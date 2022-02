Neuheiten bei Apple TV+

Foto: picture alliance/Tony Avelar/AP/dpa Noch ist die Anzahl der Serien und Filme des Strea­ming-Dienstes von Apple relativ über­schaubar - vor allem mit Blick auf die Konkur­renz. Die Konkur­renten Netflix und Amazon Prime Video fügen monat­lich zahl­reiche neue Filme und Serien hinzu und trennen sich von Titeln, deren Lizenzen ausge­laufen sind. Im Oktober 2021 umfasste Apple TV+ knapp 70 Titel. Konti­nu­ier­lich versucht Apple mit hoch­karätig besetzten Eigen­pro­duk­tionen das Angebot auszu­weiten. Mitt­ler­weile sind schon an die 90 Filme und Serien verfügbar.

Ange­kün­digte Neuerschei­nungen für 2022 bei Apple TV+

Neuheiten bei Apple TV+

Foto: picture alliance/Tony Avelar/AP/dpa Zu den Serien-High­lights im Januar 2022 gehört sicher­lich die Comedy-Serie The After­party. Diese Serie handelt von einem ausge­las­senen und scheinbar unter­halt­samen High­school-Treffen, wobei der Abend von einem uner­klär­lichen Mord über­schattet wird. Um nun den Mörder zu finden, muss Detec­tive Danner dabei alle Anwe­senden befragen und zugleich gegen sie ermit­teln. Geprägt von Humor und Span­nung eignet sich die Serie für einen Serien-Mara­thon.

Ein High­light des Februars ist mit Sicher­heit die neue Thriller-Serie Suspi­cion. Hierbei geraten vier Briten ins Visier des FBI und der National Crime Agency. Sie werden verdäch­tigt, den Sohn der bekannten US-ameri­kani­schen Geschäfts­frau Kathe­rine Newman (Uma Thurman) entführt zu haben. Alle Ange­klagten sind sich jedoch keinerlei Schuld bewusst, und so beginnt das große Rätsel für die Ermittler. Auch das Vertrauen unter den Beschul­digten ist nur gering­fügig vorhanden, und infol­gedessen sind die mitten aus dem Leben geris­senen Personen ganz auf sich allein gestellt.

Darüber hinaus bietet Apple TV+ seit Januar 2022 die dritte Staffel der Thriller-Serie Servant sowie die Kinder­serie Die Frag­gles. Es werden aber auch einige neue Serien im Früh­jahr an den Start gehen, wo das jewei­lige Erschei­nungs­datum noch nicht bekannt gegeben ist. Sie können sich, was die ange­kün­digten Serien betrifft, in der unten aufge­führten Tabelle einen genaueren Über­blick verschaffen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Apple TV+

