Amazon Prime Video: Neuheiten im Januar

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im Januar startet die fünfte Staffel der Drama-Serie "This Is Us". In der Serie sind Jack und Rebecca 1980 in ein neues Haus gezogen und erwarten Dril­linge. Bei der Geburt verstirbt eines der drei Kinder, aber das Schicksal bringt ihnen Randall, der am selben Tag wie die Zwil­linge geboren wurde und von seinen Eltern verstoßen wurde. Jahre später gehen die drei Kinder ihre eigenen Wege und werden mit den Geschichten und der tieferen Bedeu­tung des Lebens konfron­tiert.

Des Weiteren startet im Januar die erste Staffel von "Para - Wir sind King". In der Serie von den Machern von "4 Blocks" blicken vier beste Freun­dinnen an der Schwelle zum Erwach­sen­werden in eine unge­wisse Zukunft. Durch einen zufäl­ligen Fund und der Möglich­keit auf schnelles Geld wird ihre Freund­schaft auf eine harte Probe gestellt.

Außerdem können Sie sich im Januar auf alle 15 Staf­feln von "Emer­gency Room", die sechs Staf­feln von "Major Crime" sowie die erste Staffel von "The Promised Never­land" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Emer­gency Room 1-15 01.01. Hart of Dixie 1-4 01.01. Major Crimes 1-6 01.01. Pushing Daisies 1-2 01.01. The Last Ship 1-4 01.01. The Origi­nals 1-5 10.01. Harrow 3 14.01. Binge Reloaded 2 15.01. The Promised Never­land 1 21.01. As We See It - Unge­wöhn­lich normal 1 21.01. Para - Wir sind King 1 27.01. This Is Us 5 Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 01.12. Super­natural 15 02.12. Control­ling Britney Spears 1 03.12. Alex Rider 2 03.12. Cele­brity Hunted 1 03.12. Harlem 1 09.12. The Ferragnez 1 10.12. The Expanse 6 17.12. Die Discounter 1 17.12. The Grand Tour Pres­ents: Carnage a Trois 1 23.12. Sex Zimmer, Küche, Bad 1 23.12. Yearly Departed 2 Stand: Dezember 2021 November 2021 Datum Serie Staffel 01.11. Stumptown 1 01.11. The Kids Are Alright 1 01.11. Der kleine Tiger Daniel 1-2 02.11. FC Bayern - Behind the Legend 1 12.11. All Or Nothing: Toronto Maple Leafs 1 12.11. Der Beischläfer 2 12.11. Always Jane 1 15.11. Harrow 1-2 19.11. Das Rad der Zeit 1 21.11. Power Book II: Ghost 2 (Starz­play) 24.11. Hanna 3 26.11. Unzen­siert - Bushido's Wahr­heit 1 Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Serie Staffel 1.10. LOL: Last One Laug­hing 2 4.10. Grey’s Anatomy 16 4.10. The Walking Dead: World Beyond 2 15.10. Home­land 8 15.10. Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast 1 18.10. Mother­land: Fort Salem 2 23.10. Blind­spot 5 25.10. Lucifer 6 29.10. Mara­dona: Leben wie ein Traum 1 29.10. The Middle 1-9 Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Serie Staffel 01.09. Das verschwun­dene Zimmer - The Lost Room 1 (Starz­play) 10.09. Voltaire High - Die Mädchen kommen 1 10.09. PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende (Origi­nal­titel) 1 17.09. Do, Re & Mi 1 24.09. Goliath 4 24.09. Dinner Club 1 26.09. BMF 1 (Starz­play) Stand: September 2021 August 2021 Datum Serie Staffel 06.08. Cruel Summer 1 13.08. Modern Love 2 15.08. Heels 1 (Starz­play) 20.08. 9 Perfect Stran­gers 1 27.08. Kevin Can F**K Himself 1 26.09. BMF 1 (Starz­play) Stand: Juli 2021

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürften im Januar die ersten drei Teile von "Matrix" sein. Die Science-Fiction-Filme handeln von dem Hacker Neo (Keanu Reeves), der mit seinen beson­deren Kräften und Fähig­keiten auser­wählt ist, beson­dere Missionen zu bewäl­tigen.

