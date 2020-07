Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im August

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im August auf Disney+

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Im August erscheinen auf Disney+ einige neue Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich die Fort­set­zung des 1964 erschie­nenen Disney-Klas­si­kers "Mary Poppins". In "Mary Poppins' Rück­kehr" hilft Mary Poppins der Familie Banks dabei, sich daran zu erin­nern, wie viel Freude es macht, ein Kind zu sein. Mit ihrem Freund, dem Later­nen­ma­cher Jack, erfüllt sie Londons Straßen mit Glück und ihrer Botschaft, dass alles möglich ist - auch das Unmög­liche.

Ein weiteres High­light ist sicher­lich die Aben­teuer-Geschichte "Artemis Fowl". In dem Film versucht das 12-jährige Genie Artemis Fowl verzwei­felt seinen Vater aus den Fängen von Entfüh­rern zu befreien. Als Nach­fahre krimi­neller Genies begibt sich Artemis in die uralte - dennoch sehr fort­schritt­liche - Unter­welt der Elfen, um das Löse­geld zu bezahlen. Artemis heckt einen Plan aus, um das wert­vollste Objekt der Elfen zu stehlen und gerät hierbei in einen Kampf mit den mäch­tigsten Elfen.

Auch im August gewährt Disney wieder einen Blick hinter die Kulissen. Mit unge­zeigten Archiv­auf­nahmen wird in der Doku­men­ta­tion "Howard" über die Arbeit des Texters und Song­wri­ters Howard Ashman berichtet. Der bril­li­ante Texter arbei­tete u.a. an den erfolg­rei­chen Filmen "Aladdin", "Die Schöne und das Biest" und "Arielle" sowie an dem Musical "Little Shop of Horrors". Zudem können sich Groß und Klein auf "Gregs Tage­buch - Böse Falle!" und "Phineas und Ferb - Candance gegen das Universum" freuen.

Neue Serien und Episoden im August auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im August werden einige Serien fort­gesetzt und wöchent­lich eine weitere Episode hinzu­gefügt. Neue Folgen gibt es unter anderem von "Pixar in Real Life" und "Ein Tag bei Disney". Zusätz­lich warten das Staf­fel­fi­nale von "Disneys Fami­lien­sonntag" auf die Zuschauer. Neu ins Programm aufge­nommen werden u.a. "Alex & Co", "UFOs über Europa" und "Die Prouds". Im August warten zusätz­lich die 2. Staf­feln von "Das Spiel­treffen der Welpen-Freunde" sowie die zweite Staffel von "Vampi­rina: Die Ghul-Girls" auf die Zuschauer.

