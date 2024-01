Amazon Prime Video: Neuheiten im Januar 2024

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Strea­ming-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden beispiels­weise mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im Januar startet die erste Staffel von "Dance Life". Diese Doku-Serie zeigt wie sich sechs unter­schied­liche Tänzer, mit den verschie­densten Schick­salen, um ihren Traum bemühen. Hilfe bekommen sie dabei von Super­star Jennifer Lopez, die mit ihrer Erfah­rung, die Entwick­lung der Tänzer voran­bringen möchte.

Des Weiteren startet im Januar die dritte Staffel der Doku-Serie "James May: Our Man in India". Auch in der neusten Staffel erkundet James May char­mant und humor­voll die Viel­falt Indiens, präsen­tiert kultu­relle, kuli­nari­sche und histo­rische Einblicke.

Außerdem können Sie sich im Januar auf die erste Staffel von "Hazbin Hotel" sowie die erste Staffel von "Marry My Husband" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Januar 2024 Datum Serie Staffel Genre 01.01. Marry My Husband 1 Drama 05.01. James May: Our Man in India 3 Doku 18.01. No Acti­vity: Niente da Segnalare 1 Komödie 19.01. Hazbin Hotel 1 Musical 19.01. Dance Life 1 Doku 19.01. Indian Police Force 1 Action 26.01. Expats 1 Drama Stand: Dezember 2023 Dezember 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.12. Ray Donovan 7 Action 04.12. Harrow 1-3 Mystery 15.12. Reacher 2 Action 20.12. Trevor Wallace: Ptero­dactyl 1 Komödie 22.12. LOL: Last One Laug­hing Christmas Special 1 Komödie Stand: November 2023 November 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.11. Watz­mann Ermit­telt 4 Krimi 03.11. The Invin­cible 2 Anima­tion 03.11. Amazing Fabio De Luigi 1-3 Fantasy 03.11. Romancero 1 Horror 10.11. 007: Road to a Million 1 Action 10.11. Mrs. Davis 1 Sci-Fi 10.11. The Hand­maid's Tale 5 Drama 16.11. Devs 1 Thriller 17.11. Twin Love 1 Reality-TV 17.11. The Winches­ters 1 Horror 17.11. Amar é Para Os Fortes 1 Drama 22.11. Die Discounter 3 Komödie 30.11. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 1-14 Sitcom Stand: Oktober 2023 Oktober 2023 Datum Serie Staffel Genre 06.10. Last Exit Schin­ken­straße 1 Komödie 06.10. Despera­tely Seeking Soul­mate: Esca­ping Twin Flames Universe 1 Doku 06.10. Batman: The Animated Series 1 Anima­tion 06.10. Die Tom und Jerry Show 1 Aben­teuer 06.10. Mission Scooby-Doo 1 Aben­teuer 06.10. Mumbai Diaries 26/11 2 Thriller 06.10. Scooby-Doo! Mystery Incor­porated 1 Aben­teuer 13.10. Ever­ybody Loves Diamonds 1 Drama 20.10. Upload 3 Sci-Fi 20.10. FC Bayern Gene­ration Wembley 1 Doku 24.10. Zainab Johnson: Hijabs Off 1 Komödie 26.10. Die Therapie 1 Drama 27.10. Yosi, the Regretful Spy“ aka „Iosi, der Spion voller Reue 2 Drama Stand: September 2023 September 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.09. Das Rad der Zeit 2 Fantasy 01.09. Fairy­teens 1 Anima­tion 08.09. All or Nothing: Die Natio­nal­mann­schaft in Katar 1 Doku 15.09. P#T@S Redes Sociales 1 Komödie 15.09. Wilder­ness 1 Thriller 15.09. Match Nas Estrelas: Written in the Stars 1 Reality-TV 22.09. The Conti­nental: From the World of John Wick 1 Action 29.09. Gene­ration V 1 Komödie Stand: August 2023 August 2023 Datum Serie Staffel Genre 04.08. Die verlo­renen Blumen der Alice Hart 1 Drama 11.08. Cruel Summer 2 Drama 18.08. Cangaço Novo 1 Crime 18.08. Harlan Coben’s Shelter: Der schwarze Schmet­ter­ling 1 Thriller Stand: Juli 2023

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein - kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche und span­nende Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im Januar der Action-Film "The Gentlemen" sein. "The Gentlemen" wurde von dem erfolg­rei­chen Regis­seur Guy Ritchie inszi­niert. Die Geschichte dreht sich um einen ameri­kani­schen Drogen­baron in London, der sein Cannabis-Impe­rium verkaufen will, was zu Intrigen und Macht­kämpfen führt.

