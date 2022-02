Amazon Prime Video: Neuheiten im Februar

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im Februar startet die erste Staffel der Action-Serie "Reacher". In der Serie, in der Alan Ritchson die Haupt­figur "Jack Reacher" verkör­pert, muss der ehema­lige Mili­tär­poli­zist in Margrave, Georgia, zu Unrecht wegen Mordes ins Gefängnis. Es braucht nicht lange, bis er bemerkt das diese Stadt von Korrup­tion und Krimi­nalität heim­gesucht wird. Um seine Unschuld zu beweisen, lässt sich Jack auf ein waghal­siges und gefähr­liches Aben­teuer ein. Sein Bestreben nach Gerech­tig­keit ist dabei sein größter Moti­vator. Zuschauer können sich hierbei auf span­nende Folgen der neuen Serie freuen.

Des Weiteren startet im Februar die erste Staffel von "Phat Tues­days: The Era of Hip Hop Comedy". In der Serie blicken viele Promi­nente gemeinsam auf die Zeit der 90er Jahre zurück. Mit Guy Torry wurde die Präsenz der Afro­ame­rikaner in der Komö­dien-Branche auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Die Serie lässt einen tiefer hinter die Kulissen schauen und zeigt einem, wie sich bekannte Gesichter, darunter Steve Harvey, Kevin Hart und Eddie Murphy, einen Namen gemacht haben. Origi­nal­auf­nahmen aus dem Comedy-Club sowie noch nie gezeigte Video­clips verspre­chen dem Zuschauer viel Unter­hal­tung.

Außerdem können Sie sich im Februar auf die 11. Staffel von "Shame­less", die vierte Staffel von "The Marve­lous Mrs Maisel" sowie die erste Staffel von "With Love" freuen.

Februar 2022 Datum Serie Staffel 01.02. Schitt's Creek 6 04.02. Reacher 1 04.02. Phat Tues­days: The Era of Hip Hop Comedy 1 11.02. With Love 1 18.02. The Marve­lous Mrs Maisel 4 24.02. Shame­less 11 Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Emer­gency Room 1-15 01.01. Hart of Dixie 1-4 01.01. Major Crimes 1-6 01.01. Pushing Daisies 1-2 01.01. The Last Ship 1-4 01.01. The Origi­nals 1-5 10.01. Harrow 3 14.01. Binge Reloaded 2 15.01. The Promised Never­land 1 21.01. As We See It - Unge­wöhn­lich normal 1 21.01. Para - Wir sind King 1 27.01. This Is Us 5 Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 01.12. Super­natural 15 02.12. Control­ling Britney Spears 1 03.12. Alex Rider 2 03.12. Cele­brity Hunted 1 03.12. Harlem 1 09.12. The Ferragnez 1 10.12. The Expanse 6 17.12. Die Discounter 1 17.12. The Grand Tour Pres­ents: Carnage a Trois 1 23.12. Sex Zimmer, Küche, Bad 1 23.12. Yearly Departed 2 Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Serie Staffel 01.11. Stumptown 1 01.11. The Kids Are Alright 1 01.11. Der kleine Tiger Daniel 1-2 02.11. FC Bayern - Behind the Legend 1 12.11. All Or Nothing: Toronto Maple Leafs 1 12.11. Der Beischläfer 2 12.11. Always Jane 1 15.11. Harrow 1-2 19.11. Das Rad der Zeit 1 21.11. Power Book II: Ghost 2 (Starz­play) 24.11. Hanna 3 26.11. Unzen­siert - Bushido's Wahr­heit 1 Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Serie Staffel 1.10. LOL: Last One Laug­hing 2 4.10. Grey’s Anatomy 16 4.10. The Walking Dead: World Beyond 2 15.10. Home­land 8 15.10. Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast 1 18.10. Mother­land: Fort Salem 2 23.10. Blind­spot 5 25.10. Lucifer 6 29.10. Mara­dona: Leben wie ein Traum 1 29.10. The Middle 1-9 Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Serie Staffel 01.09. Das verschwun­dene Zimmer - The Lost Room 1 (Starz­play) 10.09. Voltaire High - Die Mädchen kommen 1 10.09. PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende (Origi­nal­titel) 1 17.09. Do, Re & Mi 1 24.09. Goliath 4 24.09. Dinner Club 1 26.09. BMF 1 (Starz­play) Stand: September 2021

Es soll keine Serie sein - kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürften die im Februar hinzu­gefügten Teile der Spiderman-Reihe mit Tobey Maguire sein. Darüber hinaus wird sich die Doku-Serie "Taran­tino - The bloody Genius" mit promi­nenter Beset­zung mit Sicher­heit großer Beliebt­heit erfreuen können. Der welt­berühmte Regis­seur Quentin Taran­tino schafft es nämlich immer wieder, mit seinen einzig­artigen Filmen die Fans zu begeis­tern. Schau­spieler, die mit ihm zusammen gear­beitet haben, berichten und erzählen von ihren Erfah­rungen rund um die Dreh­arbeiten.

