Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im September

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im September auf Disney+

Im September erscheinen auf Disney+ einige neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich "Der einzig wahre Ivan". Die Adap­tion des preis­ge­krönten Buchs von Kathe­rine Apple­gate über einen ganz beson­deren Gorilla, ist eine unver­gess­liche Geschichte über die Schön­heit der Freund­schaft, die Macht der Fantasie und die Bedeu­tung des Orts, den man Zuhause nennt. Das rührende Aben­teuer, das als beein­dru­ckende Mischung aus Real­film­auf­nahmen und Compu­ter­ani­ma­tionen verfilmt wurde, handelt von dem gutmü­tigen Silber­rü­cken-Gorilla Ivan, der als 'brül­lende Bestie der Wildnis' die größte Attrak­tion von Zirkus­di­rektor Mack (Bryan Cran­ston) ist. Als Elefan­ten­baby Ruby Teil der Zirkus­ge­mein­schaft wird und ihr Elefan­ten­dame Stella von der Wildnis erzählt, beginnt auch Ivan über das Leben in Frei­heit nach­zu­denken. Auch wenn er nur wenige Erin­ne­rungen an den Dschungel hat, in dem er gefangen genommen wurde, erkennt er, dass er nun ein Gefan­gener ist. Wird es Ivan gelingen, sich und die anderen Tiere aus den Käfigen zu befreien?

Eine Portion Teenie-Power erwartet Sie mit dem Disney+ Original "Der geheime Club der zweit­ge­bo­renen Royals". Sam ist eine zweit­ge­bo­rene Prin­zessin und kein typi­sches Mitglied eines Königs­hauses. Sie passt auch nicht so recht in diese Welt. Von ihrer Mutter, der Königin, wird Sam in ein Feri­en­pro­gramm geschickt. Doch handelt es sich dabei nicht um ein gewöhn­li­ches Feri­en­camp. Sam und die anderen Schüler erfahren, dass sie Super­kräfte besitzen und dort sind, um Teil des geheimen Clubs der zweit­ge­bo­renen Royals zu werden. Werden Sam und die anderen lernen, ihre Kräfte einzu­setzen, um ihre König­reiche zu beschützen?

Zudem können Groß und Klein in "Rio" den flug­un­fä­higen Papa­geien Blu auf seiner Reise nach Rio begleiten, um dort das letzte Weib­chen seiner Art zu treffen. Jewel ist aber anfangs nicht wirk­lich begeis­tert von Blu. Doch trotz ihrer Gegen­sätze, müssen sie sich zusam­mentun und ein gemein­sames Aben­teuer bestehen. Wer nicht genug von dem unglei­chen Papa­geien-Pärchen bekommen kann, kann direkt im Anschluss den zweiten Teil schauen. Denn dort wartet auf Blu, Jewel und ihre drei Kinder bereits das nächste große Dschungel-Aben­teuer. Sie verlassen Rio, um auf der Spuren­suche nach ihren Vorfahren in die Wildnis des Amazonas aufzu­bre­chen.

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Neue Serien und Episoden im September auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im September erscheinen neue Serien und andere werden wöchent­lich um eine weitere Episode ergänzt. Neue Folgen gibt es unter anderem von "Pixar in Real Life" und "Ein Tag bei Disney". Zudem startet die Fanta­sy­serie "One Upon a Time - Es war einmal ..." auf Disney+. Emma Swan hat ihren Sohn zur Adop­tion frei­ge­gebn. Zehn Jahre später sthet dieser vor ihrer Tür in Boston. Henry ist über­zeugt, dass die Bewohner seiner Stadt Story­brooke, Figuren aus einem Märchen­buch sind, die von seiner Adop­tiv­mutter Regina, dort gefangen gehalten werden. Doch niemand kann sich mehr daran erin­nern, was laut Henry an Regina liegt. Während Regina versucht, alles Gute zu vernichten, muss Emma ihre Rolle im Kampf gegen das böse akzep­tieren.

Des Weiteren erhalten Sie im Disney+ Original "Die Magie von Disney Animal Kingdom" von National Geogra­phic jede Woche einen exklu­siven Rundum-Einblick hinter die kUlissen zweier der belieb­testen Tier­parks der Welt: Disney Animal Kingdom und The Seas mit Nemo & Friends in EPCOT. Die Serie wurde in einem Zeit­raum von fünf Monaten gedreht und verwendet dabei die neuesten Tech­no­lo­gien, inklu­sive maßan­ge­fer­tigter Go-Pro-Unter­was­ser­ge­häuse, 5-Meter-hoher Kräne und unter­wasser-Kamera-Systeme, um die Magie hervor­zu­heben, die überall im Animal Kingdom zu finden ist. Die Serie startet am 25. September mit der Episode "Kenya, die mutige Giraffe".

Serien-Neustarts bei Disney+