Apple TV+: Das sind die neuen Serien und Filme

Foto: picture alliance/Tony Avelar/AP/dpa Noch ist die Anzahl der Serien und Filme des Strea­ming-Dienstes von Apple relativ über­schaubar - vor allem mit Blick auf die Konkur­renz. Die Konkur­renten Netflix und Amazon Prime Video fügen monat­lich zahl­reiche neue Filme und Serien hinzu und trennen sich von Titeln, deren Lizenzen ausge­laufen sind. Zu Beginn des Jahres 2024 umfasst Apple TV+ knapp 170 Titel. Konti­nu­ier­lich versucht Apple, mit hoch­karätig besetzten Eigen­pro­duk­tionen das Angebot auszu­weiten.

Ange­kün­digte Neuerschei­nungen für 2024 bei Apple TV+

Foto: picture alliance/Tony Avelar/AP/dpa Zu den Serien-High­lights im Jahr 2024 gehört sicher­lich die Drama-Serie Masters of the Air. Diese Serie erzählt von den US-Luft­angriffen auf Nazi-Deutsch­land, die in eindrucks­vollen Darstel­lungen blutiger Luft­kämpfe als gefähr­liches Glücks­spiel für die Besat­zungen der B-17-Bomber darge­stellt werden. Im Mittel­punkt steht die Crew eines Bombers, und die Geschichte verbindet geschickt tech­nische Details zu einer epischen Erzäh­lung. Das Kriegs­drama veran­schau­licht das Ideal eines geeinten Amerikas, das über regio­nale, soziale und ethni­sche Unter­schiede hinweg besteht, und steht dabei im Kontrast zu einem zuneh­mend gespal­tenen Nach­kriegs­ame­rika.

Ein High­light im Februar ist mit Sicher­heit die neue Drama-Serie The New Look. Diese fesselnde Serie schil­dert die faszi­nie­rende Entwick­lung, in der Mode­größen wie Chris­tian Dior sowie zeit­genös­sische Desi­gner wie Coco Chanel und Balen­ciaga während des Zweiten Welt­kriegs die Grund­lagen für die moderne Mode legten.

Darüber hinaus bietet Apple TV+ ab Februar 2024 die erste Staffel der Sport-Serie Dynasty: Die Insi­der­geschichte der New England Patriots sowie die Sci-Fi-Serie Constel­lation an. Es werden aber auch einige neue Serien im Früh­jahr an den Start gehen, zu denen das jewei­lige Erschei­nungs­datum noch nicht bekannt gegeben wurde. Sie können sich, was die ange­kün­digten Serien betrifft, in der unten aufge­führten Tabelle einen genaueren Über­blick verschaffen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Apple TV+

2024 Datum Titel Kate­gorie Staffel 26.01. Masters of the Air Drama 1 14.02. The New Look Drama 1 16.02. Dynasty: Die Insi­der­geschichte der New England Patriots Sport 1 21.02. Constel­lation Sci-Fi 1 21.02. Messis Welt­meis­ter­schaft: Aufstieg einer Legende Doku 1 15.03. Manhunt Thriller 1 20.03. Palm Royale Drama 1 15.03. Die Frag­gles: Back to the Rock Aben­teuer 2 Ange­kün­digte Serien mit unbe­kanntem Start­datum 2024 Lessons in Chemistry Drama 1 - Sugar Thriller 2 - Reich! Komödie 2 - Mythic Quest Komödie 4 - Sever­ance Thriller 2 - Pach­inko Thriller 2 - Dark Matter Drama 1 - Hedy Lamarr Drama 1 - Lady in the Lake Kinder 1 - Big Mam on Campus Comedy 1 - Bad Monkey Kinder 1 - My Glory Was I Had Such Friends Krimi 1 - The Search for WondLA Comedy 2 - Earthsound Drama 1 - The Custom of the Country Musik 1 - El Gato Negro Drama 1 - Losing Earth Comedy 1 - Time Bandits Science Fiction 1 - Disclaimer Thriller 1 - Presumed Inno­cent Comedy 1 - Sunny Drama 1 - Omni­vore (Doku) Doku 1 - Midnight Family Doku 1 - The White Dark­ness Drama 1 - Constel­lation Doku 2 - Land of Women Doku 1 - Sinking Spring Drama 1 - Trying Drama 4 - Bad Sisters Drama 2 - The Girl in the Water Drama 2 - Fire­burg Drama 1 - Mere Mortals Drama 1 - Acapulco Drama 3 - The Last Fron­tier Drama 1 - The Savant Drama 1 - The Reluc­tant Traveler with Eugene Levy Drama 2 - BE@RBRICK Drama 1 - Carême Drama 1 - Silo Drama 2 Stand: Februar 2024

Ange­kün­digte Film-Neuerschei­nungen für 2024 bei Apple TV+

Nicht nur Seri­enfans kommen auf ihre Kosten. In das Jahr 2024 star­tete Apple TV+ mit einem selbst­pro­duzierten Film namens Argylle. Dieser Spio­nage­thriller, erzählt die Geschichte des Super­spions Argylle, der seine gefähr­lichen Missionen von den USA über London bis zu exoti­schen Orten führt. Die hoch­karä­tige Beset­zung, darunter Henry Cavill, Sam Rock­well, Bryce Dallas Howard, Bryan Cran­ston, Cathe­rine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose und Samuel L. Jackson, verspricht eine mitrei­ßende und ausge­zeich­nete Darstel­lung dieses aufre­genden Agen­ten­aben­teuers.

Zusätz­lich erscheint im Februar 2024 der Anima­tions­film Snoopy präsen­tiert: Will­kommen zu Hause, Franklin. Dieser viel­ver­spre­chende und zugleich fami­lien­freund­liche Film eignet sich für einen Film­abend mit der ganzen Familie.

Darüber hinaus können sich Film­fans in Zukunft auf weitere Filme freuen. Der Coming-of-Age-Film Girls State begleitet junge Frauen, die Teil eines neuen Expe­riments sind. Sie selbst sollen die Politik von Grund auf neu inter­pre­tieren und leiten. Ob ihnen das gelingt?

Film-Neuerschei­nungen auf Apple TV+

2024 Datum Titel Kate­gorie 02.02. Argylle Action 16.02. Snoopy präsen­tiert: Will­kommen zu Hause, Franklin Anima­tion 05.04. Girls State Coming-of-Age Ange­kün­digte Filme mit unbe­kanntem Start­datum - Napo­leon Action Stand: Februar 2024

