Amazon Prime Video: Neuheiten im Juli

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im Juli startet die erste Staffel von "The Terminal List". Dieser Action-Thriller mit Chris Pratt in der Haupt­rolle handelt von einer geschei­terten Mission, in der der Navy SEAL mental mit den Verlusten seiner Truppe zu kämpfen hat. Auch fehlende Erin­nerungen führen zur Verwir­rung und erschweren die Aufklä­rung verschie­denster Fragen. Als sein Gedächtnis jedoch immer besser wird, kommt er einer Verschwö­rung auf die Spur. Freuen Sie sich auf eine spek­taku­läre und aufre­gende Serie.

Des Weiteren startet im Juli die erste Staffel von "One Mic Stand". In der neuen Comedy-Serie haben fünf Come­dians die Aufgabe, jeweils fünf Promi­nente auf ihren ersten Stand-up-Act vorzu­bereiten. Mit dabei sind beispiels­weise als Neulinge Mats Hummels, Chris­toph Kramer und Prof. Dr. Karl Lauter­bach. Teddy (Tedros Tecle­brhan) wird als Mode­rator den Weg der Auser­wählten begleiten und bei ihrem großen Auftritt dabei sein. Diese Serie über­zeugt vor allem mit ihrer promi­nenten Beset­zung und unter­halt­samen Acts.

Außerdem können Sie sich im Juli auf die erste Staffel von "The Girl from Plain­ville", die erste Staffel von "Damaged Goods" und "Forever Summer: Hamp­tons" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Juli 2022 Datum Serie Staffel 01.07. Guilt (Starz­play) 1 01.07. The Terminal List 1 03.07. P-Valley (Starz­play) 2 10.07. The Girl from Plain­ville (Starz­play) 1 11.07. Damaged Goods 1 15.07. One Mic Stand 1 15.07. Forever Summer: Hamp­tons 1 29.07. Paper Girls 1 31.07. Queer as Folk (Starz­play) 1 Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. This is Us 6 03.06. The Boys 3 10.06. Fairfax 2 10.06. Guilty Minds 1 17.06. The Summer I turned Pretty 1 17.06. The Lake 1 17.06. The Pogmen­tary: Born Ready 1 24.06. The One That Got Away 1 24.06. Chloe 1 Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 05.05. The Dukes of Hazzard 1 06.05. The Wilds 2 13.05. Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls 1 20.05. Totems 1 20.05. Night Sky 1 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 01.04. Wolf Like Me 1 01.04. Das Internat: Las Cumbres 2 14.04. LOL: Last One Laug­hing 3 15.04. Outer Range 1 15.04. Verdict 1 16.04. The Lefto­vers 1-3 24.04. Gaslit 1 (Starz­play) 28.04. Bang Bang Baby 1 29.04. Undone 2 Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 01.03. The Flash 7 03.03. The L Word 1-6 04.03. Star Trek: Picard 2 07.03. Lost 1-6 09.03. Four Weddings and a Funeral 1 11.03. Upload 2 14.03. Fargo 1-4 25.03. Lizzo's Watch out for The Big Grrrls 1 Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 01.02. Schitt's Creek 6 04.02. Reacher 1 04.02. Phat Tues­days: The Era of Hip Hop Comedy 1 11.02. With Love 1 18.02. The Marve­lous Mrs Maisel 4 24.02. Shame­less 11 Stand: Januar 2022

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein - kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im Juli die Komödie "The Boss" mit Melissa McCarthy als Michelle Darnell sein. Michelle ist die reichste Frau Amerikas und macht daraus auch kein Geheimnis. Doch ihr Insider-Handel bringt ihr so einiges an Ärger ein und ihr bleibt nichts anderes übrig, als in das Gefängnis zu gehen. Ein halbes Jahr später hat sich die komplette Welt für Michelle verän­dert. Um wieder Fuß zu fassen, wendet sie sich an ihre ehema­lige Assis­tentin, die jedoch alles andere als begeis­tert ist. Ihre neue Geschäfts­idee soll ihr helfen, die alte Chef­posi­tion zu ergat­tern: Gemeinsam mit Pfad­fin­derinnen möchte sie erfolg­reich Süßig­keiten verkaufen.