Ein weiteres Film-High­light ist im Februar sicher­lich der Drama-Film "Hot Summer Nights". "Daniel", welcher von Timo­thee Chalamet gespielt wird, muss den Sommer über bei seiner Tante verbringen. Viele Freunde findet er nicht wirk­lich, und widmet sich somit Dingen, die ihm vermeint­lich zum Erwach­sen­werden verhelfen sollen. Drogen, Party und viel Geld lassen den erst 17-Jährigen in eine voll­kommen andere Welt eintau­chen.

Des Weiteren können Sie sich auf "SCOOB!", "Prinz Char­ming", "I Want You Back" sowie "The 800" freuen.

Februar 2022 Datum Film 01.02. Spiderman 01.02. Spiderman 2 Extended 01.02. Spiderman 2 Thea­trical 01.02. The Green Hornet 01.02. Arctic 01.02. SCOOB! 01.02. Running With The Devil 03.02. Taran­tino - The Bloody Genius 04.02. Time Is Up 05.02. Central Intel­ligence 06.02. Prinz Char­ming 07.02. The Protégé - Made for Revenge 08.02. Bad Neigh­bors 08.02. Neigh­bors 2 09.02. Trolls 10.02. Message In A Bottle - Der Beginn einer großen Liebe 11.02. Walhalla: Die Legende von Thor 11.02. I Want You Back 11.02. Rooney 13.02. Mr. Jones 14.02. Hot Summer Nights 14.02. Mein fast perfekter Valen­tinstag 15.02. Liebe ist... 16.02. True History of the Kelly Gang 16.02. American Pie : Das Klas­sen­treffen 17.02. Ophelia 20.02. The 800 20.02. Arahan 20.02. Queen­pins 21.02. Diener der Dunkel­heit 22.02. Dieses Bescheu­erte Herz 24.02. Das Mädchen deiner Träume 24.02. Venom 26.02. 2067 28.02. The Corrupted Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Film 01.01. Das perfekte Geheimnis 01.01. Matrix 01.01. Matrix Reloader 01.01. Matrix Revo­lutions 02.01. Die Konku­bine 02.01. The Dry 03.01. The High Note 03.01. The Hunt 03.01. The Turning - Die Beses­senen 04.01. Gretel und Hänsel 05.01. Ride Along - Next Level Miami 06.01. Black­bird 06.01. The Secrets We Keep - Schatten der Vergan­gen­heit 07.01. The Happy­time Murders 07.01. The Tender Bar 10.01. Black Beach 10.01. Small World 11.01. The Book of Eli 11.01. Privi­lege 13.01. Love Happens 13.01. The Professor and the Madman 14.01. Hotel Trans­syl­vanien: Eine Monster Verwand­lung 16.01. The Outpost - Über­leben ist alles 17.01. Bloody Hell 18.01. Battle Drone 19.01. Dream Horse 22.01. Der Rausch 22.01. Gone Girl - das perfekte Opfer 25.01. Agora - Die Säulen des Himmels 25.01. Aquaman 25.01. Fear the Viper 27.01. Burn after Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? 27.01. Opera­tion Red Snake - Band of Sisters 28.01. P.S. Ich Liebe Dich 29.01. Kimetsu No Yaiba: Mugen Ressha-Hen 29.01. Plötz­lich Papa 31.01. Scar­face Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Film 01.12. Cut Throat City – Stadt ohne Gesetz 01.12. Demon Slayer: Der Nata­gumo-Berg 01.12. Demon Slayer: Hashira Gou Kaigi – Chou­yashiki Hen 01.12. Demon Slayer: Kyoudai no Kizuna 01.12. Fatman 01.12. Widows – Tödliche Witwen 01.12. Zu guter Letzt 02.12. Jacky im König­reich der Frauen 02.12. Smokin’ Aces 03.12. Live by Night 04.12. Liebe lieber unge­wöhn­lich 04.12. The Fare­well 04.12. The Huntsman & The Ice Queen 06.12. Trolls World Tour 06.12. Warrior 07.12. Bob, der Streuner 07.12. Ein Geschenk von Bob 07.12. Ich bin dann mal weg 08.12. Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Lieb­haber 08.12. Dream­cat­cher 08.12. War Dogs 08.12. Winter­gast 09.12. Amanda lässt die Puppen tanzen 09.12. Evidence 09.12. Meine wunderbar selt­same Woche mit Tess 10.12. Abgang mit Stil 10.12. Encounter* 10.12. Gnadenlos* 10.12. Happy Family 10.12. Meg 11.12. Pan 13.12. Gods and Gene­rals 13.12. Wonder Woman 14.12. Gladiator 15.12. Die Tochter des Weih­nachts­manns 15.12. Legend of Tarzan 16.12. American Sniper 16.12. Angry Birds 2 – Der Film 16.12. Casu­alty* 16.12. Elise und das verges­sene Weih­nachts­fest 17.12. Alle Jahre wieder… 17.12. Narc 17.12. Snow White & The Huntsman 18.12. American Hustle 19.12. Bis wir uns wieder­sehen 19.12. Prey 20.12. Drei Hasel­nüsse für Aschen­brödel* 20.12. Meander – Survival Instinct 21.12. Being the Ricardos* 21.12. Phan­tas­tische Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 23.12. Manhattan Queen 24.12. Stowaway – Blinder Passa­gier 27.12. Crazy Rich 29.12. One Night Off* 30.12. A Quiet Place 2 30.12. American Night 30.12. Buddy Games 31.12. Wie angelt man sich einen Millionär? 