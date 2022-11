Amazon Prime Video: Neuheiten im November

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im November startet die erste Staffel von "Love Addicts". Diese Serie begleitet eine Gruppe von jungen Menschen, die in Form einer Selbst­hil­fegruppe über die Probleme der Liebe in der heutigen Zeit klagen. One-Night-Stands und geschei­terte Bezie­hungen gehören zum Alltag der verzwei­felten Anhänger der Gruppe. Darge­stellt werden die Ereig­nisse sehr humor­voll und sorgen für lustige Momente für alle, die sich mit den einzelnen Personen viel­leicht auch iden­tifi­zieren können.

Des Weiteren startet im November die erste Staffel von "Mammals". In der neuen Serie platzt für Jamie (James Corden) der Traum einer perfekten Ehe. Während seine schwan­gere Frau Aman­dine (Melia Krei­ling) sich auf die Geburt vorbe­reitet, tauchen plötz­lich scho­ckie­rende Geheim­nisse über sie auf. Um die Ehe jedoch nicht direkt zu zerstören, macht Jamie sich mit seinem Schwager auf die Suche nach Antworten. Freuen Sie sich auf eine mitrei­ßende und span­nende Serie.

Außerdem können Sie sich im November auf die zweite Staffel von "Die Discounter" sowie die erste Staffel von "Golden Boy" freuen.

November 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.11. Die Maus - Eine Zeit­reise durch 50 Jahre 1 Kinder 11.11. Mammals 1 Dramedy 11.11. Die Discounter 2 Mocku­men­tary 20.11. Golden Boy 1 Komödie 30.11. Love Addicts 1 komödie Stand: Oktober 2022 Oktober 2022 Datum Serie Staffel Genre 21.10. Peri­pherie 1 Sci-Fi 21.10. Modern Love Tokyo 1 Drama 22.10. Die Maus – Best of in HD: Die Maus und ihre Freunde 1 Kinder 22.10. Bobo Sieben­schläfer 4 Kinder 28.10. The Devil's Hour 1 Thriller Stand: September 2022 September 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.09. Dr. Death (Starz­play) 1 Drama 01.09. Animal Kingdom (Starz­play) 5 Krimi 02.09. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 1 Action, Aben­teuer 11.09. The Serpent Queen (Starz­play) 1 Drama 16.09. A Private Affair 1 Thriller 21.09. Prisma 1 Drama 23.09. September Mornings 2 Drama 30.09. Jungle 1 Drama 30.09. An Unknown Enemy (Un extraño enemigo) 1 Drama, Thriller Stand: August 2022 August 2022 Datum Serie Staffel 04.08. All Or Nothing: Arsenal 1 12.08. A League Of Their Own 1 19.08. Making The Cut 3 19.08. Schi­keria 1 22.08. The Walking Dead 11 Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Serie Staffel 01.07. Guilt (Starz­play) 1 01.07. The Terminal List 1 03.07. P-Valley (Starz­play) 2 10.07. The Girl from Plain­ville (Starz­play) 1 11.07. Damaged Goods 1 15.07. One Mic Stand 1 15.07. Forever Summer: Hamp­tons 1 29.07. Paper Girls 1 31.07. Queer as Folk (Starz­play) 1 Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. This is Us 6 03.06. The Boys 3 10.06. Fairfax 2 10.06. Guilty Minds 1 17.06. The Summer I turned Pretty 1 17.06. The Lake 1 17.06. The Pogmen­tary: Born Ready 1 24.06. The One That Got Away 1 24.06. Chloe 1 Stand: Juni 2022

Es soll keine Serie sein - kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im November der Thriller "The Little Things" mit Denzel Washington als Kern County und Rami Malek als Jim Baxter sein. Die beiden Poli­zisten sind auf der Suche nach einem Seri­enmörder, der es beson­ders auf Frauen abge­sehen hat. Kern ist am Ende seiner Karriere ange­kommen und wartet förm­lich auf seinen Ruhe­stand. Doch dann kommt es zur Mordreihe an verschie­denen Frauen. Dieser beson­dere und grau­same Fall lässt ihn nicht los. Deswegen hat er es sich höchst­per­sön­lich zur Aufgabe gemacht, den Killer zu finden.

Ein weiteres Film-High­light im November ist sicher­lich der Film "Scary Stories To Tell In The Dark". Dieser Film handelt von einer jungen Gruppe Teen­ager, die es liebt, sich zu gruseln. Als endlich Hallo­ween vor der Tür steht, wagen sie sich in das Geis­ter­haus in Mill Valley. Ange­kommen im Haus entde­cken sie ein Buch voller schreck­licher Geschichten, das noch mehr als nur Wörter für sie bereit hält. Denn die geschrie­benen Geschichten werden plötz­lich zur Realität und versetzen jeden in Angst und Schre­cken.

Des Weiteren können Sie sich auf "The People We Hate At The Wedding" sowie "Sacher­torte" freuen.

