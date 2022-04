Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Mai

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Mai auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im Mai erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich der Film "Mia und der weiße Löwe". Der Film handelt von einem jungen Mädchen namens Mia (Daniah de Villiers), welches mit ihrer Familie urplötz­lich nach Südafrika zieht, um dort ein neues Leben anzu­fangen. Jedoch ist sie von der neuen Heimat nicht begeis­tert und tut alles dafür, um wieder nach London zurück­kehren zu können. Um seine Tochter zu beru­higen, schenkt Vater John (Langley Kirk­wood) ihr ein weißes Löwen­baby. Dieses soll auf ihrer neue erwor­benen Löwen­farm gemeinsam mit Mia aufwachsen. Die zu Beginn eher schwie­rige Bezie­hung entwi­ckelt sich zu einer unzer­trenn­lichen Freund­schaft. Mia geht gemeinsam mit dem Löwen (Charlie) durch dick und dünn und macht alles dafür, diese ganz beson­dere Verbin­dung aufrecht­zuer­halten.

Ein weiteres High­light dürfte die neue Musik­komödie "Snea­kerella" sein. Im Fokus steht ein Junge, dessen Leiden­schaft das Desi­gnen von modernen und bewun­derns­werten Schuhen ist. Seine Leiden­schaft wird ihm jedoch das ein oder andere Mal zum Verhängnis, als er die Arbeit in dem Geschäft seines Vaters vernach­läs­sigt. El (Chosen Jacobs) bekommt die Gele­gen­heit, bei einem einzig­artigen Wett­bewerb der Welt zu zeigen, was in ihm steckt. Doch viele verschie­dene Dinge wie fehlendes Selbst­ver­trauen, Freund­schaft und Liebe rufen so einiges an Chaos hervor.

