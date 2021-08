Amazon Prime Video: Neuheiten im August

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im August startet die zweite Staffel der RomCom-Serie "Modern Love". Die Serie stützt sich auf die gleich­namige Kolumne der New York Times und erzählt in jeder Episode eine neue herz­erwär­mende Liebes­geschichte.

Des Weiteren startet im August die Thriller- Serie "Cruel Summer". Diese Serie spielt über drei Sommer in den Jahren 1993, 1994 und 1995 in einer winzigen Stadt in Texas. Im Jahr 1993 wird die beliebte High-School-Schü­lerin Kate entführt. Die unschein­bare Jeanette wird plötz­lich zu einem der belieb­testen Mädchen der Stadt. Nur zwei Jahre später wird Jeanette zu einer der meist­gehassten Personen in Amerika. Hat der Popu­lari­täts­ver­lust etwas mit dem Verschwinden von Kate zu tun?

Außerdem können Sie sich im August auf die erste Staffel von "Kevin Can F**k Himself“ sowie den Seri­enstart von "9 Perfect Stran­gers" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Filmlieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürften im August gleich vier Filme aus der Batman-Reihe sein. In den Filmen kämpft der Milli­ardär Bruce Wayne in der Rolle als Batman gegen das Verbre­chen und die Korrup­tion in Gotham City.

Ein weiteres Film-High­light ist im August sicher­lich die Action­komödie "Killer’s Body­guard". Der ehema­lige CIA-Agent Michael Bryce (Ryan Reynolds) ist ein exklu­siver Body­guard und gehört zu den besten seines Hand­werks. Bei dem Job einen japa­nischen Waffen­händler zu schützen geht zunächst alles gut, dennoch wird der Klient im Flug­zeug sitzend aus großer Entfer­nung erschossen. Bryce büßt seinen guten Ruf ein und gibt für das Versagen seiner Ex-Freundin die Schuld.

Des Weiteren können Sie sich auf "Men in Black", "Borat's American Lock­down & Debun­king Borat", "The Danish Girl" sowie "Charlie und die Scho­kola­den­fabrik" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

