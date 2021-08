Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im August

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im August auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im August erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich die Komödie "Vaca­tion Friends". Der Film handelt von Marcus und Emely, einem beson­nenen Paar, das ihren Urlaub in Mexiko verbringt. Dort lernen die beiden die aufre­genden Party­löwen Ron und Kyle kennen. Sie erleben gemeinsam eine Woche voller hemmungs­losem Spaß und Ausschwei­fungen. Bei der Monate später folgenden Hoch­zeit von Emely und Marcus tauchen die beiden Party­löwen unein­geladen auf und sorgen für ein reines Chaos.

Ein weiteres High­light dürften das flip­pige Prequel zu Disneys "101 Dalma­tiner" sein. In "Cruella" wird das Geheimnis um die Anfänge der berüch­tigten Cruella de Vil gelüftet. Die clevere Trick­betrü­gerin Estella (Emma Stone) streift in den 1970er Jahren mit ihren auffäl­ligen Looks durch die Straßen Londons. Dabei wird sie von der Baro­ness von Hell­mann (Emma Thompson) entdeckt, die in jener Zeit als Mode-Ikone galt. Die Begeg­nung der beiden Frauen führt zu einer Reihe von Ereig­nissen, die schließ­lich die dunkle Seite von Estella ans Licht bringt.

Des Weiteren starten im August "Walk the Line", "Wall Street" und "Anna und der König".

