Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Oktober

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im September auf Disney+

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Im Oktober erscheinen auf Disney+ einige neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich "Clouds". Inspi­riert ist das Disney+ Original von einer wahren Geschichte, die einen Blick auf die Zwei­schnei­dig­keit des Lebens wirft und ein Beleg dafür ist, was passieren kann, wenn man beginnt, jeden Tag so zu leben, als wäre es der Letzte. Obwohl Zach Sobiech (Fin Argus) mit dem seltenen Knochen­krebs Osteo­sarkom lebt, ist er ein lebens­froher High-School-Schüler mit einer beson­deren musi­kali­schen Bega­bung. Als Zach erfährt, dass sein Krebs gestreut hat, beschließt er in der wenigen Zeit, die ihm noch bleibt, mit seiner besten Freundin und Song­writer-Part­nerin Sammy (Sabrina Carpenter) seinen großen Traum zu verfolgen. Dank seines Lehrers und Mentors Herrn Weaver bekommen die beiden die einma­lige Gele­gen­heit, einen Plat­ten­ver­trag abzu­schließen. Mit der Unter­stüt­zung seiner großen Liebe Amy sowie seinen Eltern (Tom Everett Scott und Neve Cambell) begibt sich Zach auf eine unver­gess­liche Reise über Freund­schaft, Liebe und die Kraft der Musik.

Wer schon immer mehr über Olaf – dem liebens­werten Schnee­mann aus "Die Eiskö­nigin – Völlig Unver­froren" erfahren wollte, bekommt in "Es war einmal ein Schnee­mann" die Gele­gen­heit dazu. Der animierten Kurz­film erzählt die bislang unbe­kannte Vorge­schichte des einfühl­samen Schnee­manns, der Umar­mungen liebt. Er zeigt, was Olaf von dem Moment seiner Erschaf­fung durch Elsa bis hin zu dem Augen­blick, als Anna und Kris­toff ihn zum ersten Mal im Wald treffen, alles erlebt. Die Zuschauer begleiten Olaf bei seinen ersten Schritten und auf der Suche nach seiner Iden­tität.

Des Weiteren werden für gemüt­liche Film­abende mit der ganzen Familie die "Fünf Freunde" (Teil 1 bis 4), "Hui Buh: Das Schloss­ge­spenst" sowie "Die Insel der beson­deren Kinder" ins Programm aufge­nommen.

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Neue Serien und Episoden im September auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Oktober erscheinen neue Serien und andere werden wöchent­lich um eine weitere Episode ergänzt. Neue Folgen gibt es unter anderem von "Die Magie von Disneys Animal Kingdom" und "Beco­ming: Der Weg zum Ruhm".

Während im September bereits die ersten beiden Staf­feln von "Once Upon a Time – Es war einmal…" ins Programm aufge­nommen wurden, folgen im Oktober nun Staffel 3 bis 7. Wöchent­lich wird eine komplette Staffel veröf­fent­licht, sodass Ihnen ab dem 30. Oktober alle 155 Folgen der Fanta­sy­serie zur Verfü­gung stehen.

Zudem startet mit "Die Helden der Nation" ein High­light aus dem Hause National Geogra­phic. Basie­rend auf dem Best­seller von Tom Wolfe erzählt die Serie die unglaub­liche Geschichte der Anfänge des US-Raum­fahrt­pro­gramms.

Mit größter Span­nung wird diesen Monat sicher­lich die 2. Staffel von "The Manda­lorian" erwartet. Fans der Serie aus dem Star-Wars-Universum müssen sich aller­dings noch bis Ende Oktober gedulden. Denn erst ab dem 30. Oktober setzen der Manda­lorian und das Kind ihre Reise fort, stehen Feinden gegen­über und mobi­lisieren Verbün­dete, während sie sich in der turbu­lenten Zeit nach dem Zusam­men­bruch des Galak­tischen Impe­riums ihren Weg durch die gefähr­liche Galaxis bahnen.

Serien-Neustarts bei Disney+