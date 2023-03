Amazon Prime Video: Neuheiten im März

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im März startet die achte Staffel von "The Flash". In dieser Serie hat Barry Allen durch einen Unfall Super­kräfte erhalten und wurde zum schnellsten Mann der Welt. Mit dieser Super­kraft setzt er sich für das Gute ein und bekämpft das Böse. In der neuen Staffel muss Barry nicht nur Central City vor dem Bösen beschützen, sondern die ganze Erde: Eine außer­irdi­sche Bedro­hung bringt die gesamte Erde in Gefahr.

Des Weiteren startet im März die erste Staffel der Drama-Serie "Luden - Könige der Reeper­bahn". In der neuen Serie werden die Anfänge der Nacht­welt der Hamburger Reeper­bahn in den 80er-Jahren gezeigt. Darunter auch die Schick­sale junger Menschen, die sich nach Aner­ken­nung und Frei­heit sehnen. Für Klaus Barkowsky steht St. Pauli für die voll­kom­mene Frei­heit, und so entschließt er sich zu einem Karrie­rewechsel. Mit der taffen Prosti­tuierten Jutta gelingt ihm der Sprung zu einem ange­sehenen Zuhälter. Doch schnell beginnen auch Macht­kämpfe unter den Zuhäl­tern, und durch die AIDS-Krise sowie die Koks-Welle bricht das Chaos auf der Reeper­bahn aus.

Außerdem können Sie sich im März auf die erste Staffel von "Coach Prime" sowie die erste Staffel von "The Powert" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

März 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.03. The Flash 8 Science-Fiction 03.03. Luden - Könige der Reeper­bahn 1 Drama 03.03. Daisy Jones & the Six 1 Drama 03.03. Last Light 1 Drama 03.03. Websters 1 Comedy 03.03. Coach Prime 1 Doku 17.03. Bienen­schwarm 1 Horror 17.03. DOM 2 Drama 17.03. Sin Huellas 1 Action 28.03. Payback 1 Thriller 31.03. The Power 1 Mystery Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.02. Before 30 1 Drama 03.02. Harlem 2 Komödie 03.02. Breathe: In den Schatten 2 Drama 03.02. Toppen 1 Komödie 03.02. HILLarious 1 Komödie 09.02. Clarkson`s Farm 2 Doku 10.02. Carnival Row 2 Fantasy 17.02. Star Trek Picard 2 Science-Fiction 17.02. Nate Bargatze: Hallo Welt 1 Komödie 20.02. Marc Marquez 1 Drama 24.02. The Consul­tant 1 Thriller 24.02. Dr. Seuss Baking Challenge 1 Reality 27.02. Island 1 Action Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.01. Magia Records 1 Anime 02.01. Modern Love Chennai 1 Komödie 02.01. My Little Pony: Friendship is Magic 1-5 Anima­tion 05.01. Payback 1 Thriller 06.01. The Rig 1 Drama 06.01. Grind 1 Aben­teuer 13.01. Hunters 2 Action 13.01. German Crime Story: Gefes­selt 1 Thriller 15.01. Private Eyes 5 Krimi 18.01. De brutas, nada 1-3 Dramedy 20.01. The Legend of Vox Machina 1 Anima­tion 27.01. Farzi 1 Drama 27.01. Good Rivals 1 Doku 29.01. May I Help You 1 Fantasy Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.12. My Little Pony: Pony Life 1 Kinder 01.12. The Promised Never­land 2 Anime 01.12. The Good Doctor 4 Drama 01.12. S.W.A.T. 4 Action 09.12. Fried­liche Weih­nachten 1 Komödie 13.12. Dr. Seuss Baking Challenge 1 Reality 16.12. PJ Masks 3-4 Anima­tion 21.12. Tom Clancy's Jack Ryan 3 Action 23.12. Rent­ner­cops 5 Komödie 24.12. Reiterhof Wilden­stein 4 Drama Stand: Dezember 2022 November 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.11. Die Maus - Eine Zeit­reise durch 50 Jahre 1 Kinder 11.11. Mammals 1 Dramedy 11.11. Die Discounter 2 Mocku­men­tary 20.11. Golden Boy 1 Komödie 30.11. Love Addicts 1 komödie Stand: Oktober 2022 Oktober 2022 Datum Serie Staffel Genre 21.10. Peri­pherie 1 Sci-Fi 21.10. Modern Love Tokyo 1 Drama 22.10. Die Maus – Best of in HD: Die Maus und ihre Freunde 1 Kinder 22.10. Bobo Sieben­schläfer 4 Kinder 28.10. The Devil's Hour 1 Thriller Stand: September 2022

