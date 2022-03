Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im März

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im März auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im März erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich das US-ameri­kani­sche Musical "West Side Story". Der Film spielt in den 1950er Jahren in der New Yorker West Side. Dort herrscht auf den Straßen ein erbit­terter Banden­krieg zwischen den einhei­mischen Jets und den zuge­wan­derten puerto-rica­nischen Sharks. Die ange­spannte Lage eska­liert, als sich der ehema­lige Jets-Anführer Tony in die Schwester des Sharks-Boss Bernardo verliebt. Die verbo­tene Romanze zwischen Tony und Maria führt zu weiterem Blut­ver­gießen.

Ein weiteres High­light dürfte die neue Pixar-Komödie "Rot" sein. Der Film handelt von der selbst­bewussten, toll­pat­schigen 13-jährigen Mei Lee, die zwischen der Rolle als pflicht­bewusste Tochter und den Heraus­for­derungen des Erwach­sen­wer­dens hin- und herge­rissen ist. Ihr über­für­sorg­liche Mutter Ming ist stets in ihrer Nähe, was für das Teen­ager­mäd­chen eine unglück­liche Tatsache für ihre Inter­essen, Bezie­hungen und die körper­lichen Verän­derungen darstellt. Aber dem ist noch nicht genug: Immer wenn sie sich zu sehr aufregt - was nahezu immer passiert - verwan­delt sich Mei Lee in einen riesigen roten Panda­bären.

Des Weiteren starten im März "Tschick", "Der Club der toten Dichter", "True Lies" und "Shaun das Schaf".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

