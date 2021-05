Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Mai

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Mai auf Disney+

Screenshot: teltarif.de, Quelle: disneyplus.com Im Mai erscheinen auf Disney+ und seiner Erwei­terung Star viele neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich die Komödie "Die Jones - Spio­nage von nebenan". In dem Film wohnt Jeff Gaffney (Zach Gali­fia­nakis), der in einer Zulie­ferer-Firma für das ameri­kani­sche Vertei­digungs­minis­terium arbeitet, mit seiner Frau und den zwei Kindern in einer spie­ßigen Vorstadt. Das vermeint­lich perfekte Ehepaar Tim und Natalie Jones (Jon Hamm und Gal Gadot) zieht in das Haus gegen­über und schmug­gelt eine in einem Geschenk versteckte Wanze in das Haus der der Gaff­neys. Durch ein Miss­geschick finden die Gaff­neys die Wanze und ahnen, dass mit den Jones etwas nicht stimmt.

Ein weiteres High­light dürfte das Film­drama "Wasser für die Elefanten" sein. Der Film handelt von dem Tier­medi­zin­stu­denten Jacob Jankowski (Robert Pattinson), der nach einer fami­liären Tragödie sein Studium abbricht und sich einem Wander­zirkus anschließt, um sein altes Leben hinter sich zu lassen. Im Zirkus lernt er die Kunst­rei­terin Marlena (Reese Withers­poon) kennen und verliebt sich unsterb­lich in sie.

Des Weiteren starten im Mai "Preda­tors", "Verrückt nach Steve" und "Jojo Rabbit".

Mai 2021 Datum Film 07.05. 500 Days of Summer 07.05. Das gibt Ärger 07.05. Die Jones - Spione von nebenan 07.05. Down­hill 07.05. Let's be Cops - Die Party Bullen 07.05. Ruf der Wildnis (2020) 07.05. Verrückt nach Steve 14.05. Alien - Die Wieder­geburt 14.05. Kleine Lügen auf Bewäh­rung 14.05. Preda­tors 14.05. Prome­theus - Dunkle Zeichen 14.05. Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot 14.05. Under­water - Es ist erwacht 21.05. Drugs Inc: Drogen im Visier 21.05. Die schwarze Witwe (1987) 21.05. Gulli­vers Reisen - Da kommt was Großes auf uns zu 21.05. The New Mutants 28.05. Brubaker 28.05. Die Stunde des Siegers 28.05. Ganz oder gar nicht 28.05. Jojo Rabbit 28.05. Von der Kunst, sich durch­zumo­geln 28.05. Wasser für die Elefanten 28.05. Disney's Launchpad Stand: Mai 2021 April 2021 Datum Film 02.04. 9/11 Rescue Cops 02.04. Abraham Lincoln Vampir­jäger 02.04. Alien 02.04. Alien 3 02.04. Aliens 02.04. The 80s Grea­test 02.04. The Newton Boys 02.04. Überall, nur nicht hier 09.04. Der Hunde­flüs­terer: Die Story 09.04. Ein Geschenk des Himmels - Vater der Braut II 09.04. Junior's freier Tag 09.04. Mr. Bill 09.04. Vater der Braut 09.04. Voll auf die Nüsse 09.04. Wolfs­blut 2 - Das Geheimnis des weißen Wolfes 16.04. Bad Girls 16.04. Broke­down Palace 16.04. Insel am Ende der Welt 16.04. Mädel­strip 16.04. Sea of Shadows 16.04. Summer of Sam 16.04. The Come­backs 23.04. (K)ein Vater gesucht 23.04. Am grünen Rand der Welt 23.04. Best Laid Plans 23.04. Brea­king & Ente­ring - Einbruch & Dieb­stahl 23.04. Erobe­rung vom Planet der Affen 23.04. Kein Vater von gestern 23.04. Rück­kehr zum Planet der Affen 30.04. Dange­rous Minds - Wilde Gedanken 30.04. Das Morgan Projekt 30.04. Ein Jahr vogel­frei! 30.04. French Connec­tion II 30.04. Gemeinsam unbe­siegbar - Making-of zu The Falcon and the Winter Soldier 30.04. Grou­pies Forever 30.04. Süd Pazifik 30.04. The Deep End - Trüge­rische Stille Stand: April 2021 März 2021 Datum Film 05.03. Air Force One 05.03. Amelia 05.03. Arizona Junior 05.03. Der Tag des Falken 05.03. Devil's Due - Teufels­brut 05.03. Four Falls of Buffalo 05.03. Marvel's Behind the Mask 05.03. Raya und der letzte Drache

