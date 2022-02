Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Februar

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Februar auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im Februar erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich die US-ameri­kani­sche Liebes­komödie "Selbst ist die Braut". Der aus dem Jahr 2009 stam­mende Film handelt von einer Frau namens Margaret Tate. Die erfolg­reiche Verlags­chefin lebt ihren Traum, doch dann wird ihr mitge­teilt, dass ihr Visum ausläuft und sie in ihre Heimat Kanada zurück­kehren muss. Um dies zu verhin­dern, entscheidet sie sich spontan dazu, ihren ameri­kani­schen Assis­tenten Andrew (Rayn Reynolds) zu heiraten. Dieser ist völlig ahnungslos und mit der Situa­tion über­for­dert. Außerdem macht es ihnen ihr span­nungs­rei­ches Verhältnis auch nicht leichter, als die beiden sich bei den Eltern von Andrew wie ein frisch verlobtes Paar verhalten sollen. Stellt sich nun die Frage, ob die gespielte Ehe auch wirk­lich gut geht?

Ein weiteres High­light dürfte die neue Doku­men­tation "The First Wave" sein. Der Film, welcher von Matthew Heineman produ­ziert worden ist, beschäf­tigt sich mit der gegen­wär­tigen Pandemie. Er zeigt auf, mit was für Problemen ein New Yorker Kran­ken­haus zu kämpfen hat. Erschre­ckende Bilder, welche mit Sicher­heit Spuren bei allen Betrof­fenen hinter­lassen werden. Die Auswir­kungen sind enorm, nichts­des­totrotz schafft es der Oscar-nomi­nierte und Emmy-prämierte Film, es einem näher zu bringen, dass die Mensch­lich­keit und der Zusam­men­halt der Gesell­schaft nie verloren gehen sollte. Ein span­nender Doku­men­tar­film über das Leben mit einer Pandemie.

