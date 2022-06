Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Juli

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Juli auf Disney+

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im Juli erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich der Science-Fiction-Thriller "The Darkest Minds - Die Über­lebenden". Der Film handelt von einer Tragödie: Aufgrund einer uner­klär­lichen Krank­heit sterben rund 98 Prozent der Kinder inner­halb der USA. Die Über­lebenden jedoch entwi­ckeln unvor­stell­bare Kräfte und Fähig­keiten, sodass der Rest der Bevöl­kerung sich gezwungen sieht, die Kinder in ein Camp einzu­schließen. Das junge Mädchen Ruby Daly (Amandla Sten­berg) spielt hierbei die Haupt­rolle und konnte sich aus dem "Gefängnis" befreien. Gemeinsam mit anderen Entkom­menden muss sie sich verste­cken und versu­chen, ihre über­natür­lichen Fähig­keiten zu kontrol­lieren, um nicht aufzu­fallen.

Ein weiteres High­light dürfte die Komödie "Super Troo­pers 2" sein. Aufgrund von einer falschen Grenz­mar­kie­rung wird deut­lich, dass die kana­dische Stadt St. Georges Du Laurent eigent­lich zu den USA gehört. Die Poli­zisten aus Vermont haben nun den Auftrag, in ihrem neuen Revier für Recht und Ordnung zu sorgen, was ihnen nicht immer gelingt. Dazu kommt, dass die Kana­dier sich ungern vertreiben lassen wollen und versu­chen, eine Über­nahme ihrer geliebten Stadt zu verhin­dern. Die Ereig­nisse sind jedoch humor­voll gestaltet, und so liefern sich die Kana­dier und Ameri­kaner einen unter­halt­samen Kampf.

