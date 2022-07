Amazon Prime Video: Neuheiten im August

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im August startet die erste Staffel von "All or Nothing: Arsenal". Diese Doku­men­tation begleitet den engli­schen Premier-League-Club während der Saison. Dabei muss der Verein durch viele Höhen und Tiefen gehen. Außerdem wird ein exklu­siver Blick hinter die Kulissen gewährt. Bespre­chungen in der Kabine, Video­auf­nahmen von Trai­nings­ein­heiten oder auch wich­tige Ereig­nisse aus den Spielen werden gezeigt. Freuen Sie sich auf span­nende und tolle Fußball­momente aus einer neuen Perspek­tive.

Des Weiteren startet im August die erste Staffel von "A League Of Their Own". In der neuen Dramedy-Serie haben mehrere Frauen ein gemein­sames Ziel: Alle wollen Profi-Base­ball­spie­lerinnen werden. In der Grün­dung der All-Ameri­cans Girls Liga im Jahr 1943 sehen die Frauen ihre Chance. Doch Verlet­zungen und Miss­gunst erschweren die Erfül­lung ihres Traumes.

Außerdem können Sie sich im August auf die dritte Staffel von "Making the Cut" sowie die erste Staffel von "Schi­keria" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

August 2022 Datum Serie Staffel 04.08. All Or Nothing: Arsenal 1 12.08. A League Of Their Own 1 19.08. Making The Cut 3 19.08. Schi­keria 1 22.08. The Walking Dead 11 Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Serie Staffel 01.07. Guilt (Starz­play) 1 01.07. The Terminal List 1 03.07. P-Valley (Starz­play) 2 10.07. The Girl from Plain­ville (Starz­play) 1 11.07. Damaged Goods 1 15.07. One Mic Stand 1 15.07. Forever Summer: Hamp­tons 1 29.07. Paper Girls 1 31.07. Queer as Folk (Starz­play) 1 Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. This is Us 6 03.06. The Boys 3 10.06. Fairfax 2 10.06. Guilty Minds 1 17.06. The Summer I turned Pretty 1 17.06. The Lake 1 17.06. The Pogmen­tary: Born Ready 1 24.06. The One That Got Away 1 24.06. Chloe 1 Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 05.05. The Dukes of Hazzard 1 06.05. The Wilds 2 13.05. Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls 1 20.05. Totems 1 20.05. Night Sky 1 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 01.04. Wolüf Like Me 1 01.04. Das Internat: Las Cumbres 2 14.04. LOL: Last One Laug­hing 3 15.04. Outer Range 1 15.04. Verdict 1 16.04. The Lefto­vers 1-3 24.04. Gaslit 1 (Starz­play) 28.04. Bang Bang Baby 1 29.04. Undone 2 Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 01.03. The Flash 7 03.03. The L Word 1-6 04.03. Star Trek: Picard 2 07.03. Lost 1-6 09.03. Four Weddings and a Funeral 1 11.03. Upload 2 14.03. Fargo 1-4 25.03. Lizzo's Watch out for The Big Grrrls 1 Stand: März 2022

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein - kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im August der Thriller "Flucht aus Pretoria" mit Daniel Radcliffe als Tim Jenkin sein. Tim und sein Freund Stephen (Daniel Webber) wurden als Anti-Apart­heid-Akti­visten in Gefan­gen­schaft genommen und haben eine lang­jäh­rige Haft­strafe erhalten. Diese wollen sie jedoch nicht absitzen und schmieden gemeinsam einen Plan, um aus dem Gefängnis auszu­bre­chen. Mit Hilfe von verschie­densten Uten­silien möchten sie ihre Frei­heit zurück­erlangen.

Ein weiteres Film-High­light im August ist sicher­lich der Horror-Film "Anna­belle Comes Home". Dieser Film über­zeugt vor allem durch seine vielen gruse­ligen und erschre­ckenden Momente. Die Puppe Anna­belle wird von den Dämo­nologen Lorraine und Ed sicher verwahrt, um nie wieder Unheil anzu­richten. Doch ihre kurze Unacht­sam­keit wird bestraft, und so kommt Anabelle an die Frei­heit. Die bösen Geister werden erweckt und die Tochter der beiden Dämo­nologen wird von der Puppe ins Visier genommen. Wird ihr die Flucht gelingen?

Des Weiteren können Sie sich auf "Texas Chainsaw Massacre: The Begin­ning" sowie "The Hunger Games Fran­chise" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

