Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Dezember

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Dezember auf Disney+

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Im Dezember erscheinen auf Disney+ einige neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich der Disney-Film "Die gute Fee". In der Weih­nachts­komödie erfährt die junge und uner­fah­rene Fee Eleanor, dass ihr Traum­beruf auszu­sterben droht. Sie will unbe­dingt beweisen, dass die Welt weiterhin gute Feen braucht.

Zusätz­lich erscheinen im Dezember auf Disney+ auch diverse Asterix-Filme, u.a. "Asterix bei den Olym­pischen Spielen". Auch die Neuver­fil­mung des Disney-Klas­sikers Mulan erscheint im Dezember. In diesem Film setzt die junge Krie­gerin aus Liebe zu ihrer Familie und ihrem Land alles aufs Spiel, um eine der größten chine­sischen Krie­gerinnen zu werden.

Des Weiteren werden für gemüt­liche Film­abende mit der ganzen Familie "Bruder­herz" und "Wir kaufen einen Zoo" ins Programm aufge­nommen.

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Neue Serien und Episoden im Dezember auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Dezember erscheinen neue Serien und andere werden wöchent­lich um eine weitere Episode ergänzt. Neue Folgen gibt es unter anderem von "The Manda­lorian" und "Die wunder­bare Welt von Micky Maus". Im Dezember startet auch die neue Serie "En Pointe" und die Doku­men­tation "Thai­lands faszi­nie­rende Wildnis".

Mit großer Span­nung werden in diesem Monat sicher­lich die wöchent­lich erschei­nenden Episoden der 2. Staffel von "The Manda­lorian" erwartet.

Serien-Neustarts bei Disney+