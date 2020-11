Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im November

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im November auf Disney+

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Im November erscheinen auf Disney+ einige neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich der Pixar-Film "Onward: Keine halben Sachen". In dem Anima­tions­aben­teuer wollen zwei junge Elfen­brüder mit längst verges­sener Magie ihren Vater wieder ins Reich der Lebenden zaubern.

Der November steht auf Disney+ auch schon im Zeichen der Vorweih­nachts­zeit. So erscheinen unter anderem der Kurz­film "Die Eiskö­nigin: Olaf taut auf", drei Kurz­filme der Reihe "Elfen helfen" und "Ice Age: Eine coole Besche­rung". Ein weiterer Weih­nachts­film, der ab November auf Disney+ erscheint, ist "Noelle". In der Komödie wird die Aufgabe des Weih­nachts­manns von Gene­ration zu Gene­ration weiter­gegeben. Der aktu­elle Weih­nachts­mann über­gibt das Fami­lien­geschäft an seinen Sohn Nick. Dessen Schwester darf zwar weih­nacht­liche Stim­mung verbreiten, aber nicht aktu­elle Weih­nachts­frau werden. Nick stellt sich aller­dings als Weih­nachts­mann so unge­schickt an, dass er schnell über­for­dert ist. Seine Schwester Noelle schlägt ihm vor, sich eine Auszeit zu gönnen und Nick verreist samt des Rentier-Schlit­tens und taucht nicht wieder auf. Nun muss Noelle ihren Bruder finden, um Weih­nachten zu retten.

Des Weiteren werden für gemüt­liche Film­abende mit der ganzen Familie die "Die wilden Kerle" (Teil 1 bis 5), "Sams in Gefahr" sowie "Sams im Glück" ins Programm aufge­nommen.

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Neue Serien und Episoden im November auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im November erscheinen neue Serien und andere werden wöchent­lich um eine weitere Episode ergänzt. Neue Folgen gibt es unter anderem von "The Manda­lorian". Im November gibt es aber auch einige Staf­fel­finale. So werden im November die letzten Episoden von "Beco­ming: Der Weg zum Ruhm", "Die Magie von Disneys Animal Kingdom" und "Ein Tag bei Disney" erscheinen. Mit der 31. Staffel von "Die Simpons" können sich die Fans der gelben Bewohner von Spring­field ab 27. November auf unter­halt­same Stunden freuen.

Zudem feiern mit "Und jetzt: Die Muppets" die Puppen­figuren ein Come­back. Seit Jahr­zehnten gehören sie zu den Fern­seh­lieb­lingen vieler Gene­rationen. Die neue Serie lehnt sich an das Ursprungs­format der "Muppet Show" an". Weitere Serien-Neuheiten im November sind unter anderem die 1. Staffel von "Erde an Ned", die 3. Staffel von "Seltsam, aber wahr" und "Die wunder­bare Welt von Micky Maus".

Mit großer Span­nung werden in diesem Monat sicher­lich die wöchent­lich erschei­nenden Episoden der 2. Staffel von "The Manda­lorian" erwartet.

Serien-Neustarts bei Disney+