Des Weiteren starten im Februar "Street Dance: Folge Deinen Traum!", "Torn", "The French Dispatch" und "X-Men Origins: Wolverine".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Februar 2022 Datum Film 04.02. Torn (National Geogra­phic) 04.02. The First Wave (OT) (National Geogra­phic) 09.02. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Hawkeye 11.02. Der Pfer­deflüs­terer (Star) 11.02. Selbst ist die Braut (Star) 16.02. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Eter­nals 18.02. Ein wunder­barer Winter mit Micky Maus 18.02. Street Dance: Folge Deinem Traum! (Star) 18.02. X-Men Origins: Wolverine (Star) 23.02. Die Prouds: Lauter und trauter 23.02. The King's Man: The Begin­ning (Star) 23.02. The French Dispatch (Star) 25.02. Der fantas­tische Mr. Fox (Star) Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Film 05.01. Antlers (Star) 07.01. Birdman (Die unver­hoffte Macht der Ahnungs­losig­keit) (Star) 07.01. Can You Ever Forgive Me? (Star) 07.01. Marley & Ich (Star) 07.01. Tage­buch eines Skan­dals (Star) 07.01. Nicht auflegen! (Star) 12.01. Eter­nals 12.01. The Most Dange­rous Animal of All (Star) 14.01. Kalender Girls (Star) 14.01. Date Night - Gangster für eine Nacht (Star) 14.01. Glass (Star) 14.01. Shape of Water - Das Flüs­tern des Wassers (Star) 14.01. Stan & Ollie (Star) 19.01. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-Of zu Hawkeye 21.01. Believe­land (ESPN / Star) 21.01. The Birth of Big Air (ESPN / Star) 21.01. Catho­lics vs. Convicts (ESPN / Star) 21.01. Elway to Marino (ESPN / Star) 21.01. Fernando Nation (ESPN / Star) 21.01. Four Days in October (ESPN / Star) 21.01. Free Spirits (ESPN / Star) 21.01. The Gospel Accor­ding to Mac (ESPN / Star) 21.01. Guru of go (ESPN / Star) 21.01. The Hate U Give (Star) 21.01. Hot Tub: Der Whirl­pool… Ist 'ne Verdammte Zeit­maschine! (Star) 21.01. Into the Wind (ESPN / Star) 21.01. King’s Ransom (ESPN / Star) 21.01. The Legend of Jimmy the Greek (ESPN / Star) 21.01. Playing for the Mob (ESPN / Star) 21.01. SEC Storied: Herschel (ESPN / Star) 21.01. Trojan War (ESPN / Star) 21.01. Youngs­town Boys (ESPN / Star) 28.01. 28 Days Later (Star) 28.01. 28 Weeks Later (Star) 28.01. Red Sparrow (Star) 28.01. The Sixth Sense (Star) 28.01. Three Bill­boards Outside Ebbing, Missouri (Star) Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Film 01.12. The Last Duel (Star) 03.12. Gregs Tage­buch: Von Idioten umzin­gelt 03.12. King Arthur (Star) 03.12. Life of Pi: Schiff­bruch mit Tiger (Star) 03.12. Little Miss Sunshine (Star) 03.12. The Night­craw­lers 03.12. Der gebuchte Mann (Star) 03.12. Titanic (Star) 03.12. Die Virus-Jäger 03.12. Spielt das Wetter verrückt? 10.12. Zurück von den Toten 15.12. Ron läuft schief (Star) 15.12. Muppet Babies 17.12. Aren­delle Castle Yule Log: Cut Paper Edition 17.12. Al Davis vs. the NFL (Star) 17.12. Angry Sky (Star) 17.12. The Band that wouldn't die (Star) 17.12. The Best that never was (Star) 17.12. Big Shot (Star) 17.12. Brian and the Boz (Star) 17.12. Broke (Star) 17.12. D-Day: Opera­tion Neptune 17.12. Fanta­stic Lies (Star) 17.12. Galac­ticos (Star) 17.12. No Cross­over: Allen (Star) 17.12. Port Secu­rity: Hamburg 17.12. Run Ricky Run (Star) 17.12. Silly Little Game (Star) 17.12. Slaying the Badger (Star) 17.12. Small Pota­toes: Who killed the USFI? (Star) 17.12. This magic Moment (Star) 17.12. Unsinkbar: Japans verschol­lenes Schlacht­schiff 17.12. Natur­gewalten hautnah 24.12. 25 Stunden (Star) 24.12. The Favou­rite - Intrigen und Irrsinn (Star) 24.12. Begabt - Die Glei­chung eines Lebens (Star) 24.12. Taffe Mädels (Star) 24.12. Juno (Star) 31.12. Nomad­land (Star) 31.12. Derek DelGaudio's In & Of Itself (Star) 31.12. Maze Runner - Die Auser­wählten in der Todes­zone (Star) 31.12. Pearl Harbor (Star) 31.12. The Rock - Fels der Entschei­dung (Star) Stand: November 2021 November 2021 Datum Film 05.11. Das erstaun­liche Leben des Walter Mitty 05.11. Die Bergung der Costa Concordia 05.11. Erdbeben am Mount Everset 05.11. Face/Off - Im Körper des Feindes 05.11. Garden State 05.11. Jaguar vs. Krokodil 05.11. JFK - Weg einer Ikone 05.11. Spiel auf Zeit 05.11. Teufels­kreis Alpha 12.11. Ciao Alberto 12.11. Jungle Cruise 12.11. Les Mans 66 - Gegen jede Chance 12.11. Nicht schon wieder allein zu Haus 12.11. Road to Perdi­tion 12.11. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 19.11. Hidden Figures - Uner­kannte Heldinnen 19.11. Krieg gegen Drogen 19.11. Mammoths Unear­thed 19.11. Mann gegen Löwe 19.11. Million Dollar Moon Rock Heist 19.11. The Next Mega Tsunami 19.11. Zwischen zwei Leben 24.11. Beco­ming Costeau 25.11. The Beatles: Get Back - Teil 1 26.11. Black Swan 26.11. Déjà Vu - Wett­lauf gegen die Zeit 26.11. Flight­plan - Ohne jede Spur 26.11. Golden Twen­ties 26.11. Holly­woodtürke 26.11. Kevin - Allein gegen alle 26.11. Rivalen: Löwen vs. Büffel 26.11. The Beatles: Get Back - Teil 2 26.11. The Day after Tomorrow 27.11. The Beatles: Get Back - Teil 3 Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. LEGO® Star Wars Grusel­geschichten 01.10. Battle of the Sexes - Gegen jede Regel (Star) 01.10. Der Schuh des Manitu (Star) 01.10. Opera­tion - Broken Arrow (Star) 01.10. Mister Under­cover (Star) 01.10. Mord im Orient Express (Star) 01.10. Schatten der Wahr­heit (Star) 01.10. Sonnen­allee (Star) 01.10. Dino-Duell: Kampf der Giganten 01.10. Der Koks-König 01.10. Hai vs. Hai 01.10. Spin - Finde deinen Beat 06.10. Black Widow 08.10. Das Wunder von Bern (Star) 08.10. Ein Engel auf Erden - Film (Star) 08.10. Eine ganz heiße Nummer (Star) 08.10. Herr Lehmann (Star) 08.10. Muppets Haunted Mansion 08.10. Krieg und Terror - In der Hölle Syriens 15.10. Der Kroa­tien-Krimi - Teil 1-8 (Star) 15.10. Schwarzach 23 und der Schädel des Satans (Star) 15.10. Schwarzach 23 und die Hand des Todes (Star) 15.10. Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mords­finger (Star) 15.10. Die Havarie der Costa Concordia 15.10. Muslim­bru­der­schaft 22.10. Das Omen (Star) 22.10. Ein Leben zwischen den Zeiten (Star) 22.10. Im Juli (Star) 22.10. Sein letztes Rennen (Star) 22.10. The Other Side of the Door (Star) 22.10. American Blackout 27.10. Unter­leuten - Das zerris­sene Dorf - Teil 1-3 (Star) 29.10. Aimee & Jaguar (Star) 29.10. Almanya - Will­kommen in Deutsch­land (Star) 29.10. Das Traum­schiff - Teil 1-5 (Star) 29.10. Der Schakal (Star) 29.10. Die Geschichte vom Brandner Kaspar (Star) 29.10. Fries­land Teil 1-10 (Star) 29.10. Scary Movie 4 (Star) 29.10. The Hills have Eyes: Hügel der blutigen Augen (Star) 29.10. The Hills Have Eyes 2 (Star) 29.10. The Rocky Horror Picture Show (Star) 29.10. Books of Blood 29.10. Wackers­dorf (Star) Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Film 03.09. „Happier than Ever: Ein Liebes­brief an Los Angeles“ 03.09. Aloft (Star) 03.09. Der bewegte Mann (Star) 03.09. Eine ganz heiße Nummer (Star) 03.09. Eine zweite Chance (Star) 03.09. Entgleist (Star) 03.09. Gottes mäch­tige Dienerin 1 & 2 (Star) 03.09. Kroa­tien Krimi 1-8 (Star) 03.09. Spike Lee’s Spiel des Lebens (Star) 03.09. The A-Team (Star) 03.09. The Cave – Eine Klinik im Unter­grund 03.09. The Descen­dants – Familie und andere Ange­legen­heiten (Star) 03.09. Weg aus der Asche 10.09. 9/11: Control The Skies 10.09. American Blackout 10.09. Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten (Star) 10.09. Cobra Mafia 10.09. Der Verrückte mit dem Geigen­kasten (Star) 10.09. Ein Engel auf Erden (Star) 10.09. Ein Leben zwischen den Zeiten (Star) 10.09. Fast erwachsen 10.09. George W. Bush: Das Inter­view 10.09. Mädchen, Mädchen 1 & 2 (Star) 10.09. Männer (Star) 10.09. Töchter des Himmels (Star) 17.09. Das Come­back (Star) 17.09. Das Wunder von Bern (Star) 17.09. Demo­lition – Lieben und Leben (Star) 17.09. Disney’s Broadway Hits at London’s Royal Albert Hall 17.09. Kingsman: The Golden Circle (Star) 17.09. Nona 24.09. A Spark Story 24.09. Blood Rivals: Lion vs. Buffalo 24.09. Brian and the Boz (Star) 24.09. Die Götter müssen verrückt sein (Star) 24.09. Die Götter müssen verrückt sein II (Star) 24.09. Herr Lehmann (Star) 24.09. Hidalgo – 3.000 Meilen zum Ruhm (Star) 24.09. Nanga Parbat (Star) 29.09. Port Secu­rity: Hamburg Stand: August 2021