Ein weiteres Film-High­light ist im Januar sicher­lich der Action-Film "The Book of Eli". Nach einer nuklearen Kata­strophe vor 30 Jahren wurde der Groß­teil der Mensch­heit vernichtet und die Über­lebenden ermorden sich für einen Schluck Wasser. Eli wandert allein durch die verwüs­tete USA und sucht einen ruhigen sowie sicheren Ort, um mit seinem macht­vollen Buch einen Grund­stein für eine neue Zivi­lisa­tion zu legen.

Des Weiteren können Sie sich auf "Scar­face", "P.S. Ich liebe dich", "The Professor and the Madman" sowie "The Tender Bar" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Januar 2022 Datum Film 01.01. Das perfekte Geheimnis 01.01. Matrix 01.01. Matrix Reloader 01.01. Matrix Revo­lutions 02.01. Die Konku­bine 02.01. The Dry 03.01. The High Note 03.01. The Hunt 03.01. The Turning - Die Beses­senen 04.01. Gretel und Hänsel 05.01. Ride Along - Next Level Miami 06.01. Black­bird 06.01. The Secrets We Keep - Schatten der Vergan­gen­heit 07.01. The Happy­time Murders 07.01. The Tender Bar 10.01. Black Beach 10.01. Small World 11.01. The Book of Eli 11.01. Privi­lege 13.01. Love Happens 13.01. The Professor and the Madman 14.01. Hotel Trans­syl­vanien: Eine Monster Verwand­lung 16.01. The Outpost - Über­leben ist alles 17.01. Bloody Hell 18.01. Battle Drone 19.01. Dream Horse 22.01. Der Rausch 22.01. Gone Girl - das perfekte Opfer 25.01. Agora - Die Säulen des Himmels 25.01. Aquaman 25.01. Fear the Viper 27.01. Burn after Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? 27.01. Opera­tion Red Snake - Band of Sisters 28.01. P.S. Ich Liebe Dich 29.01. Kimetsu No Yaiba: Mugen Ressha-Hen 29.01. Plötz­lich Papa 31.01. Scar­face Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Film Stand: Oktober 2021 November 2021 Datum Film 01.11. Spider-Man: Home­coming (Starz­play) 01.11. Baby Driver (Starz­play) 04.11. Memoir of a Murder 05.11. A Man Named Scott 09.11. Der Unsicht­bare 11.11. 1162 - Die Schlacht um Taian 11.11. Viele Grüße vom Weih­nachts­mann 12.11. Mayor Pete 13.11. Stille Nacht - Eine wahre Weih­nachts­geschichte 14.11. The Equa­lizer 2 16.11. Emma 16.11. The Clone - Schlüssel zur Unsterb­lich­keit 17.11. White Snake - Die Legende der weißen Schlange 18.11. Harry Potter und der Stein der Weisen (Extended Version) 18.11. Harry Potter und die Kammer des Schre­ckens (Extended Version) 18.11. Harry Potter und der Gefan­gene von Askaban 18.11. Harry Potter und der Feuer­kelch 18.11. Harry Potter und der Orden des Phönix 18.11. Harry Potter und der Halb­blut­prinz 18.11. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes 1 & 2 18.11. Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind 22.11. Conta­gion 23.11. Crazy, Stupid, Love 26.11. Burning 26.11. Anni Da Cane 26.11. Black Friday 27.11. Assassin's Creed 28.11. Ooops! 2 - Land in Sicht 29.11. Outbreak 29.11. Catch Me! 29.11. The 6th Day 30.11. Jim Knopf und Lukas der Loko­motiv­führer Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. Knerten und die Seeschlange 01.10. Welcome To The Blum­house - Bingo Hell 01.10. Welcome To The Blum­house - Black As Night 01.10. Bohe­mian Rhap­sody 03.10. Der Polar­express 03.10. The Revenant – Der Rück­kehrer 04.10. Hearts of Dark­ness – Reise ins Herz der Fins­ternis 04.10. Winter’s Tale 06.10. The Lodge 07.10. Eyes Wide Shut 08.10. Justin Bieber: Our World 08.10. Welcome To The Blum­house - Madres 08.10. Welcome To The Blum­house - The Manor 10.10. Beco­ming – Das Böse in ihm 11.10. Die fantas­tische Reise des Dr. Dolittle 13.10. Tolo Tolo: Die große Reise 14.10. A Hard Day 14.10. Asche ist