Ein weiteres Film-High­light im Juli ist sicher­lich der Film "Year One - Aller Anfang ist schwer". Diese Komödie über­zeugt vor allem durch die vielen witzigen und albernen Momente. Zed (Jack Black) und sein Freund Oh (Michael Cera) werden aus ihrer Heimat verstoßen und begeben sich auf eine außer­gewöhn­liche Reise. Dabei starten sie im Jahr 1 der Zeit­rech­nung. Das Ziel ihrer Reise ist die Beant­wor­tung dieser einen magi­schen Frage: Was ist der Sinn des Lebens? Während­dessen geraten sie immer wieder in Schwie­rig­keiten und werden mit den unter­schied­lichsten Sitten der Gesell­schaft in den verschie­densten Jahr­hun­derten konfron­tiert.

Des Weiteren können Sie sich auf "Untote wie wir - Man ist tot, wie man sich fühlt" sowie "Mama" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Juli 2022 Datum Film 01.07. Mama (Starz­play) 01.07. The Boss (Starz­play) 01.07. Untote wie wir - Man ist tot, wie man sich fühlt (Starz­play) 01.07. Year One - Aller Anfang ist schwer (Starz­play) Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 01.06. Valley Girl 01.06. Wedding Cras­hers 02.06. Halvdan Viking 03.06. I'm Not Rappa­port 03.06. Bevor der Winter kommt 06.06. Das Mädchen mit dem Diaman­ten­ohr­ring 07.06. Lethal Weapon - Zwei stahl­harte Profis 07.06. Lethal Weapon 2 - Brenn­punkt L.A. 07.06. Lethal Weapon 3 - Die Profis sind zurück 07.06. Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf 09.06. Becken­rand Sheriff 10.06. Im Auge des Sturms 11.06. Never Rarely Some­times Always 12.06. Pokémon Meis­ter­detektiv Pikachu 13.06. Mit ganzer Kraft 14.06. Die Schule der magi­schen Tiere 14.06. Miss Under­cover 14.06. Miss Under­cover 2 16.06. Paris um jeden Preis 17.06. Kick Like Tayla 18.06. Marga­rete, Queen of the North 19.06. Kaltes Blut - Auf den Spuren von Truman Capote 19.06. Kung Fu Panda 3 20.06. Private Peaceful: Mein Bruder Charlie 22.06. Kajil­lion­aire 23.06. Kill the Boss 2 24.06. My Fake Boyfriend 25.06. Shelter - Auf den Straßen von New York 29.06. Auf und Davon Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Vom Winde verweht 01.05. Wunder 01.05. Voli­tion – Face Your Future 03.05. Beverly Hills Cop 06.05. The Ice Road 08.05. This Is The Year 11.05. The Photo­graph 12.05. Frequency (2000) 15.05. Shazam! 15.05. Thun­der­bird - Schatten der Vergan­gen­heit 16.05. Midway - Für die Frei­heit 19.05. Im Auftrag des Teufels 22.05. Lloronas Fluch 25.05. Bill und Ted retten das Universum 27.05. Wonder Woman 1984 Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Spider-Man: Into the Spider-Verse 01.04. Harry Potter und der Stein der Weisen 01.04. Harry Potter und die Kammer des Schre­ckens 01.04. Harry Potter und der Gefan­gene von Askaban 01.04. Harry Potter und der Feuer­kelch 01.04. Harry Potter und der Orden des Phönix 01.04. Harry Potter und der Halb­blut­prinz 01.04. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes (Teil 1) 01.04. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes (Teil 2) 01.04. Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind 01.04. Phan­tas­tische Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 01.04. Riddick: Chro­niken eines Krieges 01.04. Kick-Ass 01.04. La Gorda Fabiola: Modelo 63 02.04. Hard Target 2 02.04. Joe Bell 03.04. The Assas­sina­tion of Jesse James by the Coward Robert Ford 03.04. Bloodthirsty 05.04. Dark Web: Cicada 3301 05.04. The Milagro Bean­field War 05.04. Little Nicky: Satan Junior 06.04. Irre­sis­tible - Unwi­der­steh­lich 07.04. Laura Pausini - Pleased to Meet You 07.04. Las Huellas Deel Bulli 08.04. All the Old Knives 09.04. Jack Reacher: Never Go Back 13.04. The Roads Not Taken 14.04. Super­nova 15.04. Ben-Hur 15.04. Furios 7 - Extended 16.04. Birdman oder - ab Die unver­hoffte Macht der Ahnungs­losig­keit 17.04. Tenet 19.04. Beflü­gelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom 20.04. Home­front 21.04. Snakes on a Plane 23.04. Die Königin der Verdammten 26.04. Tscher­nobyl 1986 27.04. Hunter Killer 29.04. The Hitman's Wife's Body­guard 29.04. I Love America 29.04. Space Jam Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 01.03. Justice League 01.03. Never Back Down 2: The Beat­down 01.03. The Trip - Ein mörde­risches Wochen­ende 01.03. The Wedding Party: Was ist schon Liebe 02.03. Nomis 03.03. Honig im Kopf 04.03. Compul­sion - Abgründe der mensch­lichen Seele 04.03. Men At Work: Miami 05.03. Richard Jewell 05.03. The King of Staten Island 06.03. Geostorm 06.03. The Mule 07.03. Die Bourne Iden­tität (2002) 07.03. Die Bourne Verschwö­rung (2004) 07.03. Das Bourne Ulti­matum (2007) 07.03. Das Bourne Vermächtnis (2012) 07.03. Jason Bourne (2016) 08.03. The Witch Next Door 10.03. Ip Man 4: The Finale 10.03. Love, Rosie - Für immer viel­leicht 11.03. Dunkirk 11.03. Pig 12.03. Game Night 12.03. Harriet - Der Weg in die Frei­heit 12.03. Pain & Gain 13.03. Jagd auf Roter Oktober 13.03. Man lernt nie aus 13.03. Narziss und Gold­mund 15.03. Der Anschlag 15.03. Stock­holm Story: Die Geliebte Geisel 16.03. Waves 17.03. Requiem for a Dream 17.03. Sully 18.03. Deep Water 18.03. Vincent will Meer 19.03. Hot Dog 19.03. Lock­down mit Hinder­nissen 19.03. Zone 414 - City of Robots 20.03. Die Mumie 21.03. Speed Racer 21.03. The Last Samurai 22.03. Burn - Hell of a Night 22.03. Quick - Die Erschaf­fung eines Seri­enkil­lers 23.03. The Nigh­tin­gale 25.03. Shoot 'em up 26.03. Out of Play: Der Weg zurück 26.03. The Green Knight 29.03. Bruder vor Luder 29.03. Dirty Grandpa 29.03. The 12th Man 30.03. Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben 31.03. Suicide Squad Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Spiderman 01.02. Spiderman 2 Extended 01.02. Spiderman 2 Thea­trical 01.02. The Green Hornet 01.02. Arctic 01.02. SCOOB! 01.02. Running With The Devil 03.02. Taran­tino - The Bloody Genius 04.02. Time Is Up 05.02. Central Intel­ligence 06.02. Prinz Char­ming 07.02. The Protégé - Made for Revenge 08.02. Bad Neigh­bors 08.02. Neigh­bors 2 09.02. Trolls 10.02. Message In A Bottle - Der Beginn einer großen Liebe 11.02. Walhalla: Die Legende von Thor 11.02. I Want You Back 11.02. Rooney 13.02. Mr. Jones 14.02. Hot Summer Nights 14.02. Mein fast perfekter Valen­tinstag 15.02. Liebe ist... 16.02. True History of the Kelly Gang 16.02. American Pie : Das Klas­sen­treffen 17.02. Ophelia 20.02. The 800 20.02. Arahan 20.02. Queen­pins 21.02. Diener der Dunkel­heit 22.02. Dieses Bescheu­erte Herz 24.02. Das Mädchen deiner Träume 24.02. Venom 26.02. 2067 28.02. The Corrupted Stand: Januar 2022

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

