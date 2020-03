Im deutsch­spra­chigen Raum sowie in Groß­britan­nien, Irland, Frank­reich, Spanien und Italien soll Disney+ sein Strea­ming-Angebot am 24. März - früher als ursprüng­lich geplant - starten. In den USA star­tete der Dienst bereits am 12. November 2019. Mit fast 29 Millionen Kunden zu Beginn der ersten Febru­arwoche wurden alle Erwar­tungen des Manage­ments über­troffen.

Für 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr - was einen rech­nerisch güns­tigeren Preis von 5,83 (gerundet) pro Monat ergibt - erhalten Abon­nenten Zugriff auf eine Reihe von Disney-Inhalten. Beworben werden insbe­sondere die Kern­marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic sowie soge­nannte "Disney+ Origi­nals". Alle Filme und Serien sollen auch unbe­grenzt auf bis zu zehn Endge­räte herun­terge­laden werden können.



Entspre­chende Endge­räte voraus­gesetzt, sollen ausge­wählte Inhalte in 4K-Qualität gestreamt werden können. Dabei soll es möglich sein, vier verschie­dene Serien oder Filme auf vier verschie­denen Endge­räten ohne Werbe­unter­brechungen zu schauen. Hierfür kommen alle bekannten inter­netfä­higen Mobil­geräte, Fern­seher, Smart-TVs und Spiel­konsolen infrage. Nach bishe­rigen Infor­mationen soll es auch die Möglich­keit geben, perso­nali­sierte Empfeh­lungen zu erhalten, bis zu sieben perso­nali­sierte Profile anzu­legen und für Eltern, ihren Kindern eigene Kinder-Profil zu erstellen, die einfach zu bedienen sind und kind­gerechte Inhalte bieten sollen.

Kritik

Zunächst sah es so aus, als würde Disney - anders als bei allen anderen Wett­bewer­bern üblich - keine Inhalte aus lizenz­recht­lichen Gründen nach einiger Zeit löschen. Mitt­lerweile wurde aber bestä­tigt, dass Disney nun doch eigene Inhalte entfernt wie beispiels­weise einige Klas­siker und Produk­tionen des Studios 20th Century Fox.

Ange­kündigte Filme zum Start von Disney+

Disney Filme Film 101 Dalma­tiner (1961) 101 Dalma­tiner - Diesmal sind die Hunde echt (1996) Aladdin (1992) / (2019) Alice im Wunder­land (1951) / (2010) Alice im Wunder­land (1951) / (2010) Alice im Wunder­land: Hinter den Spie­geln Arielle, die Meer­jung­frau (1989) Aristo­cats Bambi Bambi 2 - Der Herr der Wälder Bären Bären­brüder Bären­brüder 2 Baymax - Riesiges Robo­wabohu Bernard und Bianca - Die Mäuse­polizei Camp Rock Camp Rock 2 Chaos im Netz Cinde­rella (1950) / (2015) Cool Runnings - Dabei sein ist alles Das Dschun­gelbuch (1967) / (2016) Das Geheimnis der Feen­flügel Das Vermächtnis der Tempel­ritter Das Vermächtnis des geheimen Buches Der Glöckner von Notre Dame (1996) Der König der Löwen (1994) / (2019) Descen­deants - Die Nach­kommen Descen­deants 2 - Die Nach­kommen Die Chro­niken von Narnia - Der König von Narnia Die Chro­niken von Narnia - Prinz Kaspian von Narnia Die Eiskö­nigin - Völlig Unver­froren Die fantas­tische Welt von Oz Die Geis­tervilla (2003) Die Muppets Die Schöne und das Biest (1991) / (2017) Dorn­röschen Duell der Magier (2010) Dumbo (1941) / (2019) Elliot, das Schmun­zelmonster (1977) Elliot, der Drache (2016) Fantasia (1940) / (2000) Flubber Fluch der Karibik 1-5 Freaky Friday (1977) / (2003) Hannah Montan - Der Film High School Musical 1-3 Hocus Pocus Im Reich der Raub­katzen Into the Woods Lieb­ling, ich habe die Kinder geschrumpft Lieb­ling, jetzt haben wir ein Riesen­baby Lieb­ling, jetzt haben wir uns geschrumpft Lilo & Stitch Male­ficent - Die dunkle Fee Mary Poppins (1964) Mighty Ducks - Das Super­team Muppets Most Wanted Peter Pan (1953) Phineas und Ferb: Quer durch die 2. Dimen­sion Pinoc­chio (1940) Poca­hontas Prince of Persia - Der Sand der Zeit Prin­zessinnen Schutz­programm Ralph reichts Rapunzel - Neu verföhnt (2010) Robin Hood (1973) Saving Mr. Banks Schim­pansen Schnee­witt­chen und die sieben Zwerge Susi und Strolch (1955) Tarzan (1999) Tron Vaiana - Das Para­dies hat keinen Haken Winnie Puh Zombies - Das Musical Stand: März 2020

Pixar Filme Film Alles steht Kopf Arlo & Spot Cars Cars 2 Cars&3: Evolu­tion Coco Das große Krab­beln Die Monster AG Die Monster Uni Die Unglaub­lichen Die Unglaub­lichen 2 Findet Dorie Findet Nemo Merida - Legende der High­lands Oben Rata­touille Toy Story Toy Story 2 Toy Story 3 Wall-E Stand: März 2020