(nur mit VIP-Zugang für 21,99 Euro) 12.03. Anatomie einer Entfüh­rung 12.03. Die Hand an der Wiege 12.03. In America 12.03. Nur noch 60 Sekunden 12.03. Quills - Macht der Beses­sen­heit 12.03. I Hate Chris­tian Laettner 12.03. Raum für Ideen 12.03. Rodgers & Hammer­stein's Cinde­rella 19.03. Die Geschwister Savage 19.03. Die Wilden Kerle 6 19.03. Ich glaube, ich liebe meine Frau 19.03. One Hour Photo 19.03. (Traum)Job gesucht 19.03. Wächter des Tages - Dnevnoi Dozor 19.03. Of Mira­cles and Men 26.03. Gnomeo und Julia 26.03. Hot Chick - Verrückte Hühner 26.03. Mike and Dave Need Wedding Dates 26.03. Side­ways 26.03. Teufels­kind Joshua 26.03. The Beach 26.03. Pony Excess Stand: Februar 2021 Februar 2021 Datum Film 05.02. Robots 05.02. Bibi & Tina - Der Film 05.02. Bibi & Tina: Voll Verhext 05.02. Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs 19.02. Flora & Ulysses 26.02. Flicka 2 26.02. Flicka 3 - Beste Freunde 26.02. Mickey Go Local Stand: Februar 2021 Filme zum Start von Disney+ Star am 23. Februar 2021 Datum Film 23.02. 42 to 1 23.02. 96 Hours 23.02. Abso­lutely Fabu­lous: Der Film 23.02. Adam - Eine Geschichte über zwei Fremde. Einer etwas merk­wür­diger als der Andere... 23.02. Agent 00 - mit der Lizenz zum Totla­chen 23.02. Akte X - Der Film 23.02. Akte X - Jenseits der Wahr­heit 23.02. Al Pacino's Looking for Richard 23.02. Alamo 23.02. Alles Routine 23.02. Alles, was wir geben mussten 23.02. Anna­polis - Kampf um Aner­ken­nung 23.02. Another Earth 23.02. Aqua­marin 23.02. Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten 23.02. Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil 23.02. Auf Messers Schneide - Rivalen am Abgrund 23.02. Aus nächster Nähe 23.02. Ausnah­mezu­stand 23.02. Außer Kontrolle 23.02. Australia 23.02. Bachelor Party 23.02. Bad Company 23.02. Bad Company - Die Welt ist in guten Händen 23.02. Be Water 23.02. Best Exotic Mari­gold Hotel 23.02. Best Exotic Mari­gold Hotel 2 23.02. Big Trouble in Little China 23.02. Billy Bath­gate 23.02. Black Nati­vity 23.02. Borat - Kultu­relle Lernung von Amerika um Benefiz für glor­reiche Nation von Kasach­stan zu machen 23.02. Boys don't cry 23.02. Brave­heart 23.02. Bridge of Spies - Der Unter­händler 23.02. Brin­ging Out the Dead - Nächte der Erin­nerung 23.02. Brot­hers in Exile 23.02. Brown Sugar 23.02. Bubble Boy - Leben hinter Plastik 23.02. Buffy - Der Vampir-Killer 23.02. Bulworth 23.02. Can't Buy Me Love 23.02. Casa­nova 23.02. Chasing Tyson 23.02. Cleo­patra 23.02. Club Mad 23.02. Cock­tail 23.02. Cocoon II - Die Rück­kehr 23.02. Commando 23.02. Con Air 23.02. Confetti - Heirate lieber unge­wöhn­lich 23.02. Crimson Tide: In tiefster Gefahr 23.02. Cyrus - Mein Freundin, ihr Sohn und ich 23.02. Daddy Cool 