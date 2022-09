Amazon Prime Video: Neuheiten im September

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im September startet die erste Staffel von "Dr. Death". Diese Mini­serie begleitet den erfolg­rei­chen Arzt Dr. Chris­topher Duntsch, der - wie er von sich selbst behauptet - nie Fehler macht. Doch als nach und nach immer mehr Opera­tionen schief­gehen und es zu Todes­fällen kommt, werden nicht nur die Kollegen stutzig, sondern auch Anwälte. Die Frage, ob dies alles nur Zufall ist, beschäf­tigt eine Reihe von Menschen, darunter auch Pati­enten. Seien Sie dabei, wie Dr. Duntsch versucht, seine Karriere als ange­sehener Arzt zu retten.

Des Weiteren startet im September die erste Staffel von "Jungle". In der neuen Drama-Serie begegnen sich zwei Menschen, die jeweils mit unter­schied­lichen Problemen zu kämpfen haben. Unter­malt werden die einzelnen Szenen von Musik aus dem Grime- und Drill-Genre. Eine wich­tige Botschaft in dieser Serie ist, dass jeder sich um sich selbst kümmern muss und Hand­lungen immer Konse­quenzen mit sich bringen.

Außerdem können Sie sich im September auf die fünfte Staffel von "Animal Kingdom" sowie die erste Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

September 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.09. Dr. Death (Starz­play) 1 Drama 01.09. Animal Kingdom (Starz­play) 5 Krimi 02.09. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 1 Action, Aben­teuer 11.09. The Serpent Queen (Starz­play) 1 Drama 16.09. A Private Affair 1 Thriller 21.09. Prisma 1 Drama 23.09. September Mornings 2 Drama 30.09. Jungle 1 Drama 30.09. An Unknown Enemy (Un extraño enemigo) 1 Drama, Thriller Stand: August 2022 August 2022 Datum Serie Staffel 04.08. All Or Nothing: Arsenal 1 12.08. A League Of Their Own 1 19.08. Making The Cut 3 19.08. Schi­keria 1 22.08. The Walking Dead 11 Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Serie Staffel 01.07. Guilt (Starz­play) 1 01.07. The Terminal List 1 03.07. P-Valley (Starz­play) 2 10.07. The Girl from Plain­ville (Starz­play) 1 11.07. Damaged Goods 1 15.07. One Mic Stand 1 15.07. Forever Summer: Hamp­tons 1 29.07. Paper Girls 1 31.07. Queer as Folk (Starz­play) 1 Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. This is Us 6 03.06. The Boys 3 10.06. Fairfax 2 10.06. Guilty Minds 1 17.06. The Summer I turned Pretty 1 17.06. The Lake 1 17.06. The Pogmen­tary: Born Ready 1 24.06. The One That Got Away 1 24.06. Chloe 1 Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 05.05. The Dukes of Hazzard 1 06.05. The Wilds 2 13.05. Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls 1 20.05. Totems 1 20.05. Night Sky 1 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 01.04. Wolüf Like Me 1 01.04. Das Internat: Las Cumbres 2 14.04. LOL: Last One Laug­hing 3 15.04. Outer Range 1 15.04. Verdict 1 16.04. The Lefto­vers 1-3 24.04. Gaslit 1 (Starz­play) 28.04. Bang Bang Baby 1 29.04. Undone 2 Stand: April 2022

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein - kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im September die Komödie "Nicht mein Tag" mit Axel Stein als Till Reiners sein. Till ist genervt von seinem lang­wei­ligen Leben als Bank­ange­stellter und einer schlecht laufenden Ehe. Das sollte sich aber schneller ändern als erhofft, denn ein Bank­über­fall beschert ihm mehr Action als gewünscht.

Ein weiteres Film-High­light im September ist sicher­lich der Film "Nocturnal Animals". Dieser Film handelt von der jungen Susan Morrow (Amy Adams), die als Gale­ristin mit ihrem erfolg­rei­chen Ehemann Hutton (Armie Hammer) zusam­men­lebt. Doch ihr augen­schein­lich perfektes Leben ist nicht so von Freude und Zufrie­den­heit geprägt, wie zunächst ange­nommen. Sie schwelgt in Erin­nerungen an ihre aufre­gende Jugend­zeit, in der ihr dama­liger Freund das komplette Gegen­stück zu Hutton ist. Als sie ein gewid­metes Manu­skript von ihrem Ex-Freund Edward erhält, vergisst sie nach und nach die Gegen­wart und möchte nichts lieber als in die alten Zeiten zurück.