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

August 2021 Datum Film 06.08. Joy - Alles außer gewöhn­lich (Star) 06.08. Mein Vetter Winnie (Star) 06.08. Romy und Michele - Alle Macht den Blonden (Star) 06.08. Rossini - oder die mörde­rische Frage, wer mit wem schlief (Star) 06.08. That Thing You Do! (Star) 13.08. Anna und der König (Star) 13.08. Bad Times at the El Royale (Star) 13.08. Black Widow (Star) 13.08. Tödliche Geheim­nisse Teil 1 (Star) 13.08. Tödliche Geheim­nisse - Jagd in Kapstadt (Star) 13.08. Good Bye Lenin! (Star) 13.08. Maria, Ihm Schmeckt's Nicht! (Star) 20.08. 127 Hours (Star) 20.08. Der Club der singenden Metzger (Star) 20.08. Die Neue Zeit (Star) 20.08. Die Proto­kol­lantin (Star) 20.08. Sisi - Teil 1 (Star) 20.08. Sisi - Teil 2 (Star) 20.08. Termi­nator: Dark Fate (Star) 27.08. Maxi­milian - Das Spiel von Macht und Liebe (Star) 27.08. Volcano: Heißer als die Hölle (Star) 27.08. Was nützt die Liebe in Gedanken (Star) 27.08. Walk the Line (Star) 27.08. Wall Street (1987) (Star) 27.08. Wall Street: Geld schläft nicht (Star) 27.08. Vaca­tion Friends (Star) 27.08. Cruella Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Film 02.07. Alita: Battle Angel (Star) 02.07. Chro­nicle - Wozu bist du fähig? (Star) 02.07. Crazy Heart (Star) 02.07. Planet der Affen: Survival (Star) 09.07. Black Widow (mit VIP-Zugang für zum Abo zusätz­liche 22 Euro) 09.07. Drugs Inc: Drogen im Visier 09.07. Hot Shots! - Die Mutter aller Filme! (Star) 09.07. Hot Shots! Der 2. Versuch (Star) 09.07. Little Big Men (Star) 09.07. Power Rangers - Der Film (Star) 09.07. The Day the Series Stopped (Star) 09.07. What Carter lost (Star) 16.07. Alien: Covenant (Star) 16.07. Doc & Darry (Star) 16.07. Monu­ments Men - Unge­wöhn­liche Helden (Star) 16.07. Phi Slama Jama (Star) 16.07. Predator - Upgrade (Star) 16.07. The Empty Man (Star) 21.07. Marvel Studios: Gemeinsam unbe­siegbar - Das Making-of zu LOKI 23.07. Die Freundin der Haie 23.07. X-Men: Dark Phoenix 23.07. Stuntman 23.07. Glee on Tour - Der Film (Star) 23.07. Ich, beide und sie (Star) 23.07. The Domi­nican Dream (Star) 23.07. There's no Place like Home (Star) 23.07. Why Him? (Star) 23.07. Year of the Scab (Star) 30.07. Jungle Cruise (mit VIP-Zugang für zum Abo zusätz­liche 22 Euro) 30.07. Barbara's Baby - Omen III (Star) 30.07. The Good, the Bad, the Hungry (Star) 30.07. Tim Rich­mond: To The Limit (Star) 30.07. Wilson - Der Welt­ver­bes­serer (Star) Stand: Juni 2021 Juni 2021 Datum Film 04.06. Alien vs. Predator 04.06. Aliens vs. Predator 2 04.06. Arma­geddon 04.06. Im Faden­kreuz - Allein gegen alle 04.06. Mut zur Wahr­heit 04.06. Raya und der letzte Drache 04.06. Wir noch mal 04.06. Marvel Studios LEGENDS 04.06. The Coun­selor 11.06. Coyote Ugly 11.06. Spione Under­cover 11.06. Step 11.06. Upside Down Magic – Magie steht Kopf 11.06. Z-O-M-B-I-E-S 2 11.06. Timm Thaler oder das verkaufte Lachen 11.06. Haus der Kroko­dile 11.06. Konfe­renz der Tiere 18.06. Der Flug des Phönix 18.06. Hide and Seek - Du kannst dich nicht verste­cken 18.06. Nixon 18.06. Die Geschichte vom treuen Wookiee 18.06. Ewoks – Die Kara­wane der Tapferen 18.06. Ewoks – Schlacht von Endor 18.06. Luca 25.06. König­reich der Himmel 25.06. Lucy in the Sky 25.06. Rent a Man - Ein Mann für gewisse Sekunden 25.06. Wolf­gang 25.06. Expe­dition Everest Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Film 07.05. 500 Days of Summer 07.05. Das gibt Ärger 07.05. Die Jones - Spione von nebenan 07.05. Down­hill 07.05. Let's be Cops - Die Party Bullen 07.05. Ruf der Wildnis (2020) 07.05. Verrückt nach Steve 14.05. Alien - Die Wieder­geburt 14.05. Kleine Lügen auf Bewäh­rung 14.05. Preda­tors 14.05. Prome­theus - Dunkle Zeichen 14.05. Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot 14.05. Under­water - Es ist erwacht 21.05. Drugs Inc: Drogen im Visier 21.05. Die schwarze Witwe (1987) 21.05. Gulli­vers Reisen - Da kommt was Großes auf uns zu 21.05. The New Mutants 28.05. Brubaker 28.05. Die Stunde des Siegers 28.05. Ganz oder gar nicht 28.05. Jojo Rabbit 28.05. Von der Kunst, sich durch­zumo­geln 28.05. Wasser für die Elefanten 28.05. Disney's Launchpad Stand: Mai 2021 April 2021 Datum Film 02.04. 9/11 Rescue Cops 02.04. Abraham Lincoln Vampir­jäger 02.04. Alien 02.04. Alien 3 02.04. Aliens 02.04. The 80s Grea­test 02.04. The Newton Boys 02.04. Überall, nur nicht hier 09.04. Der Hunde­flüs­terer: Die Story 09.04. Ein Geschenk des Himmels - Vater der Braut II 09.04. Junior's freier Tag 09.04. Mr. Bill 09.04. Vater der Braut 09.04. Voll auf die Nüsse 09.04. Wolfs­blut 2 - Das Geheimnis des weißen Wolfes 16.04. Bad Girls 16.04. Broke­down Palace 16.04. Insel am Ende der Welt 16.04. Mädel­strip 16.04. Sea of Shadows 16.04. Summer of Sam 16.04. The Come­backs 23.04. (K)ein Vater gesucht 23.04. Am grünen Rand der Welt 23.04. Best Laid Plans 23.04. Brea­king & Ente­ring - Einbruch & Dieb­stahl 23.04. Erobe­rung vom Planet der Affen 23.04. Kein Vater von gestern 23.04. Rück­kehr zum Planet der Affen 30.04. Dange­rous Minds - Wilde Gedanken 30.04. Das Morgan Projekt 30.04. Ein Jahr vogel­frei! 30.04. French Connec­tion II 30.04. Gemeinsam unbe­siegbar - Making-of zu The Falcon and the Winter Soldier 30.04. Grou­pies Forever 30.04. Süd Pazifik 30.04. The Deep End - Trüge­rische Stille Stand: April 2021 März 2021 Datum Film 05.03. Air Force One 05.03. Amelia 05.03. Arizona Junior 05.03. Der Tag des Falken 05.03. Devil's Due - Teufels­brut 05.03. Four Falls of Buffalo 05.03. Marvel's Behind the Mask 05.03. Raya und der letzte Drache