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein - kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im März die Horror-Komödie "Freaky" sein. In dem Film treibt seit einer gewissen Zeit der berüch­tigte Serien-Mörder "Blissfield-Butcher" (Vince Vaughn) sein Unwesen. Davon bleibt auch die 17-jährige Millie (Kathryn Newton) nicht verschont und fällt ihm fast zum Opfer. Sie hat Glück im Unglück, da ein uralter Fluch ausge­löst wird und sie die Körper tauschen. Daraufhin hat Millie 24 Stunden Zeit, um den Fluch rück­gängig zu machen, da sie sonst für immer in dem Körper des Seri­enkil­lers fest­ste­cken wird.

Ein weiteres Film-High­light im März ist sicher­lich die Komödie "Monsieur Claude und sein großes Fest". In diesem Film planen die vier Töchter von Claude und Marie Verneuil ein großes Fest zum 40. Hoch­zeitstag ihrer Eltern im Haus der Familie in Chinon. Zum Über­raschungs­fest laden die Töchter auch die Eltern ihrer Ehemänner ein. So müssen Claude und Marie die Eltern von Rachid, David, Chao und Charles unter ihrem Dach begrüßen, wodurch die Party sehr schnell turbu­lent wird.

Des Weiteren können Sie sich auf "Dune" sowie "Die unend­liche Geschichte" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

