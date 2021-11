Amazon Prime Video: Neuheiten im November

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im November startet die erste Staffel der Krimi-Serie "Stumptown". In der Serie arbeitet die ehema­lige Solda­tion Dex Parios (Cobie Smul­ders) als Privat­detek­tivin in Port­land. Durch ihr kompli­ziertes Liebes­leben und Spiel­schulden wird die kluge Frau dennoch immer wieder aus der Bahn geworfen.

Des Weiteren starten im November die ersten beiden Staf­feln von "Harrow". Die Mystery-Serie handelt von dem genialen und unor­tho­doxen Patho­logen Dr. Daniel Harrow. Er miss­achtet jegliche Form von Auto­rität, was ihm dabei hilft, die selt­samen Todes­fälle aufzu­klären. Doch ein schreck­liches Geheimnis aus seiner Vergan­gen­heit droht ihn einzu­holen.

Außerdem können Sie sich im November auf die erste Staffel von "FC Bayern - Behind the Legend", die erste Staffel von "Always Jane" sowie die zweite Staffel von "Power Book II: Ghost" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

November 2021 Datum Serie Staffel 01.11. Stumptown 1 01.11. The Kids Are Alright 1 01.11. Der kleine Tiger Daniel 1-2 02.11. FC Bayern - Behind the Legend 1 12.11. All Or Nothing: Toronto Maple Leafs 1 12.11. Der Beischläfer 2 12.11. Always Jane 1 15.11. Harrow 1-2 19.11. Das Rad der Zeit 1 21.11. Power Book II: Ghost 2 (Starz­play) 24.11. Hanna 3 26.11. Unzen­siert - Bushido's Wahr­heit 1 Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Serie Staffel 1.10. LOL: Last One Laug­hing 2 4.10. Grey’s Anatomy 16 4.10. The Walking Dead: World Beyond 2 15.10. Home­land 8 15.10. Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast 1 18.10. Mother­land: Fort Salem 2 23.10. Blind­spot 5 25.10. Lucifer 6 29.10. Mara­dona: Leben wie ein Traum 1 29.10. The Middle 1-9 Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Serie Staffel 01.09. Das verschwun­dene Zimmer - The Lost Room 1 (Starz­play) 10.09. Voltaire High - Die Mädchen kommen 1 10.09. PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende (Origi­nal­titel) 1 17.09. Do, Re & Mi 1 24.09. Goliath 4 24.09. Dinner Club 1 26.09. BMF 1 (Starz­play) Stand: September 2021 August 2021 Datum Serie Staffel 06.08. Cruel Summer 1 13.08. Modern Love 2 15.08. Heels 1 (Starz­play) 20.08. 9 Perfect Stran­gers 1 27.08. Kevin Can F**K Himself 1 26.09. BMF 1 (Starz­play) Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Serie Staffel 01.07. Eyes on the Prize: Upri­sing 1 01.07. Fugget About It 1 bis 2 02.07. Mumbai Diaries 26/11 1 05.07. American House­wife 1 bis 3 09.07. Luxe Listings Sydney 1 12.07. Despe­rate House­wives 1 bis 3 16.07. El Cid 2 16.07. Making the Cut 2 18.07. Power Book III: Raising Kanan 1 23.07. Them 1 26.07. Emer­gence 1 Stand: Juli 2021 Juni 2021 Datum Serie Staffel 04.06. Dom 1 07.06. Lost 1-6 13.06. Blind­spot­ting 1 20.06. It's a Sin 1 25.06. Solos 1 25.06. Bosch 7 Stand: Mai 2021

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im November das Drama "Emma" sein. Der Film behan­delt von der wohl­habenden Emma, die sich selbst als hübsch, char­mant und elegant befindet. Aus diesem Grund ist kein Mann für sie gut genug. Während sie versucht andere Frauen zu verkup­peln, verliebt sie sich uner­wartet in einen gewissen Herrn.