November 2022 Datum Film Genre 02.11. Viele Grüße vom Weih­nachts­mann Komödie 03.11. Träume sind wie wilde Tiger Kinder 04.11. Der Lieb­haber meines Mannes Drama 04.11. Over­dose Drama 04.11. Lego Monkey Kid: Die Rache der Spider Queen Anima­tion 05.11. The Little Things Thriller 06.11. A Score To Settle Action 07.11. TKKG Aben­teuer 10.11. Sepa­ration Horror 15.11. Fröh­liche Weih­nachten Komödie 15.11. Die Gebrüder Weih­nachts­mann Fantasy 16.11. Liebe und andere Turbu­lenzen Drama 18.11. Sacher­torte Komödie 18.11. The People We Hate At The Wedding Komödie 20.11. Joker Thriller 20.11. Scary Stories To Tell In The Dark Horror 23.11. Good Night Oppy Doku 23.11. Split Horror 26.11. No Sudden Move Thriller 27.11. Toge­ther Komödie 28.11. Willy's Wonder­land Horror 28.11. I Am Zlatan Drama 29.11. Embattled Drama 30.11. Die Beilight Saga: Brea­king Wind - Bis(s) einer heult Komödie Stand: Oktober 2022 Oktober 2022 Datum Film Genre 01.10. A Star is born Musik­film 01.10. The King's Daughter Fantasy 01.10. The Sacra­fice - Um jeden Preis Drama 01.10. The Wolf of Snow Hollow Thriller 02.10. Jim Knopf un die Wilde 13 Aben­teuer 02.10. London Has Fallen Action 03.10. Küss mich, Mist­kerl! Komödie 05.10. The Birthday Cake Thriller 07.10. Cathe­rine Called Birdy Komödie 09.10. ES Kapitel 2 Horror 10.10. Four Good Days Drama 13.10. Spencer Drama 13.10. Whiteout Thriller 16.10. Ida Red Krimi 17.10. Extreme Rage Action 21.10. Argen­tina, 1985 Drama 22.10. The Purge - Die Säube­rung Horror 23.10. Cortex Thriller 23.10. The Kitchen - Queens of Crime Drama 24.10. Cats & Dogs 3: Pfoten vereint! Fantasy 24.10. Cicero - Zwei Leben eine Bühne Doku 26.10. Beyond the infi­nite two minutes Drama 27.10. Main­stream Komödie 28.10. Tim Burtons Corpse Bride - Hoch­zeit mit einer Leiche Anima­tion 29.10. Godzilla vs. Kong Genre 29.10. Judas and the Black Messiah Drama 30.10. Der Distel­fink Drama Stand: September 2022 September 2022 Datum Film Genre 01.09. Bridget Jones - Scho­kolade zum Früh­stück (Starz­play) Liebes­komödie 01.09. Nicht mein Tag (Starz­play) Action­komödie 01.09. Nocturnal Animals (Starz­play) Drama 01.09. Under­world: Awake­ning (Starz­play) Action, Fantasy 09.09. Flight/Risk Doku 16.09. Ich seh, Ich seh Horror 30.09. My best Friend's Exor­cism Komödie, Horror Stand: August 2022 August 2022 Datum Film 01.08. Die Maske 01.08. Flucht aus Pretoria 05.08. The Hunger Games Fran­chise 05.08. Drei­zehn 07.08. Anna­belle Comes Home 08.08. Synchronic 08.08. The Tax Coll­ector 09.08. Passion simple 09.08. Annette 15.08. Bene­detta 15.08. Rocca Verän­dert Die Welt 19.08. First Love 26.08. Untrapped: The Story of Lil Baby 26.08. Sama­ritan 31.08. Texas Chainsaw Massacre: The Begin­ning Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Mama (Starz­play) 01.07. The Boss (Starz­play) 01.07. Untote wie wir - Man ist tot, wie man sich fühlt (Starz­play) 01.07. Year One - Aller Anfang ist schwer (Starz­play) Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 01.06. Valley Girl 01.06. Wedding Cras­hers 02.06. Halvdan Viking 03.06. I'm Not Rappa­port 03.06. Bevor der Winter kommt 06.06. Das Mädchen mit dem Diaman­ten­ohr­ring 07.06. Lethal Weapon - Zwei stahl­harte Profis 07.06. Lethal Weapon 2 - Brenn­punkt L.A. 07.06. Lethal Weapon 3 - Die Profis sind zurück 07.06. Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf 09.06. Becken­rand Sheriff 10.06. Im Auge des Sturms 11.06. Never Rarely Some­times Always 12.06. Pokémon Meis­ter­detektiv Pikachu 13.06. Mit ganzer Kraft 14.06. Die Schule der magi­schen Tiere 14.06. Miss Under­cover 14.06. Miss Under­cover 2 16.06. Paris um jeden Preis 17.06. Kick Like Tayla 18.06. Marga­rete, Queen of the North 19.06. Kaltes Blut - Auf den Spuren von Truman Capote 19.06. Kung Fu Panda 3 20.06. Private Peaceful: Mein Bruder Charlie 22.06. Kajil­lion­aire 23.06. Kill the Boss 2 24.06. My Fake Boyfriend 25.06. Shelter - Auf den Straßen von New York 29.06. Auf und Davon Stand: Juni 2022

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

