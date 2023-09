Amazon Prime Video: Neuheiten im September

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Strea­ming-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden beispiels­weise mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im September startet die erste Staffel von "All or Nothing: Die Natio­nal­mann­schaft in Katar". Diese Doku-Serie zeigt die deut­sche Natio­nal­mann­schaft bei der Fußball-Welt­meis­ter­schaft in Katar. Hierbei werden exklu­sive Einblicke hinter die Kulissen gewährt. Anspra­chen in der Team­kabine sowie exklu­sive Inter­views sind Bestand­teil dieser Doku.

Des Weiteren startet im September die zweite Staffel der Fantasy-Serie "Das Rad der Zeit". In der neusten Staffel geht es erneut um den vermeint­lich besiegten dunklen König. Rand konnte zwar erste Erfolge verzeichnen, jedoch lässt sich die dunkle Seite nicht so einfach besiegen. Rand hat aufgrund verschie­dener Dinge eben­falls kaum Unter­stüt­zung von außer­halb und muss so allein kämpfen.

Außerdem können Sie sich im September auf die erste Staffel von "Wilder­ness" sowie die erste Staffel von "The Conti­nental: From the World of John Wick" freuen.

September 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.09. Das Rad der Zeit 2 Fantasy 01.09. Fairy­teens 1 Anima­tion 08.09. All or Nothing: Die Natio­nal­mann­schaft in Katar 1 Doku 15.09. P#T@S Redes Sociales 1 Komödie 15.09. Wilder­ness 1 Thriller 15.09. Match Nas Estrelas: Written in the Stars 1 Reality-TV 22.09. The Conti­nental: From the World of John Wick 1 Action 29.09. Gene­ration V 1 Komödie Stand: August 2023 August 2023 Datum Serie Staffel Genre 04.08. Die verlo­renen Blumen der Alice Hart 1 Drama 11.08. Cruel Summer 2 Drama 18.08. Cangaço Novo 1 Crime 18.08. Harlan Coben’s Shelter: Der schwarze Schmet­ter­ling 1 Thriller Stand: Juli 2023 Juli 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.07. Blind­spot­ting 2 Drama 01.07. The Rookie 4 Action 07.07. The Horror of Dolores Roach 1 Horror 14.07. The Summer I Turned Pretty 2 Drama 21.07. Libre de Reir 1 Komödie 28.07. Good Omens 2 Komödie 28.07. The Sex Lives of College Girls 2 Komödie Stand: Juni 2023 Juni 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.06. Ray Donovan 6 Comedy 01.06. The Knight in The Arena 1 Comedy 02.06. Shiny Happy People: Duggar Family Secrets 1 Comedy 02.06. Dead­loch 1 Comedy 02.06. With Love 2 Comedy 07.06. Joko Winter­scheidt pres­ents: The World's Most Dange­rous Show 2 Comedy 09.06. The Lake 2 Comedy 14.06. Vero­nica Mars 1 Krimi 15.06. Lewan­dowski - The Unknown 1 Doku 16.06. The Grand Tour: Euro­crash 1 Talk-Show 16.06. Ramy 3 Komödie 23.06. I'm A Virgo 1 Komödie 23.06. Colin from Accounts 1 Komödie 26.06. Calle Y Poche: Sin Etiquetas 1 Doku 30.06. Tom Clancy's Jack Ryan 4 Thriller Stand: Juni 2023 Mai 2023 Datum Serie Staffel Genre 05.05. The Fall - Tod in Belfast 1 Thriller 12.05. Power Book II: Ghost 3 Krimi 13.05. The Great 3 Dramedy 15.05. LEGO Dreamzzz 1 Anima­tion 18.05. The Ferragnez - Die Serie 2 Doku 19.05. Last Night 1 Drama 24.05. James May: Oh Cook! 2 Koch­show 26.05. Hohl­beins - Der Greif 1 Fantasy Stand: Mai 2023 April 2023 Datum Serie Staffel Genre 06.04. LOL - Last One Laug­hing 4 Komödie 07.04. Mord mit Aussicht 4 Krimi 07.04. De Viaje Con Los Derbez 3 Komödie 14.04. The Marve­lous Mrs. Maisel 5 Drama 14.04. Greek Salad 1 Drama 21.04. Dead Ringers 1 Thriller 28.04. Citadel 1 Action 30.04. Ruby and the Well 1 Fantasy Stand: April 2023