März 2023 Datum Film Genre 01.03. Every Breath You Take Drama 01.03. Code Name Banshee Action 01.03. Federico Chiesa Back on Track Doku 02.03. Die unend­liche Geschichte Fantasy 04.03. Freaky Horror 05.03. Fur: An Imagi­nary Portrait of Diane Arbus Doku 06.03. In the Mouth of Madness Horror 07.03. The Wild Bunch - The Original Director's Cut Westerm 08.03. Alle für Ella Jugend 10.03. Tickets Komödie 10.03. The Adven­tures of Pluto Nash Science-Fiction 11.03. Nobody Action 11.03. The Perfect Storm Thriller 12.03. Mars Attacks! Science-Fiction 14.03. Good Luck to You, Leo Grande! Drama 15.03. Love Machine 2 Komödie 15.03. True Crime Krimi 16.03. Drachen­reiter Kinder 18.03. Promi­sing Young Woman Thriller 19.03. Set It Off Action 20.03. Ransom (1996) Thriller 21.03. Monsieur Claude und sein großes Fest Komödie 22.03. The Enforcer Thriller 23.03. Head Full of Honey Komödie 24.03. Dave Hughes: Ridi­culous TV-Special 24.03. Reggie Doku 25.03. The Forever Purge Thriller 25.03. Into The Arms of Stran­gers: Stories Of The Kinder­trans­port Doku 26.03. Into the Wild Drama 26.03. Dune Science-Fiction 27.03. Selfish Doku 29.03. Fearless (1993) Drama Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Film Genre 01.02. Game Of Love 2 Drama 03.02. The Other Zoey Romantik 04.02. Act Of Valor Action 05.02. Last Girl Survives - Dein Tod ist Nah Thriller 09.02. The Virtuoso Action 10.02. Some­body I Used To Know Romantik 11.02. Remi­nisence Science Fiction 12.02. Char­mant, Ledig, Sucht... Romantik 13.02. Blackout Thriller 14.02. Finding You Drama 14.02. Moloch Horror 16.02. Lieber Kurt Drama 17.02. Mali­gnant Horror 21.02. Project Gemini Science-Fiction 24.02. Die Hart Action 25.02. The 355 Action Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Film Genre 01.01. Die Croods - Alles auf Anfang Fantasy 01.01. Black Site Action 01.01. The Descent - Abgrund des Grauens Horror 02.01. Der Spion Thriller 03.01. Come As You Are Komödie 04.01. The Suicide Squad Action 04.01. Federico Chiesa Back On Track Science-Fiction 06.01. The Honey­moon Komödie 06.01. The Virtuoso Action 06.01. The Nest - Alles zu haben ist nie genug Drama 09.01. 23 Walks Drama 10.01. Taken In L.A. - Verkaufte Unschuld Thriller 10.01. Super­host - Kein Gast­geber Ist Wie Der Andere Horror 14.01. Geschichten Vom Franz Komödie 15.01. Brot­herhood Action 17.01. Nige­rian Trade Krimi 22.01. The Stylist Horror 22.01. Aven­gement - Blutiger Frei­gang Action 23.01. The Reef: Stalked Horror 27.01. KSI: In Real Life Doku 31.01. Hello World Horror Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Film Genre 01.12. Mein Schatz, unsere Familie und ich Komödie 01.12. Naked Singu­larity Krimi 01.12. A Christmas Tale Fantasy 01.12. The Sacri­fice – Um jeden Preis Action 02.12. Your Christmas Or Mine? Komödie 02.12. The Conju­ring: Im Bann des Teufels Horror 03.12. Appa­loosa Krimi 05.12. Tatsäch­lich Liebe Romantik 07.12. The Boss Baby: Schluss mit Kinder­garten Anima­tion 09.12. Something From Tiffany’s Komödie 09.12. Tom und Jerry – der Film Anima­tion 09.12. Hawa Drama 12.12. Broke­back Moun­tain Drama 13.12. Thale Fantasy 13.12. Magnolia Drama 14.12. Fast & Furious 9 Action 15.12. Vigi­lante - bis zum letzten Atemzug Krimi 16.12. Nanny Horror 16.12. Drei Hasel­nüsse für Aschen­brödel Fantasy 16.12. About Fate Komödie 17.12. Kaltes Land Drama 19.12. Super­intel­ligence Drama 19.12. One Of These Days Drama 22.12. Home­coming Thriller 23.12. In The Heights Drama 25.12. Elizabeth - Das Leben einer Königin Doku 26.12. Stephen Kings Doctor Sleeps Erwa­chen Horror 26.12. Abika­lypse Komödie 26.12. Die Schnecke und der Buckelwal Anima­tion 30.12. Space Jam: A New Legacy Anima­tion 30.12. Wildcat Doku Stand: Dezember 2022 November 2022 Datum Film Genre 02.11. Viele Grüße vom Weih­nachts­mann Komödie 03.11. Träume sind wie wilde Tiger Kinder 04.11. Der Lieb­haber meines Mannes Drama 04.11. Over­dose Drama 04.11. Lego Monkey Kid: Die Rache der Spider Queen Anima­tion 05.11. The Little Things Thriller 06.11. A Score To Settle Action 07.11. TKKG Aben­teuer 10.11. Sepa­ration Horror 15.11. Fröh­liche Weih­nachten Komödie 15.11. Die Gebrüder Weih­nachts­mann Fantasy 16.11. Liebe und andere Turbu­lenzen Drama 18.11. Sacher­torte Komödie 18.11. The People We Hate At The Wedding Komödie 20.11. Joker Thriller 20.11. Scary Stories To Tell In The Dark Horror 23.11. Good Night Oppy Doku 23.11. Split Horror 26.11. No Sudden Move Thriller 27.11. Toge­ther Komödie 28.11. Willy's Wonder­land Horror 28.11. I Am Zlatan Drama 29.11. Embattled Drama 30.11. Die Beilight Saga: Brea­king Wind - Bis(s) einer heult Komödie Stand: Oktober 2022 Oktober 2022 Datum Film Genre 01.10. A Star is born Musik­film 01.10. The King's Daughter Fantasy 01.10. The Sacra­fice - Um jeden Preis Drama 01.10. The Wolf of Snow Hollow Thriller 02.10. Jim Knopf un die Wilde 13 Aben­teuer 02.10. London Has Fallen Action 03.10. Küss mich, Mist­kerl! Komödie 05.10. The Birthday Cake Thriller 07.10. Cathe­rine Called Birdy Komödie 09.10. ES Kapitel 2 Horror 10.10. Four Good Days Drama 13.10. Spencer Drama 13.10. Whiteout Thriller 16.10. Ida Red Krimi 17.10. Extreme Rage Action 21.10. Argen­tina, 1985 Drama 22.10. The Purge - Die Säube­rung Horror 23.10. Cortex Thriller 23.10. The Kitchen - Queens of Crime Drama 24.10. Cats & Dogs 3: Pfoten vereint! Fantasy 24.10. Cicero - Zwei Leben eine Bühne Doku 26.10. Beyond the infi­nite two minutes Drama 27.10. Main­stream Komödie 28.10. Tim Burtons Corpse Bride - Hoch­zeit mit einer Leiche Anima­tion 29.10. Godzilla vs. Kong Genre 29.10. Judas and the Black Messiah Drama 30.10. Der Distel­fink Drama Stand: September 2022

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