Des Weiteren können Sie sich auf "Under­world: Awake­ning" sowie "Ich seh, Ich seh" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

September 2022 Datum Film Genre 01.09. Bridget Jones - Scho­kolade zum Früh­stück (Starz­play) Liebes­komödie 01.09. Nicht mein Tag (Starz­play) Action­komödie 01.09. Nocturnal Animals (Starz­play) Drama 01.09. Under­world: Awake­ning (Starz­play) Action, Fantasy 09.09. Flight/Risk Doku 16.09. Ich seh, Ich seh Horror 30.09. My best Friend's Exor­cism Komödie, Horror Stand: August 2022 August 2022 Datum Film 01.08. Die Maske 01.08. Flucht aus Pretoria 05.08. The Hunger Games Fran­chise 05.08. Drei­zehn 07.08. Anna­belle Comes Home 08.08. Synchronic 08.08. The Tax Coll­ector 09.08. Passion simple 09.08. Annette 15.08. Bene­detta 15.08. Rocca Verän­dert Die Welt 19.08. First Love 26.08. Untrapped: The Story of Lil Baby 26.08. Sama­ritan 31.08. Texas Chainsaw Massacre: The Begin­ning Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Mama (Starz­play) 01.07. The Boss (Starz­play) 01.07. Untote wie wir - Man ist tot, wie man sich fühlt (Starz­play) 01.07. Year One - Aller Anfang ist schwer (Starz­play) Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 01.06. Valley Girl 01.06. Wedding Cras­hers 02.06. Halvdan Viking 03.06. I'm Not Rappa­port 03.06. Bevor der Winter kommt 06.06. Das Mädchen mit dem Diaman­ten­ohr­ring 07.06. Lethal Weapon - Zwei stahl­harte Profis 07.06. Lethal Weapon 2 - Brenn­punkt L.A. 07.06. Lethal Weapon 3 - Die Profis sind zurück 07.06. Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf 09.06. Becken­rand Sheriff 10.06. Im Auge des Sturms 11.06. Never Rarely Some­times Always 12.06. Pokémon Meis­ter­detektiv Pikachu 13.06. Mit ganzer Kraft 14.06. Die Schule der magi­schen Tiere 14.06. Miss Under­cover 14.06. Miss Under­cover 2 16.06. Paris um jeden Preis 17.06. Kick Like Tayla 18.06. Marga­rete, Queen of the North 19.06. Kaltes Blut - Auf den Spuren von Truman Capote 19.06. Kung Fu Panda 3 20.06. Private Peaceful: Mein Bruder Charlie 22.06. Kajil­lion­aire 23.06. Kill the Boss 2 24.06. My Fake Boyfriend 25.06. Shelter - Auf den Straßen von New York 29.06. Auf und Davon Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Vom Winde verweht 01.05. Wunder 01.05. Voli­tion – Face Your Future 03.05. Beverly Hills Cop 06.05. The Ice Road 08.05. This Is The Year 11.05. The Photo­graph 12.05. Frequency (2000) 15.05. Shazam! 15.05. Thun­der­bird - Schatten der Vergan­gen­heit 16.05. Midway - Für die Frei­heit 19.05. Im Auftrag des Teufels 22.05. Lloronas Fluch 25.05. Bill und Ted retten das Universum 27.05. Wonder Woman 1984 Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Spider-Man: Into the Spider-Verse 01.04. Harry Potter und der Stein der Weisen 01.04. Harry Potter und die Kammer des Schre­ckens 01.04. Harry Potter und der Gefan­gene von Askaban 01.04. Harry Potter und der Feuer­kelch 01.04. Harry Potter und der Orden des Phönix 01.04. Harry Potter und der Halb­blut­prinz 01.04. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes (Teil 1) 01.04. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes (Teil 2) 01.04. Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind 01.04. Phan­tas­tische Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 01.04. Riddick: Chro­niken eines Krieges 01.04. Kick-Ass 01.04. La Gorda Fabiola: Modelo 63 02.04. Hard Target 2 02.04. Joe Bell 03.04. The Assas­sina­tion of Jesse James by the Coward Robert Ford 03.04. Bloodthirsty 05.04. Dark Web: Cicada 3301 05.04. The Milagro Bean­field War 05.04. Little Nicky: Satan Junior 06.04. Irre­sis­tible - Unwi­der­steh­lich 07.04. Laura Pausini - Pleased to Meet You 07.04. Las Huellas Deel Bulli 08.04. All the Old Knives 09.04. Jack Reacher: Never Go Back 13.04. The Roads Not Taken 14.04. Super­nova 15.04. Ben-Hur 15.04. Furios 7 - Extended 16.04. Birdman oder - ab Die unver­hoffte Macht der Ahnungs­losig­keit 17.04. Tenet 19.04. Beflü­gelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom 20.04. Home­front 21.04. Snakes on a Plane 23.04. Die Königin der Verdammten 26.04. Tscher­nobyl 1986 27.04. Hunter Killer 29.04. The Hitman's Wife's Body­guard 29.04. I Love America 29.04. Space Jam Stand: April 2022

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