Ein weiteres Film-High­light ist im November sicher­lich der Action-Film "The Equa­lizer 2". Der ehema­lige Spion des US-ameri­kani­schen-Vertei­digungs­geheim­dienstes Robert McCall (Denzel Wahin­gton) kämpft zum Schutz der Schwä­cheren kompro­misslos für Gerech­tig­keit. Seine ehema­lige Kollegin Susan Plummer (Melissa Leo) wird während einer Mord­ermitt­lung in Brüssel plötz­lich ermordet. Um ihren Tod zu rächen, reist Robert nach Belgien und gerät dort selbst in das Faden­kreuz.

Des Weiteren können Sie sich auf alle Filme der "Harry Potter"-Reihe, "Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind", "Spider-Man: Home­coming" sowie "Stille Nacht - Eine wahre Weih­nachts­geschichte" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

November 2021 Datum Film 01.11. Spider-Man: Home­coming (Starz­play) 01.11. Baby Driver (Starz­play) 04.11. Memoir of a Murder 05.11. A Man Named Scott 09.11. Der Unsicht­bare 11.11. 1162 - Die Schlacht um Taian 11.11. Viele Grüße vom Weih­nachts­mann 12.11. Mayor Pete 13.11. Stille Nacht - Eine wahre Weih­nachts­geschichte 14.11. The Equa­lizer 2 16.11. Emma 16.11. The Clone - Schlüssel zur Unsterb­lich­keit 17.11. White Snake - Die Legende der weißen Schlange 18.11. Harry Potter und der Stein der Weisen (Extended Version) 18.11. Harry Potter und die Kammer des Schre­ckens (Extended Version) 18.11. Harry Potter und der Gefan­gene von Askaban 18.11. Harry Potter und der Feuer­kelch 18.11. Harry Potter und der Orden des Phönix 18.11. Harry Potter und der Halb­blut­prinz 18.11. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes 1 & 2 18.11. Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind 22.11. Conta­gion 23.11. Crazy, Stupid, Love 26.11. Burning 26.11. Anni Da Cane 26.11. Black Friday 27.11. Assassin's Creed 28.11. Ooops! 2 - Land in Sicht 29.11. Outbreak 29.11. Catch Me! 29.11. The 6th Day 30.11. Jim Knopf und Lukas der Loko­motiv­führer Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. Knerten und die Seeschlange 01.10. Welcome To The Blum­house - Bingo Hell 01.10. Welcome To The Blum­house - Black As Night 01.10. Bohe­mian Rhap­sody 03.10. Der Polar­express 03.10. The Revenant – Der Rück­kehrer 04.10. Hearts of Dark­ness – Reise ins Herz der Fins­ternis 04.10. Winter’s Tale 06.10. The Lodge 07.10. Eyes Wide Shut 08.10. Justin Bieber: Our World 08.10. Welcome To The Blum­house - Madres 08.10. Welcome To The Blum­house - The Manor 10.10. Beco­ming – Das Böse in ihm 11.10. Die fantas­tische Reise des Dr. Dolittle 13.10. Tolo Tolo: Die große Reise 14.10. A Hard Day 14.10. Asche ist reines Weiß 15.10. Anna­belle 2 15.10. Conju­ring – Die Heim­suchung 15.10. Conju­ring 2 16.10. Elf 17.10. Ich war noch niemals in New York 17.10. The Silence 18.10. Der karierte Ninja 18.10. Fabri­cated City 20.10. Slate 21.10. Wie ein einziger Tag 22.10. Alvin und die Chip­munks: Road Chip 23.10. Pres­tige – Meister der Magie 23.10. The Marksman – Der Scharf­schütze 24.10. Es 25.10. Ocean’s 8 Stand: Oktober 2021 September 2021 Datum Film 01.09. Company Man 01.09. Schind­lers Liste 02.09. Robin Hood 02.09. Die wilden Hühner 02.09. Die wilden Hühner und die Liebe 02.09. Die wilden Hühner und das Leben 02.09. Fünf Freunde 02.09. Fünf Freunde 2 03.09. Cinde­rella 03.09. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows 03.09. Himmel über der Wüste 04.09. Asterix in Amerika 05.09. Slee­pers 05.09. Attrac­tion 06.09. Dirty Grandpa 07.09. King Arthur: Legend of the Sword 08.09. Most Dange­rous Game 08.09. Nerve 09.09. Viel­mach­glas 10.09. The Voyeurs 10.09. Florence Foster Jenkins 11.09. Der Einsatz 12.09. Palm Springs 13.09. Teen Spirit 13.09. Gut gegen Nord­wind 13.09. Rampage - Big Meets Bigger 14.09. Atemlos - Gefähr­liche Wahr­heit 14.09. Logan Lucky 15.09. Die Reise der Pinguine 16.09. Tunnel 17.09. Ever­ybody's Talking About Jamie 17.09. Le Bal des Folles 17.09. The Accoun­tant 18.09. (T)Raum­schiff Surprise - Periode 1 19.09. Daddy's Home 2 20.09. Will­kommen bei den Hart­manns 21.09. Queen & Slim 21.09. What Happened to Monday? 21.09. Para­noia 21.09. Schloss aus Glas 22.09. Die Insel 23.09. The LEGO NINJAGO Movie 23.09. The LEGO Batman Movie 23.09. The LEGO Movie 24.09. Savage x Fenty Show Vol.3 24.09. Madame Mallory und der Duft von Curry 25.09. Verbor­gene Schön­heit 26.09. Lights Out 28.09. 1917 28.09. Cats 29.09. Dirty Office Party 30.09. The Last Black Man in San Fran­cisco Stand: September 2021 August 2021 Datum Film 01.08. Infec­tion 02.08. Jay And Silent Bob Reboot 02.08. Missis­sippi Burning - Die Wurzel des Hasses 03.08. 50 erste Dates 03.08. Straight Outta Compton 03.08. Alibi.com 04.08. Balkan Line 04.08. Das Ende - Assault on Precinct 13 05.08. Alone - Du kannst nicht entkommen 05.08. Das Haus der Kroko­dile 06.08. Verach­tung 06.08. Schän­dung 06.08. Erbarmen 06.08. Erlö­sung 07.08. Catch Me If You Can 07.08. Elisa­beth: Das goldene König­reich 08.08. Termi­nator: Genisys 09.08. Infa­mous 09.08. The Jacket 10.08. Men in Black 11.08. Heroes 11.08. Drachen­zähmen leicht gemacht 2 12.08. Wild Child - Erst­klassig zickig 13.08. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME 13.08. Borat's American Lock­down & Debun­king Borat 13.08. Borat Supple­mental Repor­tings Retrieved From Floor Of Stable Contai­ning Editing Machine 13.08. Batman V Superman: Dawn Of Justice 13.08. So ist das Leben - Life itself 14.08. The Tiger Mafia 14.08. The Inva­sion 15.08. Tremors - Im Land der Rake­ten­würmer 16.08. Shadow in the Cloud 16.08. Ready Player One 17.08. Zum Glück geküsst 17.08. Bigfoot Junior 18.08. The Queen of Spain - Die Königin von Spanien 19.08. Killer's Body­guard 20.08. The Danish Girl 21.08. Kong: Skull Island 21.08. Godzilla 22.08. Blues Brot­hers 2000 23.08. Black Christmas 23.08. Wett­kampf der Tiere - Daisy Quokkas großes Aben­teuer 23.08. 