Neue Serien und Episoden im Februar auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Februar erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt.

Ein Serien-High­light im Februar dürfte der Start der ersten Staffel von "Pam & Tommy" sein. In der US-ameri­kani­schen Romanze spielt "Lily James" Pamela Anderson. Hierbei dreht sich alles um den bereits vergan­genen Sextape-Skandal mit dem Schlag­zeuger Tommy Lee. Aufgrund ihrer bizarren Hoch­zeit, welche schneller als üblich vonstatten ging, standen sie auf einmal im Mittel­punkt der Medien. Seien Sie dabei, wie ein Video zweier Promi­nente unfrei­willig der ganzen Welt präsen­tiert wird und enorm viele Schlag­zeilen macht.

Im Februar startet ebenso die 17. Staffel der Kult­serie "American Dad". Fans können sich hierbei wieder auf einige humor­volle und skur­rile Folgen freuen. Die Staffel beinhaltet viele High­lights und bietet dem Zuschauer garan­tiert unter­halt­same Momente. Außerdem stellt Disney+ ab dem 16. Februar alle drei Staf­feln der Serie "New York Cops - N. Y. P. D. Blue" zur Verfü­gung.

Neue Folgen gibt es unter anderem von "Dave" (2. Staffel) und "The Walking Dead" (11. Staffel).

