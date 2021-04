Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video wieder einige Neuheiten und Fort­set­zungen von bereits verfüg­baren Staf­feln. Im April startet der zweite Teil der 6. Staffel der Horror-Serie "Fear the Walking Dead". Diese Serie war ursprüng­lich als Prequel zu "The Walking Dead" geplant und sollte somit vor den Ereig­nissen der älteren Serie spielen. Inzwi­schen hat "Fear the Walking Dead" die ursprüng­liche Story aufge­holt und die Macher verfolgen in der 6. Staffel ein Antho­logie-Format, wodurch jede Episode eine andere Geschichte und Charak­ter­kon­stel­lation bekommt.

Des Weiteren startet im April die Comedy-Game­show "LOL: Last One Laug­hing" mit Michael Bully Herbig. In dieser Show finden Comedy-Stars im Wett­kampf heraus, wer zuletzt lacht und am längsten ernst bleiben kann.

Außerdem können Sie sich auf alle Staf­feln von "Chuck", "Pretty Little Liars" und "The 100" freuen.

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im April "Hobbs & Shaw" sein. In dem ersten Spin-off zur beliebten "Fast & Furious"-Film-Reihe legen sich Hobbs (Dwayne Johnson) und Shaw (Jason Statham) mit dem Cyborg Brixton an, um die Welt vor einer mögli­chen Gefahr zu retten.

Ein weiteres Film-High­light ist im April sicher­lich das Film­drama "Marie Curie - Elemente des Lebens". Dieser Film erzählt die Geschichte der Chemi­kerin und Physi­kerin Marie Curie. Im Fokus des Films stehen neben der Forschung und Arbeit auch das private Leben der späteren Nobel­preis­trä­gerin.

Des Weiteren können Sie sich auf "John Wick", "47 Ronin", "Der Mann, der niemals lebte" sowie die ersten drei Teile von "Vorstadt­kro­kodile" freuen.