(nur mit VIP-Zugang für 21,99 Euro) 12.03. Anatomie einer Entfüh­rung 12.03. Die Hand an der Wiege 12.03. In America 12.03. Nur noch 60 Sekunden 12.03. Quills - Macht der Beses­sen­heit 12.03. I Hate Chris­tian Laettner 12.03. Raum für Ideen 12.03. Rodgers & Hammer­stein's Cinde­rella 19.03. Die Geschwister Savage 19.03. Die Wilden Kerle 6 19.03. Ich glaube, ich liebe meine Frau 19.03. One Hour Photo 19.03. (Traum)Job gesucht 19.03. Wächter des Tages - Dnevnoi Dozor 19.03. Of Mira­cles and Men 26.03. Gnomeo und Julia 26.03. Hot Chick - Verrückte Hühner 26.03. Mike and Dave Need Wedding Dates 26.03. Side­ways 26.03. Teufels­kind Joshua 26.03. The Beach 26.03. Pony Excess Stand: Februar 2021

Neue Serien und Episoden im August auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im August erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt.

Ein Serien-High­light im August dürfte der Start der ersten Staffel von "What If...?" sein. Die Zeichen­trick­serie versucht die Frage zu beant­worten, wie das Marvel Cine­matic Universum aussehen würden, wenn einiges anders gelaufen wäre. Hierfür werden die Hand­lungs­stränge der bekannten Serien und Filme von Marvel in eine völlig neue Rich­tung gelenkt. Jede Woche können sich die Zuschauer auf eine neue Episode freuen.

Am 18. August starten alle drei Staf­feln des Polit­dramas "Tyrant". Der jüngste Sohn eines Dikta­tors im Nahen Osten lebt bereits seit 20 Jahren im frei­wil­ligen Exil in den USA. Zur Hoch­zeit seines Neffen tritt Barry Al Fayeed die Reise in seine alte Heimat an und wird bei seiner Ankunft in dem zerrüt­teten Land in Ange­legen­heiten verwi­ckelt, die poli­tische Maße annehmen.

Neue Folgen gibt es unter anderem von "Star Wars: The Bad Batch" (1. Staffel) und "Grey's Anatomy". Im August starten zudem "Only Murders in the Buil­ding" (1. Staffel), "Akte X" (10. Staffel) und "Empire" (Staf­feln 1-3).

Serien-Neustarts bei Disney+

August 2021 Datum Serie Staffel 04.08. Chip und Chap. Das Leben im Park 1, Episode 2 1) 04.08. Die wunder­bare Welt von Micky Maus 1, Episode 13 + 14 2) 04.08. Good Trouble 1 + 2 (Star) 04.08. Grey’s Anatomy 17, Episode 12 (Star) 1) 04.08. Käpt'n Balu & seine toll­kühne Crew 1 04.08. Marvel Studios LEGENDS 1, Episoden 10-12 04.08. Monster bei der Arbeit 1, Episode 6 1) 04.08. Scott & Huutsch 1, Episode 3 1) 04.08. Seattle Fire­fighter - Die jungen Helden 4, Episode 12 (Star) 1) 04.08. Walt Disney Anima­tion Studios: „Kurz­schluss" Expe­rimen­tal­filme 2 06.08. Bobs Burgers 10 (Star) 06.08. Die geheime Bene­dict-Gesell­schaft 1, Episode 8 06.08. Love, Victor 2, Episode 8 (Star) 1) 06.08. bis 13.08. Star Wars: The Bad Batch 1, Episode 15 11.08. 9-1-1: Lone Star 1 (Star) 11.08. American House­wife 1-3 (Star) 11.08. Criminal Minds: Team Red 1 (Star) 11.08. What If…? 1, Episode 1 1) 13.08. Das Verschwinden 1 (Star) 18.08. Empire 1-3 (Star) 18.08. Tage­buch einer zukünf­tigen Präsi­dentin 2 18.08. Tierisch gute Erzie­hung 1 18.08. Tyrant 1-3 (Star) 23.08. The Walking Dead 11 25.08. Akte X 10 (Star) 25.08. Blut­rote Hoch­zeit 1 (Star) 25.08. Bree­ders 1 (Star) 25.08. Devs - Mini-Serie (Star) 1 25.08. Disney Galerie / Star Wars: The Manda­lorian 2 25.08. Mayday - Alarm im Cockpit 11, 12, 16-18 (National Geogra­phic) 25.08. Sala­mander 1 (Star) 25.08. When Sharks Attack 6 (National Geogra­phic) 31.08. Only Murders In The Buil­ding 1, Episode 1 (Star) Stand: Juli 2021