Es soll keine Serie sein - kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche und span­nende Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im September der Action-Film "Tomb Raider" sein. Die junge Lara Croft sucht ihren Vater Richard Croft fernab von ihrer Heimat London. Dafür reist sie extra nach Japan, um das Rätsel um ihren Erzeuger aufzu­klären. Auf sich allein gestellt, begibt sie sich in waghal­sige Situa­tionen.

Ein weiteres Film-High­light im September ist sicher­lich der Horror-Film "The Nun". Dieser Film handelt von einer rumä­nischen Nonne, welche in den 50er Jahren Selbst­mord beging. Verwun­der­lich ist dieser Selbst­mord aller­dings und weckt das Inter­esse des Vati­kans. Der Priester Burke hat nun die Aufgabe, den Fall rund um die Nonne zu lösen.

September 2023 Datum Film Genre 01.09. Tomb Raider Action 01.09. The Nun Horror 01.09. Wenn ich bleibe Drama 01.09. Wish Upon Horror 01.09. Das Schweigen der Lämmer Horror 01.09. Das Belko Expe­riment Horror 02.09. The Come­dian: Wer zuletzt lacht Dramödie 03.09. Bkennt­nisse des Hoch­stap­lers Felix Krull Krimi-Komödie 03.09. Inter­view mit einem Vampir Drama 04.09. Southpaw Drama 04.09. Der siebte Sohn Aben­teuer 04.09. Schind­lers Liste Drama 05.09. My Little Pony: Der Film Anima­tion 06.09. 12 Years a Slave Drama 07.09. The Happy­time Murders Krimi-Komödie 07.09. Die Hoch­zeit Komödie 08.09. Sitting in Bars with Cake Drama 10.09. Ein nasser Hund Drama 10.09. One Day Drama 11.09. Pokémon: Meis­ter­detektiv Pikachu Aben­teuer-Komödie 11.09. The Book of Eli Action 12.09. Belfast Drama 12.09. The Accoun­tant Action 15.09. A Million Miles Away Drama 15.09. Der magi­sche Kompass: Auf der Suche nach dem verlo­renen Gold Aben­teuer 17.09. Tran­scen­dence Sci-Fi-Drama 19.09. Mother­less Brooklyn Drama 20.09. Shoo­ting Stars Drama 22.09. King Arthur: Legend of the Sword Action 23.09. Vale­rian - Die Stadt der tausend Planeten Fantasy 25.09. Agora Horror 25.09. Father Figures Doku 26.09. P.S. Ich Liebe Dich Dramödie 27.09. Lico­rice Pizza Dramödie 28.09. Just Mercy Drama 28.09. Show­time Krimi-Komödie 30.09. Phan­tas­tische Tier­wesen: Dumble­dores Geheim­nisse Aben­teuer Stand: August 2023 August 2023 Datum Film Genre 04.08. Divina Señal Komödie 11.08. Rot, Weiß und König­lich Blau Romanze Stand: Juli 2023 Juli 2023 Datum Film Genre 01.07. Bergen Biopic 02.07. Der kleine Drache Kokos­nuss Anima­tion 02.07. Der kleine Drache Kokos­nuss - Auf in den Dschungel Anima­tion 02.07. The Offe­ring Horror 03.07. König­reich der Bären Anima­tion 03.07. The Body­guard Action 03.07. In Bruges Komödie 04.07. A Walk Among the Tomb­stones Drama 04.07. L’estate più calda Drama 06.07. Loving Pablo Action 07.07. Los Iniciados Drama 07.07. Wood­stock Doku 07.07. TKKG Aben­teuer 07.07. Time Is Up 2 Drama 08.07. Ghost Rider: Spirit of Venge­ance Action 08.07. 6 Bullets Action 12.07. The Hateful Eight Drama 13.07. Machine Gun Preacher Action 16.07. Gamer Action 17.07. Der Haupt­mann Drama 17.07. What to Expect When You're Expec­ting Komödie 17.07. Die goldenen Jahre Komödie 17.07. The Magic Flute Y1 Fantasy 18.07. The Addams Family 2 Horror 19.07. Shutter Island Thriller 20.07. Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen Kinder 20.07. Joker Action 21.07. The Covenant Action 24.07. Emily Drama 25.07. Respect Drama 30.07. Gene­ration Bezie­hungs­unfähig Komödie 31.07. Rambo 1-5 Action Stand: Juni 2023 Juni 2023 Datum Film Genre 01.06. James Bond 007: Keine Zeit zu sterben Action 02.06. Medellin Action­komödie 04.06. The Majestic Liebe 05.06. 24 Hours To Live Action 06.06. In Einem Land, Das Es Nicht Mehr Gibt Drama 06.06. Es Gilt Das Gespro­chene Wort Drama 07.06. Discon­nect Drama 08.06. Culpa Mia - Meine Schuld Drama 09.06. Creed III Action 10.06. Die Känguru-Chro­niken Komödie 10.06. Bigfoot Junior - Ein tierisch verrückter Fami­lien­trip Komödie 13.06. SAS: Red Notice Action 15.06. Dear Evan Hansen Drama 15.06. Still­water - Gegen jeden Verdacht Thriller 15.06. Let Him Go Drama 17.06. Dead For A Dollar Action 17.06. Das Mädchen aus dem Wasser Komödie 18.06. Unlo­cked Thriller 19.06. Der Vorname Komödie 20.06. Die Legende vom Tiger­nest Aben­teuer 24.06. Hallo­ween Kills Thriller 25.06. Mr. Right Action 26.06. The Good Neighbor Drama 29.06. Da kommt noch was Komödie 29.06. Blue­back Drama Stand: Mai 2023 Mai 2023 Datum Film Genre 03.05. The Great Gatsby Roman 03.05. Der Engländer der aus dem Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr Drama 04.05. Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft Aben­teuer 06.05. Auer­haus Fiktion 10.05. Crimes of the Future Horror 11.05. Snowden Thriller 12.05. Triangle of Sadness Komödie 12.05. Die Biene Maya 2 Kinder 14.05. Romeo Must Die Action 15.05. Abseits des Lebens Drama 16.05. Saw: Spiral Horror 18.05. Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka Komödie 19.05. Bones and All Action 20.05. Keanu Action 22.05. Bibi und Tina: Einfach anders Komödie 24.05. Abge­schnitten Horror 26.05. Als Hitler das rosa Kanin­chen stahl Drama 26.05. The Disaster Artist Drama 27.05. Last Night in Soho Horror 29.05. Die Frau des Zeit­rei­senden Drama Stand: Mai 2023 April 2023 Datum Film Genre 01.04. The Fall: Tod in Belfast Drama 06.04. Mona Lisa and the Blood Moon Fantasy 07.04. Gangs of Lagos Action 09.04. Old Horror 12.04. Birds Of Prey: The Fanta­bulous Eman­cipa­tion Of One Harley Quinn Action 12.04. Hatching Horror 13.04. Devil's Pond - Der Feind in meinem Mann Drama 13.04. Cry Macho Drama 16.04. The Cell Krimi 19.04. Jagd­saison Komödie 10.04. Mord in Yellows­tone City Western 19.04. Snake Eyes: G.I. Joe Origins Action 20.04. The Many Saints of Newark Krimi 20.04. Arac Attack - Angriff der acht­bei­nigen Monster Horror 21.04. Judy Blume Forever Biogra­phie 22.04. Prac­tical Magic - Zauber­hafte Schwes­tern Fantasy 24.04. The Astro­naut's Wife Science-Fiction 25.04. A Perfect Murder Thriller 26.04. Candyman Horror 26.04. Mad City Krimi 27.04. City Hall Krimi 28.04. Midnight Special Science-Fiction 29.04. Midnight in the Switch­grass Krimi Stand: April 2023

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