Des Weiteren starten im Juli "Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar – The Making of Doctor Strange in the Multi­verse of Madness", "Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe!" sowie "The Prin­cess".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Juli 2022 Datum Film 01.07. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar – The Making of Doctor Strange in the Multi­verse of Madness 01.07. Bibi Blocks­berg 01.07. Bibi Blocks­berg und das Geheimnis der blauen Eulen 01.07. Copy­kill 01.07. Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe! 01.07. Tiger­land 08.07. Ein wunder­barer Sommer mit Micky Maus 08.07. Guess Who - Meine Tochter kriegst du nicht! 08.07. Sommersby 08.07. Stay 08.07. Haian­griff: Die Paige-Winter-Story 08.07. Der größte Bullenhai der Welt? 13.07. Kiss Sixth Sense 13.07. Bob's Burger - Der Film 15.07. Zombies 3 15.07. The Prin­cess 15.07. Asterix und Obelix gegen Caesar 15.07. Asterix bei den Briten 15.07. Asterix – Sieg über Cäsar 15.07. Asterix – Opera­tion Hinkel­stein 15.07. Asterix in Amerika 15.07. Teuf­lisch 15.07. Made in America 15.07. The Sunchaser 15.07. Hai vs. Krokodil 15.07. Haie - Vereint in der Jagd? 22.07. The Darkest Minds - Die Über­lebenden 22.07. Goodbye Chris­topher Robin 22.07. Isle of Dogs – Ataris Reise 22.07. Love, Simon 22.07. Super Troo­pers 2 22.07. Hai-Alarm im Para­dies 29.07. Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann 29.07. Bob Ballard: Das Leben eines Entde­ckers 29.07. Johnny English – Jetzt erst recht! 29.07. Mr. Bean macht Ferien 29.07. Eine zauber­hafte Nanny 29.07. Eine zauber­hafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Aben­teuer 29.07. Plan B Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 03.06. Holly­wood Star­girl 03.06. Big Mamas Haus 03.06. Cordobas verbor­gene Schätze 03.06. Return Of The Clouded Leopards 03.06. This Boy's Life 10.06. Jenseits der Unend­lich­keit: Buzz und die Entste­hung von Ligh­tyear 10.06. Aloha - Die Chance auf Glück 10.06. Verlo­ckende Falle 10.06. The Girl Next Door 10.06. Legende 10.06. Plan B 17.06. Bad Boys 17.06. Sag' kein Wort 17.06. The Foun­tain 17.06. Mel Brooks' Höhen­koller 17.06. In Search of Derrick Thomas 17.06. Lolo 17.06. Mighty Ruthie 17.06. The Two Bills 17.06. Ein Sommer­nachts­traum 24.06. Rise 24.06. Trevor: The Musical 24.06. Back­story: Serena vs. The Umpire 24.06. Bee Season 24.06. Im Netz der Lügen 27.05. Zum Glück geküsst 24.06. Mack Wrestles 24.06. Pat XO 24.06. The Price of Gold 24.06. This Was the XFL 24.06. A Time to Kill Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 04.05. Star Wars: Das Buch von Boba Fett (Disney Galerie) 06.05. Lamm­bock - Alles Hand­arbeit (Star) 06.05. 22 Bullets (Star) 06.05. A Gang Story - Eine Frage der Ehre (Star) 06.05. Pettersson und Findus: Kleiner Quäl­geist - große Freund­schaft (Star) 06.05. Pettersson und Findus: Findus zieht um (Star) 06.05. Die Pfef­fer­körner und der Fluch des schwarzen Königs (Star) 06.05. Ummah - Unter Freunden (Star) 13.05. Snea­kerella 13.05. Muhammad and Larry (Star) 13.05. Quali­fied (Star) 13.05. Tommy (Star) 20.05. Chip und Chap: Die Ritter des Rechts 20.05. Der Einparker (Star) 20.05. Flucht vom Planet der Affen (Star) 20.05. Mia und der weiße Löwe (Star) 20.05. A Cure for Well­ness (Star) 20.05. Das Urteil - Jeder ist käuf­lich (Star) 27.05. Kochen ohne Grenzen: World Central Kitchen (National Geora­phic) 27.05. Crush (Star) 27.05. Nord­korea hautnah: Cyber­crime als neue Waffe (National Geogra­phic) 27.05. Nord­korea hautnah: Der nächste Herr­scher (National Geogra­phic) 27.05. Elektra (Star) 27.05. Meine Frau, die Spar­taner und ich (Star) 27.05. Alarm­stufe: Rot (Star) 27.05. Alarm­stufe: Rot 2 (Star) Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Bühne frei für Nate! 08.04. Blood on the Wall - Mexicos Drogen­krieg 08.04. Bohe­mian Rhap­sody 08.04. Sex Appeal 15.04. Die Hüterin der Wahr­heit - Dinas Bestim­mung 15.04. Die Hüterin der Wahr­heit - Dina und die schwarze Magie 15.04. Fresh 15.04. Hamp­stead Park - Aussicht auf Liebe 15.04. Höhen­koller 15.04. Michael Kohl­haas 15.04. New Hori­zons: Die Pluto Mission 15.04. Tutan­chamun - Myste­rien einer Grab­kammer 15.04. Wilde Welt der Wikinger 22.04. Den Eisbären so nah 22.04. Die Chal­lenger - Kata­strophe 22.04. Unsere große kleine Farm: Die Rück­kehr 22.04. Explorer: Der letzte Tepui 22.04. Eisbären 29.04. Bedrohte Tiger: Die große Zählung 29.04. D. Wade: Life unex­pected 29.04. Long Gone Summer 29.04. Mike and the Mad Dog 29.04. Wildes Borneo: Orang-Utan Rettung Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 02.03. West Side Story (Star) 04.03. Darjee­ling Limited (Star) 04.03. Jede Sekunde zählt – The Guar­dian (Star) 04.03. Heidi (Star) 04.03. Die kleine Hexe (Star) 04.03. Tschick (Star) 04.03. What a Man (Star) 04.03. When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel (Star) 11.03. Rot 11.03. Embrace the Panda: Making Turning Red 11.03. Haus über Kopf (Star) 11.03. Der Club der toten Dichter (Star) 11.03. Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (Star) 11.03. Dame, König, As, Spion (Star) 11.03. True Lies – Wahre Lügen (Star) 11.03. Vater­tage – Opa über Nacht (Star) 16.03. Night­mare Alley (Star) 18.03. Im Dutzend noch billiger 18.03. No Exit (Star) 18.03. More than Robots 18.03. Im Namen meiner Tochter – Der Fall Kalinka (Star) 18.03. Will­kommen bei den Sch'tis (Star) 18.03. Shopaholic – Die Schnäpp­chen­jägerin (Star) 18.03. Dead­pool 2 18.03. Gegen die Wand (Star) 18.03. Kinsey – Die Wahr­heit über Sex (Star) 18.03. Strange Magic (Star) 18.03. Unter der Sonne der Toskana (Star) 23.03. The Eyes of Tammy Faye (Star) 23.03. Parallel Worlds 25.03. Boy 7 25.03. Bride Wars – Beste Fein­dinnen (Star) 25.03. Die fabel­hafte Welt der Amélie (Star) 25.03. Drachen­krieger – Das Geheimnis der Wikinger (Star) 25.03. Early Man – Stein­zeit bereit (Star) 25.03. Ein wunder­barer Früh­ling mit Micky Maus 25.03. I Heart Hucka­bees (Star) 25.03. Ice Age – Die Aben­teuer von Buck Wild (Star) 25.03. OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u 25.03. Shaun das Schaf – Der Film (Star) 25.03. The Help (Star) 25.03. Vier Fäuste gegen Rio (Star) 25.03. Zwei Asse trumpfen auf (Star) 25.03. Zwei außer Rand und Band (Star) 25.03. Zwei bären­starke Typen (Star) Stand: Februar 2022 Februar 2022 Datum Film 04.02. Torn (National Geogra­phic) 04.02. The First Wave (OT) (National Geogra­phic) 09.02. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Hawkeye 11.02. Der Pfer­deflüs­terer (Star) 11.02. Selbst ist die Braut (Star) 16.02. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Eter­nals 18.02. Ein wunder­barer Winter mit Micky Maus 18.02. Street Dance: Folge Deinem Traum! (Star) 18.02. X-Men Origins: Wolverine (Star) 23.02. Die Prouds: Lauter und trauter 23.02. The King's Man: The Begin­ning (Star) 23.02. The French Dispatch (Star) 25.02. Der fantas­tische Mr. Fox (Star) Stand: Januar 2022

