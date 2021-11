Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im November

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im November auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im November erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich die Neuauf­lage von "Kevin - Allein zu Haus". In "Nicht schon wieder allein zu Haus" reist die Familie von Max Mercer über die Weih­nachts­fei­ertage nach Japan. Max reist aller­dings nicht mit und wird in seinem Zuhause von einem Einbre­cher-Ehepaar über­rascht. Mit allen erdenk­lichen Mitteln versucht er sich gegen die Eindring­linge zu vertei­digen.

Ein weiteres High­light dürfte der oscar­prä­mierte Film "Le Mans 66 – Gegen jede Chance" sein. Anfang der 1960er Jahre über­nimmt Henry Ford II die Fami­lien­geschäfte des Auto­mobil­her­stel­lers. Sein Ziel ist es, auf dem von euro­päi­schen Herstel­lern domi­nierten US-Markt auch ameri­kani­sche Autos zu etablieren. Dafür arbeitet er mit dem jungen Visionär Lee Iacocca und dem ehema­ligen Renn­cham­pion und Inge­nieur Carroll Shelby das Firmen­kon­zept um und kreieren gemeinsam den leis­tungs­starken Ford GT40, der in einem Rennen im Jahr 1966 den Bran­chen­primus Ferrari schlagen soll.

Des Weiteren starten im November "Road to Perdi­tion", "Ciao Alberto" und "Black Swan".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