Des Weiteren starten im Mai "22 Bullets", "Flucht vom Planet der Affen", "A Cure for Well­ness" und "Elektra".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Mai 2022 Datum Film 04.05. Star Wars: Das Buch von Boba Fett (Disney Galerie) 06.05. Lamm­bock - Alles Hand­arbeit (Star) 06.05. 22 Bullets (Star) 06.05. A Gang Story - Eine Frage der Ehre (Star) 06.05. Pettersson und Findus: Kleiner Quäl­geist - große Freund­schaft (Star) 06.05. Pettersson und Findus: Findus zieht um (Star) 06.05. Die Pfef­fer­körner und der Fluch des schwarzen Königs (Star) 06.05. Ummah - Unter Freunden (Star) 13.05. Snea­kerella 13.05. Muhammad and Larry (Star) 13.05. Quali­fied (Star) 13.05. Tommy (Star) 20.05. Chip und Chap: Die Ritter des Rechts 20.05. Der Einparker (Star) 20.05. Flucht vom Planet der Affen (Star) 20.05. Mia und der weiße Löwe (Star) 20.05. A Cure for Well­ness (Star) 20.05. Das Urteil - Jeder ist käuf­lich (Star) 27.05. Kochen ohne Grenzen: World Central Kitchen (National Geora­phic) 27.05. Crush (Star) 27.05. Nord­korea hautnah: Cyber­crime als neue Waffe (National Geogra­phic) 27.05. Nord­korea hautnah: Der nächste Herr­scher (National Geogra­phic) 27.05. Elektra (Star) 27.05. Meine Frau, die Spar­taner und ich (Star) 27.05. Alarm­stufe: Rot (Star) 27.05. Alarm­stufe: Rot 2 (Star) Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Bühne frei für Nate! 08.04. Blood on the Wall - Mexicos Drogen­krieg 08.04. Bohe­mian Rhap­sody 08.04. Sex Appeal 15.04. Die Hüterin der Wahr­heit - Dinas Bestim­mung 15.04. Die Hüterin der Wahr­heit - Dina und die schwarze Magie 15.04. Fresh 15.04. Hamp­stead Park - Aussicht auf Liebe 15.04. Höhen­koller 15.04. Michael Kohl­haas 15.04. New Hori­zons: Die Pluto Mission 15.04. Tutan­chamun - Myste­rien einer Grab­kammer 15.04. Wilde Welt der Wikinger 22.04. Den Eisbären so nah 22.04. Die Chal­lenger - Kata­strophe 22.04. Unsere große kleine Farm: Die Rück­kehr 22.04. Explorer: Der letzte Tepui 22.04. Eisbären 29.04. Bedrohte Tiger: Die große Zählung 29.04. D. Wade: Life unex­pected 29.04. Long Gone Summer 29.04. Mike and the Mad Dog 29.04. Wildes Borneo: Orang-Utan Rettung Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 02.03. West Side Story (Star) 04.03. Darjee­ling Limited (Star) 04.03. Jede Sekunde zählt – The Guar­dian (Star) 04.03. Heidi (Star) 04.03. Die kleine Hexe (Star) 04.03. Tschick (Star) 04.03. What a Man (Star) 04.03. When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel (Star) 11.03. Rot 11.03. Embrace the Panda: Making Turning Red 11.03. Haus über Kopf (Star) 11.03. Der Club der toten Dichter (Star) 11.03. Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (Star) 11.03. Dame, König, As, Spion (Star) 11.03. True Lies – Wahre Lügen (Star) 11.03. Vater­tage – Opa über Nacht (Star) 16.03. Night­mare Alley (Star) 18.03. Im Dutzend noch billiger 18.03. No Exit (Star) 18.03. More than Robots 18.03. Im Namen meiner Tochter – Der Fall Kalinka (Star) 18.03. Will­kommen bei den Sch'tis (Star) 18.03. Shopaholic – Die Schnäpp­chen­jägerin (Star) 18.03. Dead­pool 2 18.03. Gegen die Wand (Star) 18.03. Kinsey – Die Wahr­heit über Sex (Star) 18.03. Strange Magic (Star) 18.03. Unter der Sonne der Toskana (Star) 23.03. The Eyes of Tammy Faye (Star) 23.03. Parallel Worlds 25.03. Boy 7 25.03. Bride Wars – Beste Fein­dinnen (Star) 25.03. Die fabel­hafte Welt der Amélie (Star) 25.03. Drachen­krieger – Das Geheimnis der Wikinger (Star) 25.03. Early Man – Stein­zeit bereit (Star) 25.03. Ein wunder­barer Früh­ling mit Micky Maus 25.03. I Heart Hucka­bees (Star) 25.03. Ice Age – Die Aben­teuer von Buck Wild (Star) 25.03. OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u 25.03. Shaun das Schaf – Der Film (Star) 25.03. The Help (Star) 25.03. Vier Fäuste gegen Rio (Star) 25.03. Zwei Asse trumpfen auf (Star) 25.03. Zwei außer Rand und Band (Star) 25.03. Zwei bären­starke Typen (Star) Stand: Februar 2022 Februar 2022 Datum Film 04.02. Torn (National Geogra­phic) 04.02. The First Wave (OT) (National Geogra­phic) 09.02. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Hawkeye 11.02. Der Pfer­deflüs­terer (Star) 11.02. Selbst ist die Braut (Star) 16.02. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Eter­nals 18.02. Ein wunder­barer Winter mit Micky Maus 18.02. Street Dance: Folge Deinem Traum! (Star) 18.02. X-Men Origins: Wolverine (Star) 23.02. Die Prouds: Lauter und trauter 23.02. The King's Man: The Begin­ning (Star) 23.02. The French Dispatch (Star) 25.02. Der fantas­tische Mr. Fox (Star) Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Film 05.01. Antlers (Star) 07.01. Birdman (Die unver­hoffte Macht der Ahnungs­losig­keit) (Star) 07.01. Can You Ever Forgive Me? (Star) 07.01. Marley & Ich (Star) 07.01. Tage­buch eines Skan­dals (Star) 07.01. Nicht auflegen! (Star) 12.01. Eter­nals 12.01. The Most Dange­rous Animal of All (Star) 14.01. Kalender Girls (Star) 14.01. Date Night - Gangster für eine Nacht (Star) 14.01. Glass (Star) 14.01. Shape of Water - Das Flüs­tern des Wassers (Star) 14.01. Stan & Ollie (Star) 19.01. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Hawkeye 21.01. Believe­land (ESPN / Star) 21.01. The Birth of Big Air (ESPN / Star) 21.01. Catho­lics vs. Convicts (ESPN / Star) 21.01. Elway to Marino (ESPN / Star) 21.01. Fernando Nation (ESPN / Star) 21.01. Four Days in October (ESPN / Star) 21.01. Free Spirits (ESPN / Star) 21.01. The Gospel Accor­ding to Mac (ESPN / Star) 21.01. Guru of go (ESPN / Star) 21.01. The Hate U Give (Star) 21.01. Hot Tub: Der Whirl­pool… Ist 'ne Verdammte Zeit­maschine! (Star) 21.01. Into the Wind (ESPN / Star) 21.01. King’s Ransom (ESPN / Star) 21.01. The Legend of Jimmy the Greek (ESPN / Star) 21.01. Playing for the Mob (ESPN / Star) 21.01. SEC Storied: Herschel (ESPN / Star) 21.01. Trojan War (ESPN / Star) 21.01. Youngs­town Boys (ESPN / Star) 28.01. 28 Days Later (Star) 28.01. 28 Weeks Later (Star) 28.01. Red Sparrow (Star) 28.01. The Sixth Sense (Star) 28.01. Three Bill­boards Outside Ebbing, Missouri (Star) Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Film 01.12. The Last Duel (Star) 03.12. Gregs Tage­buch: Von Idioten umzin­gelt 03.12. King Arthur (Star) 03.12. Life of Pi: Schiff­bruch mit Tiger (Star) 03.12. Little Miss Sunshine (Star) 03.12. The Night­craw­lers 03.12. Der gebuchte Mann (Star) 03.12. Titanic (Star) 03.12. Die Virus-Jäger 03.12. Spielt das Wetter verrückt? 10.12. Zurück von den Toten 15.12. Ron läuft schief (Star) 15.12. Muppet Babies 17.12. Aren­delle Castle Yule Log: Cut Paper Edition 17.12. Al Davis vs. the NFL (Star) 17.12. Angry Sky (Star) 17.12. The Band that wouldn't die (Star) 17.12. The Best that never was (Star) 17.12. Big Shot (Star) 17.12. Brian and the Boz (Star) 17.12. Broke (Star) 17.12. D-Day: Opera­tion Neptune 17.12. Fanta­stic Lies (Star) 17.12. Galac­ticos (Star) 17.12. No Cross­over: Allen (Star) 17.12. Port Secu­rity: Hamburg 17.12. Run Ricky Run (Star) 17.12. Silly Little Game (Star) 17.12. Slaying the Badger (Star) 17.12. Small Pota­toes: Who killed the USFI? (Star) 17.12. This magic Moment (Star) 17.12. Unsinkbar: Japans verschol­lenes Schlacht­schiff 17.12. Natur­gewalten hautnah 24.12. 25 Stunden (Star) 24.12. The Favou­rite - Intrigen und Irrsinn (Star) 24.12. Begabt - Die Glei­chung eines Lebens (Star) 24.12. Taffe Mädels (Star) 24.12. Juno (Star) 31.12. Nomad­land (Star) 31.12. Derek DelGaudio's In & Of Itself (Star) 31.12. Maze Runner - Die Auser­wählten in der Todes­zone (Star) 31.12. Pearl Harbor (Star) 31.12. The Rock - Fels der Entschei­dung (Star) Stand: November 2021