März 2022 Datum Film 02.03. West Side Story (Star) 04.03. Darjee­ling Limited (Star) 04.03. Jede Sekunde zählt – The Guar­dian (Star) 04.03. Heidi (Star) 04.03. Die kleine Hexe (Star) 04.03. Tschick (Star) 04.03. What a Man (Star) 04.03. When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel (Star) 11.03. Rot 11.03. Embrace the Panda: Making Turning Red 11.03. Haus über Kopf (Star) 11.03. Der Club der toten Dichter (Star) 11.03. Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (Star) 11.03. Dame, König, As, Spion (Star) 11.03. True Lies – Wahre Lügen (Star) 11.03. Vater­tage – Opa über Nacht (Star) 16.03. Night­mare Alley (Star) 18.03. Im Dutzend noch billiger 18.03. No Exit (Star) 18.03. More than Robots 18.03. Im Namen meiner Tochter – Der Fall Kalinka (Star) 18.03. Will­kommen bei den Sch'tis (Star) 18.03. Shopaholic – Die Schnäpp­chen­jägerin (Star) 18.03. Dead­pool 2 18.03. Gegen die Wand (Star) 18.03. Kinsey – Die Wahr­heit über Sex (Star) 18.03. Strange Magic (Star) 18.03. Unter der Sonne der Toskana (Star) 23.03. The Eyes of Tammy Faye (Star) 23.03. Parallel Worlds 25.03. Boy 7 25.03. Bride Wars – Beste Fein­dinnen (Star) 25.03. Die fabel­hafte Welt der Amélie (Star) 25.03. Drachen­krieger – Das Geheimnis der Wikinger (Star) 25.03. Early Man – Stein­zeit bereit (Star) 25.03. Ein wunder­barer Früh­ling mit Micky Maus 25.03. I Heart Hucka­bees (Star) 25.03. Ice Age – Die Aben­teuer von Buck Wild (Star) 25.03. OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u 25.03. Shaun das Schaf – Der Film (Star) 25.03. The Help (Star) 25.03. Vier Fäuste gegen Rio (Star) 25.03. Zwei Asse trumpfen auf (Star) 25.03. Zwei außer Rand und Band (Star) 25.03. Zwei bären­starke Typen (Star) Stand: Februar 2022 Februar 2022 Datum Film 04.02. Torn (National Geogra­phic) 04.02. The First Wave (OT) (National Geogra­phic) 09.02. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Hawkeye 11.02. Der Pfer­deflüs­terer (Star) 11.02. Selbst ist die Braut (Star) 16.02. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Eter­nals 18.02. Ein wunder­barer Winter mit Micky Maus 18.02. Street Dance: Folge Deinem Traum! (Star) 18.02. X-Men Origins: Wolverine (Star) 23.02. Die Prouds: Lauter und trauter 23.02. The King's Man: The Begin­ning (Star) 23.02. The French Dispatch (Star) 25.02. Der fantas­tische Mr. Fox (Star) Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Film 05.01. Antlers (Star) 07.01. Birdman (Die unver­hoffte Macht der Ahnungs­losig­keit) (Star) 07.01. Can You Ever Forgive Me? (Star) 07.01. Marley & Ich (Star) 07.01. Tage­buch eines Skan­dals (Star) 07.01. Nicht auflegen! (Star) 12.01. Eter­nals 12.01. The Most Dange­rous Animal of All (Star) 14.01. Kalender Girls (Star) 14.01. Date Night - Gangster für eine Nacht (Star) 14.01. Glass (Star) 14.01. Shape of Water - Das Flüs­tern des Wassers (Star) 14.01. Stan & Ollie (Star) 19.01. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Hawkeye 21.01. Believe­land (ESPN / Star) 21.01. The Birth of Big Air (ESPN / Star) 21.01. Catho­lics vs. Convicts (ESPN / Star) 21.01. Elway to Marino (ESPN / Star) 21.01. Fernando Nation (ESPN / Star) 21.01. Four Days in October (ESPN / Star) 21.01. Free Spirits (ESPN / Star) 21.01. The Gospel Accor­ding to Mac (ESPN / Star) 21.01. Guru of go (ESPN / Star) 21.01. The Hate U Give (Star) 21.01. Hot Tub: Der Whirl­pool… Ist 'ne Verdammte Zeit­maschine! (Star) 21.01. Into the Wind (ESPN / Star) 21.01. King’s Ransom (ESPN / Star) 21.01. The Legend of Jimmy the Greek (ESPN / Star) 21.01. Playing for the Mob (ESPN / Star) 21.01. SEC Storied: Herschel (ESPN / Star) 21.01. Trojan War (ESPN / Star) 21.01. Youngs­town Boys (ESPN / Star) 28.01. 28 Days Later (Star) 28.01. 28 Weeks Later (Star) 28.01. Red Sparrow (Star) 28.01. The Sixth Sense (Star) 28.01. Three Bill­boards Outside Ebbing, Missouri (Star) Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Film 01.12. The Last Duel (Star) 03.12. Gregs Tage­buch: Von Idioten umzin­gelt 03.12. King Arthur (Star) 03.12. Life of Pi: Schiff­bruch mit Tiger (Star) 03.12. Little Miss Sunshine (Star) 03.12. The Night­craw­lers 03.12. Der gebuchte Mann (Star) 03.12. Titanic (Star) 03.12. Die Virus-Jäger 03.12. Spielt das Wetter verrückt? 