Ein weiteres Film-High­light im Januar ist sicher­lich der Action-Film "Mr. & Mrs. Smith". Dieser Film stammt aus dem Jahr 2005, in dem Brad Pitt und Ange­lina Jolie ein verhei­ratetes Paar spielen, das entdeckt, dass der jeweils andere ein Geheim­agent ist. Die beiden werden beauf­tragt, sich gegen­seitig auszu­schalten, was zu turbu­lenten und unter­halt­samen Ereig­nissen führt.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Januar 2024 Datum Film Genre 01.01. Das Urteil von Nürn­berg Thriller 01.01. Thelma & Louise Action 01.01. Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss Anima­tion 02.01. Mr. & Mrs. Smith Action 03.01. Mafia Mamma Komödie 03.01. Das Glück des Augen­blicks Drama 04.01. The Gentlemen krimi 04.01. Auer­haus Fiktion 05.01. Foe Thriller 05.01. Marlowe Krimi 08.01. The Black Phone Horror 09.01. Hust­lers Krimi 09.01. Sin City 2: A Dame to Kill For Action 10.01. Der Vorname Komödie 11.01. Tekken Anima­tion 11.01. Knives Out: Mord ist Fami­lien­sache Mystery 12.01. Romeo Must Die Drama 12.01. Elvis Doku 14.01. Beasts Like Us Horror 15.01. Die Wilden Hühner und das Leben Komödie 15.01. Escape Plan 2: Hades Horror 15.01. Escape Plan: The Extrac­tors Horror 16.01. The Nice Guys Komödie 18.01. Keanu Action 19.01. Eiffel In Love Romanze 19.01. Dog – Das Glück hat vier Pfoten Komödie 19.01. The Donor Party Komödie 20.01. Wild Card Action 21.01. Wie Brüder im Wind Action 22.01. Inside Thriller 22.01. Sparkle Drama 22.01. Abge­schnitten Horror 23.01. Kevin James: Irre­gard­less Komödie 24.01. The Disaster Artist Horror 24.01. Als Hitler das rosa Kanin­chen stahl Drama 25.01. Meg Thriller 26.01. Trunk: Locked In Thriller 26.01. The Good Liar: Das alte Böse Thriller 26.01. The Unbe­arable Weight of Massive Talent Action 27.01. Tides Sci-Fi 29.01. Little Joe Thriller 31.01. Black Mass Thriller Stand: Dezember 2023 Dezember 2023 Datum Film Genre 01.12. Candy Cane Lane Komödie 01.12. Charlie und die Scho­kola­den­fabrik Fantasy 01.12. Fargo Komödie 01.12. Harry Potter-Filme Action 01.12. Harry und Sally Komödie 01.12. Fantas­tische Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen Action 01.12. Infi­nite Action 01.12. Lucy ist jetzt Gangster Komödie 01.12. Mina­mata Horror 01.12. Vice Doku 04.12. Pepper­mint Action 04.12. The Storied Life of AJ. Fikry Komödie 05.12. The Melodic Blue: Baby Keem Drama 08.12. Elvis Drama 08.12. Your Christmas or Mine 2 Komödie 08.12. Merry Little Batman Action 08.12. Silber und das Buch der Träume Fantasy 10.12. Birds of Prey and the Fanta­bulous Eman­cipa­tion of One Harley Quinn Action 13.12. Shazam! Action 14.12. Aquaman Action 14.12. The Cell Horror 14.12. The Outfit Thriller 18.12. Eight Legged Freaks Horror 20.12. The Contractor Action 25.12. Jurassic World Domi­nion Action 25.12. JGA: Jasmin. Gina. Anna. Komödie 26.12. Midnight Special Thriller 28.12. Barba­rian Horror 28.12. Ever­ything Ever­ywhere All at Once Action 29.12. Doctor Sleep Horror 29.12. DC League of Super-Pets Anima­tion 30.12. Sisi & Ich Komödie 30.12. X Horror 31.12. A Day to Die Action Stand: November 2023 November 2023 Datum Film Genre 01.11. Manhattan Komödie 01.11. The Misfits Action 01.11. West Side Story Musical 01.11. Time For Me To Come Home For Christmas Komödie 01.11. How to Be Single -Welcome to the Party Komödie 01.11. A Christmas Horror Story Horror 02.11. Hats Off to Christmas! Komödie 02.11. Bridget Jones' Diary Komödie 03.11. Cyrano Musical 03.11. Fell - Ein imagi­näres Portrait von Diane Arbus Thriller 04.11. Wunder­schön Komödie 07.11. Hexen hexen Fantasy 08.11. Hamlet Tragödie 08.11. Pluto Nash - Im Kampf gegen die Mond­mafia Komödie 09.11. BTS: Yet to Come Musik 10.11. The Losers Action 10.11. Mord in Saint Tropez Action 10.11. Mars