Neue Serien und Episoden im Juli auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Juli erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt.

Ein Serien-High­light im Juli dürfte der Start der ersten Staffel von "It Was Always Me" sein. In dieser Drama-Serie erfährt die junge Lupe (Karol Sevilla) von dem uner­klär­lichen Tod ihres berühmten Vaters. Als sie in die Heimat nach Kolum­bien fliegt, möchte sie die Ursa­chen dieser Tragödie klären. Um jedoch alle Einzel­heiten zu bekommen, sieht sie sich gezwungen, an einem Musik­wett­bewerb teil­zunehmen. Seien Sie dabei, wie das erst 22-jährige Mädchen den Geheim­nissen ihres Vaters El Faraón auf die Spur kommt.

Im Juli startet ebenso die erste Staffel der Serie "Nils Holgersson". Dies dürfte insbe­son­dere die klei­neren Zuschauer freuen. In der Serie wird der 14-jährige Nils aufgrund seiner gemeinen Art gegen­über Tieren zur Strafe in einen Zwerg verwan­delt. Von nun an muss er lernen, freund­licher zu sein und den Tieren mit mehr Respekt zu begegnen. Als er beginnt, sein Fehl­ver­halten einzu­sehen, starten für ihn viele span­nende Aben­teuer aus einer ganz anderen Perspek­tive.

Neue Folgen gibt es unter anderem von "Marvel’s Runa­ways" (3. Staffel) und "High School Musical: Das Musical: Die Serie" (3. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

