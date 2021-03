Amazon Prime Video: Neuheiten im März

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de In diesem Monat bietet der Seri­enbe­reich von Amazon Prime Video nicht ganz so viele Neuheiten. Im März startet die fünfte und letzte Staffel der Fantasy-Serie "The Magi­cians". In dieser Serie studiert Quentin Cold­water an einem College Magie. Dort stellt er fest, dass die magi­sche Welt aus seinen Lieb­lings­büchern tatsäch­lich exis­tiert und sieht darin eine Gefahr für die Mensch­heit.

Des Weiteren starten im März die Fami­lien-Serie "Hoodies" und die Anima­tions­serie "Invin­cible". In "Invi­cible" entwi­ckelt der Teen­ager Mark Grayson Super­kräfte. Er stellt fest, dass sein Vater kein gerin­gerer als "Omni-Man" ist, einer der mäch­tigsten Super­helden der Welt.

Die klei­neren Zuschauer können sich auf die 3. Staffel von "Lego Friends" sowie "Bibi & Tina" (Staffel 8) freuen.

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Ein High­light dürfte im März "Der Prinz aus Zamunda 2" sein. In dem Amazon Original kommt Eddie Murphy in der beliebten Kult­figur mehr als 30 Jahre nach dem ersten Teil zurück auf den heimi­schen Fern­seher und erzählt die Geschichte weiter.

Ein weiteres Film-High­light ist im März sicher­lich Martin Scor­seses erfolg­rei­cher Aben­teuer-Film "Hugo Cabret". Dieser Film spielt im Paris des 20. Jahr­hun­derts und handelt von dem zwölf­jäh­rigen Hugo, der als Uhrma­cher arbeitet. Sein verstor­bener Vater hat ihm versteckte Hinweise hinter­lassen, um einen geheim­nis­vollen Apparat wieder zum Laufen zu bringen. Zusammen mit seiner Freundin Isabelle und dem Spiel­zeug­ver­käufer "Papa Georges" beginnt ein span­nendes Aben­teuer.

Des Weiteren können Sie sich auf "Die Entde­ckung der Unend­lich­keit", "Being John Malko­vich", "Pain & Gain" sowie "Priso­ners" freuen.

