Amazon Fire TV: Streaming auf dem Fernseher

Die Fire TV-Produkte von Amazon verwan­deln den Fern­seher in einen Smart-TV. Dadurch können Sie ausge­wählte Inhalte aus dem Internet auf Ihrem Fern­seher anstatt auf dem Computer ansehen.

Fotos: Amazon, Montage: teltarif.de Der Fire TV Stick von Amazon ist ein HDMI-Stick mit Amazon-Betriebs­system, der Ihren Fern­seher zu einem Smart-TV macht. Seit einiger Zeit gibt es den Fire TV auch wieder als sepa­rate Box.

Was ist ein Smart-TV?

Ein Smart-TV ist eine Mischung aus einem Fern­seher und einem inter­net­fähigen Computer. Er ist mit einem Betriebs­system ausge­stattet, das den Fern­seher inter­net­fähig macht und die Verwen­dung von Apps ermög­licht. Einer der Haupt­vor­teile von Smart-TVs ist, dass man sich mit ihnen das Angebot von Strea­ming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube direkt auf dem Fernseh­bild­schirm ansehen kann. Mehr zu Smart-TVs erfahren Sie in unserem Smart-TV-Ratgeber.

Was ist ein HDMI-Stick?

Ein HDMI-Stick ist ein inter­net­fähiger Mini-Computer, der dazu gedacht ist, aus einem normalen Fern­seher einen Smart-TV zu machen. Der Mini-Computer wird über den inte­grierten HDMI-Anschluss an den Fern­seher ange­schlossen. Dadurch können auch auf dem Fern­seh­bild­schirm YouTube-Videos ange­sehen oder Media­theken aufge­rufen werden. Mehr dazu, wie ein Fern­seher in einen Smart-TV verwan­delt werden kann, erklären wir in unserem Hinter­grund-Artikel zum Strea­ming mit älteren Fern­sehern. Der Fire TV Cube ist das Top-Modell der Fire TV-Produkte

Was ist die Beson­derheit der Amazon-Produkte?

Amazon Fire TV kommt mit einem eigenen Betriebs­system, dem Fire OS. Dieses ist genau auf die Benut­zung der Apps aus dem Amazon App Store zuge­schnitten sowie auf die Strea­ming-Platt­form Amazon Prime Video. Über die Apps sind natür­lich auch andere Strea­ming-Platt­formen wie Netflix oder Disney+ verfügbar.

Den Amazon Fire TV gibt es als Stick und als Cube. In der nach­fol­genden Tabelle sehen Sie die Unter­schiede im Detail.

Die aktuell vermark­teten Fire-TV-Geräte im Vergleich

Prozessor Spei­cher-platz Bild-qualität Anschluss-typ Fern-bedie­nung Besonder-heiten Preis Amazon Fire TV Cube Hexa-Core 16 GB bis 4K Ultra HD HDMI-Kabel Alexa-Sprach­fern­bedie­nung (2. Gen.) Fern­seher­steue­rung, Ethernet-Anschluss 119,99 hier bestellen Amazon Fire TV Stick 4K Quad-Core 8 GB bis 4K Ultra HD HDMI-Stick Alexa-Sprach­fern­bedie­nung (3. Gen.) - 59,99 hier bestellen Amazon Fire TV Stick (3. Gen.) Quad-Core 8 GB bis 1080p Full HD HDMI-Stick Alexa-Sprach­fern­bedie­nung (2. Gen.) Fern­seher­steue­rung 39,99 hier bestellen Amazon Fire TV Stick Lite Quad-Core 8 GB bis 1080p Full HD HDMI-Stick Alexa-Sprach­fern­bedie­nung Lite - 29,99 hier bestellen Stand: Juli 2021. Preise in Euro.

Der Cube und die Sticks unter­scheiden sich haupt­säch­lich in der Rechen­leis­tung und der Bauform. Die Bauform des Cube bietet einen sepa­raten Ethernet-Netz­werk­anschluss und ermög­licht, Alexa auch ohne Griff zur Fern­bedie­nung zu nutzen, da Mikrofon und Laut­spre­cher hier bereits inte­griert sind. Außerdem können kompa­tible Fern­seher, Sound­bars und Receiver verbal über den Cube gesteuert werden.

Eine Beson­derheit des Amazon-Services im Zusam­menhang mit dem Fire TV ist, dass es auf Wunsch mit vorkon­figu­riertem Account ausge­liefert wird. Das heißt, die eigenen Account-Daten sind bereits hinter­legt, sodass man sich nicht einmal mehr selbst anmelden muss. Was dem einen wie ein Service erscheint, der die Erst­einrichtung erleich­tert, ist für den anderen eine Sicher­heits­lücke. Darum lässt sich diese Möglich­keit bei der Bestel­lung auch deak­tivieren.

Zu den Apps des Fire OS gehören nicht nur Strea­ming-Apps, sondern unter anderem auch Spiele. Man verwendet einfach die mitge­lie­ferte Fern­bedie­nung oder verbindet einen Game-Controller und lädt ein Spiel aus dem App-Store. Von der Rechen­leis­tung her ist der Cube am besten hierfür geeignet. Fire TV Fernseher Grundig Vision 7

Fotos: Amazon, Screenshot: teltarif.de Mitt­ler­weile sind auch Smart-TVs verfügbar, auf denen das Fire-TV-Betriebs­system schon inte­griert ist. Damit erspart man sich das zusätz­liche HDMI-Gerät.

Für wen lohnt sich Amazon Fire TV?

Wenn Sie einen Fern­seher haben, der kein Smart-TV ist und wenn Sie Amazon-Prime-Abon­nent sind, dann könnte ein Amazon Fire TV für Sie in Frage kommen. Aber auch wenn Sie von anderen Strea­ming-Diensten, Media­theken oder Live-TV-Diensten Gebrauch machen wollen (auch kosten­losen Strea­ming-Diensten), bietet sich ein Fire TV durchaus an. Hier sollten Sie aber vorher genau prüfen, ob das Fire OS die entspre­chende App für den vorge­sehenen Dienst anbietet. Even­tuell ist die Über­schnei­dung Ihrer Bedürf­nisse mit dem Angebot von Google Chro­mecast oder Apple-TV größer.