Juli 2022 Datum Serie Staffel 06.07. Captive Audi­ence: A Real American Horror Story 1 06.07. Gelobtes Land 1 06.07. American Horror Story: Murder House 1 06.07. American Horror Story: Asylum 2 06.07. American Horror Story: Coven 3 06.07. American Horror Story: Freak Show, 4 06.07. American Horror Story: Hotel 5 06.07. American Horror Story: Roanoke 6 06.07. American Horror Story: Cult 7 06.07. American Horror Story: Apoca­lypse 8 06.07. American Horror Story: 1984 9 06.07. Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits 1-5 06.07. Heidi 1-2 06.07. Die Biene Maja 1-2 06.07. Mia and Me, Aben­teuer in Centopia 1-3 06.07. Nils Holgersson 1 06.07. Wickie und die starken Männer 1 13.07. Atlanta Medical 5 13.07. Im Ange­sicht des Sturms 1 13.07. Haie auf Angriff 7 13.07. Das tödliche Reich der Schlangen 1 20.07. It Was Always Me 1 20.07. Genauso... aber anders 1 20.07. City of Angels | City of Death 1 20.07. Wild Crime 1 20.07. Bree­ders 2 20.07. Marvel’s Runa­ways 3 20.07. Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund 1 20.07. Gordon Ramsay: Kuli­nari­sche Aben­teuer 3 20.07. IMPACT mit Gal Gadot 1 20.07. Der unglaub­liche Dr. Pol 14 20.07. Fix it! – Repa­raturen am Limit 1 26.07. Santa Evita 1 27.07. High School Musical: Das Musical: Die Serie 3 27.07. Light & Magic 1 27.07. Abbott Elemen­tary 1 27.07. Black-ish 7 27.07. Bless the Harts 2 27.07. Mr Inbet­ween 3 27.07. Car S.O.S. 8-9 27.07. Tal der Könige: Ägyp­tens verlo­rene Schätze 2 27.07. T.O.T.S. 2 Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. Die ahnungs­losen Engel 1 01.06. Club Micky Maus 4 01.06. A Fan's Guide to Ms. Marvel 1 01.06. This Is Us: Das ist Leben 6 01.06. Death in Para­dise 1-10 01.06. De Streken van Wim 1 01.06. De Worsten van Babel Op de Camping 1 01.06. Parched - Kampf ums Wasser 1 01.06. T.O.T.S. 1 08.06. How I Met Your Father 1 08.06. Ms. Marvel 1 08.06. Liebe und andere Köst­lich­keiten 1 08.06. Big Sky 2 08.06. Der Herzens­bre­cher 1 18.05. American House­wife 5 08.06. Extreme Survival mit Hazen Audel 5 15.06. Love, Victor 3 15.06. Snowfall 5 15.06. Family Reboot 1 25.05. The Ameri­cans 1-6 15.06. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 7-8 22.06. Have You Seen This Man? 1 22.06. Mayans M.C. 3 28.06. Only Murders In The Buil­ding 2 29.06. Atlanta 3 29.06. Baymax! 1 22.06. Marvel's Dare­devil 1-3 29.06. Marvel's Iron Fist 1-2 29.06. Marvel's Jessica Jones 1-3 29.06. Marvel's Luke Cage 1-2 29.06. Marvel's The Defen­ders 1 29.06. Marvel's The Punisher 1-2 29.06. Amerikas lustigste Tier­videos 1 Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 04.05. Finding Alice (Star) 1 04.05. Die Medici: Herr­scher von Florenz (Star) 1 04.05. Minnie Toons - Der Partypa­last 1 04.05. Expe­dition Plas­tiki (National Geogra­phic) 1 04.05. Astro-Küken im All 1 04.05. Astro-Küken im All (Kurz­filme) 1–5 11.05. The Quest: Helden für Everealm 5 11.05. Anna (Star) 1 11.05. Jonge Garde 1-2 11.05. Extreme Survival mit Hazen Audel (National Geogra­phic) 2-4 11.05. The Rookie (Star) 1-3 11.05. Wildes Austra­lien (National Geogra­phic) 1 18.05. Beth und das Leben 1 18.05. The Rookie (Star) 4 18.05. Harrow 2-3 18.05. Ägypten von oben (National Geogra­phic) 1 25.05. Wochen­ende Familie 1 25.05. The Chi (Star) 1-3 25.05. Wu-Tang: An American Saga (Star) 1 25.05. Chain of Command (Star) 1 25.05. Malcom mitten­drin (Star) 1-7 25.05. Wunder des Pazi­fiks (National Geogra­phic) 1 27.05. Obi-Wan Kenobi 1 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 06.04. 9-1-1: Lone Star 2 06.04. Afrikas tödlichste Jäger 5-6 06.04. Alive and Kicking 1 06.04. Konstruk­tionen der Super­lative 1 06.04. Micky Mouse: Spiel­haus 1 06.04. Paar­the­rapie mal anders 1 06.04. PJ Masks - Pyja­mahelden 5 06.04. Single Drunk Female 1 13.04. 9-1-1 4-5 13.04. Bluey 2 13.04. Hooten & the Lady 1 13.04. Ice Age: Scrats Aben­teuer 1 13.04. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 3-6 14.04. The Kardashians 1 20.04. Inva­sion Erde 1 20.04. NewYork Cops - N.Y.P.D. Blue 7-12 20.04. The Dropout 1 21.04. Captive Audi­ence 1 27.04. Afrikas Jäger 2 27.04. Ausge­setzt: Über­leben für Anfänger 7-12 27.04. Indiens verlo­rene Schätze 1 27.04. Sketch­book 1 Stand: März 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 02.03. The Good Fight (Star) 1–5 02.03. A Million Little Things (Star) 1–3 09.03. The Great North (Star) 2 09.03. Anti­dis­tur­bios - Bereit­schafts­polizei (Star) 1 09.03. Afrikas tödlichste Jäger 4 09.03. This Is Us (Star) 1–5 14.03. Seattle Fire­figh­ters (Star) 5 16.03. Tier­babys in Afrika 1 16.03. The Returned 1 & 2 21.03. Grey's Anatomy (Star) 18 23.03. Danger Decoded (Star) 1 23.03. No fue mi culpa: México (Es war nicht meine Schuld) (Star) 1 30.03. Moon Knight 1 30.03. Fernab des Gesetzes 3 30.03. New York Cops – NYPD Blue 3–6 Stand: Februar 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 02.02. Pam & Tommy 1 (Star) 02.02. American Dad 17 (Star) 16.02. Dave 2 16.02. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 1-3 21.02. The Walking Dead 11 (Star) 23.02. Besos al aire: Küssen verboten 1 Stand: Januar 2022

Anzeige:

Mehr zum Thema Disney+

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.