31.12. Semper Fi Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Film 01.11. Spider-Man: Home­coming (Starz­play) 01.11. Baby Driver (Starz­play) 04.11. Memoir of a Murder 05.11. A Man Named Scott 09.11. Der Unsicht­bare 11.11. 1162 - Die Schlacht um Taian 11.11. Viele Grüße vom Weih­nachts­mann 12.11. Mayor Pete 13.11. Stille Nacht - Eine wahre Weih­nachts­geschichte 14.11. The Equa­lizer 2 16.11. Emma 16.11. The Clone - Schlüssel zur Unsterb­lich­keit 17.11. White Snake - Die Legende der weißen Schlange 18.11. Harry Potter und der Stein der Weisen (Extended Version) 18.11. Harry Potter und die Kammer des Schre­ckens (Extended Version) 18.11. Harry Potter und der Gefan­gene von Askaban 18.11. Harry Potter und der Feuer­kelch 18.11. Harry Potter und der Orden des Phönix 18.11. Harry Potter und der Halb­blut­prinz 18.11. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes 1 & 2 18.11. Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind 22.11. Conta­gion 23.11. Crazy, Stupid, Love 26.11. Burning 26.11. Anni Da Cane 26.11. Black Friday 27.11. Assassin's Creed 28.11. Ooops! 2 - Land in Sicht 29.11. Outbreak 29.11. Catch Me! 29.11. The 6th Day 30.11. Jim Knopf und Lukas der Loko­motiv­führer Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. Knerten und die Seeschlange 01.10. Welcome To The Blum­house - Bingo Hell 01.10. Welcome To The Blum­house - Black As Night 01.10. Bohe­mian Rhap­sody 03.10. Der Polar­express 03.10. The Revenant – Der Rück­kehrer 04.10. Hearts of Dark­ness – Reise ins Herz der Fins­ternis 04.10. Winter’s Tale 06.10. The Lodge 07.10. Eyes Wide Shut 08.10. Justin Bieber: Our World 08.10. Welcome To The Blum­house - Madres 08.10. Welcome To The Blum­house - The Manor 10.10. Beco­ming – Das Böse in ihm 11.10. Die fantas­tische Reise des Dr. Dolittle 13.10. Tolo Tolo: Die große Reise 14.10. A Hard Day 14.10. Asche ist reines Weiß 15.10. Anna­belle 2 15.10. Conju­ring – Die Heim­suchung 15.10. Conju­ring 2 16.10. Elf 17.10. Ich war noch niemals in New York 17.10. The Silence 18.10. Der karierte Ninja 18.10. Fabri­cated City 20.10. Slate 21.10. Wie ein einziger Tag 22.10. Alvin und die Chip­munks: Road Chip 23.10. Pres­tige – Meister der Magie 23.10. The Marksman – Der Scharf­schütze 24.10. Es 25.10. Ocean’s 8 Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Film 01.09. Company Man 01.09. Schind­lers Liste 02.09. Robin Hood 02.09. Die wilden Hühner 02.09. Die wilden Hühner und die Liebe 02.09. Die wilden Hühner und das Leben 02.09. Fünf Freunde 02.09. Fünf Freunde 2 03.09. Cinde­rella 03.09. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows 03.09. Himmel über der Wüste 04.09. Asterix in Amerika 05.09. Slee­pers 05.09. Attrac­tion 06.09. Dirty Grandpa 07.09. King Arthur: Legend of the Sword 08.09. Most Dange­rous Game 08.09. Nerve 09.09. Viel­mach­glas 10.09. The Voyeurs 10.09. Florence Foster Jenkins 11.09. Der Einsatz 12.09. Palm Springs 13.09. Teen Spirit 13.09. Gut gegen Nord­wind 13.09. Rampage - Big Meets Bigger 14.09. Atemlos - Gefähr­liche Wahr­heit 14.09. Logan Lucky 15.09. Die Reise der Pinguine 16.09. Tunnel 17.09. Ever­ybody's Talking About Jamie 17.09. Le Bal des Folles 17.09. The Accoun­tant 18.09. (T)Raum­schiff Surprise - Periode 1 19.09. Daddy's Home 2 20.09. Will­kommen bei den Hart­manns 21.09. Queen & Slim 21.09. What Happened to Monday? 21.09. Para­noia 21.09. Schloss aus Glas 22.09. Die Insel 23.09. The LEGO NINJAGO Movie 23.09. The LEGO Batman Movie 23.09. The LEGO Movie 24.09. Savage x Fenty Show Vol.3 24.09. Madame Mallory und der Duft von Curry 25.09. Verbor­gene Schön­heit 26.09. Lights Out 28.09. 1917 28.09. Cats 29.09. Dirty Office Party 30.09. The Last Black Man in San Fran­cisco Stand: September 2021

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

