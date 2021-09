Amazon Prime Video: Neuheiten im September

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im September startet die neue Amazon Original Serie "Voltaire High School - Die Mädchen kommen". An der Voltaire High School werden im Jahr 1963 erst­mals eine elf Mädchen neben den hunderten Jungen unter­richtet und lösen damit ein hormo­nelles Feuer­werk aus.

Des Weiteren startet im September die vierte und damit finale Staffel von der Anwalts­serie "Goliath". In dieser Serie kämpft der einst erfolg­reiche Anwalt Billy McBride für Gerech­tig­keit. Obwohl sein Name immer noch Teil der mäch­tigen Anwalts­kanzlei "Cooperman & McBride" ist, lebt Billy in einem schä­bigen Hotel und empfängt seine Mandanten in einer Kneipe am Santa Monica Pier. In der neuen Staffel versu­chen Billy und seine Part­nerin Patty die Opioid-Indus­trie zur Strecke zu bringen.

Außerdem können Sie sich im September auf die erste Staffel von "Dinner Club" sowie den Seri­enstart von "BMF (Black Mafia Family)" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im September das Drama "1917" sein. Zwei briti­sche Soldaten erhalten auf dem Höhe­punkt des Krieges einen fast unmög­lichen Auftrag. Um ihre hunderten Kame­raden davor zu bewahren in eine tödliche Falle zu geraten, müssen sich die beiden tief ins Fein­des­gebiet begeben und die Kame­raden warnen.

Ein weiteres Film-High­light ist im September sicher­lich der Thriller "Nerve". An der Vees High­school auf Staten Island ist das ille­gale Online-Game "Nerve" das größte Gesprächs­thema. Über Anwen­dungen in den sozialen Medien werden die Teen­ager zur Erle­digung von pein­lichen oder riskanten Aufgaben aufge­for­dert. Die Teil­nehmer streamen ihre Chal­lenges und erhalten je nach Zuschau­erzahl mehr oder weniger Geld. Die schüch­terne Vee meldet sich bei dem Spiel an, um auch einmal im Mittel­punkt zu stehen und sich etwas Geld für ein Kunst­col­lege in Kali­for­nien zu verdienen.

Des Weiteren können Sie sich auf "Dirty Office Party", "(T)Raum­schiff Surprise - Periode 1", "Cinde­rella" sowie "The Accoun­tant" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.

