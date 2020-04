Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Mai

Disney+: Der Streaming-Dienst von Disney

Von "Der König der Löwen" über "Toy Story" bis hin zu "The Aven­gers" und der neuen Star-Wars-Erfolgs­serie "The Manda­lorian" sowie viele span­nende Doku­menta­tionen - Disney+ hat einiges zu bieten. Zu den Kern­marken des Strea­ming­dienstes gehören Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic und die soge­nannten Disney+ Origi­nals. Dadurch steht den Nutzern eine schier uner­schöpf­liche Menge an Titeln zur Verfü­gung. Aber auch wenn sie bereits jetzt zwischen unzäh­ligen Filmen, Serien und Dokus wählen können, kommen regel­mäßig neue Inhalte dazu. Damit Sie keine Neuheiten verpassen, geben wir Ihnen in unserer Auflis­tung einen Über­blick über die kommenden High­lights.

Neue Filme im Mai auf Disney+

Im Mai erscheinen auf Disney+ einige neue Kurz­filme, Filme und Doku­menta­tionen. Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehört sicher­lich der fünfte Teil der "Ice Age"-Reihe "Ice Age - Kolli­sion voraus" aus dem Hause 20th Century Fox. Zudem können sich Groß und Klein auf "Nachts im Museum" freuen. Im Natur­kun­de­mu­seum New Yorks erwa­chen nach und nach die ausge­stellten Expo­nate zum Leben und der Nacht­wächter Larry (gespielt von Ben Stiller) muss das Museum vor der Zerstö­rung bewahren. Ein weiteres High­light ist der Disney-Film "Tinker­bell - Ein Sommer voller Aben­teuer", der auf den Charak­teren des Film-Klas­si­kers "Peter Pan" basiert.

Film­neu­erschei­nungen bei Disney+

Mai 2020 Datum Film 01.05. Wie man Base­ball spielt 04.05. Empire of Dreams: The Story of the Star Wars trilogy 07.05. Plötz­lich Prin­zessin 08.05. TinkerBell - Ein Sommer voller Aben­teuer 15.05. Ice Age - Kolli­sion voraus 15.05. Marvel Studios: Expan­ding the Universe 21.05. Tron Legacy 22.05. Nachts im Museum 22.05. Spark Shorts: "Loop" 22.05. Spark Shorts: "Out" 29.05. Der Millio­nen­raub 29.05. Die Prouds - Der Insel­aben­teu­er­film 29.05. Disney's Fairy Tale Weddings 29.05. Disney's Fairy Tale Weddings: Holiday Magic 29.05. Micky und der Seehund Stand: April 2020 April 2020 Datum Film 03.04. Alles in einer Nuss­schale 03.04. Auf dem Eis 03.04. Delfine 03.04. Der Dribbel-Cham­pion 03.04. Der Junge, der mit Drachen sprach 03.04. Der neue Nachbar 03.04. Die fantas­tische Welt der Delfine - Making Of 03.04. Die Geschichte zweier Tiere 03.04. Donalds Hunde­wasch­maschine 03.04. Donalds Jung­brunnen 03.04. Elefanten 03.04. Lambert, der ängst­liche Löwe 03.04. Nicht maßstabs­getreu 03.04. Penguins 03.04. Pinguine: Leben am Limit - Making Of 03.04. Plutos Party 03.04. TinkerBell - Ein Sommer voller Aben­teuer 03.04. Von Drachen 03.04. Wie man Foot­ball spielt 09.04. Die Hexe und der Zauberer 10.04. Die Musik von COCO - Leben­diger als das Leben 10.04. Die Schätze des Tutanchamun 10.04. Edward mit den Sche­renhänden 10.04. Nachts im Museum 10.04. Nachts im Museum - Das geheim­nisvolle Grabmal 10.04. Welpen Freunde 11.04. Toy Story: Alles hört auf kein Kommando 15.04. Chris­topher Robin 17.04. Gregs Tage­buch - Von Idioten umzin­gelt 17.04. Plutos Einkauf 17.04. Vom Zusam­menhalten 23.04. Daddy ohne Plan 24.04. Spark Shorts: "Wind" Stand: März 2020 Dokus zum Tag der Erde (April 2020) Disney­nature Im Reich der Raub­katzen Schim­pansen Bären Born in China Das Geheimnis der Flamingos Im Reich der Affen Blüten - Boten des Lebens National Geogra­phic America‘s National Parks Die Flut – Okav­ango unter Wasser JANE Before the Flood Planet der Vögel Natio­nalpark im Ozean Baum­löwen Wild Russia One Strange Rock Fabel­hafte Welt der Wale Im Reich des Blau­wals Great Migra­tions – Das große Wunder der Tier­wande­rungen Earth Live 1200 km zu Fuß durch den Grand Canyon Stand: März 2020