23.02. Damien - Omen II 23.02. Darjee­ling Limited 23.02. Dark Water - Dunkle Wasser 23.02. Das Banken­trio 23.02. Das Haus am Fluss 23.02. Das Omen 23.02. Das Schicksal ist ein mieser Verräter 23.02. Das Zweite Gesicht 23.02. Davor und danach - und nichts ist wie es war 23.02. Dead­pool 23.02. Deion's Double Play 23.02. Der 13te Krieger 23.02. Der Feind in meinem Bett 23.02. Der große Trip - Wild 23.02. Der Guru 23.02. Der letzte König von Schott­land - In den Fängen der Macht 23.02. Der Marsianer 23.02. Der Rosen­krieg 23.02. Der schar­lach­rote Buch­stabe 23.02. Der schmale Grat 23.02. Der Sprung nach oben 23.02. Der Staats­feind Nr. 1 23.02. Der Tag an dem die Erde still­stand 23.02. Der Teufel trägt Prada 23.02. Der Zufalls-Dad 23.02. Dido Elizabeth Belle 23.02. Die Abbotts - Wenn Hass die Liebe tötet 23.02. Due Bienen­hüterin 23.02. Die blonde Versu­chung 23.02. Die Braut die sich nicht traut 23.02. Die Bücher­diebin 23.02. Die doppelte Nummer 23.02. Die Fährte des Grauens 23.02. Die Familie Stone - Verloben verboten 23.02. Die Farbe des Geldes 23.02. Die Fliege 23.02. Die Jour­nalistin 23.02. Die Liga der außer­gewöhn­lichen Gentlemen 23.02. Die Royal Tenen­baums 23.02. Die Scha­den­freun­dinnen 23.02. Die Schlacht um den Planet der Affen 23.02. Die Stooges - Drei Voll­pfosten drehen ab 23.02. Die Tief­see­tau­cher 23.02. Die unglaub­liche Entfüh­rung der verrückten Mrs. Stone 23.02. Die Waffen der Frauen 23.02. Dom Hemingway 23.02. Dragon­ball Evolu­tion 23.02. Drei­zehn 23.02. Drive Me Crazy 23.02. Durch­geknallt und auf der Flucht 23.02. Ed Wood 23.02. Ein gutes Jahr 23.02. Ein Mann - ein Mord 23.02. Eine Affäre zu viert 23.02. Enemy Mine - Geliebter Feind 23.02. Exodus - Götter und Könige 23.02. Familie Johnson geht auf Reisen 23.02. Fever Pitch - Ball­fieber 23.02. Fires­torm - Bren­nendes Inferno 23.02. French Connec­tion - Brenn­punkt Brooklyn 23.02. Freun­dinnen 23.02. Fright Night (2011) 23.02. From Hell 23.02. Ganz weit hinten 23.02. Gefährten 23.02. Geliebte Lügen 23.02. Gentlemen Broncos 23.02. Genug gesagt 23.02. Getäuscht 23.02. Gewagtes Spiel 23.02. Good Morning, Vietnam 23.02. Grand Buda­pest Hotel 23.02. Gun Shy 23.02. Here on Earth 23.02. Hexen­jagd 23.02. High Fide­lity 23.02. Hitch­cock 23.02. Hitman - Jeder stirbt alleine 23.02. Hitman: Agent 47 23.02. Höllen­fahrt der Poseidon 23.02. Hope Springs - Die Liebe deines Lebens 23.02. I Love You, Beth Cooper 23.02. I Origins - Im Auge des Ursprungs 23.02. I, Robot 23.02. Ich und Earl und das Mädchen 23.02. Idio­cracy 23.02. In den Schuhen meiner Schwester 23.02. Inde­pen­dence Day 23.02. Inde­pen­dence Day: Wieder­kehr 23.02. Jede Menge Ärger 23.02. Jeder hat Angst vor irgendwas 23.02. Jennas Kuchen - Für Liebe gibt es