reines Weiß 15.10. Anna­belle 2 15.10. Conju­ring – Die Heim­suchung 15.10. Conju­ring 2 16.10. Elf 17.10. Ich war noch niemals in New York 17.10. The Silence 18.10. Der karierte Ninja 18.10. Fabri­cated City 20.10. Slate 21.10. Wie ein einziger Tag 22.10. Alvin und die Chip­munks: Road Chip 23.10. Pres­tige – Meister der Magie 23.10. The Marksman – Der Scharf­schütze 24.10. Es 25.10. Ocean’s 8 Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Film 01.09. Company Man 01.09. Schind­lers Liste 02.09. Robin Hood 02.09. Die wilden Hühner 02.09. Die wilden Hühner und die Liebe 02.09. Die wilden Hühner und das Leben 02.09. Fünf Freunde 02.09. Fünf Freunde 2 03.09. Cinde­rella 03.09. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows 03.09. Himmel über der Wüste 04.09. Asterix in Amerika 05.09. Slee­pers 05.09. Attrac­tion 06.09. Dirty Grandpa 07.09. King Arthur: Legend of the Sword 08.09. Most Dange­rous Game 08.09. Nerve 09.09. Viel­mach­glas 10.09. The Voyeurs 10.09. Florence Foster Jenkins 11.09. Der Einsatz 12.09. Palm Springs 13.09. Teen Spirit 13.09. Gut gegen Nord­wind 13.09. Rampage - Big Meets Bigger 14.09. Atemlos - Gefähr­liche Wahr­heit 14.09. Logan Lucky 15.09. Die Reise der Pinguine 16.09. Tunnel 17.09. Ever­ybody's Talking About Jamie 17.09. Le Bal des Folles 17.09. The Accoun­tant 18.09. (T)Raum­schiff Surprise - Periode 1 19.09. Daddy's Home 2 20.09. Will­kommen bei den Hart­manns 21.09. Queen & Slim 21.09. What Happened to Monday? 21.09. Para­noia 21.09. Schloss aus Glas 22.09. Die Insel 23.09. The LEGO NINJAGO Movie 23.09. The LEGO Batman Movie 23.09. The LEGO Movie 24.09. Savage x Fenty Show Vol.3 24.09. Madame Mallory und der Duft von Curry 25.09. Verbor­gene Schön­heit 26.09. Lights Out 28.09. 1917 28.09. Cats 29.09. Dirty Office Party 30.09. The Last Black Man in San Fran­cisco Stand: September 2021 August 2021 Datum Film 01.08. Infec­tion 02.08. Jay And Silent Bob Reboot 02.08. Missis­sippi Burning - Die Wurzel des Hasses 03.08. 50 erste Dates 03.08. Straight Outta Compton 03.08. Alibi.com 04.08. Balkan Line 04.08. Das Ende - Assault on Precinct 13 05.08. Alone - Du kannst nicht entkommen 05.08. Das Haus der Kroko­dile 06.08. Verach­tung 06.08. Schän­dung 06.08. Erbarmen 06.08. Erlö­sung 07.08. Catch Me If You Can 07.08. Elisa­beth: Das goldene König­reich 08.08. Termi­nator: Genisys 09.08. Infa­mous 09.08. The Jacket 10.08. Men in Black 11.08. Heroes 11.08. Drachen­zähmen leicht gemacht 2 12.08. Wild Child - Erst­klassig zickig 13.08. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME 13.08. Borat's American Lock­down & Debun­king Borat 13.08. Borat Supple­mental Repor­tings Retrieved From Floor Of Stable Contai­ning Editing Machine 13.08. Batman V Superman: Dawn Of Justice 13.08. So ist das Leben - Life itself 14.08. The Tiger Mafia 14.08. The Inva­sion 15.08. Tremors - Im Land der Rake­ten­würmer 16.08. Shadow in the Cloud 16.08. Ready Player One 17.08. Zum Glück geküsst 17.08. Bigfoot Junior 18.08. The Queen of Spain - Die Königin von Spanien 19.08. Killer's Body­guard 20.08. The Danish Girl 21.08. Kong: Skull Island 21.08. Godzilla 22.08. Blues Brot­hers 2000 23.08. Black Christmas 23.08. Wett­kampf der Tiere - Daisy Quokkas großes Aben­teuer 23.08. 15:17 To Paris 24.08. Charlie und die Scho­kola­den­fabrik 25.08. Ted 2 26.08. Unsane - Ausge­lie­fert 27.08. Mari­enne & Leonard: Words Of Love 30.08. Der selt­same Fall des Benjamin Button 31.08. Batman Begins 31.08. The Dark Knight 31.08. The Dark Knight Rises Stand: Juli 2021

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