November 2021 Datum Film 05.11. Das erstaun­liche Leben des Walter Mitty 05.11. Die Bergung der Costa Concordia 05.11. Erdbeben am Mount Everset 05.11. Face/Off - Im Körper des Feindes 05.11. Garden State 05.11. Jaguar vs. Krokodil 05.11. JFK - Weg einer Ikone 05.11. Spiel auf Zeit 05.11. Teufels­kreis Alpha 12.11. Ciao Alberto 12.11. Jungle Cruise 12.11. Les Mans 66 - Gegen jede Chance 12.11. Nicht schon wieder allein zu Haus 12.11. Road to Perdi­tion 12.11. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 19.11. Hidden Figures - Uner­kannte Heldinnen 19.11. Krieg gegen Drogen 19.11. Mammoths Unear­thed 19.11. Mann gegen Löwe 19.11. Million Dollar Moon Rock Heist 19.11. The Next Mega Tsunami 19.11. Zwischen zwei Leben 24.11. Beco­ming Costeau 25.11. The Beatles: Get Back - Teil 1 26.11. Black Swan 26.11. Déjà Vu - Wett­lauf gegen die Zeit 26.11. Flight­plan - Ohne jede Spur 26.11. Golden Twen­ties 26.11. Holly­woodtürke 26.11. Kevin - Allein gegen alle 26.11. Rivalen: Löwen vs. Büffel 26.11. The Beatles: Get Back - Teil 2 26.11. The Day after Tomorrow 27.11. The Beatles: Get Back - Teil 3 Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. LEGO® Star Wars Grusel­geschichten 01.10. Battle of the Sexes - Gegen jede Regel (Star) 01.10. Der Schuh des Manitu (Star) 01.10. Opera­tion - Broken Arrow (Star) 01.10. Mister Under­cover (Star) 01.10. Mord im Orient Express (Star) 01.10. Schatten der Wahr­heit (Star) 01.10. Sonnen­allee (Star) 01.10. Dino-Duell: Kampf der Giganten 01.10. Der Koks-König 01.10. Hai vs. Hai 01.10. Spin - Finde deinen Beat 06.10. Black Widow 08.10. Das Wunder von Bern (Star) 08.10. Ein Engel auf Erden - Film (Star) 08.10. Eine ganz heiße Nummer (Star) 08.10. Herr Lehmann (Star) 08.10. Muppets Haunted Mansion 08.10. Krieg und Terror - In der Hölle Syriens 15.10. Der Kroa­tien-Krimi - Teil 1-8 (Star) 15.10. Schwarzach 23 und der Schädel des Satans (Star) 15.10. Schwarzach 23 und die Hand des Todes (Star) 15.10. Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mords­finger (Star) 15.10. Die Havarie der Costa Concordia 15.10. Muslim­bru­der­schaft 22.10. Das Omen (Star) 22.10. Ein Leben zwischen den Zeiten (Star) 22.10. Im Juli (Star) 22.10. Sein letztes Rennen (Star) 22.10. The Other Side of the Door (Star) 22.10. American Blackout 27.10. Unter­leuten - Das zerris­sene Dorf - Teil 1-3 (Star) 29.10. Aimee & Jaguar (Star) 29.10. Almanya - Will­kommen in Deutsch­land (Star) 29.10. Das Traum­schiff - Teil 1-5 (Star) 29.10. Der Schakal (Star) 29.10. Die Geschichte vom Brandner Kaspar (Star) 29.10. Fries­land Teil 1-10 (Star) 29.10. Scary Movie 4 (Star) 29.10. The Hills have Eyes: Hügel der blutigen Augen (Star) 29.10. The Hills Have Eyes 2 (Star) 29.10. The Rocky Horror Picture Show (Star) 29.10. Books of Blood 29.10. Wackers­dorf (Star) Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Film 03.09. „Happier than Ever: Ein Liebes­brief an Los Angeles“ 03.09. Aloft (Star) 03.09. Der bewegte Mann (Star) 03.09. Eine ganz heiße Nummer (Star) 03.09. Eine zweite Chance (Star) 03.09. Entgleist (Star) 03.09. Gottes mäch­tige Dienerin 1 & 2 (Star) 03.09. Kroa­tien Krimi 1-8 (Star) 03.09. Spike Lee’s Spiel des Lebens (Star) 03.09. The A-Team (Star) 03.09. The Cave – Eine Klinik im Unter­grund 03.09. The Descen­dants – Familie und andere Ange­legen­heiten (Star) 03.09. Weg aus der Asche 10.09. 9/11: Control The Skies 10.09. American Blackout 10.09. Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten (Star) 10.09. Cobra Mafia 10.09. Der Verrückte mit dem Geigen­kasten (Star) 10.09. Ein Engel auf Erden (Star) 10.09. Ein Leben zwischen den Zeiten (Star) 10.09. Fast erwachsen 10.09. George W. Bush: Das Inter­view 10.09. Mädchen, Mädchen 1 & 2 (Star) 10.09. Männer (Star) 10.09. Töchter des Himmels (Star) 17.09. Das Come­back (Star) 17.09. Das Wunder von Bern (Star) 17.09. Demo­lition – Lieben und Leben (Star) 17.09. Disney’s Broadway Hits at London’s Royal Albert Hall 17.09. Kingsman: The Golden Circle (Star) 17.09. Nona 24.09. A Spark Story 24.09. Blood Rivals: Lion vs. Buffalo 24.09. Brian and the Boz (Star) 24.09. Die Götter müssen verrückt sein (Star) 24.09. Die Götter müssen verrückt sein II (Star) 24.09. Herr Lehmann (Star) 24.09. Hidalgo – 3.000 Meilen zum Ruhm (Star) 24.09. Nanga Parbat (Star) 29.09. Port Secu­rity: Hamburg Stand: August 2021 August 2021 Datum Film 06.08. Joy - Alles außer gewöhn­lich (Star) 06.08. Mein Vetter Winnie (Star) 06.08. Romy und Michele - Alle Macht den Blonden (Star) 06.08. Rossini - oder die mörde­rische Frage, wer mit wem schlief (Star) 06.08. That Thing You Do! (Star) 13.08. Anna und der König (Star) 13.08. Bad Times at the El Royale (Star) 13.08. Black Widow (Star) 13.08. Tödliche Geheim­nisse Teil 1 (Star) 13.08. Tödliche Geheim­nisse - Jagd in Kapstadt (Star) 13.08. Good Bye Lenin! (Star) 13.08. Maria, Ihm Schmeckt's Nicht! (Star) 20.08. 127 Hours (Star) 20.08. Der Club der singenden Metzger (Star) 20.08. Die Neue Zeit (Star) 20.08. Die Proto­kol­lantin (Star) 20.08. Sisi - Teil 1 (Star) 20.08. Sisi - Teil 2 (Star) 20.08. Termi­nator: Dark Fate (Star) 27.08. Maxi­milian - Das Spiel von Macht und Liebe (Star) 27.08. Volcano: Heißer als die Hölle (Star) 27.08. Was nützt die Liebe in Gedanken (Star) 27.08. Walk the Line (Star) 27.08. Wall Street (1987) (Star) 27.08. Wall Street: Geld schläft nicht (Star) 27.08. Vaca­tion Friends (Star) 27.08. Cruella Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Film 02.07. Alita: Battle Angel (Star) 02.07. Chro­nicle - Wozu bist du fähig? (Star) 02.07. Crazy Heart (Star) 02.07. Planet der Affen: Survival (Star) 09.07. Black Widow (mit VIP-Zugang für zum Abo zusätz­liche 22 Euro) 09.07. Drugs Inc: Drogen im Visier 09.07. Hot Shots! - Die Mutter aller Filme! (Star) 09.07. Hot Shots! Der 2. Versuch (Star) 09.07. Little Big Men (Star) 09.07. Power Rangers - Der Film (Star) 09.07. The Day the Series Stopped (Star) 09.07. What Carter lost (Star) 16.07. Alien: Covenant (Star) 16.07. Doc & Darry (Star) 16.07. Monu­ments Men - Unge­wöhn­liche Helden (Star) 16.07. Phi Slama Jama (Star) 16.07. Predator - Upgrade (Star) 16.07. The Empty Man (Star) 21.07. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-of zu LOKI 23.07. Die Freundin der Haie 23.07. X-Men: Dark Phoenix 23.07. Stuntman 23.07. Glee on Tour - Der Film (Star) 23.07. Ich, beide und sie (Star) 23.07. The Domi­nican Dream (Star) 23.07. There's no Place like Home (Star) 23.07. Why Him? (Star) 23.07. Year of the Scab (Star) 30.07. Jungle Cruise (mit VIP-Zugang für zum Abo zusätz­liche 22 Euro) 30.07. Barbara's Baby - Omen III (Star) 30.07. The Good, the Bad, the Hungry (Star) 30.07. Tim Rich­mond: To The Limit (Star) 30.07. Wilson - Der Welt­ver­bes­serer (Star) Stand: Juni 2021 Juni 2021 Datum Film 04.06. Alien vs. Predator 04.06. Aliens vs. Predator 2 04.06. Arma­geddon 04.06. Im Faden­kreuz - Allein gegen alle 04.06. Mut zur Wahr­heit 04.06. Raya und der letzte Drache 04.06. Wir noch mal 04.06. Marvel Studios LEGENDS 04.06. The Coun­selor 11.06. Coyote Ugly 11.06. Spione Under­cover 11.06. Step 11.06. Upside Down Magic – Magie steht Kopf 11.06. Z-O-M-B-I-E-S 2 11.06. Timm Thaler oder das verkaufte Lachen 11.06. Haus der Kroko­dile 11.06. Konfe­renz der Tiere 18.06. Der Flug des Phönix 18.06. Hide and Seek - Du kannst dich nicht verste­cken 18.06. Nixon 18.06. Die Geschichte vom treuen Wookiee 18.06. Ewoks – Die Kara­wane der Tapferen 18.06. Ewoks – Schlacht von Endor 18.06. Luca 25.06. König­reich der Himmel 25.06. Lucy in the Sky 25.06. Rent a Man - Ein Mann für gewisse Sekunden 25.06. Wolf­gang 25.06. Expe­dition Everest Stand: Mai 2021