kein Rezept 23.02. Jennifer's Body - Jungs nach ihrem Geschmack 23.02. Jenseits der Unschuld 23.02. Jimmy Hoffa 23.02. Jordan Rides The Bus 23.02. Just Wright - In diesem Spiel zählt jeder Treffer 23.02. Kein Wort ohne dich 23.02. Kingsman: The Secret Service 23.02. Kissing Jessica 23.02. Komm und sieh das Para­dies 23.02. Kung Pow: Enter the Fist 23.02. Lady­kil­lers 23.02. Last Dance 23.02. Liebe im Gepäck 23.02. Like Mike 23.02. Logan - The Wolverine 23.02. Mad Love: Volle Leiden­schaft 23.02. Männer­zirkus 23.02. Margaret 23.02. Margtos Spuren 23.02. Martha Marcy May Marlene 23.02. Mash 23.02. Master and Commander - Bis ans Ende der Welt 23.02. Max Payne 23.02. Maze Runner - Die Auser­wählten in der Brand­wüste 23.02. Maze Runner: Die Auser­wählten im Laby­rinth 23.02. Medi­cine Man - Die letzten Tage von Eden 23.02. Meine Liebe zu Joseph Lees 23.02. Melinda und Melinda 23.02. Men of Honor 23.02. Metro - Verhan­deln ist reine Nerven­sache 23.02. Miami Rhap­sody: Heiße Nächte in Florida 23.02. Miller's Crossing 23.02. Mission: Possible - Diese Kids sind nicht zu fassen! 23.02. Mission: Rohr frei! 23.02. Mistress America 23.02. Moulin Rouge 23.02. Mystery - New York: Ein Spiel um die Ehre 23.02. Nature Boy 23.02. New York Taxi 23.02. Nix zu verlieren 23.02. No Mas 23.02. Noto­rious B.I.G. 23.02. Ohne Worte 23.02. Oscar und Lucinda 23.02. Our Family Wedding 23.02. Path­finder - Fährte des Krie­gers 23.02. Planet der Affen (1968) 23.02. Planet der Affen (2001) 23.02. Planet der Affen: Revo­lution 23.02. Planet der Affen: Prevo­lution 23.02. Powder 23.02. Predator 23.02. Predator 2 23.02. Pretty Woman 23.02. Quiz Show 23.02. Rache ist sexy 23.02. Ravenous - Friss oder stirb 23.02. Rendez­vous mit einem Engel 23.02. Robin Hood - Ein Leben für Richard Löwen­herz 23.02. Ruby Sparks: Meine fabel­hafte Freundin 23.02. Rushmore 23.02. Schnee­sturm im Para­dies 23.02. Schwer verliebt 23.02. Sechs Tage, Sieben Nächte 23.02. Signs - Zeichen 23.02. SIMON BIRCH: Ein kleiner Held und sein außer­gewöhn­liches Schicksal 23.02. Snowy River 23.02. Solaris 23.02. Soul Food 23.02. Speed 23.02. Speed 2 - Cruise Control 23.02. Spy - Susan Cooper Under­vocer 23.02. Starship Troo­pers 23.02. Stein­zeit Junior 23.02. Stirb Langsam 23.02. Stirb Langsam - Ein guter Tag zum Sterben 23.02. Stirb Langsam - Jetzt erst recht 23.02. Stirb Langsam 2 23.02. Stirb Langsam 4.0 23.02. Stoker: Die Unschuld endet 23.02. Super Troo­pers - Die Super­bullen 23.02. Surro­gates - Mein zweites Ich 23.02. Swing Kids 23.02. Tango gefällig? 