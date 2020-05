Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Juni

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Juni auf Disney+

Bild: The Walt Disney Company Limited, Screenshot: teltarif.de Im Juni erscheinen auf Disney+ einige neue Kurz­filme, Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich der "Male­fi­cent: Mächte der Fins­ternis" aus dem Hause Walt Disney Pictures. In dem Fantasy-Aben­teuer hält Prinz Philipp um Auroras Hand an und stellt damit die komplexe Bezie­hung zwischen Aurora und Male­fi­cient auf eine harte Probe. Zudem können sich Groß und Klein auf den "Glöckner von Notre Dame 2" und die Fort­set­zung von Aladdin mit "Dscha­fars Rück­kehr" freuen. Ein weiteres High­light sind die beiden Auskopp­lungen "Toy Story: Mögen die Spiele beginnen" und "Toy Story of Terror!", die auf den Charak­teren der erfolg­rei­chen Anima­ti­ons­filme "Toy Story" basieren.

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Juni 2020 Datum Film 05.06. Unbe­siegbar - der Traum seines Lebens 12.06. Ein Schaf ist von der Wolle 12.06. Cars Toons: Schluckauf 12.06. Cars Toons: Detektei Hook 12.06. Male­fi­cent: Mächte der Fins­ternis 12.06. Party Zentrale (Kurz­film) 12.06. Die Geheim­nisse der Königs­kobra (National Geograhic) 12.06. Toy Story Toons: Kleine Portion 12.06. Der Glöckner von Notre Dame 2 - Das Geheimnis von La Fidèle 12.06. Dscha­fars Rück­kehr 19.06. Egypt's Trea­sure Guar­dians 19.06. Toy Story of Terror! 19.06. Toy Story - Mögen die Spiele beginnen 26.06. Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen Stand: Mai 2020 Mai 2020 Datum Film 01.05. Wie man Base­ball spielt 04.05. Empire of Dreams: The Story of the Star Wars trilogy 04.05. Star Wars: Der Aufstieg Skywal­kers 07.05. Plötz­lich Prin­zessin 08.05. TinkerBell - Ein Sommer voller Aben­teuer 15.05. Ice Age - Kolli­sion voraus 15.05. Marvel Studios: Expan­ding the Universe 21.05. Tron Legacy 22.05. Nachts im Museum 22.05. Spark Shorts: "Loop" 22.05. Spark Shorts: "Out" 29.05. Der Millio­nen­raub 29.05. Die Prouds - Der Insel­aben­teu­er­film 29.05. Disney's Fairy Tale Weddings 29.05. Disney's Fairy Tale Weddings: Holiday Magic 29.05. Micky und der Seehund Stand: April 2020

April 2020 Datum Film 03.04. Alles in einer Nuss­schale 03.04. Auf dem Eis 03.04. Delfine 03.04. Der Dribbel-Cham­pion 03.04. Der Junge, der mit Drachen sprach 03.04. Der neue Nachbar 03.04. Die fantas­tische Welt der Delfine - Making Of 03.04. Die Geschichte zweier Tiere 03.04. Donalds Hunde­wasch­maschine 03.04. Donalds Jung­brunnen 03.04. Elefanten 03.04. Lambert, der ängst­liche Löwe 03.04. Nicht maßstabs­getreu 03.04. Penguins 03.04. Pinguine: Leben am Limit - Making Of 03.04. Plutos Party 03.04. TinkerBell - Ein Sommer voller Aben­teuer 03.04. Von Drachen 03.04. Wie man Foot­ball spielt 09.04. Die Hexe und der Zauberer 10.04. Die Musik von COCO - Leben­diger als das Leben 10.04. Die Schätze des Tutanchamun 10.04. Edward mit den Sche­renhänden 10.04. Nachts im Museum 10.04. Nachts im Museum - Das geheim­nisvolle Grabmal 10.04. Welpen Freunde 11.04. Toy Story: Alles hört auf kein Kommando 15.04. Chris­topher Robin 17.04. Gregs Tage­buch - Von Idioten umzin­gelt 17.04. Plutos Einkauf 17.04. Vom Zusam­menhalten 23.04. Daddy ohne Plan 24.04. Spark Shorts: "Wind" Stand: März 2020 Dokus zum Tag der Erde (April 2020) Disney­nature Im Reich der Raub­katzen Schim­pansen Bären Born in China Das Geheimnis der Flamingos Im Reich der Affen Blüten - Boten des Lebens National Geogra­phic America's National Parks Die Flut – Okav­ango unter Wasser JANE Before the Flood Planet der Vögel Natio­nalpark im Ozean Baum­löwen Wild Russia One Strange Rock Fabel­hafte Welt der Wale Im Reich des Blau­wals Great Migra­tions – Das große Wunder der Tier­wande­rungen Earth Live 1200 km zu Fuß durch den Grand Canyon Stand: März 2020

Neue Serien und Episoden im Juni auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Juni werden viele Serien fort­gesetzt und wöchent­lich eine weitere Episode hinzu­gefügt. Neue Folgen gibt es unter anderem von "Marvel's Hero Project", "Ein Hunde­leben mit Bill Farmer" und "Ein Tag bei Disney". Neu ins Programm aufge­nommen werden u.a. "Mighty Med", "Das Haus der 101 Dalma­tiner" und "A.N.T. Achtung Natur-Talente". Im Juni warten auch die Staffel-Finale von "Küchen­helden", "The World according to Jeff Gold­blum" und "Zugabe" sowie "Disney Galerie: The Manda­lorian". Einen Blick hinter die Kulissen der Entste­hung des erfolg­rei­chen Anima­ti­ons­film "Die Eiskö­nigin 2" kann durch die 6-teilige Doku­men­ta­ti­ons­reihe "Wo noch niemand war: Das Making-of von 'Die Eiskö­nigin 2'" geworfen werden.

Serien-Neustarts bei Disney+