Wöchent­lich eine neue Episode.

2) Wöchent­lich zwei neue Episoden. Juli 2021 Datum Serie Staffel 02.07. Big Sky 1, Episode 16 (Star) 02.07. Die geheime Bene­dict-Gesell­schaft 1, Episode 3 1) 02.07. Genius: Aretha 3, Episode 9 + 10 02.07. High School Musical: Das Musical: Die Serie 2, Episode 8 1) 02.07. Love, Victor 2, Episode 3 1) (Star) 02.07. Marvels M.O.D.O.K 1, Episode 7 1) (Star) 02.07. Rebel 1, Episode 6 1) (Star) 02.07. Star Wars: The Bad Batch 1, Episode 10 1) 07.07. Grey's Anatomy 17, Episode 8 (Star) 1) 07.07. Loki 1, Episode 5 1) 07.07. Marvel Studios Legends 1, Episode 5 / Black Widow (Marvel) 07.07. Monster bei der Arbeit 1, Episode 1 1) 07.07. Seattle Fire­fighter - Die jungen Helden 4, Episode 8 1) (Star) 16.07. Das Geheimnis von Sulphur Springs 1 21.07. Behind the Attrac­tion 1 21.07. Scott & Huutsch 1, Episode 1 1) 23.07. Hip Hop Unco­vered 1 (Star) 23.07. Last Man Stan­ding 1-7 28.07. Chip und Chap: Das Leben im Park 1, Episode 1 28.07. Die wunder­bare Welt von Micky Maus 1, Episode 11 + 12 28.07. Turning the Tables with Robin Roberts 1 30.07. Body of Proof 1-3 30.07. To Catch a Smuggler 1 Stand: Juni 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. Juni 2021 Datum Serie Staffel 02.06. Grey's Anatomy 17, Episode 7 02.06. Seattle Fire­figh­ters - Die jungen Helden 4, Episode 7 04.06. A Teacher 1, Episode 7 1) 04.06. Atlanta: Robbin' Season 2 04.06. bis 18.06. Big Shot 1, Episode 8 1) 04.06. Big Sky 1, Episode 12 1) 04.06. Genius: Aretha Episoden 1 & 2 1) 04.06. High School Musical: Das Musical: Die Serie 2, Episode 4 1) 04.06. Marvel Studios Legends 1, Episoden 8 & 9 04.06. Marvels M.O.D.O.K 1, Episode 3 1) 04.06. Rebel 1, Episode 2 1) 04.06. Star Wars: The Bad Batch 1, Episode 6 1) 04.06. The Strain 1-4 04.06. The Walking Dead 10c 04.06. When Sharks Attack 3 & 4 09.06. LOKI 1, Episode 1 1) 11.06. Emer­gence 1 11.06. Secrets and Lies 1 & 2 11.06. The Finder 1 11.06. When Sharks Attack 5 & 6 11.06. Zeni­mation 2 18.06. 5vor12 1 18.06. Frieden 1 18.06. Love, Victor 2, Episode 1 1) 18.06. Star Wars: Die Ewoks 1 & 2 18.06. Star Wars: Freunde im All 1 & 2 18.06. Star Wars: Vintage: Clone Wars 2D Mini-Serie 18.06. The Last Man on Earth 1-4 25.06. Die geheime Bene­dict-Gesell­schaft 1, Episode 1 25.06. Grand Hotel 1-3 25.06. Grown-ish 1 & 2 25.06. Maria Theresa 1 & 2 25.06. Mayday - Alarm im Cockpit 10-18 25.06. The 90s: The Last Great Decade? 1 Stand: Mai 2021

Wöchent­lich eine neue Episode.

