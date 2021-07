Apple TV+: Das sind die neuen Serien und Filme

Neuheiten bei Apple TV+

Foto: picture alliance/Tony Avelar/AP/dpa Noch ist die Anzahl der Serien und Filme des Strea­ming-Dienst von Apple relativ über­schaubar - vor allem mit Blick auf die Konkur­renz. Die Konkur­renten Netflix und Amazon Prime Video fügen monat­lich zahl­reiche neue Filme und Serien hinzu und trennen sich von Titeln, deren Lizenzen ausge­laufen sind. Im Mai 2021 umfasste Apple TV+ knapp 54 Titel. Konti­nu­ier­lich versucht Apple mit hoch­karätig besetzten Eigen­pro­duk­tionen das Angebot auszu­weiten.

Ange­kün­digte Neuerschei­nungen für 2021 bei Apple TV+

Foto: picture alliance/Tony Avelar/AP/dpa Zu den Serien-High­lights im Jahr 2021 gehört sicher­lich die 2. Staffel der US-ameri­kani­schen Comedy-Serie Dickinson. Diese Serie ist eine moderne Neuin­terpre­tation des Lebens der jungen Schrift­stel­lerin Emily Dickinson. Apple hat bereits ange­kün­digt Dickinson um eine 3. Staffel zu verlän­gern.

Eben­falls in die 2. Staffel star­tete im Mai die Comedy-Serie Trying. Die Serie handelt vom großen Kinder­wunsch von Nikki und Jason. Sie können aller­dings kein Baby bekommen und würden gerne ein Kind adop­tieren. Das wäre kein Problem, wenn ihr Leben nicht so ein großes Chaos wäre.

In 2021 werden zusätz­lich neue Staf­feln der Come­dy­serie Ted Lasso (Juli 2021), der Drama­serie The Morning Show sowie der Science-Fiction-Serie See - Reich der Blinden.

Es werden aber auch einige neue Serien an den Start gehen. Eines der beson­deren High­lights dürfte die Seri­enver­fil­mung der Science-Fiction-Trio­logie Founda­tion sein. Ein genauer Termin zum Seri­enstart ist aller­dings noch nicht bekannt.

Serien-Neuerschei­nungen auf Apple TV+

2021 Datum Titel Kate­gorie Staffel 08.01. Dickenson Comedy 2 15.01. Servent Thriller 2 22.01. Losing Alice Thriller 1 05.02. Die Snoopy Show Comedy 1 19.02. For All Mankind Science Fiction 2 19.03. Calls Thriller 1 30.04. Moskito Küste Doku 1 07.05. Mythic Quest: Raven's Banquett Comedy 2 21.05. 1971: Das Jahr, in dem Musik alles verän­derte Doku 1 21.05. Das Ich, das du nicht siehst Doku 1 21.05. Trying Comedy 2 04.06. Lisey's Story Drama 2 11.06. Home Before Dark Drama 2 18.06. Physical Comedy 1 25.06. Central Park Cartoon 2 16.07. Schmi­gadoon! Musical-Comedy 1 23.07. Ted Lasso Comedy 2 30.07. Mark Ronson: Watch the Sound! Doku 1 06.08. Mr. Corman Comedy 1 20.08. Truth be told Drama 2 27.08. See - Reich der Blinden Science Fiction 2 17.09. The Morning Show Drama 2 24.09. Founda­tion Science Fiction 1 22.10. Inva­sion Science Fiction 1 12.11. The Shrink Next Door Comedy 1 2021 Acapulco Comedy 1 2021 Dr. Brain Science Fiction 1 Ange­kün­digte Serien mit unbe­kanntem Start­datum - Little America Comedy 2 - Hedy Lamarr Drama 1 - Platonic Comedy 1 - The Super­models Doku 1 - High Desert Comedy 1 - Five Days At Memo­rial Drama 1 - My Kind of Country Musik 1 - Harriet the Spy Anima­tion 1 - Shining Girls Thriller 1 - Echo 3 Thriller 1 - The After­party Comedy 1 - Dickenson Comedy 3 - Servent Thriller 3 - For All Mankind Science Fiction 3 - Ted Lasso Comedy 3 Stand: Juli 2021 2020 Datum Titel Kate­gorie Staffel 17.01. Little America Comedy 1 07.02. Mythic Quest: Raven's Banquett Comedy 1 14.02. Visible Doku 1 06.03. Unglaub­liche Geschichten Science Fiction 1 03.04. Home Before Dark Drama 1 17.04. Home - Faszi­nie­rende Traum­häuser Doku 1 23.04. Helps­ters helfen dir Kinder 1 01.05. Trying Comedy 1 29.05. Central Park Cartoon 1 05.07. Briefe an... Doku 1 10.07. Her Voice Drama 1 10.07. Great­ness Code Doku 1 14.08. The Oprah Conver­sation Talk Show 1 14.08. Ted Lasso Comedy 1 18.09. Long Way Up Doku 1 02.10. Tiny World Doku 1 01.11. The Morning Show Drama 1 13.11. Doug Unplugs Kinder 1 04.12. Stilles Wasser Kinder 1 2020 Die Frag­gles: Rock On Kinder 1 2020 Beco­ming You Doku 1 Stand: Januar 2021 2019 Datum Titel Kate­gorie Staffel 01.11. See - Reich der Blinden Science Fiction 1 01.11. Dickenson Comedy 1 01.11. For All Mankind Science Fiction 1 01.11. Vier Freunde und die Geis­ter­hand Familie 1-2 01.11. Oprahs Book Club Talk Show 1 01.11. Helps­ters Kinder 1-2 01.11. Snoopy im All Comedy 1 28.11. Servent Thriller 1 06.12. Truth be told Drama 1 Stand: Januar 2021