Neue Serien und Episoden im November auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im November erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt.

Ein Serien-High­light im November dürfte der Start der achten Staffel von "Last Man Stan­ding" sein. In der US-ameri­kani­schen Sitcom spielt Tim Allen den drei­fachen Fami­lien­vater Mike Baxter. Er arbeitet als Marke­ting­direktor für eine Filiale einer Kauf­haus­kette für Sport­artikel, Jagd- und Outdoor­bedarf. Seine Frau Vanessa startet nach langer Pause wieder in das Berufs­leben und ist schnell sehr erfolg­reich als Geologin für die Ener­gie­indus­trie. Durch den Erfolg seiner Frau sieht sich Mike gezwungen, mehr Zeit dem Eltern­sein zu widmen.

Am 10. November starten alle vier Staf­feln der Krimi-Serie "The Glades". In der Serie arbeitet Jim Long­worth als Detec­tive beim Chica­goer Mord­dezernat, in dem er mit seinem Vorge­setzten anein­ander gerät. Als Konse­quenz zieht Long­worth nach Florida und fängt beim Florida Depart­ment of Law Enfor­cement an. Nach eigener Aussage hat er sich für Broward County entschieden, da er dort an seiner Bräune und seinem Golf­spiel arbeiten kann. Außerdem glaubt Long­worth, dass es an dem verschla­fenen Ort prak­tisch keinerlei Krimi­nalität gibt. Es stellt sich aber das Gegen­teil heraus.