2) Wöchent­lich zwei neue Episoden. Mai 2021 Datum Serie Staffel 04.05. Star Wars: The Bad Batch 1, Episode 1 1) 05.05. Grey's Anatomy 17, Episode 3 1) 05.05. Seattle Fire­figh­ters - Die jungen Helden 4, Episode 3 1) 07.05. A Teacher 1, Episode 3 1) 07.05. Angel - Jäger der Fins­ternis 1 - 5 07.05. Baskets 4 07.05. Big Shot 1, Episode 4 1) 07.05. Bless This Mess 1 - 2 07.05. Mighty Ducks: Game­changer 1, Episode 7 1) 07.05. Solar Oppo­sites 2, Episode 5 1) 07.05. Star 1 - 3 14.05. Gilbert & Saddie 1 14.05. High School Musical Das Musical Die Serie 2, Episode 1 1) 14.05. Krieg der Welten 1 14.05. New Girl 1 - 7 21.05. Afrikas wilde Wunder­welt 1 21.05. Big Sky 1, Episode 10 1) 21.05. Bluey 1 21.05. Deadly Instincts 1 21.05. Inside Pixar - neue Folgen 21.05. Marvel's M.O.D.O.K. 1, Episode 1 1) 21.05. To Catch a Smuggler 1 21.05. When Sharks Attack 1 - 6 28.05. Genius 1 - 2 28.05. Harrow 1 28.05. König­reich der Mumien 1 28.05. Rebel 1, Episode 1 Stand: Mai 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. April 2021 Datum Serie Episode 02.04. Bob's Burgers 1 bis 9 02.04. Fosse/Verdon 1 02.04. Myste­rious Mermaids 1 und 2 02.04. The Falcon and the Winter Soldier 1 1) 02.04. Higgly­stadt Helden 1-2 09.04. Criminal Minds 1 bis 15 09.04. Legion 1 bis 3 09.04. Solar Oppo­sites 2 1) 16.04. Alias - Die Agentin 1 bis 5 16.04. Seattle Fire­fighter 4 1) 16.04. Big Shot 1 1) 16.04. Stim­mungen der Erde 1 21.04. Grey's Anatomy 17, Episode 1 21.04. Seattle Fire­fighter: Die jungen Helden 4, Episode 1 22.04. Die geheim­nis­volle Welt der Wale 1 23.04. A Teacher 1 1) 23.04. The Story of God with Morgan Freeman 1 bis 3 30.04. Family Guy 18 30.04. Witness to Disaster 1 Stand: April 2021

Wöchent­lich eine neue Episode.

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können. März 2021 Datum Serie Episode 05.03. Baskets Staf­feln 1 - 3 05.03. Big Sky 4 1) 05.03. Black Narcissus Staffel 1 05.03. Helstrom 4 1) 05.03. Love, Victor 4 1) 05.03. Solar Oppo­sites 4 1) 05.03. WandaVision 9 05.03. The Catch Staf­feln 1 - 2 12.03. Dr. Ks tieri­sche Notauf­nahme Staf­feln 1 - 5 12.03. Love in the Time of Corona Staffel 1 12.03. Quan­tico Staf­feln 1 - 3 19.03. Bluey Staffel 1 19.03. Atlanta Medical Staf­feln 1 - 3 19.03. The Falcon and the Winter Soldier Staffel 1 26.03. Inside Pixar neue Folgen 26.03. My Name is Earl Staf­feln 1 - 4 26.03. Godfa­ther of Harlem Staffel 1 26.03. The Mighty Ducks: Game Chan­gers Staffel 1 Stand: März 2021

Wöchent­lich eine neue Episode.

