Amazon Prime Video: Neuheiten im Juni

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im Juni startet die erste Staffel von "The Summer I turned Pretty". Diese roman­tische Serie beschäf­tigt sich mit dem jungen Mädchen Belly (Lola Tung), das in dem anste­henden Sommer immer mehr an Aufmerk­sam­keit bestimmter Jungs gewinnt. Diese urplötz­liche Verän­derung bringt so einiges in ihrem Leben durch­ein­ander, und so beginnt für sie eine neue sowie aufre­gende Zeit. Dabei muss sie sich zwischen zwei Jungs entscheiden, die ausge­rechnet auch noch Brüder sind.

Des Weiteren startet im Juni die erste Staffel von "Chloe". In der Psycho­thriller-Serie geht es um die eher unauf­fäl­lige Becky (Erin Doherty), die bislang ihr Leben lang im Schatten anderer steht und offenbar für die Gesell­schaft unbe­deu­tend ist. Ihre Bewun­derung gegen­über Menschen, die im Rampen­licht stehen, ist unfassbar groß. Diese Bewun­derung genießt auch Beckys ehema­lige Freundin Chloe Fair­bourne (Poppy Gilbert), die all das besitzt, was sich Becky je erträumt hat: Beliebt­heit, Ruhm, Freunde und vor allem Ansehen. Genau nach diesen Dingen strebt Becky. Der über­raschende Tod von Chloe führt jedoch dazu, dass Becky den Ursa­chen genauer auf den Grund geht und in das glamou­röse Leben von Chloe eintaucht.

Außerdem können Sie sich im Juni auf die erste Staffel von "The Lake", die erste Staffel von "The Pogmen­tary: Born Ready" sowie die zweite Staffel von "Fairfax" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. This is Us 6 03.06. The Boys 3 10.06. Fairfax 2 10.06. Guilty Minds 1 17.06. The Summer I turned Pretty 1 17.06. The Lake 1 17.06. The Pogmen­tary: Born Ready 1 24.06. The One That Got Away 1 24.06. Chloe 1 Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 05.05. The Dukes of Hazzard 1 06.05. The Wilds 2 13.05. Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls 1 20.05. Totems 1 20.05. Night Sky 1 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 01.04. Wolf Like Me 1 01.04. Das Internat: Las Cumbres 2 14.04. LOL: Last One Laug­hing 3 15.04. Outer Range 1 15.04. Verdict 1 16.04. The Lefto­vers 1-3 24.04. Gaslit 1 (Starz­play) 28.04. Bang Bang Baby 1 29.04. Undone 2 Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 01.03. The Flash 7 03.03. The L Word 1-6 04.03. Star Trek: Picard 2 07.03. Lost 1-6 09.03. Four Weddings and a Funeral 1 11.03. Upload 2 14.03. Fargo 1-4 25.03. Lizzo's Watch out for The Big Grrrls 1 Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 01.02. Schitt's Creek 6 04.02. Reacher 1 04.02. Phat Tues­days: The Era of Hip Hop Comedy 1 11.02. With Love 1 18.02. The Marve­lous Mrs Maisel 4 24.02. Shame­less 11 Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Emer­gency Room 1-15 01.01. Hart of Dixie 1-4 01.01. Major Crimes 1-6 01.01. Pushing Daisies 1-2 01.01. The Last Ship 1-4 01.01. The Origi­nals 1-5 10.01. Harrow 3 14.01. Binge Reloaded 2 15.01. The Promised Never­land 1 21.01. As We See It - Unge­wöhn­lich normal 1 21.01. Para - Wir sind King 1 27.01. This Is Us 5 Stand: Dezember 2021

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein - kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im Juni die Komödie "Becken­rand Sheriff" mit Milan Peschel als Karl Krause sein. Karl ist ein ambi­tio­nierter Bade­meister eines nicht gut laufenden Bade­betriebes. Als die Schlie­ßung droht, muss er eine etliche Zahl an Unter­schriften sammeln, um das Freibad und seinen Job zu retten. Mit dem nach Deutsch­land zuge­zogenen Sali (Dimitri Abold) erhält Karl bei seiner Rettungs­mis­sion tatkräf­tige Unter­stüt­zung. Freuen Sie sich auf eine unter­halt­same Komödie, die gut für einen Film­abend geeignet ist.