Marvel Filme Film Ant-Man Aven­gers: Age of Ultron Aven­gers: Endgame Aven­gers: Infi­nity War Black Panther Captain America: The first Avenger Captain Marvel Doctor Strange Guar­dians of the Galaxy Guar­dians of the Galaxy Vol. 2 The Aven­gers The First Avenger: Civil War The Return of the First Avenger Thor Thor: Tag der Entschei­dung Thor: The Dark Kingdom Wolverine - Weg des Krie­gers X-Men X-Men 2 X-Men: Apoca­lypse X-Men: Der letzte Wider­stand X-Men: Erste Entschei­dung X-Men: Zukunft ist Vergan­genheit Stand: März 2020

Star Wars Filme Film Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedro­hung Star Wars: Episode II - Angriff der Klon­krieger Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoff­nung Star Wars: Episode V - Das Impe­rium schlägt zurück Star Wars: Episode VI - Die Rück­kehr der Jedi-Ritter Star Wars: Das Erwa­chen der Macht Star Wars: Die letzten Jedi Star Wars: Der Aufstieg Skywal­kers (Sommer 2020) Rogue One: A Star Wars Story Star Wars: The Clone Wars Solo: A Star Wars Story Stand: März 2020

National Geogra­phic Filme Film Apollo: Missions to the Moon Atlantis Rising Before The Flood Diana: In Her Own Words The Flood Free Solo Gespal­tenes Amerika - Der Klima­konflikt Into the Grand Canyon Into the Okav­ango Jane Kingdom of the Blue Whale Science Fair - Junge Genies Stand: März 2020

Disney+ Origi­nals Filme Film Ein Tag bei Disney Star Girl: Anders ist völlig normal Susi und Strolch Timmy Flop: Versagen auf ganzer Linie Togo: Der Schlit­tenhund Stand: März 2020

Weitere Filme Film Anastasia (1997) Avatar - Aufbruch nach Pandora Die Peanuts - Der Film Doctor Dolittle (1998) Falsches Spiel mit Roger Rabbit Flicka Garfield Ice Age Ice Age 2 - Jetzt taut's Ice Age 3 - Die Dino­saurier sind los Ice Age 4 - Voll verschoben Kevin - Allein zu Haus Mrs. Doubt­fire - Das stach­lige Kinder­mädchen Sister Act - Eine himm­lische Karriere Scott & Huutsch Während du schliefst Stand: März 2020

Ange­kündigte Serien zum Start von Disney+

Disney Serie Serie Austin & Ally Baymax: Robo­wabohu in Serie Camp Kiki­waka Chip und Chap - Die Ritter des Rechts Darkwing Duck - Der Schre­cken der Böse­wichte Das Leben und ich Die Gummi­bären­bande Duck­tales Gargo­yles - Auf den Schwingen der Gerech­tigkeit Hannah Montana Jake und die Nimmer­land-Piraten Jessie Kim Possible Meine Schwester Charlie Micky und die flinken Flitzer Phineas und Ferb Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy Welpen Freunde Will­kommen in Gravity Falls Stand: März 2020

Marvel Serie Serie Marvel Serie Aven­gers - Gemeinsam unbe­siegbar Der ulti­mative Spider-Man Die Aven­gers - Die mäch­tigsten Helden der Welt Guar­dians of the Galaxy Hulk und das Team S.M.A.S.H. Marvel's Agent Carter Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Marvel's Inhu­mans Marvel's Runa­ways Stand: März 2020

Star Wars Serie Serie Star Wars: Die Aben­teuer der Free­maker Star Wars Rebels Star Wars Resis­tance Star Wars: The Clone Wars Stand: März 2020

National Geogra­phic Serie Serie Brain Games Der unglaub­liche Dr. Pol Dr. K's tieri­sche Notauf­nahme Enthüllt: Geheim­nisse der Meere One Strange Rock Stand: März 2020

Disney+ Origi­nals Serie Serie Ausge­tüftelt! Küchen­helden Star Wars: The Clone Wars - Die Finale Staffel Die Imagi­neering Story Disney Insider Disneys Märchen­hoch­zeiten Tage­buch einer zukünf­tigen Prin­zessin High School Musical: Das Musical Hunde­leben - Vom Welpen zum Blin­denhund Marvel Hero Project The Manda­lorian The World According to Jeff Gold­blum Zugabe! Stand: März 2020

Weitere Serien Serie Weitere Serie Die Simpsons (Staffel 1-30) Stand: März 2020

Ange­kündigte Kurz­filme zum Start von Disney+

Disney Kurz­filme Kurz­film Die drei kleinen Schwein­chen (1933) Die Eiskö­nigin: Party Fieber Die kluge kleine Henne Ferdi­nand, der Stier Steam­boat Willie Urlaub auf Hawaii Stand: März 2020

Pixar Kurz­filme Kurz­film Bao Der Vogel­schreck Hook und das Geis­terlicht La Luna Party­saurus Rex Teil­weise wolkig Stand: März 2020

Disney+ Origi­nals Kurz­filme Kurz­film Family Sundays Forky hat eine Frage Kurz­schluss Lamp Life Ein Tag bei Disney Pixar in Real Life Sparks­horts Stand: März 2020