Ange­kün­digte Film-Neuerschei­nungen für 2021 bei Apple TV+

Nicht nur Seri­enfans kommen auf ihre Kosten. In 2021 starten einige selbst­pro­duzierte Filme auf Apple TV+. Im Januar erschien das Film­drama Palmer mit Sänger Justin Timber­lake in der Haupt­rolle. In diesem Film versucht ein früherer Foot­ball-Star nach seiner Gefäng­nis­strafe wieder den Weg ins normale Leben zu finden.

Zusätz­lich erschien im Februar 2021 der Doku­men­tar­film Billie Eilish: The World’s A Little Blurry und bietet intime Einblicke in die außer­gewöhn­liche Reise der jungen Sängerin zum Welt­star.

Im August erscheint auf Apple TV+ das Drama "Coda". Der Film handelt von Rubby Rossi, dem einzigen hörenden Mitglied einer ansonsten gehör­losen Familie. Ihre Familie verlässt sich voll und ganz auf die 17-jährige Rubby: Egal ob als Dolmet­scherin als auch im Fami­lien­unter­nehmen. In ihrer High School tritt sie dem Chor an und entwi­ckelt die Freude am Singen. Der Chor­leiter sieht großes Poten­tial in Rubby und ermu­tigt sie zu einem Musik-Studium. Doch das bringt Rubby in einen Konflikt zwischen der Verant­wor­tung zur Familie und ihrem Wunsch, Sängerin zu werden.

Welche Abomo­delle es gibt, lesen Sie in unserer Über­sicht von Apple TV+.

Film-Neuerschei­nungen auf Apple TV+

2021 Datum Titel Kate­gorie 29.01. Palmer Drama 26.02. Billie Eilish - The World's A Little Blurry Doku 12.03. Cherry Comedy 25.06. Der Klang der Tiefe Doku 25.06. Fathom Doku 13.08. Coda Drama 2021 Killiers of the Flower Moon Drama 2021 Swan Song Drama Ange­kün­digte Filme mit unbe­kanntem Start­datum - Eman­cipa­tion Thriller - Sharper Action - The Sky is Ever­ywhere Drama - Snow­blind Action - The Velvet Under­ground Doku - Blush Anima­tions­film - Kitbag Histo­rien-Epos - The Tragedy of Macbeth Drama Stand: Juli 2021 2020 Datum Titel Kate­gorie 20.03. The Banker Drama 17.04. Hier sind wir Kinder 24.04. Verschwiegen Krimi 24.04. Beastie Boys Story Doku 19.06. Dads Doku 10.07. Grey Hound Drama 14.08. Boys State Doku 25.09. Teheran Thriller 23.10. Bruce Springsteen - Letter to you Doku 04.12. Die Welt in den Farben der Nacht Doku 04.12. Mariah Carreys magi­sche Weih­nachts­show Familie 04.12. Die Peanuts - Fröh­liche Weih­nachten Comedy 11.12. Wolf Walkers Anima­tion 2020 Fire­ball Doku 2020 On the Rocks Comedy Stand: Januar 2021 2019 Datum Titel Kate­gorie 01.11. Die Elefan­ten­mutter Doku 22.11. Hala Drama Stand: Januar 2021