2022 Datum Titel Kate­gorie Staffel 21.01. Servant Thriller 3 21.01. Die Frag­gles Kinder 1 28.01. The After­party Comedy 1 04.02. Suspi­cion Thriller 1 18.02. Sever­ance Thriller 1 18.02. Lincoln's Dilemma Doku­men­tation 1 04.03. Central Park Cartoon 2 Ange­kün­digte Serien mit unbe­kanntem Start­datum Früh­jahr 2022 Lessons in Chemistry Drama 1 - Bad Monkey Drama 1 - Big Man on Campus Doku 1 - City on Fire Drama 1 - Briefe an… Doku 2 - Echo 3 Thriller 1 - Five Days At Memo­rial Drama 1 - For All Mankind Science Fiction 3 - Hedy Lamarr Drama 1 - Hello, Jack! The Kind­ness Show Kinder 1 - High Desert Comedy 1 - Jane Kinder 1 - Lady in the Lake Krimi 1 - Little America Comedy 2 - Masters of the Air Drama 1 - My Kind of Country Musik 1 - Pachinko Drama 1 - Physical Comedy 2 - Platonic Comedy 1 - Roar Antho­logie 1 - See - Reich der Blinden Science Fiction 3 - Shant­aram Thriller 1 - Shining Girls Thriller 1 - Slow Horses Thriller 1 - Ted Lasso Comedy 3 - Teheran Spio­nage 2 - The Chan­geling Drama 1 - The Crowded Room Drama 1 - The Essex Serpent Histo­rien­drama 1 - The Last Days of Ptolemy Grey Drama 1 - Moskito Küste Doku 2 - The Super­models Doku 1 - WeCrashed Drama 1 - Wool Drama 1 Stand: Februar 2022 2021 Datum Titel Kate­gorie Staffel 08.01. Dickenson Comedy 2 15.01. Servent Thriller 2 22.01. Losing Alice Thriller 1 05.02. Die Snoopy Show Comedy 1 19.02. For All Mankind Science Fiction 2 19.03. Calls Thriller 1 30.04. Moskito Küste Doku 1 07.05. Mythic Quest: Raven's Banquett Comedy 2 21.05. 1971: Das Jahr, in dem Musik alles verän­derte Doku 1 21.05. Das Ich, das du nicht siehst Doku 1 21.05. Trying Comedy 2 04.06. Lisey's Story Drama 2 11.06. Home Before Dark Drama 2 18.06. Physical Comedy 1 25.06. Central Park Cartoon 2 16.07. Schmi­gadoon! Musical-Comedy 1 23.07. Ted Lasso Comedy 2 30.07. Mark Ronson: Watch the Sound! Doku 1 06.08. Mr. Corman Comedy 1 20.08. Truth be told Drama 2 27.08. See - Reich der Blinden Science Fiction 2 17.09. The Morning Show Drama 2 24.09. Founda­tion Science Fiction 1 30.09. The Problem With Jon Stewart Talk Show 1 08.10. Acapulco Comedy 1 08.10. Otis rollt zur Hilfe Kinder 1 22.10. Inva­sion Science Fiction 1 29.10. Swagger Sport­drama 1 04.11. Dr. Brain Science Fiction 1 05.11. Dickinson Comedy 3 12.11. Der Thera­peut von nebenan Comedy 1 19.11. Harriet the Spy Anima­tion 1 19.11. The Line Doku 1 03.12. Get Rolling with Otis Anima­tion 1 03.12. Still­water Anima­tion 1 Stand: Dezember 2021 2020 Datum Titel Kate­gorie Staffel 17.01. Little America Comedy 1 07.02. Mythic Quest: Raven's Banquett Comedy 1 14.02. Visible Doku 1 06.03. Unglaub­liche Geschichten Science Fiction 1 03.04. Home Before Dark Drama 1 17.04. Home - Faszi­nie­rende Traum­häuser Doku 1 23.04. Helps­ters helfen dir Kinder 1 01.05. Trying Comedy 1 29.05. Central Park Cartoon 1 05.07. Briefe an... Doku 1 10.07. Her Voice Drama 1 10.07. Great­ness Code Doku 1 14.08. The Oprah Conver­sation Talk Show 1 14.08. Ted Lasso Comedy 1 18.09. Long Way Up Doku 1 02.10. Tiny World Doku 1 01.11. The Morning Show Drama 1 13.11. Doug Unplugs Kinder 1 04.12. Stilles Wasser Kinder 1 2020 Die Frag­gles: Rock On Kinder 1 2020 Beco­ming You Doku 1 Stand: Januar 2021 2019 Datum Titel Kate­gorie Staffel 01.11. See - Reich der Blinden Science Fiction 1 01.11. Dickenson Comedy 1 01.11. For All Mankind Science Fiction 1 01.11. Vier Freunde und die Geis­ter­hand Familie 1-2 01.11. Oprahs Book Club Talk Show 1 01.11. Helps­ters Kinder 1-2 01.11. Snoopy im All Comedy 1 28.11. Servent Thriller 1 06.12. Truth be told Drama 1 Stand: Januar 2021