Ein weiteres Film-High­light im Juni ist sicher­lich der Film "Mit ganzer Kraft". Dieses Drama über­zeugt vor allem durch die vielen emotio­nalen und herz­zer­rei­ßenden sowie gefühls­bestimmten Momente. Julien (Fabien Héraud) wird mit einer Behin­derung geboren und ist nicht in der Lage zu laufen. Während­dessen distan­ziert sich sein Vater Paul (Jacques Gamblin) immer mehr von ihm, da Julien anders als die anderen Kinder ist. Diese Vater-Sohn-Bezie­hung scheint völlig geschei­tert zu sein, doch die sport­liche Leiden­schaft von Paul bringt Julien auf eine unfass­bare Idee. Er möchte gemeinsam mit seinem Vater einen Iron Man absol­vieren, um ein besseres Verhältnis zwischen den beiden zu schaffen.

Des Weiteren können Sie sich auf "Valley Girl", "Halvdan Viking", "Bevor der Winter kommt" sowie "Kung Fu Panda 3" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Juni 2022 Datum Film 01.06. Valley Girl 01.06. Wedding Cras­hers 02.06. Halvdan Viking 03.06. I'm Not Rappa­port 03.06. Bevor der Winter kommt 06.06. Das Mädchen mit dem Diaman­ten­ohr­ring 07.06. Lethal Weapon - Zwei stahl­harte Profis 07.06. Lethal Weapon 2 - Brenn­punkt L.A. 07.06. Lethal Weapon 3 - Die Profis sind zurück 07.06. Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf 09.06. Becken­rand Sheriff 10.06. Im Auge des Sturms 11.06. Never Rarely Some­times Always 12.06. Pokémon Meis­ter­detektiv Pikachu 13.06. Mit ganzer Kraft 14.06. Die Schule der magi­schen Tiere 14.06. Miss Under­cover 14.06. Miss Under­cover 2 16.06. Paris um jeden Preis 17.06. Kick Like Tayla 18.06. Marga­rete, Queen of the North 19.06. Kaltes Blut - Auf den Spuren von Truman Capote 19.06. Kung Fu Panda 3 20.06. Private Peaceful: Mein Bruder Charlie 22.06. Kajil­lion­aire 23.06. Kill the Boss 2 24.06. My Fake Boyfriend 25.06. Shelter - Auf den Straßen von New York 29.06. Auf und Davon Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Vom Winde verweht 01.05. Wunder 01.05. Voli­tion – Face Your Future 03.05. Beverly Hills Cop 06.05. The Ice Road 08.05. This Is The Year 11.05. The Photo­graph 12.05. Frequency (2000) 15.05. Shazam! 15.05. Thun­der­bird - Schatten der Vergan­gen­heit 16.05. Midway - Für die Frei­heit 19.05. Im Auftrag des Teufels 22.05. Lloronas Fluch 25.05. Bill und Ted retten das Universum 27.05. Wonder Woman 1984 Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Spider-Man: Into the Spider-Verse 01.04. Harry Potter und der Stein der Weisen 01.04. Harry Potter und die Kammer des Schre­ckens 01.04. Harry Potter und der Gefan­gene von Askaban 01.04. Harry Potter und der Feuer­kelch 01.04. Harry Potter und der Orden des Phönix 01.04. Harry Potter und der Halb­blut­prinz 01.04. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes (Teil 1) 01.04. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes (Teil 2) 01.04. Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind 01.04. Phan­tas­tische Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 01.04. Riddick: Chro­niken eines Krieges 01.04. Kick-Ass 01.04. La Gorda Fabiola: Modelo 63 02.04. Hard Target 2 02.04. Joe Bell 03.04. The Assas­sina­tion of Jesse James by the Coward Robert Ford 03.04. Bloodthirsty 05.04. Dark Web: Cicada 3301 05.04. The Milagro Bean­field War 05.04. Little Nicky: Satan Junior 06.04. Irre­sis­tible - Unwi­der­steh­lich 07.04. Laura Pausini - Pleased to Meet You 07.04. Las Huellas Deel Bulli 08.04. All the Old Knives 09.04. Jack Reacher: Never Go Back 13.04. The Roads Not Taken 14.04. Super­nova 15.04. Ben-Hur 15.04. Furios 7 - Extended 16.04. Birdman oder - ab Die unver­hoffte Macht der Ahnungs­losig­keit 17.04. Tenet 19.04. Beflü­gelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom 20.04. Home­front 21.04. Snakes on a Plane 23.04. Die Königin