Neue Folgen gibt es unter anderem von "Reser­vation Dogs" (1. Staffel) und "Bob's Burgers" (11. Staffel). Im November starten zudem "Spidey und seine Super-Freunde" (1. Staffel), "Mayans M.C." (Staf­feln 1-2) und "Die Simpsons Shorts".

Serien-Neustarts bei Disney+

November 2021 Datum Serie Staffel 03.11. Aussteiger: Frei­heit ist alles 1 bis 3 03.11. Bob’s Burgers 11, Episode 11 1) 03.11. Doll­face 1 03.11. Dr. Doogie Kamea­loha 1, Episode 9 1) 03.11. Mayans M.C. 1 und 2 03.11. Reser­vation Dogs 1, Episode 5 1) 03.11. Space Shut­tles: Erfolge und Tragö­dien 1 03.11. The Greath North 1, Episode 7 1) 03.11. The Premise 1, Episode 1 und 2 1) 03.11. Y: The Last Man 1, Episode 9 1) 10.11. Das Jahr­hun­dert der Züge 1 10.11. Last Man Stan­ding 8 10.11. Mrs. America 1 10.11. Raub­tier ohne Beute 1 10.11. Spidey und seine Super-Freunde 1 10.11. The Glades 1-4 12.11. Die Simpsons Shorts - 12.11. Disney Verschlun­gene Wege 1 12.11. Dope­sick 1, Episode 1 und 2 1) 12.11. Olaf präsen­tiert 1 12.11. The World Accor­ding to Jeff Gold­blum 2, Episoden 1 bis 5 17.11. Auf den Spuren verfluchter Orte 1 17.11. Die 90er: Auf dem Weg ins Mill­ennium - 17.11. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - The Making of Black Widow - 17.11. Micky Maus: Spiel­haus 1 17.11. No Man Left Behind 1 17.11. Snowfall 4 17.11. World’s Dead­liest: Jaws and Sins 1 24.11. Deep State 1 und 2 24.11. Hawkeye 1, Episode 1 und 2 24.11. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - The Making of What If - 24.11. The Choe Show 1 Stand: Oktober 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. Oktober 2021 Datum Serie Staffel 04.10. The Walking Dead 11, Episode 7 1) (Star) 05.10. Only Murders in the Buil­ding 1, Episode 7 1) (Star) 06.10. American Horror Stories 1, Episode 5 1) (Star) 06.10. Bless the Harts 1 (Star) 06.10. Bobs Burgers 11, Episode 7 1) 06.10. Broad­church 1-3 (Star) 06.10. Chip und Chap: Das Leben im Park 1, Episode 11 1) 06.10. Das eine Wort: Feye­noord 1, Episode 6 1) (Star) 06.10. Dr. Doogie Kamea­loha 1, Episode 5 1) 06.10. Facing... 1 06.10. Grown-Ish 4, Episode 4 1) (Star) 06.10. Scott & Huutsch 1, Episode 12 06.10. The Great North 1, Episode 3 1) (Star) 06.10. Unter den Sternen 1 06.10. What If…? 1, Episode 9 06.10. White Collar 1-6 (Star) 06.10. Y: The Last Man 1, Episode 5 1) (Star) 13.10. Hacking The System 1 13.10. Hubert & Staller 1-3 13.10. Just Beyond 1 13.10. Krieg der Welten 2 (Star) 13.10. Raub­tiere hautnah 1 13.10. Reser­vation Dogs 1, Episoden 1+2 1) (Star) 13.10. Small World - Kleine ganz groß 1 13.10. The D'Amelio Show 1 (Star) 13.10. What We Do in the Shadows 1+2 (Star) 20.10. Disney Insider 1, Episode 8 1) 20.10. Evolu­tion der Technik 1 20.10. Modern Family 1-3 20.10. Mr Inbet­ween 1 & 2 20.10. No Man Left Behind 1 20.10. The Gloa­ming 1 20.10. Triff Spider-Man und seine außer­gewöhn­lichen Freunde 1 27.10. Clans der Raub­tiere 1 27.10. Letzte Spur Berlin 7-9 27.10. Mine Kings: Die Edel­stein-Jäger 1 27.10. Tann­bach: Schicksal eines Dorfes 1 & 2 27.10. The Lion Ranger 1 Stand: Oktober 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. September 2021 Datum Serie Staffel 01.09. Bobs Burgers 11, Episode 2 1 (Star) 01.09. Chip und Chap. Das Leben im Park 1, Episode 6 1 01.09. Das eine Wort: Feye­noord 1, Episode 1 1 (Star) 01.09. Grey’s Anatomy 17, Episode 16 & 17 (Star) 01.09. Grown-Ish 3 (Star) 01.09. Marvel Studios LEGENDS Neue Episode 01.09. Monster bei der Arbeit 1, Episode 9 01.09. Scott & Huutsch 1, Episode 7 1 01.09. Seattle Fire­figh­ters 4, Episode 16 (Star) 01.09. What If…? 1, Episode 4 1 06.09. The Walking Dead 11, Episode 3 1 (Star) 07.09. Only Murders in the Buil­ding 1, Episode 4 1 (Star) 08.09. Afrikas Jäger 2+3 08.09. Afrikas tödlichste Jäger 4+5 08.09. American Horror Stories 1, Episode 1 1 (Star) 08.09. American House­wife 4 08.09. Dr. Doogie Kamea­loha 1, Episode 1 1 08.09. Empire 4+5 (Star) 08.09. Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller 1 (Star) 08.09. Mistresses 1-4 (Star) 08.09. Monster bei der Arbeit 1, Episode 10 08.09. Stumptown 1 (Star) 08.09. The Orville 1+2 (Star) 08.09. Tier­babys in Afrika 1 15.09. Fresh Off the Boat 1-6 (Star) 15.09. Golden Girls 1-7 (Star) 15.09. Grown-Ish 4, Episode 1 1 15.09. Mixed-Ish 1 15.09. Servus Baby 1+2 (Star) 15.09. Tod bei Nacht 1 22.09. Animal PD 1 22.09. Atlanta Medical 4 (Star) 22.09. Dave 1 (Star) 22.09. Die Dinos 1-4 22.09. Geheim­nisse des Zweiten Welt­kriegs 1 22.09. König­reich der Mumien 1 22.09. Private Prac­tice 1-6 (Star) 22.09. Star Wars: Visions 1 22.09. The Hot Zone – Tödi­ches Virus 1 (Star) 22.09. Y: The Last Man 1, Episode 1-3 1 (Star) 29.09. Austra­liens tödlichste Jäger 1 29.09. Dian Fossey: Geheim­nisse im Nebel 1 29.09. Die Simpsons 32 29.09. Enthüllt: Geheim­nisse der Meere 3 29.09. Fernab des Gesetzes 1+2 29.09. Jenseits der Magie mit DMC 1 29.09. Salem 1-3 (Star) 29.09. The Great North 1, Episoden 1+2 (Star) 29.09. Zeke und Luther 1-3 Stand: August 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. August 2021 Datum Serie Staffel 04.08. Chip und Chap. Das Leben im Park 1, Episode 2 1) 04.08. Die wunder­bare Welt von Micky Maus 1, Episode 13 + 14 2) 04.08. Good Trouble 1 + 2 (Star) 04.08. Grey’s Anatomy 17, Episode 12 (Star) 1) 04.08. Käpt'n Balu & seine toll­kühne Crew 1 04.08. Marvel Studios LEGENDS 1, Episoden 10-12 04.08. Monster bei der Arbeit 1, Episode 6 1) 04.08. Scott & Huutsch 1, Episode 3 1) 04.08. Seattle Fire­fighter - Die jungen Helden 4, Episode 12 (Star) 1) 04.08. Walt Disney Anima­tion Studios: „Kurz­schluss" Expe­rimen­tal­filme 2 06.08. Bobs Burgers 10 (Star) 06.08. Die geheime Bene­dict-Gesell­schaft 1, Episode 8 06.08. Love, Victor 2, Episode 8 (Star) 1) 06.08. bis 13.08. Star Wars: The Bad Batch 1, Episode 15 11.08. 9-1-1: Lone Star 1 (Star) 11.08. American House­wife 1-3 (Star) 11.08. Criminal Minds: Team Red 1 (Star) 11.08. What If…? 1, Episode 1 1) 13.08. Das Verschwinden 1 (Star) 18.08. Empire 1-3 (Star) 18.08. Tage­buch einer zukünf­tigen Präsi­dentin 2 18.08. Tierisch gute Erzie­hung 1 18.08. Tyrant 1-3 (Star) 23.08. The Walking Dead 11 25.08. Akte X 10 (Star) 25.08. Blut­rote Hoch­zeit 1 (Star) 25.08. Bree­ders 1 (Star) 25.08. Devs - Mini-Serie (Star) 1 25.08. Disney Galerie / Star Wars: The Manda­lorian 2 25.08. Mayday - Alarm im Cockpit 11, 12, 16-18 (National Geogra­phic) 25.08. Sala­mander 1 (Star) 25.08. When Sharks Attack 6 (National Geogra­phic) 31.08. Only Murders In The Buil­ding 1, Episode 1 (Star) Stand: Juli 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