Serien-Neustarts bei Disney+

Februar 2022 Datum Serie Staffel 02.02. Pam & Tommy 1 (Star) 02.02. American Dad 17 (Star) 16.02. Dave 2 16.02. New York Cops - N.Y.P.D. Blue 1-3 21.02. The Walking Dead 11 (Star) 23.02. Besos al aire: Küssen verboten 1 Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 05.01. Big Sky (Star) 2 05.01. Dave 2 05.01. Schwarz­märkte hautnah mit Mariana van Zeller (National Geogra­phic) 1 12.01. Touch (Star) 1-2 19.01. Queens (Star) 1 19.01. The World Accor­ding to Jeff Gold­blum 2 19.01. Family Guy (Star) 19 26.01. Marvel's Hit-Monkey 1 26.01. Insa­nity (LATAM/Star) 1 26.01. M*A*S*H (Star) 1-11 Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 01.12. Ein großer Sprung 1 (Star) 01.12. Mayday - Alarm im Cockpit 5, 7, 11, 14-16 01.12. Der Zweite Welt­krieg - Apoka­lypse der Moderne 1 01.12. Small World - Kleine ganz groß 1 01.12. Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. 7 08.12. Welcome to Earth 1 08.12. Good Trouble 3 (Star) 08.12. Trust 1 (Star) 15.12. Food­tastic 1 15.12. Aben­teuer Ägypten 1 22.12. Wunder­bare Jahre (2021) 1 (Star) 22.12. Brick­leberry 1-3 (Star) 22.12. Myste­rious Maids 3 (Star) 29.12. Das Buch von Boba Fett 1 29.12. Club Mickey Maus 4 29.12. Criminal Minds: Beyond Borders 1-2 (Star) 29.12. Gordon Ramsay: Kuli­nari­sche Aben­teuer 2 Stand: November 2021 November 2021 Datum Serie Staffel 03.11. Aussteiger: Frei­heit ist alles 1 bis 3 03.11. Bob’s Burgers 11, Episode 11 1) 03.11. Doll­face 1 03.11. Dr. Doogie Kamea­loha 1, Episode 9 1) 03.11. Mayans M.C. 1 und 2 03.11. Reser­vation Dogs 1, Episode 5 1) 03.11. Space Shut­tles: Erfolge und Tragö­dien 1 03.11. The Greath North 1, Episode 7 1) 03.11. The Premise 1, Episode 1 und 2 1) 03.11. Y: The Last Man 1, Episode 9 1) 10.11. Das Jahr­hun­dert der Züge 1 10.11. Last Man Stan­ding 8 10.11. Mrs. America 1 10.11. Raub­tier ohne Beute 1 10.11. Spidey und seine Super-Freunde 1 10.11. The Glades 1-4 12.11. Die Simpsons Shorts - 12.11. Disney Verschlun­gene Wege 1 12.11. Dope­sick 1, Episode 1 und 2 1) 12.11. Olaf präsen­tiert 1 12.11. The World Accor­ding to Jeff Gold­blum 2, Episoden 1 bis 5 17.11. Auf den Spuren verfluchter Orte 1 17.11. Die 90er: Auf dem Weg ins Mill­ennium - 17.11. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - The Making of Black Widow - 17.11. Micky Maus: Spiel­haus 1 17.11. No Man Left Behind 1 17.11. Snowfall 4 17.11. World’s Dead­liest: Jaws and Sins 1 24.11. Deep State 1 und 2 24.11. Hawkeye 1, Episode 1 und 2 24.11. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - The Making of What If - 24.11. The Choe Show 1 Stand: Oktober 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. Oktober 2021 Datum Serie Staffel 04.10. The Walking Dead 11, Episode 7 1) (Star) 05.10. Only Murders in the Buil­ding 1, Episode 7 1) (Star) 06.10. American Horror Stories 1, Episode 5 1) (Star) 06.10. Bless the Harts 1 (Star) 06.10. Bobs Burgers 11, Episode 7 1) 06.10. Broad­church 1-3 (Star) 06.10. Chip und Chap: Das Leben im Park 1, Episode 11 1) 06.10. Das eine Wort: Feye­noord 1, Episode 6 1) (Star) 06.10. Dr. Doogie Kamea­loha 1, Episode 5 1) 06.10. Facing... 1 06.10. Grown-Ish 4, Episode 4 1) (Star) 06.10. Scott & Huutsch 1, Episode 12 06.10. The Great North 1, Episode 3 1) (Star) 06.10. Unter den Sternen 1 06.10. What If…? 1, Episode 9 06.10. White Collar 1-6 (Star) 06.10. Y: The Last Man 1, Episode 5 1) (Star) 13.10. Hacking The System 1 13.10. Hubert & Staller 1-3 13.10. Just Beyond 1 13.10. Krieg der Welten 2 (Star) 13.10. Raub­tiere hautnah 1 13.10. Reser­vation Dogs 1, Episoden 1+2 1) (Star) 13.10. Small World - Kleine ganz groß 1 13.10. The D'Amelio Show 1 (Star) 13.10. What We Do in the Shadows 1+2 (Star) 20.10. Disney Insider 1, Episode 8 1) 20.10. Evolu­tion der Technik 1 20.10. Modern Family 1-3 20.10. Mr Inbet­ween 1 & 2 20.10. No Man Left Behind 1 20.10. The Gloa­ming 1 20.10. Triff Spider-Man und seine außer­gewöhn­lichen Freunde 1 27.10. Clans der Raub­tiere 1 27.10. Letzte Spur Berlin 7-9 27.10. Mine Kings: Die Edel­stein-Jäger 1 27.10. Tann­bach: Schicksal eines Dorfes 1 & 2 27.10. The Lion Ranger 1 Stand: Oktober 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. September 2021 Datum Serie Staffel 01.09. Bobs Burgers 11, Episode 2 1 (Star) 01.09. Chip und Chap. Das Leben im Park 1, Episode 6 1 01.09. Das eine Wort: Feye­noord 1, Episode 1 1 (Star) 01.09. Grey’s Anatomy 17, Episode 16 & 17 (Star) 01.09. Grown-Ish 3 (Star) 01.09. Marvel Studios LEGENDS Neue Episode 01.09. Monster bei der Arbeit 1, Episode 9 01.09. Scott & Huutsch 1, Episode 7 1 01.09. Seattle Fire­figh­ters 4, Episode 16 (Star) 01.09. What If…? 1, Episode 4 1 06.09. The Walking Dead 11, Episode 3 1 (Star) 07.09. Only Murders in the Buil­ding 1, Episode 4 1 (Star) 08.09. Afrikas Jäger 2+3 08.09. Afrikas tödlichste Jäger 4+5 08.09. American Horror Stories 1, Episode 1 1 (Star) 08.09. American House­wife 4 08.09. Dr. Doogie Kamea­loha 1, Episode 1 1 08.09. Empire 4+5 (Star) 08.09. Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller 1 (Star) 08.09. Mistresses 1-4 (Star) 08.09. Monster bei der Arbeit 1, Episode 10 08.09. Stumptown 1 (Star) 08.09. The Orville 1+2 (Star) 08.09. Tier­babys in Afrika 1 15.09. Fresh Off the Boat 1-6 (Star) 15.09. Golden Girls 1-7 (Star) 15.09. Grown-Ish 4, Episode 1 1 15.09. Mixed-Ish 1 15.09. Servus Baby 1+2 (Star) 15.09. Tod bei Nacht 1 22.09. Animal PD 1 22.09. Atlanta Medical 4 (Star) 22.09. Dave 1 (Star) 22.09. Die Dinos 1-4 22.09. Geheim­nisse des Zweiten Welt­kriegs 1 22.09. König­reich der Mumien 1 22.09. Private Prac­tice 1-6 (Star) 22.09. Star Wars: Visions 1 22.09. The Hot Zone – Tödi­ches Virus 1 (Star) 22.09. Y: The Last Man 1, Episode 1-3 1 (Star) 29.09. Austra­liens tödlichste Jäger 1 29.09. Dian Fossey: Geheim­nisse im Nebel 1 29.09. Die Simpsons 32 29.09. Enthüllt: Geheim­nisse der Meere 3 29.09. Fernab des Gesetzes 1+2 29.09. Jenseits der Magie mit DMC 1 29.09. Salem 1-3 (Star) 29.09. The Great North 1, Episoden 1+2 (Star) 29.09. Zeke und Luther 1-3 Stand: August 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