der Verdammten 26.04. Tscher­nobyl 1986 27.04. Hunter Killer 29.04. The Hitman's Wife's Body­guard 29.04. I Love America 29.04. Space Jam Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 01.03. Justice League 01.03. Never Back Down 2: The Beat­down 01.03. The Trip - Ein mörde­risches Wochen­ende 01.03. The Wedding Party: Was ist schon Liebe 02.03. Nomis 03.03. Honig im Kopf 04.03. Compul­sion - Abgründe der mensch­lichen Seele 04.03. Men At Work: Miami 05.03. Richard Jewell 05.03. The King of Staten Island 06.03. Geostorm 06.03. The Mule 07.03. Die Bourne Iden­tität (2002) 07.03. Die Bourne Verschwö­rung (2004) 07.03. Das Bourne Ulti­matum (2007) 07.03. Das Bourne Vermächtnis (2012) 07.03. Jason Bourne (2016) 08.03. The Witch Next Door 10.03. Ip Man 4: The Finale 10.03. Love, Rosie - Für immer viel­leicht 11.03. Dunkirk 11.03. Pig 12.03. Game Night 12.03. Harriet - Der Weg in die Frei­heit 12.03. Pain & Gain 13.03. Jagd auf Roter Oktober 13.03. Man lernt nie aus 13.03. Narziss und Gold­mund 15.03. Der Anschlag 15.03. Stock­holm Story: Die Geliebte Geisel 16.03. Waves 17.03. Requiem for a Dream 17.03. Sully 18.03. Deep Water 18.03. Vincent will Meer 19.03. Hot Dog 19.03. Lock­down mit Hinder­nissen 19.03. Zone 414 - City of Robots 20.03. Die Mumie 21.03. Speed Racer 21.03. The Last Samurai 22.03. Burn - Hell of a Night 22.03. Quick - Die Erschaf­fung eines Seri­enkil­lers 23.03. The Nigh­tin­gale 25.03. Shoot 'em up 26.03. Out of Play: Der Weg zurück 26.03. The Green Knight 29.03. Bruder vor Luder 29.03. Dirty Grandpa 29.03. The 12th Man 30.03. Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben 31.03. Suicide Squad Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Spiderman 01.02. Spiderman 2 Extended 01.02. Spiderman 2 Thea­trical 01.02. The Green Hornet 01.02. Arctic 01.02. SCOOB! 01.02. Running With The Devil 03.02. Taran­tino - The Bloody Genius 04.02. Time Is Up 05.02. Central Intel­ligence 06.02. Prinz Char­ming 07.02. The Protégé - Made for Revenge 08.02. Bad Neigh­bors 08.02. Neigh­bors 2 09.02. Trolls 10.02. Message In A Bottle - Der Beginn einer großen Liebe 11.02. Walhalla: Die Legende von Thor 11.02. I Want You Back 11.02. Rooney 13.02. Mr. Jones 14.02. Hot Summer Nights 14.02. Mein fast perfekter Valen­tinstag 15.02. Liebe ist... 16.02. True History of the Kelly Gang 16.02. American Pie : Das Klas­sen­treffen 17.02. Ophelia 20.02. The 800 20.02. Arahan 20.02. Queen­pins 21.02. Diener der Dunkel­heit 22.02. Dieses Bescheu­erte Herz 24.02. Das Mädchen deiner Träume 24.02. Venom 26.02. 2067 28.02. The Corrupted Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Film 01.01. Das perfekte Geheimnis 01.01. Matrix 01.01. Matrix Reloader 01.01. Matrix Revo­lutions 02.01. Die Konku­bine 02.01. The Dry 03.01. The High Note 03.01. The Hunt 03.01. The Turning - Die Beses­senen 04.01. Gretel und Hänsel 05.01. Ride Along - Next Level Miami 06.01. Black­bird 06.01. The Secrets We Keep - Schatten der Vergan­gen­heit 07.01. The Happy­time Murders 07.01. The Tender Bar 10.01. Black Beach 10.01. Small World 11.01. The Book of Eli 11.01. Privi­lege 13.01. Love Happens 13.01. The Professor and the Madman 14.01. Hotel Trans­syl­vanien: Eine Monster Verwand­lung 16.01. The Outpost - Über­leben ist alles 17.01. Bloody Hell 18.01. Battle Drone 19.01. Dream Horse 22.01. Der Rausch 22.01. Gone Girl - das perfekte Opfer 25.01. Agora - Die Säulen des Himmels 25.01. Aquaman 25.01. Fear the Viper 27.01. Burn after Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? 27.01. Opera­tion Red Snake - Band of Sisters 28.01. P.S. Ich Liebe Dich 29.01. Kimetsu No Yaiba: Mugen Ressha-Hen 29.01. Plötz­lich Papa 31.01. Scar­face Stand: Dezember 2021

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