Attacks! Komödie 11.11. Die Täuschung Thriller 11.11. Die Rettung der uns bekannten Welt Komödie 11.11. Der goldene Hand­schuh Horror 13.11. Buddy, der Weih­nachtself Komödie 14.11. Downton Abbey: EIne neue Ära Komödie 14.11. R.I.P.D. Action 15.11. Mortal Kombat 2 - Anni­hila­tion Action 15.11. My Zoe Thriller 17.11. Land­scape with Invi­sible Hand Komödie 17.11. Der Pfau Komödie 17.11. Der kleine Prinz Anima­tion 18.11. Der Pfad Aben­teuer 21.11. Bottoms Komödie 21.11. Honig im Kopf Drama 21.11. Der Rote Baron Action 23.11. Kinder­trans­port Doku 28.11. Honest Thief Action Stand: Oktober 2023 Oktober 2023 Datum Film Genre 01.10. Carrie Horror 01.10. Carrie 2: Die Rache Horror 01.10. Die glor­rei­chen Sieben Action 01.10. Men at Work Rock 01.10. The Bird­cage – Ein Para­dies für schrille Vögel Komödie 02.10. The Bad Guys Komödie 03.10. After Ever­ything Liebes­film 03.10. Der letzte Bulle Action 03.10. Holy Spider Horror 03.10. Make Me Scream Hallo­ween Special Reality-TV 03.10. Sweethe­arts Action 05.10. Asterix bei den Olym­pischen Spielen Komödie 05.10. Die Drei !!! Action 06.10. Igor Komödie 06.10. Totally Killer Horror 08.10. S1m0ne0 Tragik­komödie 09.10. Ambu­lance Action 09.10. Matrix Action 09.10. Matrix Revo­lutions Action 09.10. Matrix Reloaded Action 11.10. Aware­ness – Die Realität ist eine Illu­sion Thriller 11.10. Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe Doku 11.10. The Polar Express Drama 13.10. The Burial Drama 16.10. Lone Survivor Action 16.10. Top Gun: Maverick Action 16.10. Matrix Resur­rec­tions Action 17.10. Zurück in die Zukunft 1-3 Action 20.10. Der Alpi­nist Doku 20.10. Silver Dollar Road Doku 20.10. Emily the Criminal Drama 20.10. Hui Buh: Das Schloss­gespenst Anima­tion 20.10. Moonage Daydream Doku 20.10. Mr. Malcolm’s List Komödie 20.10. Redeeming Love Drama 20.10. Sayen: La Ruta Seca Action 20.10. Die andere Zoey Drama 23.10. Moonshot – Der Flug von Apollo 11 Drama 23.10. The Purge Horror 23.10. The Purge: Anarchy Horror 23.10. The Purge: Elec­tion Year Horror 24.10. Hot Potato: The Story of the Wiggles Musik 27.10. Brücke nach Tera­bithia Aben­teuer 30.10. Red Rocket Komödie Stand: September 2023 September 2023 Datum Film Genre 01.09. Tomb Raider Action 01.09. The Nun Horror 01.09. Wenn ich bleibe Drama 01.09. Wish Upon Horror 01.09. Das Schweigen der Lämmer Horror 01.09. Das Belko Expe­riment Horror 02.09. The Come­dian: Wer zuletzt lacht Dramödie 03.09. Bkennt­nisse des Hoch­stap­lers Felix Krull Krimi-Komödie 03.09. Inter­view mit einem Vampir Drama 04.09. Southpaw Drama 04.09. Der siebte Sohn Aben­teuer 04.09. Schind­lers Liste Drama 05.09. My Little Pony: Der Film Anima­tion 06.09. 12 Years a Slave Drama 07.09. The Happy­time Murders Krimi-Komödie 07.09. Die Hoch­zeit Komödie 08.09. Sitting in Bars with Cake Drama 10.09. Ein nasser Hund Drama 10.09. One Day Drama 11.09. Pokémon: Meis­ter­detektiv Pikachu Aben­teuer-Komödie 11.09. The Book of Eli Action 12.09. Belfast Drama 12.09. The Accoun­tant Action 15.09. A Million Miles Away Drama 15.09. Der magi­sche Kompass: Auf der Suche nach dem verlo­renen Gold Aben­teuer 17.09. Tran­scen­dence Sci-Fi-Drama 19.09. Mother­less Brooklyn Drama 20.09. Shoo­ting Stars Drama 22.09. King Arthur: Legend of the Sword Action 23.09. Vale­rian - Die Stadt der tausend Planeten Fantasy 25.09. Agora Horror 25.09. Father Figures Doku 26.09. P.S. Ich Liebe Dich Dramödie 27.09. Lico­rice Pizza Dramödie 28.09. Just Mercy Drama 28.09. Show­time Krimi-Komödie 30.09. Phan­tas­tische Tier­wesen: Dumble­dores Geheim­nisse Aben­teuer Stand: August 2023 August 2023 Datum Film Genre 04.08. Divina Señal Komödie 11.08. Rot, Weiß und König­lich Blau Romanze Stand: Juli 2023

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