Ange­kün­digte Film-Neuerschei­nungen für 2022 bei Apple TV+

Nicht nur Seri­enfans kommen auf ihre Kosten. In das Jahr 2022 startet Apple TV+ mit einem selbst­pro­duzierten Film namens Über mir der Himmel. Dieser handelt von einem Mädchen (Lennie Walker), welches ihre Schwester (Bailey) verloren hat und nun versucht, aus dem Schmerz und der Trauer heraus­zufinden. Als sie eines Tages den neuen Schüler Joe Fontaine antrifft, fühlt sie sich sofort mit ihm verbunden, da er ihr die schönen Seiten des Lebens aufzeigt. Lennie und der Freund von Bailey, der mit den glei­chen Ängsten zu kämpfen hat, kommen sich jedoch immer näher. Seien Sie dabei, wie ein junges Mädchen versucht, Schmerz und Kummer zu verar­beiten, während zwei Jungs versu­chen, ihr Herz zu erobern.

Zusätz­lich erscheint im August 2022 der Anima­tions­film Luck. Dieser viel­ver­spre­chende und zugleich fami­lien­freund­liche Film eignet sich für einen Film­abend mit der ganzen Familie.

Darüber hinaus können sich Film­fans in Zukunft auf Filme mit Star­beset­zung freuen. Der Thriller Eman­cipa­tion, in dem Will Smith in der Haupt­rolle zu sehen sein wird, oder auch der Action­film Snow Blind mit Jake Gyllen­haal, werden den Zuschauern mit Sicher­heit viele span­nende und aufre­gende Momente bereiten.

Welche Abomo­delle es gibt, lesen Sie in unserer Über­sicht von Apple TV+.

Film-Neuerschei­nungen auf Apple TV+

2022 Datum Titel Kate­gorie 11.02.2022 Über mir der Himmel Drama 05.08.2022 Luck Anima­tions­film 11.11.2022 Spell­bound Anima­tions­film Ange­kün­digte Filme mit unbe­kanntem Start­datum - Eman­cipa­tion Thriller - Kitbag Histo­rien-Epos - Raymond and Ray Drama - Sharper Action - Snow­blind Action Stand: Februar 2022 2021 Datum Titel Kate­gorie 29.01. Palmer Drama 26.02. Billie Eilish - The World's A Little Blurry Doku 12.03. Cherry Comedy 25.06. Der Klang der Tiefe Doku 25.06. Fathom Doku 13.08. Coda Drama 10.09. Come From Away Musik 10.09. The Velvet Under­ground Doku 12.09. Killiers of the Flower Moon Drama 15.10. The Velvet Under­ground Doku 05.11. Finch Science Fiction 26.11. Messy Christmas Doku 03.12. It's Christ­mastime Again, Charlie Brown Kinder 03.12. Mariah Carey: Die Weih­nachts­magie geht weiter Musik 03.12. The Boogeyman Horror 04.12. Kein Weg zurück Thriller 05.12. Der Dumm­schwätzer Comedy 10.12. Snoopy präsen­tiert: Mit Lucy ins neue Jahr Kinder 17.12. Schwa­nen­gesang Drama 26.12. Macbeth Drama Stand: Februar 2022 2020 Datum Titel Kate­gorie 20.03. The Banker Drama 17.04. Hier sind wir Kinder 24.04. Verschwiegen Krimi 24.04. Beastie Boys Story Doku 19.06. Dads Doku 10.07. Grey Hound Drama 14.08. Boys State Doku 25.09. Teheran Thriller 23.10. Bruce Springsteen - Letter to you Doku 04.12. Die Welt in den Farben der Nacht Doku 04.12. Mariah Carreys magi­sche Weih­nachts­show Familie 04.12. Die Peanuts - Fröh­liche Weih­nachten Comedy 11.12. Wolf Walkers Anima­tion 2020 Fire­ball Doku 2020 On the Rocks Comedy Stand: Januar 2021 2019 Datum Titel Kate­gorie 01.11. Die Elefan­ten­mutter Doku 22.11. Hala Drama Stand: Januar 2021

Anzeige:

Mehr zum Thema Apple TV+