 18.05. American House­wife 5 08.06. Extreme Survival mit Hazen Audel 5 15.06. Love, Victor 3 15.06. Snowfall 5 15.06. Family Reboot 1 25.05. The Ameri­cans 1-6 15.06. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 7-8 22.06. Have You Seen This Man? 1 22.06. Mayans M.C. 3 28.06. Only Murders In The Buil­ding 2 29.06. Atlanta 3 29.06. Baymax! 1 22.06. Marvel's Dare­devil 1-3 29.06. Marvel's Iron Fist 1-2 29.06. Marvel's Jessica Jones 1-3 29.06. Marvel's Luke Cage 1-2 29.06. Marvel's The Defen­ders 1 29.06. Marvel's The Punisher 1-2 29.06. Amerikas lustigste Tier­videos 1 Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 04.05. Finding Alice (Star) 1 04.05. Die Medici: Herr­scher von Florenz (Star) 1 04.05. Minnie Toons - Der Partypa­last 1 04.05. Expe­dition Plas­tiki (National Geogra­phic) 1 04.05. Astro-Küken im All 1 04.05. Astro-Küken im All (Kurz­filme) 1–5 11.05. The Quest: Helden für Everealm 5 11.05. Anna (Star) 1 11.05. Jonge Garde 1-2 11.05. Extreme Survival mit Hazen Audel (National Geogra­phic) 2-4 11.05. The Rookie (Star) 1-3 11.05. Wildes Austra­lien (National Geogra­phic) 1 18.05. Beth und das Leben 1 18.05. The Rookie (Star) 4 18.05. Harrow 2-3 18.05. Ägypten von oben (National Geogra­phic) 1 25.05. Wochen­ende Familie 1 25.05. The Chi (Star) 1-3 25.05. Wu-Tang: An American Saga (Star) 1 25.05. Chain of Command (Star) 1 25.05. Malcom mitten­drin (Star) 1-7 25.05. Wunder des Pazi­fiks (National Geogra­phic) 1 27.05. Obi-Wan Kenobi 1 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 06.04. 9-1-1: Lone Star 2 06.04. Afrikas tödlichste Jäger 5-6 06.04. Alive and Kicking 1 06.04. Konstruk­tionen der Super­lative 1 06.04. Micky Mouse: Spiel­haus 1 06.04. Paar­the­rapie mal anders 1 06.04. PJ Masks - Pyja­mahelden 5 06.04. Single Drunk Female 1 13.04. 9-1-1 4-5 13.04. Bluey 2 13.04. Hooten & the Lady 1 13.04. Ice Age: Scrats Aben­teuer 1 13.04. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 3-6 14.04. The Kardashians 1 20.04. Inva­sion Erde 1 20.04. NewYork Cops - N.Y.P.D. Blue 7-12 20.04. The Dropout 1 21.04. Captive Audi­ence 1 27.04. Afrikas Jäger 2 27.04. Ausge­setzt: Über­leben für Anfänger 7-12 27.04. Indiens verlo­rene Schätze 1 27.04. Sketch­book 1 Stand: März 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 02.03. The Good Fight (Star) 1–5 02.03. A Million Little Things (Star) 1–3 09.03. The Great North (Star) 2 09.03. Anti­dis­tur­bios - Bereit­schafts­polizei (Star) 1 09.03. Afrikas tödlichste Jäger 4 09.03. This Is Us (Star) 1–5 14.03. Seattle Fire­figh­ters (Star) 5 16.03. Tier­babys in Afrika 1 16.03. The Returned 1 & 2 21.03. Grey's Anatomy (Star) 18 23.03. Danger Decoded (Star) 1 23.03. No fue mi culpa: México (Es war nicht meine Schuld) (Star) 1 30.03. Moon Knight 1 30.03. Fernab des Gesetzes 3 30.03. New York Cops – NYPD Blue 3–6 Stand: Februar 2022