Neue Serien und Episoden im Mai auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Mai erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt.

Ein Serien-High­light im Mai dürfte der Start der ersten Staffel von "Beth und das Leben" sein. In der Comedy-Serie versucht Beth (Amy Schumer), sich selbst zu finden. Denn ihr anschei­nend perfektes Leben wird getrübt von ihren Gedanken an die Vergan­gen­heit. Ihre von Schick­sals­schlägen geprägte Jugend­zeit bringt sie zum Umdenken, daraufhin begibt Beth sich auf eine Reise und startet in ein neues Leben. Sie lernt viele neue Leute kennen, die ihr die schönen Seiten des Lebens aufzeigen.

Im Mai startet ebenso die erste Staffel der Kinder­serie von "Minnie Toons - Der Partypa­last". In der Serie führen Daisy Duck und Minnie Mouse eine gemein­same Mode­bou­tique. Ihre Leiden­schaft für Fliegen und Schleifen steht im Mittel­punkt der Serie und sorgt vor allem für die Kleinen für großen Spaß.

Neue Folgen gibt es unter anderem von "The Quest: Helden für Everealm" (5. Staffel) und "The Rookie" (4. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

Mai 2022 Datum Serie Staffel 04.05. Finding Alice (Star) 1 04.05. Die Medici: Herr­scher von Florenz (Star) 1 04.05. Minnie Toons - Der Partypa­last 1 04.05. Expe­dition Plas­tiki (National Geogra­phic) 1 04.05. Astro-Küken im All 1 04.05. Astro-Küken im All (Kurz­filme) 1–5 11.05. The Quest: Helden für Everealm 5 11.05. Anna (Star) 1 11.05. Jonge Garde 1-2 11.05. Extreme Survival mit Hazen Audel (National Geogra­phic) 2-4 11.05. The Rookie (Star) 1-3 11.05. Wildes Austra­lien (National Geogra­phic) 1 18.05. Beth und das Leben 1 18.05. The Rookie (Star) 4 18.05. Harrow 2-3 18.05. Ägypten von oben (National Geogra­phic) 1 25.05. Wochen­ende Familie 1 25.05. The Chi (Star) 1-3 25.05. Wu-Tang: An American Saga (Star) 1 25.05. Chain of Command (Star) 1 25.05. Malcom mitten­drin (Star) 1-7 25.05. Wunder des Pazi­fiks (National Geogra­phic) 1 27.05. Obi-Wan Kenobi 1 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 06.04. 9-1-1: Lone Star 2 06.04. Afrikas tödlichste Jäger 5-6 06.04. Alive and Kicking 1 06.04. Konstruk­tionen der Super­lative 1 06.04. Micky Mouse: Spiel­haus 1 06.04. Paar­the­rapie mal anders 1 06.04. PJ Masks - Pyja­mahelden 5 06.04. Single Drunk Female 1 13.04. 9-1-1 4-5 13.04. Bluey 2 13.04. Hooten & the Lady 1 13.04. Ice Age: Scrats Aben­teuer 1 13.04. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 3-6 14.04. The Kardashians 1 20.04. Inva­sion Erde 1 20.04. NewYork Cops - N.Y.P.D. Blue 7-12 20.04. The Dropout 1 21.04. Captive Audi­ence 1 27.04. Afrikas Jäger 2 27.04. Ausge­setzt: Über­leben für Anfänger 7-12 27.04. Indiens verlo­rene Schätze 1 27.04. Sketch­book 1 Stand: März 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 02.03. The Good Fight (Star) 1–5 02.03. A Million Little Things (Star) 1–3 09.03. The Great North (Star) 2 09.03. Anti­dis­tur­bios - Bereit­schafts­polizei (Star) 1 09.03. Afrikas tödlichste Jäger 4 09.03. This Is Us (Star) 1–5 14.03. Seattle Fire­figh­ters (Star) 5 16.03. Tier­babys in Afrika 1 16.03. The Returned 1 & 2 21.03. Grey's Anatomy (Star) 18 23.03. Danger Decoded (Star) 1 23.03. No fue mi culpa: México (Es war nicht meine Schuld) (Star) 1 30.03. Moon Knight 1 30.03. Fernab des Gesetzes 3 30.03. New York Cops – NYPD Blue 3–6 Stand: Februar 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 02.02. Pam & Tommy 1 (Star) 02.02. American Dad 17 (Star) 16.02. Dave 2 16.02. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 1-3 21.02. The Walking Dead 11 (Star) 23.02. Besos al aire: Küssen verboten 1 Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 05.01. Big Sky (Star) 2 05.01. Dave 2 05.01. Schwarz­märkte hautnah mit Mariana van Zeller (National Geogra­phic) 1 12.01. Touch (Star) 1-2 19.01. Queens (Star) 1 19.01. The World Accor­ding to Jeff Gold­blum 2 19.01. Family Guy (Star) 19 26.01. Marvel's Hit-Monkey 1 26.01. Insa­nity (LATAM/Star) 1 26.01. M*A*S*H (Star) 1-11 Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 01.12. Ein großer Sprung 1 (Star) 01.12. Mayday - Alarm im Cockpit 5, 7, 11, 14-16 01.12. Der Zweite Welt­krieg - Apoka­lypse der Moderne 1 01.12. Small World - Kleine ganz groß 1 01.12. Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. 7 08.12. Welcome to Earth 1 08.12. Good Trouble 3 (Star) 08.12. Trust 1 (Star) 15.12. Food­tastic 1 15.12. Aben­teuer Ägypten 1 22.12. Wunder­bare Jahre (2021) 1 (Star) 22.12. Brick­leberry 1-3 (Star) 22.12. Myste­rious Maids 3 (Star) 29.12. Das Buch von Boba Fett 1 29.12. Club Mickey Maus 4 29.12. Criminal Minds: Beyond Borders 1-2 (Star) 29.12. Gordon Ramsay: Kuli­nari­sche Aben­teuer 2 Stand: November 2021

