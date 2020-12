Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Januar

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Januar auf Disney+

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Im Januar erscheinen auf Disney+ einige neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich der dritte Teil der Fanta­syfilm­reihe "Die Chro­niken von Narnia". In dem Film kehren Lucy und Edmund Pevensie drei narnia­nische Jahre nach ihrem letzten Aben­teuer gemeinsam mit ihrer verwöhnten Cousine Eustace nach Narnia zurück, wo sie sich mit Prinz Kaspian treffen, um mit dem könig­lichen Schiff über das Meer zu fahren. Unter­wegs begegnen sie Drachen, Zwergen, Merfolk und einer Gruppe verlo­rener Krieger, bevor sie den Rand der Welt errei­chen.

Ein weiteres High­light im Januar dürfte der Anima­tions­film "Manolo und das Buch des Lebens" sein. Der junge Manolo ist zwischen der Erfül­lung der Erwar­tungen seiner Familie und der Befol­gung seines Herzens hin- und herge­rissen. Es beginnt ein Aben­teuer, in dem Manolo sich in drei fantas­tische Welten seinen größten Ängsten stellen muss.

Zusätz­lich erscheinen im Januar auf Disney+ auch die ersten fünf Teile der Film­reihe "Die Wilden Kerle". Des Weiteren werden für gemüt­liche Film­abende mit der ganzen Familie "Dr. Dolittle 3" und "Drum­line - Halb­zeit ist Spiel­zeit" im Januar ins Programm aufge­nommen.

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Neue Serien und Episoden im Januar auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Januar erscheinen einige neue Serien und andere werden um weitere Episoden ergänzt. Neue Folgen gibt es unter anderem von "Erde an Ned". Im Januar starten auch die neuen Action-Serien "WandaVision" und "Marvel Studios Legends".

Des Weiteren erscheinen im Januar unter anderem die 3. Staffel von "PJ Masks - Pyja­mahelden" und die 5. Staffel der Reality-Show "Bear Grylls: Stars am Limit".

Serien-Neustarts bei Disney+