23.02. Teen Lover 23.02. The Drop - Bargeld 23.02. The East 23.02. The Fab Five 23.02. The Great White Hype 23.02. The Marine 23.02. The Name­sake - Zwei Welten, eine Reise 23.02. The Pyramid - Grab des Grauens 23.02. The Ringer 23.02. The Rocker - Voll der (S)Hit 23.02. The Sessions - Wenn Worte berühren 23.02. The Sitter 23.02. The Village - Das Dorf 23.02. The Watch - Nach­barn der 3. Art 23.02. Titan A.E. 23.02. Tödliche Geschwin­dig­keit 23.02. Tombstone 23.02. Toys 23.02. Trance - Gefähr­liche Erin­nerung 23.02. Traum­paare 23.02. Unbre­akable - Unzer­brech­lich 23.02. Unstoppable - Außer Kontrolle 23.02. V.I. Warshawski - Detektiv in Seiden­strümpfen 23.02. Verbre­chen verführt 23.02. Verrückt nach Mary 23.02. Verrückt/Schön 23.02. Victor Fran­ken­stein - Genie und Wahn­sinn 23.02. Voll verhei­ratet 23.02. Voll­treffer - Ein Super­coach greift durch 23.02. Von Ryans Express 23.02. Wächter der Nacht - Nochnoi Dozor 23.02. Waiting to Exhale: Warten auf Mr. Right 23.02. Waking Life 23.02. Warum eigent­lich... bringen wir den Chef nicht um? 23.02. Waterboy - Der Typ mit dem Wasser­schaden 23.02. Weiße Jungs bringen's nicht 23.02. What's Love Got to Do with It 23.02. When a Man Loves a Woman - Eine fast perfekte Liebe 23.02. Wie ein Licht in dunkler Nacht 23.02. William Shake­speares Romeo & Julia 23.02. Will­kommen in Cedar Rapids 23.02. Win Win 23.02. Woman on Top 23.02. Zoff in Beverly Hills 23.02. Zum Töten frei­gegeben 23.02. Zwei Banditen 23.02. Zwölf Runden Stand: Februar 2021 Januar 2021 Datum Film 01.01. Die Chro­niken von Narnia: Die Reise auf der Morgen­röte 01.01. Epic - Verbor­genes König­reich 01.01. Haie - die ulti­mativen Jäger - National Geogra­phic 01.01. Im Reich der Riesen­haie - National Geogra­phic 08.01. Die Wilden Kerle: Alles ist gut, solange du wild bist 08.01. Die Wilden Kerle 2 08.01. Die Wilden Kerle 3 08.01. Die Wilden Kerle 4 08.01. Die Wilden Kerle 5 08.01. Hammer­haie hautnah - National Geogra­phic 15.01. Dr. Dolittle 3 15.01. Notre-Dame: Kampf gegen die Flammen - National Geogra­phic 22.01. Amelia Earhart - Suche nach einer Legende - National Geogra­phic 22.01. Drum­line - Halb­zeit ist Spiel­zeit 22.01. Manolo und das Buch des Lebens 22.01. Vier zauber­hafte Schwes­tern 29.01. Flicka 2 - Freunde fürs Leben 29.01. Flicka 3 - Beste Freunde 29.01. Ostwind 3: Aufbruch nach Ora 29.01. Ostwind 4: Aris Ankunft 29.01. Schwes­ter­herzen - Ramonas wilde Welt Stand: Dezember 2020 Dezember 2020 Datum Film 04.12. Die gute Fee 04.12. Mulan 11.12. Bruder­herz 11.12. High School Musical: Das Musical: Holiday Special 11.12. Mensch vs. Hai – National Geogra­phic 11.12. Wir kaufen einen Zoo 18.12. Asterix bei den Olym­pischen Spielen 18.12. Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät 18.12. Der Räuber Hotzen­plotz 18.12. Die sagen­haften Vier (Marnies Welt) 18.12. Pompeji: Geheim­nisse der Toten 25.12. Asterix im Land der Götter 25.12. Soul Stand: Dezember 2020