15:17 To Paris 24.08. Charlie und die Scho­kola­den­fabrik 25.08. Ted 2 26.08. Unsane - Ausge­lie­fert 27.08. Mari­enne & Leonard: Words Of Love 30.08. Der selt­same Fall des Benjamin Button 31.08. Batman Begins 31.08. The Dark Knight 31.08. The Dark Knight Rises Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Film 01.07. Bailey – Ein Freund fürs Leben 01.07. Casper 01.07. Salt 02.07. Dracula Untold 02.07. Fuku­shima 02.07. The Tomorrow War 03.07. 47 Meters Down 03.07. Honig im Kopf 04.07. Mama 05.07. Rogue Hunter 05.07. The Cave 06.07. Geostorm 06.07. The Green Inferno 07.07. Future World 07.07. Lucky Number Slevin 07.07. Message Man 07.07. Sommer 1943 – Das Ende der Unschuld 07.07. T-34: das Duell 07.07. What Keeps You Alive 08.07. Es ist zu deinem Besten 08.07. For Love Of The Game 09.07. Ein Schatz zum Verlieben 09.07. The Resi­dent 10.07. Frau Müller muss weg! 10.07. Mapp­lethorpe 11.07. Der geheime Garten 11.07. Dunkirk 11.07. Ratchet & Clank 12.07. Conta­mina­tion 12.07. Game Night 12.07. Ronaldo 13.07. Man lernt nie aus 13.07. Mind­scape 14.07. Booksmart 14.07. Mulle­wapp – Eine schöne Schwei­nerei 15.07. De Oost 15.07. Der Regen­macher 15.07. Yakari 16.07. Ein Schwein­chen namens Babe 16.07. Unsere Erde 17.07. A Beau­tiful Mind – Genie und Wahn­sinn 17.07. Sully 18.07. Hui Buh: Das Schloss­gespenst 18.07. Mein Lieb­haber, der Esel & Ich 19.07. Capone 19.07. Come Away 19.07. Fabri­cated City 19.07. Hot Dog 19.07. Zeiten ändern dich 20.07. The Green Mile 21.07. Speed Racer 21.07. Störche – Aben­teuer im Anflug 21.07. The Last Samurai 22.07. Ema 22.07. The Courier 23.07. Der Gott des Gemet­zels 24.07. Mamma Mia! 24.07. The Thing 25.07. Milk 25.07. Shoot 'Em Up 26.07. Last Christmas 27.07. Quem Vai Ficar Com Mário 28.07. Bean 29.07. Der Grinch 29.07. Flags of our Fathers 29.07. Letters from Iwo Jima 30.07. Schwes­ter­lein 30.07. Wir sind die Nacht 31.07. Suicide Squad Stand: Juli 2021 Juni 2021 Datum Film 01.06. The Hateful Eight 01.06. Date Movie 01.06. Vale­rian 02.06. Run All Night 02.06. Ex Machina 03.06. SMS für Dich 03.06. Die Addams Family 04.06. White Boy Rick 06.06. Everest - Ein Yeti will hoch hinaus 06.06. Abomi­nable - Entsetz­lich 07.06. As Above, So Below 08.06. Train to Busan Pres­ents: Penin­sula 08.06. La Daronne 08.06. Train to Busan 08.06. Seoul Station 09.06. Bridge to Tera­bithia 10.06. Code­name U.N.C.L.E. 10.06. High Society: Gegen­sätze ziehen sich an 11.06. Mechanic: Resur­rec­tion 11.06. Meet Joe Black 12.06. The Big Short 12.06. The Little Prince 13.06. Blended 14.06. Da geht noch was 15.06. Mrs. Taylor's Singing Club 16.06. Boss Level 16.06. What Dreams May Come 17.06. Jean Seberg - Against All Enemies 19.06. Der geilste Tag 19.06. Focus 19.06. Vaca­tion 21.06. Defi­ance 22.06. The Grudge 23.06. San Andreas 24.06. Skyfire 25.06. The Land Before Time 27.06. Chi Bi 27.06. Big Momma's House 2 28.06. Voll Normaaal 28.06. Equi­librium 30.06. Get Hard Stand: Mai 2021

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