10.12. Zurück von den Toten 15.12. Ron läuft schief (Star) 15.12. Muppet Babies 17.12. Aren­delle Castle Yule Log: Cut Paper Edition 17.12. Al Davis vs. the NFL (Star) 17.12. Angry Sky (Star) 17.12. The Band that wouldn't die (Star) 17.12. The Best that never was (Star) 17.12. Big Shot (Star) 17.12. Brian and the Boz (Star) 17.12. Broke (Star) 17.12. D-Day: Opera­tion Neptune 17.12. Fanta­stic Lies (Star) 17.12. Galac­ticos (Star) 17.12. No Cross­over: Allen (Star) 17.12. Port Secu­rity: Hamburg 17.12. Run Ricky Run (Star) 17.12. Silly Little Game (Star) 17.12. Slaying the Badger (Star) 17.12. Small Pota­toes: Who killed the USFI? (Star) 17.12. This magic Moment (Star) 17.12. Unsinkbar: Japans verschol­lenes Schlacht­schiff 17.12. Natur­gewalten hautnah 24.12. 25 Stunden (Star) 24.12. The Favou­rite - Intrigen und Irrsinn (Star) 24.12. Begabt - Die Glei­chung eines Lebens (Star) 24.12. Taffe Mädels (Star) 24.12. Juno (Star) 31.12. Nomad­land (Star) 31.12. Derek DelGaudio's In & Of Itself (Star) 31.12. Maze Runner - Die Auser­wählten in der Todes­zone (Star) 31.12. Pearl Harbor (Star) 31.12. The Rock - Fels der Entschei­dung (Star) Stand: November 2021 November 2021 Datum Film 05.11. Das erstaun­liche Leben des Walter Mitty 05.11. Die Bergung der Costa Concordia 05.11. Erdbeben am Mount Everset 05.11. Face/Off - Im Körper des Feindes 05.11. Garden State 05.11. Jaguar vs. Krokodil 05.11. JFK - Weg einer Ikone 05.11. Spiel auf Zeit 05.11. Teufels­kreis Alpha 12.11. Ciao Alberto 12.11. Jungle Cruise 12.11. Les Mans 66 - Gegen jede Chance 12.11. Nicht schon wieder allein zu Haus 12.11. Road to Perdi­tion 12.11. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 19.11. Hidden Figures - Uner­kannte Heldinnen 19.11. Krieg gegen Drogen 19.11. Mammoths Unear­thed 19.11. Mann gegen Löwe 19.11. Million Dollar Moon Rock Heist 19.11. The Next Mega Tsunami 19.11. Zwischen zwei Leben 24.11. Beco­ming Costeau 25.11. The Beatles: Get Back - Teil 1 26.11. Black Swan 26.11. Déjà Vu - Wett­lauf gegen die Zeit 26.11. Flight­plan - Ohne jede Spur 26.11. Golden Twen­ties 26.11. Holly­woodtürke 26.11. Kevin - Allein gegen alle 26.11. Rivalen: Löwen vs. Büffel 26.11. The Beatles: Get Back - Teil 2 26.11. The Day after Tomorrow 27.11. The Beatles: Get Back - Teil 3 Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. LEGO® Star Wars Grusel­geschichten 01.10. Battle of the Sexes - Gegen jede Regel (Star) 01.10. Der Schuh des Manitu (Star) 01.10. Opera­tion - Broken Arrow (Star) 01.10. Mister Under­cover (Star) 01.10. Mord im Orient Express (Star) 01.10. Schatten der Wahr­heit (Star) 01.10. Sonnen­allee (Star) 01.10. Dino-Duell: Kampf der Giganten 01.10. Der Koks-König 01.10. Hai vs. Hai 01.10. Spin - Finde deinen Beat 06.10. Black Widow 08.10. Das Wunder von Bern (Star) 08.10. Ein Engel auf Erden - Film (Star) 08.10. Eine ganz heiße Nummer (Star) 08.10. Herr Lehmann (Star) 08.10. Muppets Haunted Mansion 08.10. Krieg und Terror - In der Hölle Syriens 15.10. Der Kroa­tien-Krimi - Teil 1-8 (Star) 15.10. Schwarzach 23 und der Schädel des Satans (Star) 15.10. Schwarzach 23 und die Hand des Todes (Star) 15.10. Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mords­finger (Star) 15.10. Die Havarie der Costa Concordia 15.10. Muslim­bru­der­schaft 22.10. Das Omen (Star) 22.10. Ein Leben zwischen den Zeiten (Star) 22.10. Im Juli (Star) 22.10. Sein letztes Rennen (Star) 22.10. The Other Side of the Door (Star) 22.10. American Blackout 27.10. Unter­leuten - Das zerris­sene Dorf - Teil 1-3 (Star) 29.10. Aimee & Jaguar (Star) 29.10. Almanya - Will­kommen in Deutsch­land (Star) 29.10. Das Traum­schiff - Teil 1-5 (Star) 29.10. Der Schakal (Star) 29.10. Die Geschichte vom Brandner Kaspar (Star) 29.10. Fries­land Teil 1-10 (Star) 29.10. Scary Movie 4 (Star) 29.10. The Hills have Eyes: Hügel der blutigen Augen (Star) 29.10. The Hills Have Eyes 2 (Star) 29.10. The Rocky Horror Picture Show (Star) 29.10. Books of Blood 29.10. Wackers­dorf (Star) Stand: Oktober 2021