Neue Serien und Episoden im Mai auf Disney+

Aber nicht nur neue Filme nimmt der Strea­ming­dienst ins Programm auf. Auch Seri­enfans werden nicht enttäuscht und können sich auf gemüt­liche Stunden auf dem heimi­schen Sofa freuen, während ihre Seri­enhelden neue Aben­teuer erleben. Denn im Mai werden viele Serien fort­gesetzt und wöchent­lich eine weitere Episode hinzu­gefügt. Neue Folgen gibt es unter anderem von "Marvel's Hero Project", "Pixar in Real Live" und "The World According to Jeff Gold­blum". Neu ins Programm aufge­nommen werden u.a. "Disneys Requi­siten", "Disney Galerie: The Mando­lo­rian" und "Ein Hunde­leben mit Bill Farmer". Im Mai warten auch die Staffel-Finale von "High School Musical: Die Serie", "Disney's Märchen­hoch­zeiten" und "Tage­buch einer zukünf­tigen Präsi­dentin" sowie das Serien-Finale von "Star Wars: The Clone Wars".

Serien-Neustarts bei Disney+

Mai 2020 Datum Serie Episode 01.05. Car SOS Staf­feln 1-6 ab 01.05. Disneys Fami­lien­sonntag 26 1) 01.05. Disneys Requi­siten alle ab 01.05.

bis 08.05. Disneys Märchen­hoch­zeiten (Staffel 2) 7 1) ab 01.05. Ein Tag bei Disney 22 1) ab 01.05. Forky hat eine Frage - 1) ab 01.05. Küchen­helden 6 1) ab 01.05.

22.05 High School Musical: Das Musical: Die Serie 7 1) 01.05. Kirby Buckets Ultra­di­men­sional Staf­feln 1-3 01.05. Kleine Aben­teuer mit Chip und Chap Staf­feln 1-3 ab 01.05. Marvel's Hero Project 7 1) ab 01.05. Pixar in real life 7 1) 01.05. Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel 11 ab 01.05.

bis 22.05. Tage­buch einer zukünf­tigen Präsi­dentin 7 1) 01.05. The Mando­lo­rian 8 ab 01.05. The World according to Jeff Gold­blum 7 1) 01.05. Unser Kosmos - Die Reise geht weiter - ab 01.05. Zugabe! 7 1) ab 04.05. Disneys Galerie: The Mando­la­rian 1 1) 04.05. Star Wars Resis­tance Staffel 1 04.05. Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel 12 ab 15.05. Ein Hunde­leben mit Bill Farmer 1 1) 15.05. Star Wars Resis­tance Staffel 2 22.05. Mech-X4 Staf­feln 1-2 ab 22.05. Zenima­tion alle 29.05. High School Musical: Das Musical: Sing Along alle 29.05. Violetta Staffel 2 Stand: April 2020

1) Wöchent­lich eine neue Episode. April 2020 Datum Serie Episode 03.04. Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel 5 & 6 ab 03.04.

bis 17.04. Shop Class 6 1) ab 03.04. Disneys Fami­lien­sonntag 22 1) ab 03.04. Ein Tag bei Disney 18 1) ab 03.04. Küchen­helden 2 1) ab 03.04. Tage­buch einer zukünf­tigen Prin­zessin 3 1) ab 03.04. Disneys Märchen­hoch­zeiten (Staffel 2) 3 1) ab 03.04. Zugabe! 3 1) ab 03.04. Forky hat eine Frage 3 1) ab 03.04. High School Musical: Das Musical: Die Serie 3 1) ab 03.04. Marvel's Hero Project 3 1) ab 03.04.

bis 17.04. Hunde­leben - Vom Welpen zum Blin­denhund 3 1) 03.04. Pixar in Real Life 6 ab 03.04. The Imagi­neering Story 3 1) ab 03.04. The Manda­lorian 4 1) ab 03.04. The World According to Jeff Gold­blum 3 1) 10.04. Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel 7 & 8 17.04. Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel 9 1) Stand: März 2020

1) Wöchent­lich eine neue Episode.