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Mai erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt.

Ein Serien-High­light im Mai dürfte der Start der Drama-Serie „Rebel" sein. Die Rechts­anwalts­gehilfin Annie „Rebel" Bello (Katey Sagal) ist eine witzige, chao­tische, bril­lante und furcht­lose Frau, die leiden­schaft­lich hinter den Dingen steht, für die sie kämpft. Hat sich Rebel erstmal auf einen Kampf einge­lassen, ist ihr fast jedes Mittel recht, um den Fall zu gewinnen.

Neue Folgen gibt es unter anderem von der beliebten Jugend-Dramedy-Serie "High School Musical" (2. Staffel) und der Kran­ken­haus-Serie "Grey's Anatomy" (17. Staffel). Im Mai starten auch alle fünf Staf­feln der Fantasy-Serie "Angel - Jäger der Fins­ternis" sowie alle sieben Staf­feln der Sitcom „New Girl".

Mai 2021 Datum Serie Staffel 04.05. Star Wars: The Bad Batch 1, Episode 1 1) 05.05. Grey's Anatomy 17, Episode 3 1) 05.05. Seattle Fire­figh­ters - Die jungen Helden 4, Episode 3 1) 07.05. A Teacher 1, Episode 3 1) 07.05. Angel - Jäger der Fins­ternis 1 - 5 07.05. Baskets 4 07.05. Big Shot 1, Episode 4 1) 07.05. Bless This Mess 1 - 2 07.05. Mighty Ducks: Game­changer 1, Episode 7 1) 07.05. Solar Oppo­sites 2, Episode 5 1) 07.05. Star 1 - 3 14.05. Gilbert & Saddie 1 14.05. High School Musical Das Musical Die Serie 2, Episode 1 1) 14.05. Krieg der Welten 1 14.05. New Girl 1 - 7 21.05. Afrikas wilde Wunder­welt 1 21.05. Big Sky 1, Episode 10 1) 21.05. Bluey 1 21.05. Deadly Instincts 1 21.05. Inside Pixar - neue Folgen 21.05. Marvel's M.O.D.O.K. 1, Episode 1 1) 21.05. To Catch a Smuggler 1 21.05. When Sharks Attack 1 - 6 28.05. Genius 1 - 2 28.05. Harrow 1 28.05. König­reich der Mumien 1 28.05. Rebel 1, Episode 1 Stand: Mai 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode. April 2021 Datum Serie Episode 02.04. Bob's Burgers 1 bis 9 02.04. Fosse/Verdon 1 02.04. Myste­rious Mermaids 1 und 2 02.04. The Falcon and the Winter Soldier 1 1) 02.04. Higgly­stadt Helden 1-2 09.04. Criminal Minds 1 bis 15 09.04. Legion 1 bis 3 09.04. Solar Oppo­sites 2 1) 16.04. Alias - Die Agentin 1 bis 5 16.04. Seattle Fire­fighter 4 1) 16.04. Big Shot 1 1) 16.04. Stim­mungen der Erde 1 21.04. Grey's Anatomy 17, Episode 1 21.04. Seattle Fire­fighter: Die jungen Helden 4, Episode 1 22.04. Die geheim­nis­volle Welt der Wale 1 23.04. A Teacher 1 1) 23.04. The Story of God with Morgan Freeman 1 bis 3 30.04. Family Guy 18 30.04. Witness to Disaster 1 Stand: April 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

März 2021 Datum Serie Episode 05.03. Baskets Staf­feln 1 - 3 05.03. Big Sky 4 1) 05.03. Black Narcissus Staffel 1 05.03. Helstrom 4 1) 05.03. Love, Victor 4 1) 05.03. Solar Oppo­sites 4 1) 05.03. WandaVision 9 05.03. The Catch Staf­feln 1 - 2 12.03. Dr. Ks tieri­sche Notauf­nahme Staf­feln 1 - 5 12.03. Love in the Time of Corona Staffel 1 12.03. Quan­tico Staf­feln 1 - 3 19.03. Bluey Staffel 1 19.03. Atlanta Medical Staf­feln 1 - 3 19.03. The Falcon and the Winter Soldier Staffel 1 26.03. Inside Pixar neue Folgen 26.03. My Name is Earl Staf­feln 1 - 4 26.03. Godfa­ther of Harlem Staffel 1 26.03. The Mighty Ducks: Game Chan­gers Staffel 1 Stand: März 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

Februar 2021 Datum Serie Episode ab 05.02. WandaVision 5 1) 05.02. Will­kommen im Haus der Eulen Staffel 1 12.02. An die Töpfe, fertig, lecker Staf­feln 1 & 2 12.02. Car S.O.S. Staffel 7 12.02. Die Beni Challenge Staf­feln 1 - 3 12.02. Faszi­nation Super­cars Staffel 1 19.02. Die Muppet Show Staf­feln 1 - 5 19.02. Eine unbe­rechen­bare Familie Staffel 1 19.02. Gag Attack Staffel 1 19.02. Unser Kosmos: Die Reise geht weiter Staffel 2 26.02. Die Yukon-Tier­ärztin Staffel 6 26.02. Ice Road Rescue - Extrem­ret­tung in Norwegen Staffel 4 26.02. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 6 26.02. Tier­duell Staffel 1 Stand: Februar 2021

