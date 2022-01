Serien & Filme im Stream: Großer Anbieter-Vergleich

Die Flut an Streaming-Diensten - auch mit Eigenproduktionen - nimmt zu

Fotos: Netflix/teltarif.de, Montage: teltarif.de Video-Dienste haben wohl einen der schnellsten Erobe­rungs­züge in der digi­tali­sierten Welt hinge­legt. Herkömm­liche TV-Sender kommen fast gar nicht mehr hinterher, um ihre Zuschauer bei Laune und bei der Stange bezie­hungs­weise der Fern­bedie­nung zu halten. Und auch wenn sich die Sende­anstalten mit den Media­theken mitt­lerweile ein gutes Stück in die nicht analoge Dimen­sion vorge­arbeitet haben, den Video-Strea­ming-Anbie­tern können sie nach wie vor nicht das Wasser reichen.

Allen Strea­ming-Services voran: Netflix und Amazon Prime. Unter anderem sorgen die beiden Giganten vor allem mit exklu­siven Inhalten und aufwen­digen Eigen­produk­tionen dafür, mitt­lerweile hunderte Millionen Kunden ihr Eigen nennen zu dürfen.

Die Flut an Streaming-Diensten - auch mit Eigenproduktionen - nimmt zu

Fotos: Netflix/teltarif.de, Montage: teltarif.de Des Weiteren dürften wohl die Offline-Funk­tion und eine immens große Auswahl an Serien und Filmen dafür sorgen, diese Kunden auch zu halten. Doch am aller­wich­tigsten dürfte den Abon­nenten der Strea­ming-Dienste wohl die Entschei­dungs­macht sein: Sehen was, wann und wo man es will. Aber natür­lich gibt das Feld der Strea­ming-Anbieter nicht nur die beiden bekannten Giganten her. Mit Joyn (vormals: maxdome) ist auch ein äußerst erfolg­reicher deut­scher Service auf dem Markt und kann mitt­lerweile eine Million Kunden vorweisen. Doch natür­lich ist das Unter­nehmen aus München nicht das einzig deut­sche am Markt, denn Sky spielt mitt­lerweile eben­falls eine wich­tige Rolle unter den deut­schen Anbie­tern.

Als Nutzer von Video-Diensten sollte man sich vorab vor allem über eine Sache klar sein: Möchte man einen monat­lichen Beitrag zahlen und somit auf ein scheinbar uner­schöpf­liches Angebot an Serien und Filmen zurück­greifen? Oder reicht es, sich hin und wieder mal einen Film oder eine Serie/Folge zu leihen und dementspre­chend einen Leih­preis zwischen 0,99 Cent und 4,99 Euro zahlen? Oder ihn sich als digi­talen Down­load einfach kaufen, natür­lich für den vollen Preis? Inter­essan­terweise gibt es auch komplett kosten­lose Strea­ming-Ange­bote im Netz.

Die Unter­schiede der Video-Ange­bote

Sowohl die öffent­lich-recht­lichen als auch die privaten Sender bieten ihre Inhalte zusätz­lich zum linearen TV auch online per Stream an. Während die Öffent­lich-Recht­lichen das Angebot über die Rund­funk­gebühr finan­zieren, erfolgt die Finan­zierung bei den Privaten über Werbung. Ein solches Adver­tising-Supported Video-on-Demand, kurz AVoD, betreiben auch Anbieter wie YouTube, der mitt­lerweile selbst versucht, auf dem Markt seinen Platz zu finden. Für den Zugriff auf diese Dienste wird keine Extra-Gebühr berechnet, was die Ange­bote von den großen Video-Strea­ming-Platt­formen wie Netflix und Amazon Video unter­scheidet.

Voraus­setzung für die Nutzung solcher Online-Video­theken ist ein Internet-Anschluss. Wie schnell der Anschluss sein sollte, hängt davon ab, wie viele Nutzer den Internet-Zugang gleich­zeitig nutzen und in welcher Qualität die Inhalte gestreamt werden. Auch die Stabi­lität der Leitung spielt für eine ruck­elfreie Video-Wieder­gabe eine Rolle. Folgende Down­load-Geschwin­digkeiten sind für die verschie­denen Wieder­gabe-Quali­täten empfeh­lens­wert:

Videos in SD - mindes­tens 1 MBit/s

Videos in HD - mindes­tens 4 MBit/s

Videos in 4K - mindes­tens 15 MBit/s

Alle Video-Platt­formen lassen sich über den PC oder den Mac nutzen, mitt­lerweile auch fast alle über den Smart-TV oder über Set-Top-Boxen, was beson­ders bequem ist. Einige Anbieter ermög­lichen sogar die Nutzung ihrer Dienste über Spie­lekon­solen wie die PlayStation oder die Xbox. Auch die mobile Nutzung der Strea­ming-Ange­bote ist möglich. Hierfür bieten nahezu alle Anbieter Apps für Android, iOS und verein­zelt auch für Windows an. Eine Ausnahme macht Apple, das ledig­lich eine iOS-App zur Verfü­gung stellt.