Neue Serien und Episoden im März auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im März erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt.

Ein Serien-High­light im März dürfte der Start der ersten fünf Staf­feln von "This Is Us" sein. In der Drama-Serie sind Jack und Rebecca 1980 in ein neues Haus gezogen und erwarten Dril­linge. Bei der Geburt verstirbt eines der drei Kinder, aber das Schicksal bringt ihnen Randall, der am selben Tag wie die Zwil­linge geboren wurde und von seinen Eltern verstoßen wurde. Jahre später gehen die drei Kinder ihre eigenen Wege und werden mit den Geschichten und der tieferen Bedeu­tung des Lebens konfron­tiert.

Im März starten ebenso alle bisher erschie­nenen fünf Staf­feln von "The Good Fight". In der Serie zerstört ein gewal­tiger Finanz­skandal den Ruf einer jungen Anwältin und das Vermögen ihrer Mentorin. Ihnen bleibt keine andere Wahl als die renom­mierte Kanzlei "Lock­hart & Lee" zu verlassen und auf die Suche nach einer neuen Kanzlei in Chicago zu gehen. Außerdem stellt Disney+ ab dem 2. März die ersten drei Staf­feln der Serie "A Million Little Things" sowie die erste Staffel von "Moon Night" zur Verfü­gung.

Neue Folgen gibt es unter anderem von "Seattle Fire­fighter" (5. Staffel) und "Grey's Anatomy" (18. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

