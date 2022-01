Apple TV: Streaming auf dem Fernseher

Der Apple TV verwan­delt den Fern­seher in einen Smart-TV. Dadurch können Sie ausge­wählte Inhalte aus dem Internet auf Ihrem Fern­seher anstatt auf dem Computer ansehen.

Apple TV

Bild: Apple Der Apple TV von Apple ist eine Set-Top-Box mit dem Betriebs­system tvOS, die auch aus älteren Fern­sehern einen Smart-TV macht. Apple TV bezeichnet aber nicht nur die kleine Box für den Fern­seher, sondern ist auch als App verfügbar und als Strea­ming-Dienst mit der Bezeich­nung Apple TV+.

Falls Ihnen die Begriffe jetzt nichts sagen: Keine Sorge, wir erklären es in diesem Ratgeber.

Was ist ein Smart-TV?

Ein Smart-TV ist eine Mischung aus einem Fern­seher und einem inter­net­fähigen Computer. Er ist mit einem Betriebs­system ausge­stattet, das den Fern­seher inter­net­fähig macht und die Verwen­dung von Apps ermög­licht. Einer der Haupt­vor­teile von Smart-TVs ist, dass man sich mit ihnen das Angebot von Strea­ming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube direkt auf dem Fern­seh­bild­schirm ansehen kann. Mehr zu Smart-TVs erfahren Sie in unserem Smart-TV-Ratgeber. Apple TV

Bild: Apple

Was ist eine Set-Top-Box?

Eine Set-Top-Box ist ein inter­net­fähiger Mini-Computer, der dazu gedacht ist, aus einem normalen Fern­seher einen Smart-TV zu machen. Der Mini-Computer wird über einen HDMI-Anschluss an den Fern­seher ange­schlossen. Dadurch können auch auf dem Fern­seh­bild­schirm YouTube-Videos ange­sehen oder Media­theken aufge­rufen werden. Mehr dazu, wie ein Fern­seher in einen Smart-TV verwan­delt werden kann, erklären wir in unserem Hinter­grund-Artikel zum Strea­ming mit älteren Fern­sehern.

Was ist die Beson­derheit des Apple TV?

Apple TV ist mit dem Betriebs­system tvOS von Apple ausge­stattet. Dieses ist genau auf die Benut­zung der Apps aus dem App Store von Apple zuge­schnitten sowie auf die Strea­ming-Platt­form Apple TV+. Über Apps sind natür­lich auch andere Strea­ming-Platt­formen wie Netflix oder Disney+ verfügbar.

Das aktu­elle Modell ist der Apple TV 4K (2. Gene­ration) mit 32 oder 64 GB internem Spei­cher und der 2. Gene­ration der Siri-Fern­bedie­nung. Die regu­läre Preis­emp­feh­lung liegt bei 199 Euro (32 GB) bzw. 219 Euro (64 GB). Dafür gibt es den Apple TV mit dem A12 Bionic Prozessor (2,5 GHz) und 3 GB Arbeits­spei­cher.

Zu den Apps des tvOS gehören außerdem auch Spiele. Man verwendet dazu einfach die mitge­lie­ferte Fern­bedie­nung oder verbindet einen Game-Controller und lädt ein Spiel aus dem App-Store.

Die aktuell vermark­teten Apple-TV-Geräte im Vergleich

Prozessor Spei­cher-platz Bild-qualität Anschluss-typ Fern-bedie­nung Besonder-heiten Preis

(UVP) Apple TV HD

(4. Gen.) Apple A8 32 GB bis 1080p

(Full-HD) HDMI-Kabel Siri Remote

(2. Gen.) Fern­seher­steue­rung,

Ethernet-Anschluss,

Peer-to-Peer-AirPlay 159,00 hier bestellen Apple TV 4K

(2. Gen.) Apple A12 32 GB

64 GB bis 4K

(Ultra-HD) 199,00

219,00 hier bestellen Stand: Januar 2022. Preise in Euro.

Für wen lohnt sich ein Apple TV nun?

Wenn Sie einen Fern­seher haben, der kein Smart-TV ist und wenn Sie Apple TV+-Abon­nent sind, dann könnte ein Apple TV für Sie in Frage kommen. Aber auch wenn Sie von anderen Strea­ming-Diensten, Media­theken oder Live-TV-Diensten Gebrauch machen wollen (auch von kosten­losen Strea­ming-Diensten), bietet sich ein Apple TV durchaus an. Hier sollten Sie aber vorher genau prüfen, ob der AppStore die entspre­chende App für den vorge­sehenen Dienst anbietet. Even­tuell ist die Über­schnei­dung Ihrer Bedürf­nisse mit dem Angebot von Google Chro­mecast oder Amazon Fire TV größer.

Für die Anschaf­fung eines Apple TV kann auch die Erwei­terung Ihres Fern­sehers um AirPlay spre­chen. Darüber ist dann die Spie­gelung von Apple-Geräte wie MacBooks, iPhones oder iPads auf den großen Bild­schirm des Fern­sehers möglich um beispiels­weise Fotos anzu­sehen.