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

Serien zum Start von Disney+ Star am 23. Februar 2021 Datum Serie Episode 23.02. 24 Staffel 1 - 8 23.02. 24: Live Another Day Staffel 1 23.02. 24: Legacy Staffel 1 23.02. 9-1-1 Staffel 1 - 3 23.02. Akte X - Die unheim­lichen Fälle des FBI Staffel 1 - 9 23.02. Alles Betty Staffel 1 - 4 23.02. American Dad Staffel 1 - 15 23.02. Atlanta Staffel 1 23.02. Big Sky Staffel 1 23.02. Black-ish Staffel 1 - 6 23.02. Bloody Tales of the Tower Staffel 1 23.02. Bones - Die Knochen­jägerin Staffel 1 - 12 23.02. Brot­hers & Sisters Staffel 1 - 5 23.02. Buffy - Im Bann der Dämonen Staffel 1 - 7 23.02. Burn Notice Staffel 1 - 7 23.02. Castle Staffel 1 - 8 23.02. Code Black Staffel 1 - 3 23.02. Cougar Town Staffel 1 - 6 23.02. Despe­rate House­wives Staffel 1 - 8 23.02. Devious Maids - Schmut­zige Geheim­nisse Staffel 1 - 4 23.02. Family Guy Staffel 1 - 17 23.02. Feud - Die Feind­schaft zwischen Bette und Joan Staffel 1 23.02. Firefly - Der Aufbruch der Sere­nity Staffel 1 23.02. Flash­for­ward Staffel 1 23.02. Glee Staffel 1 - 6 23.02. Grey's Anatomy Staffel 1 - 16 23.02. Helstrom Staffel 1 23.02. High Fide­lity Staffel 1 23.02. How I Met Your Mother Staffel 1 - 9 23.02. Immer wieder Jim Staffel 1 - 8 23.02. Lance Staffel 1 23.02. Lie To Me Staffel 1 - 3 23.02. Lost Staffel 1 - 6 23.02. Love, Victor Staffel 1 23.02. Mars Staffel 1 - 2 23.02. Percep­tion Staffel 1 - 3 23.02. Prison Break Staffel 1 - 5 23.02. Raising Hope Staffel 1 - 4 23.02. Resur­rec­tion - Die unheim­liche Wieder­kehr Staffel 1 - 2 23.02. Revenge Staffel 1 - 4 23.02. Rose­wood Staffel 1 - 2 23.02. Scandal Staffel 1 - 7 23.02. Scream Queens Staffel 1 - 2 23.02. Scrubs - Die Anfänger Staffel 1 - 9 23.02. Sleepy Hollow Staffel 1 - 4 23.02. Snowfall Staffel 1 - 3 23.02. Solar Oppo­sites Staffel 1 23.02. Sons of Anarchy Staffel 1 - 7 23.02. Terra Nova Staffel 1 23.02. The Cleve­land Show Staffel 1 - 4 23.02. The Fosters Staffel 1 - 5 23.02. The Gifted Staffel 1 - 2 23.02. The Killing Staffel 1 - 4 23.02. The Walking Dead Staffel 1 - 10 23.02. You're the Worst Staffel 1 - 5 Stand: Februar 2021

Januar 2021 Datum Serie Episode 01.01. Bear Grylls: Stars am Limit - National Geogra­phic Staffel 5 01.01. Erde an Ned 11 - 20 08.01. Marvel Studios Legends Staffel 1 15.01. Brain Games - National Geogra­phic 7 ab 15.01. WandaVision 1 1) 22.01. Pixar Popcorn Staffel 1 22.01. PJ Masks - Pyja­mahelden Staffel 3 Stand: Dezember 2020

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

1) Wöchent­lich eine neue Episode.

Dezember 2020 Datum Serie Episode ab 04.12.

bis 18.12. Die wunder­bare Welt von Micky Maus 5 & 6 1) ab 04.12.

bis 18.12. The Manda­lorian 6 2) 18.12. En Pointe Staffel 1 18.12. Mira­culous World New York, United HeroeZ 25.12. Thai­lands faszi­nie­rende Wildnis Staffel 1 Stand: Dezember 2020

1) Wöchent­lich zwei neue Episoden.

2) Wöchent­lich eine neue Episode.

Anzeige:

