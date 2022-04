Amazon Prime Video: Neuheiten im April

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im April startet die dritte Staffel der Comedy-Serie "LOL: Last One Laug­hing". In der Serie, welche von Michael Herbig mode­riert wird, kämpfen mehrere Promis gegen­ein­ander für einen guten Zweck. Ihre Aufgabe ist es, selber nicht zu lachen und dennoch irgendwie den Mitbe­wer­bern ein Lächeln zu entlo­cken. In der dritten und neusten Staffel sind mitunter Anke Engelke, Axel Stein und Michelle Hunziker vertreten. Insge­samt haben die Promis sechs Stunden Zeit, um den Kampf des Lachens für sich zu entscheiden.

Des Weiteren startet im April die erste Staffel von "Outer Range". In dem Western-Thriller geriet eine Familie namens Abbott in Schwie­rig­keiten. Ein tragi­scher Todes­fall sowie die Angst ihre Ranch zu verlieren, lässt die Familie ratlos wirken. Als hätten sie noch nicht genug Probleme, taucht urplötz­lich eine schwarze Leere auf. Die Bewohner aus Wyoming sind, was ihre Zukunft betrifft, voller Furcht. Seien Sie dabei, wie der Fami­lien­vater der Abbotts namens Royal (Josh Brolin) den Ursa­chen für dieses selt­same Chaos auf die Spur geht.

Außerdem können Sie sich im April auf alle drei Staf­feln von "The Lefto­vers", die erste Staffel von "Verdict" sowie die zweite Staffel von "Undone" freuen.

April 2022 Datum Serie Staffel 01.04. Wolf Like Me 1 01.04. Das Internat: Las Cumbres 2 14.04. LOL: Last One Laug­hing 3 15.04. Outer Range 1 15.04. Verdict 1 16.04. The Lefto­vers 1-3 24.04. Gaslit 1 (Starz­play) 28.04. Bang Bang Baby 1 29.04. Undone 2 Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 01.03. The Flash 7 03.03. The L Word 1-6 04.03. Star Trek: Picard 2 07.03. Lost 1-6 09.03. Four Weddings and a Funeral 1 11.03. Upload 2 14.03. Fargo 1-4 25.03. Lizzo's Watch out for The Big Grrrls 1 Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 01.02. Schitt's Creek 6 04.02. Reacher 1 04.02. Phat Tues­days: The Era of Hip Hop Comedy 1 11.02. With Love 1 18.02. The Marve­lous Mrs Maisel 4 24.02. Shame­less 11 Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Emer­gency Room 1-15 01.01. Hart of Dixie 1-4 01.01. Major Crimes 1-6 01.01. Pushing Daisies 1-2 01.01. The Last Ship 1-4 01.01. The Origi­nals 1-5 10.01. Harrow 3 14.01. Binge Reloaded 2 15.01. The Promised Never­land 1 21.01. As We See It - Unge­wöhn­lich normal 1 21.01. Para - Wir sind King 1 27.01. This Is Us 5 Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 01.12. Super­natural 15 02.12. Control­ling Britney Spears 1 03.12. Alex Rider 2 03.12. Cele­brity Hunted 1 03.12. Harlem 1 09.12. The Ferragnez 1 10.12. The Expanse 6 17.12. Die Discounter 1 17.12. The Grand Tour Pres­ents: Carnage a Trois 1 23.12. Sex Zimmer, Küche, Bad 1 23.12. Yearly Departed 2 Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Serie Staffel 01.11. Stumptown 1 01.11. The Kids Are Alright 1 01.11. Der kleine Tiger Daniel 1-2 02.11. FC Bayern - Behind the Legend 1 12.11. All Or Nothing: Toronto Maple Leafs 1 12.11. Der Beischläfer 2 12.11. Always Jane 1 15.11. Harrow 1-2 19.11. Das Rad der Zeit 1 21.11. Power Book II: Ghost 2 (Starz­play) 24.11. Hanna 3 26.11. Unzen­siert - Bushido's Wahr­heit 1 Stand: Oktober 2021

Es soll keine Serie sein - kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürften im April die Teile 1-8 der Harry Potter-Reihe sein. Amazon Prime stellt damit das volle Programm für wahre Fans zur Verfü­gung. Außerdem bietet Amazon ab sofort den Film "Spider-Man: Into the Spider-Verse" in der Media­thek an. Der Film ist eine animierte Version und basiert auf der echten Spider-Man-Reihe.

Ein weiteres Film-High­light ist im April sicher­lich der Film "Joe Bell". Der auf wahren Bege­ben­heiten beru­hender Film beschäf­tigt sich mit einem Jungen namens Jadin Bell, der aufgrund seiner Sexua­lität von seinen Mitschü­lern gemobbt wird. Sein Vater Joe (Mark Wahl­berg) führt eine durch­wach­sene Bezie­hung mit ihm und kann seine Sexua­lität nicht akzep­tieren. Als Jadin sich jedoch umbringt, bemerkt Joe, wie wichtig die Kommu­nika­tion über das Thema Mobbing ist. Mit seiner neuen Einstel­lung zum Leben reist er durch das ganze Land und möchte Aufklä­rung leisten.

Des Weiteren können Sie sich auf "Kick-Ass", "Bloodthirsty", "Space Jam" sowie "Ben-Hur" freuen.

April 2022 Datum Film 01.04. Spider-Man: Into the Spider-Verse 01.04. Harry Potter und der Stein der Weisen 01.04. Harry Potter und die Kammer des Schre­ckens 01.04. Harry Potter und der Gefan­gene von Askaban 01.04. Harry Potter und der Feuer­kelch 01.04. Harry Potter und der Orden des Phönix 01.04. Harry Potter und der Halb­blut­prinz 01.04. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes (Teil 1) 01.04. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes (Teil 2) 01.04. Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind 01.04. Phan­tas­tische Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 01.04. Riddick: Chro­niken eines Krieges 01.04. Kick-Ass 01.04. La Gorda Fabiola: Modelo 63 02.04. Hard Target 2 02.04. Joe Bell 03.04. The Assas­sina­tion of Jesse James by the Coward Robert Ford 03.04. Bloodthirsty 05.04. Dark Web: Cicada 3301 05.04. The Milagro Bean­field War 05.04. Little Nicky: Satan Junior 06.04. Irre­sis­tible - Unwi­der­steh­lich 07.04. Laura Pausini - Pleased to Meet You 07.04. Las Huellas Deel Bulli 08.04. All the Old Knives 09.04. Jack Reacher: Never Go Back 13.04. The Roads Not Taken 14.04. Super­nova 15.04. Ben-Hur 15.04. Furios 7 - Extended 16.04. Birdman oder - ab Die unver­hoffte Macht der Ahnungs­losig­keit 17.04. Tenet 19.04. Beflü­gelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom 20.04. Home­front 21.04. Snakes on a Plane 23.04. Die Königin der Verdammten 26.04. Tscher­nobyl 1986 27.04. Hunter Killer 29.04. The Hitman's Wife's Body­guard 29.04. I Love America 29.04. Space Jam Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 01.03. Justice League 01.03. Never Back Down 2: The Beat­down 01.03. The Trip - Ein mörde­risches Wochen­ende 01.03. The Wedding Party: Was ist schon Liebe 02.03. Nomis 03.03. Honig im Kopf 04.03. Compul­sion - Abgründe der mensch­lichen Seele 04.03. Men At Work: Miami 05.03. Richard Jewell 05.03. The King of Staten Island 06.03. Geostorm 06.03. The Mule 07.03. Die Bourne Iden­tität (2002) 07.03. Die Bourne Verschwö­rung (2004) 07.03. Das Bourne Ulti­matum (2007) 07.03. Das Bourne Vermächtnis (2012) 07.03. Jason Bourne (2016) 08.03. The Witch Next Door 10.03. Ip Man 4: The Finale 10.03. Love, Rosie - Für immer viel­leicht 11.03. Dunkirk 11.03. Pig 12.03. Game Night 12.03. Harriet - Der Weg in die Frei­heit 12.03. Pain & Gain 13.03. Jagd auf Roter Oktober 13.03. Man lernt nie aus 13.03. Narziss und Gold­mund 15.03. Der Anschlag 15.03. Stock­holm Story: Die Geliebte Geisel 16.03. Waves 17.03. Requiem for a Dream 17.03. Sully 18.03. Deep Water 18.03. Vincent will Meer 19.03. Hot Dog 19.03. Lock­down mit Hinder­nissen 19.03. Zone 414 - City of Robots 20.03. Die Mumie 21.03. Speed Racer 21.03. The Last Samurai 22.03. Burn - Hell of a Night 22.03. Quick - Die Erschaf­fung eines Seri­enkil­lers 23.03. The Nigh­tin­gale 25.03. Shoot 'em up 26.03. Out of Play: Der Weg zurück 26.03. The Green Knight 29.03. Bruder vor Luder 29.03. Dirty Grandpa 29.03. The 12th Man 30.03. Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben 31.03. Suicide Squad Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Spiderman 01.02. Spiderman 2 Extended 01.02. Spiderman 2 Thea­trical 01.02. The Green Hornet 01.02. Arctic 01.02. SCOOB! 01.02. Running With The Devil 03.02. Taran­tino - The Bloody Genius 04.02. Time Is Up 05.02. Central Intel­ligence 06.02. Prinz Char­ming 07.02. The Protégé - Made for Revenge 08.02. Bad Neigh­bors 08.02. Neigh­bors 2 09.02. Trolls 10.02. Message In A Bottle - Der Beginn einer großen Liebe 11.02. Walhalla: Die Legende von Thor 11.02. I Want You Back 11.02. Rooney 13.02. Mr. Jones 14.02. Hot Summer Nights 14.02. Mein fast perfekter Valen­tinstag 15.02. Liebe ist... 16.02. True History of the Kelly Gang 16.02. American Pie : Das Klas­sen­treffen 17.02. Ophelia 20.02. The 800 20.02. Arahan 20.02. Queen­pins 21.02. Diener der Dunkel­heit 22.02. Dieses Bescheu­erte Herz 24.02. Das Mädchen deiner Träume 24.02. Venom 26.02. 2067 28.02. The Corrupted Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Film 01.01. Das perfekte Geheimnis 01.01. Matrix 01.01. Matrix Reloader 01.01. Matrix Revo­lutions 02.01. Die Konku­bine 02.01. The Dry 03.01. The High Note 03.01. The Hunt 03.01. The Turning - Die Beses­senen 04.01. Gretel und Hänsel 05.01. Ride Along - Next Level Miami 06.01. Black­bird 06.01. The Secrets We Keep - Schatten der Vergan­gen­heit 07.01. The Happy­time Murders 07.01. The Tender Bar 10.01. Black Beach 10.01. Small World 11.01. The Book of Eli 11.01. Privi­lege 13.01. Love Happens 13.01. The Professor and the Madman 14.01. Hotel Trans­syl­vanien: Eine Monster Verwand­lung 16.01. The Outpost - Über­leben ist alles 17.01. Bloody Hell 18.01. Battle Drone 19.01. Dream Horse 22.01. Der Rausch 22.01. Gone Girl - das perfekte Opfer 25.01. Agora - Die Säulen des Himmels 25.01. Aquaman 25.01. Fear the Viper 27.01. Burn after Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? 27.01. Opera­tion Red Snake - Band of Sisters 28.01. P.S. Ich Liebe Dich 29.01. Kimetsu No Yaiba: Mugen Ressha-Hen 29.01. Plötz­lich Papa 31.01. Scar­face Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Film 01.12. Cut Throat City – Stadt ohne Gesetz 01.12. Demon Slayer: Der Nata­gumo-Berg 01.12. Demon Slayer: Hashira Gou Kaigi – Chou­yashiki Hen 01.12. Demon Slayer: Kyoudai no Kizuna 01.12. Fatman 01.12. Widows – Tödliche Witwen 01.12. Zu guter Letzt 02.12. Jacky im König­reich der Frauen 02.12. Smokin’ Aces 03.12. Live by Night 04.12. Liebe lieber unge­wöhn­lich 04.12. The Fare­well 04.12. The Huntsman & The Ice Queen 06.12. Trolls World Tour 06.12. Warrior 07.12. Bob, der Streuner 07.12. Ein Geschenk von Bob 07.12. Ich bin dann mal weg 08.12. Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Lieb­haber 08.12. Dream­cat­cher 08.12. War Dogs 08.12. Winter­gast 09.12. Amanda lässt die Puppen tanzen 09.12. Evidence 09.12. Meine wunderbar selt­same Woche mit Tess 10.12. Abgang mit Stil 10.12. Encounter* 10.12. Gnadenlos* 10.12. Happy Family 10.12. Meg 11.12. Pan 13.12. Gods and Gene­rals 13.12. Wonder Woman 14.12. Gladiator 15.12. Die Tochter des Weih­nachts­manns 15.12. Legend of Tarzan 16.12. American Sniper 16.12. Angry Birds 2 – Der Film 16.12. Casu­alty* 16.12. Elise und das verges­sene Weih­nachts­fest 17.12. Alle Jahre wieder… 17.12. Narc 17.12. Snow White & The Huntsman 18.12. American Hustle 19.12. Bis wir uns wieder­sehen 19.12. Prey 20.12. Drei Hasel­nüsse für Aschen­brödel* 20.12. Meander – Survival Instinct 21.12. Being the Ricardos* 21.12. Phan­tas­tische Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 23.12. Manhattan Queen 24.12. Stowaway – Blinder Passa­gier 27.12. Crazy Rich 29.12. One Night Off* 30.12. A Quiet Place 2 30.12. American Night 30.12. Buddy Games 31.12. Wie angelt man sich einen Millionär? 31.12. Semper Fi Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Film 01.11. Spider-Man: Home­coming (Starz­play) 01.11. Baby Driver (Starz­play) 04.11. Memoir of a Murder 05.11. A Man Named Scott 09.11. Der Unsicht­bare 11.11. 1162 - Die Schlacht um Taian 11.11. Viele Grüße vom Weih­nachts­mann 12.11. Mayor Pete 13.11. Stille Nacht - Eine wahre Weih­nachts­geschichte 14.11. The Equa­lizer 2 16.11. Emma 16.11. The Clone - Schlüssel zur Unsterb­lich­keit 17.11. White Snake - Die Legende der weißen Schlange 18.11. Harry Potter und der Stein der Weisen (Extended Version) 18.11. Harry Potter und die Kammer des Schre­ckens (Extended Version) 18.11. Harry Potter und der Gefan­gene von Askaban 18.11. Harry Potter und der Feuer­kelch 18.11. Harry Potter und der Orden des Phönix 18.11. Harry Potter und der Halb­blut­prinz 18.11. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes 1 & 2 18.11. Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind 22.11. Conta­gion 23.11. Crazy, Stupid, Love 26.11. Burning 26.11. Anni Da Cane 26.11. Black Friday 27.11. Assassin's Creed 28.11. Ooops! 2 - Land in Sicht 29.11. Outbreak 29.11. Catch Me! 29.11. The 6th Day 30.11. Jim Knopf und Lukas der Loko­motiv­führer Stand: Oktober 2021

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