März 2022 Datum Serie Staffel 02.03. The Good Fight (Star) 1–5 02.03. A Million Little Things (Star) 1–3 09.03. The Great North (Star) 2 09.03. Anti­dis­tur­bios - Bereit­schafts­polizei (Star) 1 09.03. Afrikas tödlichste Jäger 4 09.03. This Is Us (Star) 1–5 14.03. Seattle Fire­figh­ters (Star) 5 16.03. Tier­babys in Afrika 1 16.03. The Returned 1 & 2 21.03. Grey's Anatomy (Star) 18 23.03. Danger Decoded (Star) 1 23.03. No fue mi culpa: México (Es war nicht meine Schuld) (Star) 1 30.03. Moon Knight 1 30.03. Fernab des Gesetzes 3 30.03. New York Cops – NYPD Blue 3–6 Stand: Februar 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 02.02. Pam & Tommy 1 (Star) 02.02. American Dad 17 (Star) 16.02. Dave 2 16.02. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 1-3 21.02. The Walking Dead 11 (Star) 23.02. Besos al aire: Küssen verboten 1 Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 05.01. Big Sky (Star) 2 05.01. Dave 2 05.01. Schwarz­märkte hautnah mit Mariana van Zeller (National Geogra­phic) 1 12.01. Touch (Star) 1-2 19.01. Queens (Star) 1 19.01. The World Accor­ding to Jeff Gold­blum 2 19.01. Family Guy (Star) 19 26.01. Marvel's Hit-Monkey 1 26.01. Insa­nity (LATAM/Star) 1 26.01. M*A*S*H (Star) 1-11 Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 01.12. Ein großer Sprung 1 (Star) 01.12. Mayday - Alarm im Cockpit 5, 7, 11, 14-16 01.12. Der Zweite Welt­krieg - Apoka­lypse der Moderne 1 01.12. Small World - Kleine ganz groß 1 01.12. Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. 7 08.12. Welcome to Earth 1 08.12. Good Trouble 3 (Star) 08.12. Trust 1 (Star) 15.12. Food­tastic 1 15.12. Aben­teuer Ägypten 1 22.12. Wunder­bare Jahre (2021) 1 (Star) 22.12. Brick­leberry 1-3 (Star) 22.12. Myste­rious Maids 3 (Star) 29.12. Das Buch von Boba Fett 1 29.12. Club Mickey Maus 4 29.12. Criminal Minds: Beyond Borders 1-2 (Star) 29.12. Gordon Ramsay: Kuli­nari­sche Aben­teuer 2 Stand: November 2021 November 2021 Datum Serie Staffel 03.11. Aussteiger: Frei­heit ist alles 1 bis 3 03.11. Bob’s Burgers 11, Episode 11 1) 03.11. Doll­face 1 03.11. Dr. Doogie Kamea­loha 1, Episode 9 1) 03.11. Mayans M.C. 1 und 2 03.11. Reser­vation Dogs 1, Episode 5 1) 03.11. Space Shut­tles: Erfolge und Tragö­dien 1 03.11. The Greath North 1, Episode 7 1) 03.11. The Premise 1, Episode 1 und 2 1) 03.11. Y: The Last Man 1, Episode 9 1) 10.11. Das Jahr­hun­dert der Züge 1 10.11. Last Man Stan­ding 8 10.11. Mrs. America 1 10.11. Raub­tier ohne Beute 1 10.11. Spidey und seine Super-Freunde 1 10.11. The Glades 1-4 12.11. Die Simpsons Shorts - 12.11. Disney Verschlun­gene Wege 1 12.11. Dope­sick 1, Episode 1 und 2 1) 12.11. Olaf präsen­tiert 1 12.11. The World Accor­ding to Jeff Gold­blum 2, Episoden 1 bis 5 17.11. Auf den Spuren verfluchter Orte 1 17.11. Die 90er: Auf dem Weg ins Mill­ennium - 17.11. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - The Making of Black Widow - 17.11. Micky Maus: Spiel­haus 1 17.11. No Man Left Behind 1 17.11. Snowfall 4 17.11. World’s Dead­liest: Jaws and Sins 1 24.11. Deep State 1 und 2 24.11. Hawkeye 1, Episode 1 und 2 24.11. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - The Making of What If - 24.11. The Choe Show 1 Stand: Oktober 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. Oktober 2021 Datum Serie Staffel 04.10. The Walking Dead 11, Episode 7 1) (Star) 05.10. Only Murders in the Buil­ding 1, Episode 7 1) (Star) 06.10. American Horror Stories 1, Episode 5 1) (Star) 06.10. Bless the Harts 1 (Star) 06.10. Bobs Burgers 11, Episode 7 1) 06.10. Broad­church 1-3 (Star) 06.10. Chip und Chap: Das Leben im Park 1, Episode 11 1) 06.10. Das eine Wort: Feye­noord 1, Episode 6 1) (Star) 06.10. Dr. Doogie Kamea­loha 1, Episode 5 1) 06.10. Facing... 1 06.10. Grown-Ish 4, Episode 4 1) (Star) 06.10. Scott & Huutsch 1, Episode 12 06.10. The Great North 1, Episode 3 1) (Star) 06.10. Unter den Sternen 1 06.10. What If…? 1, Episode 9 06.10. White Collar 1-6 (Star) 06.10. Y: The Last Man 1, Episode 5 1) (Star) 13.10. Hacking The System 1 13.10. Hubert & Staller 1-3 13.10. Just Beyond 1 13.10. Krieg der Welten 2 (Star) 13.10. Raub­tiere hautnah 1 13.10. Reser­vation Dogs 1, Episoden 1+2 1) (Star) 13.10. Small World - Kleine ganz groß 1 13.10. The D'Amelio Show 1 (Star) 13.10. What We Do in the Shadows 1+2 (Star) 20.10. Disney Insider 1, Episode 8 1) 20.10. Evolu­tion der Technik 1 20.10. Modern Family 1-3 20.10. Mr Inbet­ween 1 & 2 20.10. No Man Left Behind 1 20.10. The Gloa­ming 1 20.10. Triff Spider-Man und seine außer­gewöhn­lichen Freunde 1 27.10. Clans der Raub­tiere 1 27.10. Letzte Spur Berlin 7-9 27.10. Mine Kings: Die Edel­stein-Jäger 1 27.10. Tann­bach: Schicksal eines Dorfes 1 & 2 27.10. The Lion Ranger 1 Stand: Oktober 2021