2) Wöchent­lich zwei neue Episoden. Juli 2021 Datum Serie Staffel 02.07. Big Sky 1, Episode 16 (Star) 02.07. Die geheime Bene­dict-Gesell­schaft 1, Episode 3 1) 02.07. Genius: Aretha 3, Episode 9 + 10 02.07. High School Musical: Das Musical: Die Serie 2, Episode 8 1) 02.07. Love, Victor 2, Episode 3 1) (Star) 02.07. Marvels M.O.D.O.K 1, Episode 7 1) (Star) 02.07. Rebel 1, Episode 6 1) (Star) 02.07. Star Wars: The Bad Batch 1, Episode 10 1) 07.07. Grey's Anatomy 17, Episode 8 (Star) 1) 07.07. Loki 1, Episode 5 1) 07.07. Marvel Studios Legends 1, Episode 5 / Black Widow (Marvel) 07.07. Monster bei der Arbeit 1, Episode 1 1) 07.07. Seattle Fire­fighter - Die jungen Helden 4, Episode 8 1) (Star) 16.07. Das Geheimnis von Sulphur Springs 1 21.07. Behind the Attrac­tion 1 21.07. Scott & Huutsch 1, Episode 1 1) 23.07. Hip Hop Unco­vered 1 (Star) 23.07. Last Man Stan­ding 1-7 28.07. Chip und Chap: Das Leben im Park 1, Episode 1 28.07. Die wunder­bare Welt von Micky Maus 1, Episode 11 + 12 28.07. Turning the Tables with Robin Roberts 1 30.07. Body of Proof 1-3 30.07. To Catch a Smuggler 1 Stand: Juni 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. Juni 2021 Datum Serie Staffel 02.06. Grey's Anatomy 17, Episode 7 02.06. Seattle Fire­figh­ters - Die jungen Helden 4, Episode 7 04.06. A Teacher 1, Episode 7 1) 04.06. Atlanta: Robbin' Season 2 04.06. bis 18.06. Big Shot 1, Episode 8 1) 04.06. Big Sky 1, Episode 12 1) 04.06. Genius: Aretha Episoden 1 & 2 1) 04.06. High School Musical: Das Musical: Die Serie 2, Episode 4 1) 04.06. Marvel Studios Legends 1, Episoden 8 & 9 04.06. Marvels M.O.D.O.K 1, Episode 3 1) 04.06. Rebel 1, Episode 2 1) 04.06. Star Wars: The Bad Batch 1, Episode 6 1) 04.06. The Strain 1-4 04.06. The Walking Dead 10c 04.06. When Sharks Attack 3 & 4 09.06. LOKI 1, Episode 1 1) 11.06. Emer­gence 1 11.06. Secrets and Lies 1 & 2 11.06. The Finder 1 11.06. When Sharks Attack 5 & 6 11.06. Zeni­mation 2 18.06. 5vor12 1 18.06. Frieden 1 18.06. Love, Victor 2, Episode 1 1) 18.06. Star Wars: Die Ewoks 1 & 2 18.06. Star Wars: Freunde im All 1 & 2 18.06. Star Wars: Vintage: Clone Wars 2D Mini-Serie 18.06. The Last Man on Earth 1-4 25.06. Die geheime Bene­dict-Gesell­schaft 1, Episode 1 25.06. Grand Hotel 1-3 25.06. Grown-ish 1 & 2 25.06. Maria Theresa 1 & 2 25.06. Mayday - Alarm im Cockpit 10-18 25.06. The 90s: The Last Great Decade? 1 Stand: Mai 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

2) Wöchent­lich zwei neue Episoden.