August 2022 Datum Film 01.08. Die Maske 01.08. Flucht aus Pretoria 05.08. The Hunger Games Fran­chise 05.08. Drei­zehn 07.08. Anna­belle Comes Home 08.08. Synchronic 08.08. The Tax Coll­ector 09.08. Passion simple 09.08. Annette 15.08. Bene­detta 15.08. Rocca Verän­dert Die Welt 19.08. First Love 26.08. Untrapped: The Story of Lil Baby 26.08. Sama­ritan 31.08. Texas Chainsaw Massacre: The Begin­ning Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Mama (Starz­play) 01.07. The Boss (Starz­play) 01.07. Untote wie wir - Man ist tot, wie man sich fühlt (Starz­play) 01.07. Year One - Aller Anfang ist schwer (Starz­play) Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 01.06. Valley Girl 01.06. Wedding Cras­hers 02.06. Halvdan Viking 03.06. I'm Not Rappa­port 03.06. Bevor der Winter kommt 06.06. Das Mädchen mit dem Diaman­ten­ohr­ring 07.06. Lethal Weapon - Zwei stahl­harte Profis 07.06. Lethal Weapon 2 - Brenn­punkt L.A. 07.06. Lethal Weapon 3 - Die Profis sind zurück 07.06. Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf 09.06. Becken­rand Sheriff 10.06. Im Auge des Sturms 11.06. Never Rarely Some­times Always 12.06. Pokémon Meis­ter­detektiv Pikachu 13.06. Mit ganzer Kraft 14.06. Die Schule der magi­schen Tiere 14.06. Miss Under­cover 14.06. Miss Under­cover 2 16.06. Paris um jeden Preis 17.06. Kick Like Tayla 18.06. Marga­rete, Queen of the North 19.06. Kaltes Blut - Auf den Spuren von Truman Capote 19.06. Kung Fu Panda 3 20.06. Private Peaceful: Mein Bruder Charlie 22.06. Kajil­lion­aire 23.06. Kill the Boss 2 24.06. My Fake Boyfriend 25.06. Shelter - Auf den Straßen von New York 29.06. Auf und Davon Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Vom Winde verweht 01.05. Wunder 01.05. Voli­tion – Face Your Future 03.05. Beverly Hills Cop 06.05. The Ice Road 08.05. This Is The Year 11.05. The Photo­graph 12.05. Frequency (2000) 15.05. Shazam! 15.05. Thun­der­bird - Schatten der Vergan­gen­heit 16.05. Midway - Für die Frei­heit 19.05. Im Auftrag des Teufels 22.05. Lloronas Fluch 25.05. Bill und Ted retten das Universum 27.05. Wonder Woman 1984 Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Spider-Man: Into the Spider-Verse 01.04. Harry Potter und der Stein der Weisen 01.04. Harry Potter und die Kammer des Schre­ckens 01.04. Harry Potter und der Gefan­gene von Askaban 01.04. Harry Potter und der Feuer­kelch 01.04. Harry Potter und der Orden des Phönix 01.04. Harry Potter und der Halb­blut­prinz 01.04. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes (Teil 1) 01.04. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes (Teil 2) 01.04. Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind 01.04. Phan­tas­tische Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 01.04. Riddick: Chro­niken eines Krieges 01.04. Kick-Ass 01.04. La Gorda Fabiola: Modelo 63 02.04. Hard Target 2 02.04. Joe Bell 03.04. The Assas­sina­tion of Jesse James by the Coward Robert Ford 03.04. Bloodthirsty 05.04. Dark Web: Cicada 3301 05.04. The Milagro Bean­field War 05.04. Little Nicky: Satan Junior 06.04. Irre­sis­tible - Unwi­der­steh­lich 07.04. Laura Pausini - Pleased to Meet You 07.04. Las Huellas Deel Bulli 08.04. All the Old Knives 09.04. Jack Reacher: Never Go Back 13.04. The Roads Not Taken 14.04. Super­nova 15.04. Ben-Hur 15.04. Furios 7 - Extended 16.04. Birdman oder - ab Die unver­hoffte Macht der Ahnungs­losig­keit 17.04. Tenet 19.04. Beflü­gelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom 20.04. Home­front 21.04. Snakes on a Plane 23.04. Die Königin der Verdammten 26.04. Tscher­nobyl 1986 27.04. Hunter Killer 29.04. The Hitman's Wife's Body­guard 29.04. I Love America 29.04. Space Jam Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 01.03. Justice League 01.03. Never Back Down 2: The Beat­down 01.03. The Trip - Ein mörde­risches Wochen­ende 01.03. The Wedding Party: Was ist schon Liebe 02.03. Nomis 03.03. Honig im Kopf 04.03. Compul­sion - Abgründe der mensch­lichen Seele 04.03. Men At Work: Miami 05.03. Richard Jewell 05.03. The King of Staten Island 06.03. Geostorm 06.03. The Mule 07.03. Die Bourne Iden­tität (2002) 07.03. Die Bourne Verschwö­rung (2004) 07.03. Das Bourne Ulti­matum (2007) 07.03. Das Bourne Vermächtnis (2012) 07.03. Jason Bourne (2016) 08.03. The Witch Next Door 10.03. Ip Man 4: The Finale 10.03. Love, Rosie - Für immer viel­leicht 11.03. Dunkirk 11.03. Pig 12.03. Game Night 12.03. Harriet - Der Weg in die Frei­heit 12.03. Pain & Gain 13.03. Jagd auf Roter Oktober 13.03. Man lernt nie aus 13.03. Narziss und Gold­mund 15.03. Der Anschlag 15.03. Stock­holm Story: Die Geliebte Geisel 16.03. Waves 17.03. Requiem for a Dream 17.03. Sully 18.03. Deep Water 18.03. Vincent will Meer 19.03. Hot Dog 19.03. Lock­down mit Hinder­nissen 19.03. Zone 414 - City of Robots 20.03. Die Mumie 21.03. Speed Racer 21.03. The Last Samurai 22.03. Burn - Hell of a Night 22.03. Quick - Die Erschaf­fung eines Seri­enkil­lers 23.03. The Nigh­tin­gale 25.03. Shoot 'em up 26.03. Out of Play: Der Weg zurück 26.03. The Green Knight 29.03. Bruder vor Luder 29.03. Dirty Grandpa 29.03. The 12th Man 30.03. Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben 31.03. Suicide Squad Stand: März 2022

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

Anzeige:

Mehr zum Thema Amazon Prime Video

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.